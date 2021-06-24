Музыка несостоявшихся фестивалей и цифровое воспитание

По всей стране вновь отменяют лайв-концерты. Теперь послушать их можно онлайн Фото: Размик Закарян © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Накануне жарких выходных мы рады представить вам такую же жаркую Афишу на пятницу. 25 июня предлагаем вам послушать музыку, которую мы должны были увидеть оффлайн, лекцию о влиянии смартфонов на детей, заглянуть на ярмарку актуального искусства и концерт классической музыки, а заодно посмотреть отечественную премьеру кино, обещающую стать хитом этого лета.

Что сделать утром

Утро пятницы начнем с отличной музыки, которую мы должны были услышать вживую этим летом, но из-за коронавирусных ограничений вновь услышим лишь онлайн. Яндекс.Музыка представила плейлист «Фрешмены несостоявшихся фестивалей» с молодыми артистами, которые должны были выступать на мероприятиях этих летом.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/users/music-blog/playlists/2586' target="_blank">Фрешмены несостоявшихся фестивалей</a> — <a href='https://music.yandex.ru/users/music-blog' target="_blank">Яндекс.Музыка</a> на Яндекс.Музыке

Что сделать днем

За обедом послушаем важную лекцию-дискуссию о том, что такое цифровое воспитание, как выстроить отношения детей с технологиями и стоит ли запрещать им пользоваться смартфоном. Среди участников: автор книг «Как люди думают» и «Вертикальный прогресс» Дмитрий Чернышев, диджитал-художник Андрей Шугальский (Dragoy) и старший научный сотрудник лаборатории возрастной психогенетики Психологического института РАО Илья Захаров.

Днем 25 июня успейте заглянуть на последний день самой масштабной в Восточной Европе выставки-ярмарки цифрового искусства Disartive. Среди хедлайнеров: Покрас Лампас, AES+F, Никита Реплянский, Олег Сороко, Андрей Тюрин и многие другие. Оценить выставку можно на виртуальной платформе Cryptovoxels.

Что сделать вечером

Вечером на Okko можно смотреть фильм «В винном отражении» Виталия Музыченко. Саундтрек к картине написал Александр Шульгин. Фильм — четыре новеллы, герои которых ответят на один и тот же вопрос: «Как вино может повлиять на историю отдельного человека?»

25 июня в онлайне также состоится концерт и мастер-класс профессора Московской консерватории Михаила Воскресенского. В день своего рождения знаменитый педагог и музыкант исполнит лучшие произведения Шопена для фортепиано с оркестром. Трансляция начнется в 19:00 по московскому времени.

Бонус оффлайн: в уральском Ельцин Центре пройдет ежегодный международный кинофестиваль для молодых авторов, которые начинают свой путь в киноиндустрии. Миссия Unknown Film Festival — открывать неизвестные таланты по всему миру и показывать их в Екатеринбурге. В рамках фестиваля можно посмотреть короткометражки, документальные фильмы, музыкальные клипы, видеоарт и другие работы, снятые режиссерами и художниками из разных стран. Программа здесь .