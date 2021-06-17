17 июня 2021

TikTok заблокировал видео курганского депутата Госдумы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Конференция ЕР. Курган, ильтяков александр
Александр Ильтяков опубликовал видео в TikTok вечером 17 июня Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В соцсети TikTok заблокировали видео курганского депутата Госдумы Александра Ильтякова, в котором он заявляет, что бог не создавал представителей ЛГБТ. О факте блокировки депутат 18 июня сообщил URA.RU.

В видеоролике Ильтяков читает текст Библии. «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их», — цитирует Библию Ильтяков. Затем он подчеркнул, что «Господь Бог не создал ******* (геев) и лесбиянок».

Ролик был опубликован вечером 17 июня. Через час он был удален в TikTok.

Ранее Ильтяков пытался вызвать дождь для сельских территорий региона. Депутат собирается участвовать на осенних выборах в Госдуму. На предварительном голосовании «Единой России» в регионе действующий депутат Госдумы победил, набрав 56 689 голосов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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