ЕР утвердила список ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской областей. Лидеры идут в Госдуму

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«Единая Россия» назвала кандидатов в Госдуму Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Региональный список объединенной Курганской области и Тюменской матрешки возглавит Владимир Якушев — полпред президента в УрФО. Об этом стало известно на пленарном заседании съезда «Единой России» в Москве.

«Полпред главы государства в Уральском федеральном округе Владимир Якушев возглавил территориальную группу №9, объединившую Тюменскую и Курганскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. За ним идет врио замсекретаря Генсовета „Единой России“ Дмитрий Кобылкин», — говорится на сайте ЕР. Также на съезде озвучили, что по объединенным спискам от Курганской области идет Сергей Лисовский (экс-сенатор от Курганской области — 7 место в списке) и Лариса Сычевская (учитель физкультуры Петуховской средней школы — 13 место в списке).

Полный список региональной группы №59 (Курганская область, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО) выглядит так:

  • Владимир Якушев (полпред президента в УрФО);
  • Дмитрий Кобылкин (замсекретаря генсовета ЕР);
  • Василий Филипенко (зам секретаря реготделения ЕР);
  • Эрнест Валеев (зампредседателя Центральной контрольной комиссии ЕР);
  • Ольга Ануфриева (адвокат);
  • Ольга Швецова (председатель комитета Тюменской облдумы);
  • Сергей Лисовский (профессор кафедры Госуниверситета по землеустройству);
  • Луиза Носкова (Олимпийская чемпионка по биатлону);
  • Анатолий Карпов (депутат Госдумы);
  • Дмитрий Осипов (зампредседателя Тюменской гордумы);
  • Татьяна Гоголева (депутат ГД);
  • Алексей Ситников (секретарь Ямало-Ненецкого регионального отделения ЕР);
  • Лариса Сычевская (учитель физкультуры Петуховской школы);
  • Галина Косыгина (директор «Городского центра информационных технологий»).

Выборы депутатов Государственной думы Законодательного собрания РФ восьмого созыва запланированы на 19 сентября 2021 года. Голосование определит 450 депутатов на следующие 5 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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