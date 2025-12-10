Лариса Долина прошла психиатрическую экспертизу: новые детали скандала с квартирой певицы

Лариса Долина во время суда за квартиру уже проходила психиатрическую экспертизу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На днях артистка Лариса Долина после долгого молчания вышла на связь и высказалась о ситуации с квартирой публично. Одно из главных ее заявлений было связано с обещанием вернуть покупательнице Полине Лурье деньги за недвижимость, которую та ранее приобрела, но потом Долина отобрала ее обратно.

Теперь появились новые подробности о том, как проходил суд за квартиру, а также вскрылись новые факты, которые ставят под сомнение, что Долина продавала квартиру в «неадекватном состоянии». Новые подробности о скандале, связанным с Ларисой Долиной — в материале URA.RU.

Что говорят адвокаты Лурье

В понедельник, 9 декабря, стали известны новые подробности из материалов судебного разбирательства. В тот же день адвокат покупательницы Полины Лурье, Светлана Свириденко заявила, что сторона защиты сомневается в том, что Долина действовала в состоянии аффекта, когда продавала квартиру Лурье.

Также, согласно опубликованным документам, Лариса Долина в суде подробно обосновывала свои требования. Она указывала, что квартира в Хамовниках была для нее и ее семьи основным местом жительства, право собственности на которое она утратила в результате многоходовой мошеннической схемы. Одновременно в исковом заявлении певица возложила часть ответственности на покупательницу, утверждая, что Полина Лурье, как индивидуальный предприниматель в сфере недвижимости, не проявила разумной осмотрительности. По мнению Долиной, Лурье проигнорировала обстоятельства, которые могли указать на «искажение воли» продавца.

Адвокат Свириденко в ответ на это заявила, что данная позиция истца не нашла подтверждения в решении суда, а у ее доверительницы не было сомнений во вменяемости Долиной, особенно учитывая, что та как педагог обязана проходить регулярное психиатрическое освидетельствование. Более того, Свириденко раскритиковала предложение Долиной о возврате 112 миллионов рублей в рассрочку на три года, назвав его «кабальными условиями».

По словам адвоката, Долина так и не связалась с Лурье лично, чтобы извиниться. Публичное обещание прозвучало лишь после того, как дело получило широкий резонанс и поступило в Верховный суд.

Новая проверка Долиной

Во вторник, 10 декабря, появились сведения о необычной судебной политологической (деструктологической) экспертизе, проведенной в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. «В ходе расследования уголовного дела в отношении Долиной проведена комплексная амбулаторная первичная судебная психолого-психиатрическая экспертиза», — сказано в материалах дела. Сообщение передает ТАСС.

Также стало известно, что приговор фигурантам дела о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной обжаловала прокуратура. Это следует из материалов суда.

В свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать риелторов страховать свою профессиональную ответственность. Соответствующее обращение направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

От квартирного вопроса к финансовому

После того, как Долина пообещала вернуть деньги Лурье многие стали задаваться вопросом, как артистка будет это делать. Продюсер Алексей Дзюник предположил, что для заработка 112 миллионов рублей Долиной потребуется дать 10–11 концертов, при условии что стоимость одного выступления составляет около 30-40 тысяч долларов. По его расчетам, при максимальной нагрузке собрать нужную сумму можно примерно за год, в том числе за счет новогодних корпоративов.

Однако адвокат Свириденко 10 декабря предложила иной, по ее мнению, более логичный способ. Певица могла бы продать другое принадлежащее ей недвижимое имущество и тем самым быстрее выплатить все долги.

«Кто не ошибается, тот не идет вперед»: Долину поддержал Киркоров

Певец Филипп Киркоров на концерте «Наш Новый Год» в Государственном Кремлевском дворце 10 декабря впервые высказался о скандале вокруг Ларисы Долиной. Артист публично поддержал коллегу и призвал поклонников и зрителей к христианскому всепрощению. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с площадки мероприятия.

«Мы оступаемся, делаем какие-то вещи, которые не от нас зависят. Но надо достойно из этого выходить. Я уверен, что Лариса Александровна справится с этой тяжелой ситуацией. <...> Мы все люди, все христиане. У каждого бывают в жизни проблемы. Кто не ошибается, тот не идет вперед», — подытожил Киркоров, отметив, что считает своим долгом поддерживать коллег в сложные периоды их карьеры.