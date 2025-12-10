Медведчук: Трамп запустил процесс политического устранения Зеленского
Ранее Трамп заявил, что Киев нарушает стандарты демократии, прикрываясь конфликтом, чтобы отсрочить выборы
Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead
Объявив о том, что на Украине необходимо провести выборы, президент США Дональд Трамп сделал первый шаг к политическому устранению президента Украины Владимира Зеленского. Об этом завил Председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Зеленский с самого начала был против Трампа и его политики, ему дали четкий приказ подчиниться, он его не выполнил», — написал Медведчук. Также он подчеркнул, что Трамп прямо говорит о риске Зеленского потерпеть поражение. Изданию Politico президент США ранее заявил, что украинскому лидеру «придется взяться за дело и начать принимать вещи такими, какие они есть». Медведчук отметил, что Трамп рискует получить проблемы в Европе, если не решит проблему с лидером Украины.
Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости провести выборы на Украине. Киевские власти, по словам американского лидера, используют конфликт, чтобы не делать этого. Трамп подчеркнул, что украинцам нужно дать право выбора. Прикрываясь конфликтом для отсрочки выборов, Киев ставит под сомнение стандарты демократии.
