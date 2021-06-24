Политологи: лидер свердловских коммунистов не попадет в Госдуму

Первый секретарь свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, вероятнее всего, не получит мандат депутата Госдумы в сентябре 2021 года. Так политологи оценили решение съезда КПРФ, утвердившего списки кандидатов.
Первое и единственно проходное место в территориальной группе, в состав которой вошла Свердловская область, Югра и Ямал, занял действующий депутат Госдумы Николай Езерский. «Коммунисты возьмут не более одного мандата от территориальной группы», — спрогнозировал директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
Его коллега — политолог Михаил Коробельников — отметил, что появление во главе списка Николая Езерского означает крепкие позиции «старой гвардии» КПРФ. «Это показатель того, что не всегда группа [зампреда ЦК КПРФ Юрия] Афонина может провести те решения, которые хочет», — сказал эксперт. Михаил Коробельников отметил уменьшение рейтинга компартии — протестный электорат, ранее усиливавший ее на выборах, сейчас ищет новые точки приложения политических интересов.
Негатив порождается, в том числе, внутренним конфликтом: по словам политолога, внутри КПРФ несколько кланов борется за место лидера партии Геннадия Зюганова. «Один из них поддерживает внука Зюганова. Второй — младокоммунисты во главе с Афониным, именно в него входит Ивачев. Есть радикалы — Рашкин и его окружение. На сегодняшний день Афонин — единственный, кто понятен администрации президента», — прокомментировал политолог Михаил Коробельников. Стоит отметить, что telegram-канал Незыгарь причисляет к числу претендентов на роль лидера еще и действующего губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Как писало URA.RU, съезд утвердил списки кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму. Ивачев занял второе место в списке, а также намерен выдвинуться по Каменск-Уральскому округу. Сам кандидат подтвердил намерение участвовать в кампании и выразил надежду на победу. Голосование состоится 17—19 сентября.
Подписывайтесь на URA.RU в