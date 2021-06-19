Путин пресек интриги кланов

Владимир Путин дал понять, что нет ничего лучше «старой школы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» 19 июня пресек интриги кланов и показал, что опирается при принятии решений на представителей «старой школы», которые с ним уже 20 лет, считают эксперты. Так, первыми номерами списка кандидатов партии он предложил министров обороны и иностранных дел Сергея Шойгу и Сергея Лаврова.

Решение президента Владимира Путина напрямую не участвовать в кампании «Единой России» стало главной политической новостью выборов в Госдуму-2021. Около года обсуждалось, что он своим рейтингом поможет партии власти сохранить конституционное большинство в парламенте. Однако Путин на съезде ЕР 19 июня рекомендовал пять человек в федеральную часть списка кандидатов: Шойгу, Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева, детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Владимир Путин советовался по списку кандидатов с Дмитрием Медведевым (на фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как объяснил Путин, он «накануне, в ходе встречи с [председателем ЕР] Дмитрием Медведевым, и в разговорах с другими лидерами партии» подробно обсуждал всех кандидатов ЕР. «В первой пятерке должны быть люди, которые давно в политике, политические тяжеловесы. И относительно новые люди, но которые представляют наиболее важные направления нашего развития и жизни: поддержка семей с детьми и детства, образование (от школы до университета), здравоохранение, отстаивание интересов страны на международной арене, одно из фундаментальных направлений нашей работы — укрепление обороноспособности», — сказал президент.

Путин напомнил, что Шойгу — один из основателей партии. «Мы с ним вместе делали первые шаги по созданию партии. Он не только министр обороны, но и создатель МЧС, лучшей в мире спасательной службы. Сегодня эффективно решает сложнейшие вопросы по укреплению армии и флота. Лавров — блестящий дипломат, достойно представляет нас на международной арене», — прокомментировал первых двух кандидатов глава государства.

Елена Шмелева возглавляет пропрезидентское движение ОНФ и курирует образовательный центр «Сириус» фонда «Талант и успех» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент продолжил, что в России «появляются и новые люди, герои». «С одним и них познакомился в прошлом году в Коммунарке — это Денис Проценко. Он одним из первых вступил в борьбу с эпидемией. Представляет огромное сообщество медработников, которыми мы гордимся и которым благодарны за то, что они делали и делают сейчас. Я рад что в свое время нашел и Елену Шмееву. Более 70 представителей ОНФ, волонтеров, других объединений будут при поддержке ЕР бороться на выборах. Она много сделала для становления интересного центра [„Сириус“] для работы с одаренными детьми. Что касается детства, в последнее время у нас появилось имя, которое знает вся страна — Анна Кузнецова. У нее самой большая дружная семья, 7 детей. Она стала известна в связи с тем, что возвращает наших детей из-за границы на родину, из горячих точек. Возвращает детей, которые не по своей воле оказались в непростых условиях», — добавил Путин.

Шойгу и Лавров были с числе претендентов на включение в список ЕР, которых обсуждала политтусовка в течение последнего года. Однако назывались также Медведев, премьер Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель высшего совета ЕР Борис Грызлов, глава генсовета ЕР Андрей Турчак и другие. Высказывались мнения, что если список возглавит Медведев, то он получит статус вероятного преемника №1 к выборам президента 2024 года. Если Мишустин, то он возглавит и партию в целом, а Медведев уйдет. Володин в федеральной части — сохранение его на посту спикера. Если Турчак — то он сменщик Володина.

Президент намеренно не включил в список кандидатов Михаила Мишустина (слева) и Вячеслава Володина, чтобы не было аппаратных противоречий, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что Путин «подошел социологически» к выбору пятерки кандидатов: два наиболее популярных министра и три общественника. «Это обеспечит редукцию рейтинга Путина к рейтингу ЕР. С политтехнологической точки зрения это удачное решение. А Собянин возглавит московский список, у Мишустина серьезное ограничение — ему экономикой надо заниматься, у Медведева высокий антирейтинг», — говорит политконсультант.

Глава одного из региональных отделений ЕР, участвовавший в съезде, в разговоре с URA.RU назвал пятерку лидеров — людьми президента, которые «пользуются нереальным авторитетом». «Шойгу — министр с 1991 года, отвечает за оборону. Лавров — позволил получить Крым, решает международные история. Остальная тройка — социальная повестка. Они символизируют сильную и мощную Россию и социальную повестку. Психотип, менталитет русского человека так устроен, что мы хотим видеть себя сильными и думать о насущном — что в семье, что вокруг, что у близких. При этом вся пятерка — люди Путина, а не каких-то кланов», — считает собеседник.

Сергей Лавров выбивается из общего ряда политиков особым доверием президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев (руководил политическим департаментом центрального исполкома ЕР) заявил, что включение в список представителей того или иного клана привело бы к конфликтам и ухудшило результат партии на выборах. «Выдвинули иконостас — живые символы путинской России. Этим минимизировали аппаратную составляющую. Если бы шел Медведев — возникает проблема со взаимодействием с правительством: это же партии надо, а не правительству. Идет Мишустин — проблема внутри партии. Идет Володин — проблемы и с Мишустиным, и с Медведевым. Чтобы минимизировать аппаратное напряжение, выставили людей из окружения Путина, у которых нет аппаратных противоречий», — объяснил он.

Директор компании «Маркком» Сергей Маркелов обратил внимание, что в последние годы на всех съездах ЕР побеждает политическая «Олд скул» (англ. Old school, «Старая школа»). «Перед прошлым съездом обсуждали концепцию, что много партий заведут в Госдуму, и она будет коалиционной. Но в последний момент победила „старая школа“ — Грызлов, Шойгу и другие сохранили ЕР, как ключевой якорный элемент политической системы. Олдскульная команда с 2000 годов с Путиным и помогает президенту финализировать все внутриполитические и внешнеполитические решения. И решение съезда еще раз показывает, что Путин абсолютно верит только одному составу людей вокруг себя — „старой школе“», — резюмировал эксперт.