Региональный список объединенной Курганской области и Тюменской матрешки возглавит Владимир Якушев — полпред президента в УрФО. Об этом стало известно на пленарном заседании съезда «Единой России» в Москве.
«Полпред главы государства в Уральском федеральном округе Владимир Якушев возглавил территориальную группу №9, объединившую Тюменскую и Курганскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. За ним идет врио замсекретаря Генсовета „Единой России“ Дмитрий Кобылкин», — говорится на сайте ЕР. Также на съезде озвучили, что по объединенным спискам от Курганской области идет Сергей Лисовский (экс-сенатор от Курганской области — 7 место в списке) и Лариса Сычевская (учитель физкультуры Петуховской средней школы — 13 место в списке).
Полный список региональной группы №59 (Курганская область, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО) выглядит так:
- Владимир Якушев (полпред президента в УрФО);
- Дмитрий Кобылкин (замсекретаря генсовета ЕР);
- Василий Филипенко (зам секретаря реготделения ЕР);
- Эрнест Валеев (зампредседателя Центральной контрольной комиссии ЕР);
- Ольга Ануфриева (адвокат);
- Ольга Швецова (председатель комитета Тюменской облдумы);
- Сергей Лисовский (профессор кафедры Госуниверситета по землеустройству);
- Луиза Носкова (Олимпийская чемпионка по биатлону);
- Анатолий Карпов (депутат Госдумы);
- Дмитрий Осипов (зампредседателя Тюменской гордумы);
- Татьяна Гоголева (депутат ГД);
- Алексей Ситников (секретарь Ямало-Ненецкого регионального отделения ЕР);
- Лариса Сычевская (учитель физкультуры Петуховской школы);
- Галина Косыгина (директор «Городского центра информационных технологий»).
Выборы депутатов Государственной думы Законодательного собрания РФ восьмого созыва запланированы на 19 сентября 2021 года. Голосование определит 450 депутатов на следующие 5 лет.
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