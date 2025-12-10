Логотип РИА URA.RU
Общество

В Калининграде двое украинцев получили 15 и 16 лет по обвинению в шпионаже

10 декабря 2025 в 11:57
В Калининграде вынесен приговор двум гражданам Украины, признанным виновными в совершении шпионажа в приграничной с Литвой зоне, а также в попытке похищения ребенка. Им назначены сроки лишения свободы на 15 и 16 лет. Как следует из материалов дела, осужденные с использованием беспилотных летательных аппаратов осуществляли сбор данных о системе охраны российско-литовской границы. Полученная информация, по замыслу обвиняемых, должна была обеспечить беспрепятственное проникновение на территорию России диверсионно-разведывательных групп и средств осуществления террористической деятельности. Об этом сообщает ФСБ.

