Готовившую из кадета террориста посудомойку будут судить

Житенко будет представлена перед судом за попытку вовлечения несовершеннолетнего в запрещенную организацию

Александра Житенко, которая работает посудомойкой в кадетском корпусе Следственного комитета России имени Александра Невского, предстанет перед судом. Причиной стала попытка вовлечения кадета в террористическую деятельность.

«Женщине в окончательной редакции инкриминируется ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, признанной террористической), ч. 1.1 и 4 ст. 205.1 (вовлечение лица в совершение преступлений террористической направленности и финансирование такой деятельности, содействие террористической деятельности)», — указано в материале газеты «Коммерсант». Отмечается, что женщина добровольно вступила в организацию «Легион „Свобода России“» (признана террористической и запрещена на территории РФ) в 2023 году.

Отмечается, что во время бесед с одним из кадетов она формировала у несовершеннолетнего негативное отношение к участникам СВО и представителям правоохранительных органов. Помимо этого, она показывала символику запрещенной организации, пытаясь вовлечь его туда.

