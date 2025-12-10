Политолог оценил шанс выхода США из НАТО Фото: Владимир Андреев

Администрация Соединенных Штатов воспринимает НАТО как обузу, потому что другие его участники не тратят достаточно денег на свою безопасность. Об этом заявил политолог Малек Дудаков, оценив риски выхода Америки из альянса.

«Поэтому нужно оказывать давление, в том числе на уровне риторики, и в этой связи мы часто слышим заявления о том, что действительно, если НАТО не будет выполнять все свои обязанности и функции, то США будут пересматривать свое участие в работе альянса» — рассказал Дудаков в беседе с «Lеnta.ru». Он также отметил, что полный выход Америки из альянса не рассматривается.

По словам политолога, Штаты могут сократить свое вовлечение в делах альянса. Среди возможных шагов он назвал пропуск ежегодных учений, уменьшение военного присутствия в странах блока, а также передачу командирования объединенными силами НАТО американского генерала британцу или французу. Дудаков выразил надежду на то, что США будет добиваться стратегической стабильности с Россией.

