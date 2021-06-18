Съезд «Единой России» запустил конфликты в пермской элите

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавит списки ЕР на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Всероссийский съезд «Единой России» дал старт пермскому политическому конфликту 2021 года. Депутат Госдумы от региона Алексей Бурнашов в списках партии не значится и теперь развернет кампанию против кандидата от единороссов Романа Водянова. Параллельно он поведет пул своих кандидатов в заксобрание края и гордуму Перми. И все это на фоне того, что губернатор Дмитрий Махонин, который в 2016-м шел в Госдуму от «Яблока», стал лидером регионального списка «Единой России».

Махонин был обречен возглавить списки единороссов в Пермском крае, объясняет политолог Алексей Чусовитин. Если бы не сделал этого, Махонин бы потерял политическое лидерство в регионе, исчез с политических радаров примерно на полгода. «За это время сформировалась бы новая электоральная, политическая „точка“, которая начала бы накачивать другого кандидата, а губернатор бы оказался на периферии политической жизни», — поделился Чусовитин.

Дмитрия Махонина выбрали губернатором в 2020 году Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

При этом ситуация могла развиваться и иначе. Так, в Санкт-Петербурге список возглавили не губернатор Александр Беглов, а директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский.

Источник в администрации губернатора пояснил URA.RU выбор «паровоза» в Пермском крае так: Махонин — человек с наибольшим рейтингом доверия в крае (получил более 75% голосов на выборах губернатора в 2020 году). «Никаких противоречий в связи с этим и какой-либо аппаратной борьбы не было, потому что цель одна — достойно пройти эти сложные выборы. Наш губернатор это прекрасно понимает. Все работают на одну цель — создать крепкую команду кандидатов, которые выиграют выборы и в дальнейшем будут работать на результат», — уточнил инсайдер.

В пресс-службе администрации губернатора пояснили URA.RU, что причины участия в выборах от ЕР Махонин обозначал ранее. Он говорил о том, что партия хорошо проявила себя в условиях пандемии, развивала тему волонтерства. А также активно помогает краевым властям в реализации национальных и региональных проектов.

Беспартийный Махонин в лидерах регионального партийного списка — продолжение общероссийского тренда, заметил источник в краевом правительстве. Федеральный список партии в ГД возглавили пять человек, три из которых не состоят в партии: главный врач ГКБ №40 Москвы Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. «Махонин как „паровоз“ „Единой России“ — не самая главная сенсация всероссийского съезда „ЕР“ для Пермского края», — уверяет источник.

Алексей Бурнашов пока не принял решение по выдвижению в ГД Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Одновременно с этим в крае зародился новый политический конфликт. «Единая Россия» отказалась от депутата Госдумы Алексея Бурнашова. Причина — в проигрыше на праймериз. Бурнашов с серьезной разницей в 23 600 голосов уступил советнику губернатора Роману Водянову. И сейчас главная интрига — к какой партии примкнет депутат, чтобы участвовать в выборах. Сам Бурнашов от комментариев воздержался. Источник, близкий к депутату, говорит что он рассматривает выдвижение в Госдуму от «Новых людей», «Справедливой России» и КПРФ. Пресс-секретарь Водянова Диана Закирова пояснила URA.RU, что говорить о том, как изменится от этого кампания Водянова, преждевременно. Съезды партий еще не прошли.

По мнению Чусовитина, Бурнашов вообще не рискнет выдвигаться в Госдуму. «Резкий переход в другую партию вряд ли возможен. Как политик он должен понимать, как это отразится на его политической карьере: кто с ним будет разговаривать в Госдуме, как с ним будут общаться в Пермском крае. Цена мандата будет слишком высокой. Не думаю, что он пойдет на выборы сам или будет кого-то поддерживать. Водянов — ставленник определенной группы интересов, и он это понимает», — поделился мнением политолог.

Дмитрий Скриванов с большим отрывом победил на праймериз ЕР по округу №60 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Под вопросом остается судьба депутата Госдумы Дмитрия Скриванова. Несмотря на безоговорочную победу на праймериз и утверждение его кандидатуры Москвой, против него может сыграть ряд факторов. Инсайдеры в политической сфере предрекают Скриванову новые вероятные сложности. Источник уверяет, что после полной зачистки конкурентов на округе, о своем участии может заявить сын зампредседателя правительства — полпреда президента РФ в ДФО, бывшего пермского губернатора Юрия Трутнева Дмитрий. «Если он выдвинется, то составит весомую конкуренцию Скриванову», — считает источник. Получить комментарии Дмитрия Трутнева URA.RU не удалось, так как редакция не располагает его контактами.

Чусовитин также не рекомендует депутату Скриванову расслабляться раньше времени. «Если он сейчас расслабится, может натолкнуться на скрытый протест. Не исключено, что разные формы умного голосования могут выступить против него. И это не представители властной вертикали, а народ. Он расслаблен не мобилизован на серьезную борьбу», — сказал Чусовитин. Скриванов для связи оказался недоступен. В окружении депутата URA.RU пояснили, что ход избирательной кампании не комментируют.