«Единая Россия» назвала кандидатов в Госдуму Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Региональный список объединенной Курганской области и Тюменской матрешки возглавит Владимир Якушев — полпред президента в УрФО. Об этом стало известно на пленарном заседании съезда «Единой России» в Москве.

«Полпред главы государства в Уральском федеральном округе Владимир Якушев возглавил территориальную группу №9, объединившую Тюменскую и Курганскую области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. За ним идет врио замсекретаря Генсовета „Единой России“ Дмитрий Кобылкин», — говорится на сайте ЕР. Также на съезде озвучили, что по объединенным спискам от Курганской области идет Сергей Лисовский (экс-сенатор от Курганской области — 7 место в списке) и Лариса Сычевская (учитель физкультуры Петуховской средней школы — 13 место в списке).

Полный список региональной группы №59 (Курганская область, Тюменская область, ХМАО, ЯНАО) выглядит так:

Владимир Якушев (полпред президента в УрФО);

Дмитрий Кобылкин (замсекретаря генсовета ЕР);

Василий Филипенко (зам секретаря реготделения ЕР);

Эрнест Валеев (зампредседателя Центральной контрольной комиссии ЕР);

Ольга Ануфриева (адвокат);

Ольга Швецова (председатель комитета Тюменской облдумы);

Сергей Лисовский (профессор кафедры Госуниверситета по землеустройству);

Луиза Носкова (Олимпийская чемпионка по биатлону);

Анатолий Карпов (депутат Госдумы);

Дмитрий Осипов (зампредседателя Тюменской гордумы);

Татьяна Гоголева (депутат ГД);

Алексей Ситников (секретарь Ямало-Ненецкого регионального отделения ЕР);

Лариса Сычевская (учитель физкультуры Петуховской школы);

Галина Косыгина (директор «Городского центра информационных технологий»).

Выборы депутатов Государственной думы Законодательного собрания РФ восьмого созыва запланированы на 19 сентября 2021 года. Голосование определит 450 депутатов на следующие 5 лет.