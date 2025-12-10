Медведчук: Трамп запустил процесс политического устранения Зеленского

Объявив о том, что на Украине необходимо провести выборы, президент США Дональд Трамп сделал первый шаг к политическому устранению президента Украины Владимира Зеленского . Об этом завил Председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский с самого начала был против Трампа и его политики, ему дали четкий приказ подчиниться, он его не выполнил», — написал Медведчук. Также он подчеркнул, что Трамп прямо говорит о риске Зеленского потерпеть поражение. Изданию Politico президент США ранее заявил, что украинскому лидеру «придется взяться за дело и начать принимать вещи такими, какие они есть». Медведчук отметил, что Трамп рискует получить проблемы в Европе, если не решит проблему с лидером Украины.