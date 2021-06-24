Музыка несостоявшихся фестивалей и цифровое воспитание

Накануне жарких выходных мы рады представить вам такую же жаркую Афишу на пятницу. 25 июня предлагаем вам послушать музыку, которую мы должны были увидеть оффлайн, лекцию о влиянии смартфонов на детей, заглянуть на ярмарку актуального искусства и концерт классической музыки, а заодно посмотреть отечественную премьеру кино, обещающую стать хитом этого лета.
Что сделать утром
Утро пятницы начнем с отличной музыки, которую мы должны были услышать вживую этим летом, но из-за коронавирусных ограничений вновь услышим лишь онлайн. Яндекс.Музыка представила плейлист «Фрешмены несостоявшихся фестивалей» с молодыми артистами, которые должны были выступать на мероприятиях этих летом.
Что сделать днем
За обедом послушаем важную лекцию-дискуссию о том, что такое цифровое воспитание, как выстроить отношения детей с технологиями и стоит ли запрещать им пользоваться смартфоном. Среди участников: автор книг «Как люди думают» и «Вертикальный прогресс» Дмитрий Чернышев, диджитал-художник Андрей Шугальский (Dragoy) и старший научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики Психологического института РАО Илья Захаров.
Днем 25 июня успейте заглянуть на последний день самой масштабной в Восточной Европе выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive. Среди хедлайнеров: Покрас Лампас, AES+F, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин и многие другие. Оценить выставку можно на виртуальной платформе Cryptovoxels.
Что сделать вечером
Вечером на Okko можно смотреть фильм «В винном отражении» Виталия Музыченко. Саундтрек к картине написал Александр Шульгин. Фильм — четыре новеллы, герои которых ответят на один и тот же вопрос: «Как вино может повлиять на историю отдельного человека?»
25 июня в онлайне также состоится концерт и мастер-класс профессора Московской консерватории Михаила Воскресенского. В день своего рождения знаменитый педагог и музыкант исполнит лучшие произведения Шопена для фортепиано с оркестром. Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.
Бонус оффлайн: в уральском Ельцин Центре пройдет ежегодный международный кинофестиваль для молодых авторов, которые начинают свой путь в киноиндустрии. Миссия Unknown Film Festival — открывать неизвестные таланты по всему миру и показывать их в Екатеринбурге. В рамках фестиваля можно посмотреть короткометражки, документальные фильмы, музыкальные клипы, видеоарт и другие работы, снятые режиссерами и художниками из разных стран. Программа
План на выходные мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в