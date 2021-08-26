Как работают индустриальные парки в Екатеринбурге

История индустриального парка насчитывает уже более пяти лет Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге набирает обороты молодой индустриальный парк — «ЕКАД: Южный». Чем такие территории отличаются от советских промзон, как стать резидентом и почему на юг Екатеринбурга обратили внимание региональные министерства — в репортаже URA.RU.

В ожидании завершения строительства ЕКАДа

Приехав по точным координатам, мы сразу проезжаем через КПП. На въезде собралась большая очередь из огромных грузовиков, которые ждут проезда к битумному терминалу. Проехав по улице Профессионалов до штаба строительства, нас встречает ведущий специалист отдела развития УК «Индустриальный парк «ЕКАД: Южный» Владислав Подполов. Представитель девелопера вкратце вводит нас в курс дела, рассказывая о парке и о том, что было сделано за пять лет существования площадки.

Владислав Подполов отвечает за развитие индустриального парка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Территория парка поделена на три зоны: первая и вторая очереди — ориентированные на производственные предприятия, а также «Зона ЕКАД» (расположена на первой линии кольцевой автодороги) — предназначенная, по большей степени, для логистических терминалов. Судя по наличию большого количества строительной техники и объемам выполняемых работ, индустриальный парк находится в стадии масштабного строительства. Помимо крупных, действующих резидентов, таких как битумный терминал и предприятие по переработке картона, на территории парка ведется строительство сразу нескольких объектов резидентов.

«В 2021 году мы ввели в эксплуатацию несколько объектов, получив все необходимые разрешения — это два примыкания к „Шабровской“ автодороге, заасфальтировали часть внутрипарковых улиц. До конца строительного сезона мы построим и сдадим еще три дороги. Построено примыкание к ЕКАД. Достраиваются сети газо- и электроснабжения. Отмечу, что мы находимся под жестким контролем, все объекты проходят экспертизу», — говорит главный инженер индустриального парка Михаил Петрович Спиридонов.

Каждый резидент парка имеет свой собственный подъезд к территории Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Нужно успевать, пока не разобрали»

Дорожная инфраструктура — одно из главных преимуществ ИП «ЕКАД: Южный» перед другими аналогичными территориями. Географическое расположение позволяет парку предложить будущим резидентам довольно комфортные условия в плане логистики. Уже сейчас строители заканчивают возведение двух развязок с замыкающим участком кольцевой автодороги. При этом на территории уже существует действующая дорожная инфраструктура, улицам присвоены названия, а у строений есть милицейские адреса. Действуют ж/д тупики.

«Часть улиц, на которых уже работают предприятия резидентов, заасфальтированы и имеют комфортные подъезды к участкам. Строительная техника передвигается по специально отведенным проездам. Для всех наших резидентов, которые стартуют свои проекты мы в обязательном порядке асфальтируем дорогу до въезда на участок. Эти услуги уже зашиты в стоимость земли вместе с уличным освещением и ливневой канализацией. На данный момент в парке реализовано более 50% от общей территории, которая составляет 320 гектаров, это 45 резидентов. На фоне реалий, связанных с экономической ситуацией в стране и произведенными неотъемлемыми инфраструктурными улучшениями, весной этого года управляющая компания впервые подняла стоимость земельного участка, с сентября ожидается очередное повышение. Запуск завершающей ветки ЕКАД также существенно повлияет на ценообразование, т. к. транспортная доступность индустриального парка улучшиться», — рассказывает Владислав Подполов.

Михаил Спиридонов рассказал о ближайших планах парка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ходе объезда территории мы заметили большое количество объектов инфраструктуры — линии электропередачи, газовые магистрали и распределительные подстанции. Представители индустриального парка отметили, что наличие готовой инженерной и транспортной инфраструктуры, является ключевым фактором при выборе площадки потенциальными резидентами, т. к. существенно снижаются риски и сроки запуска проектов.

«Клиент, становясь резидентом парка, максимально снижает все возможные риски, ему не нужно решать вопросы, связанные с организацией подъездов к объекту и обеспечением объекта энергоносителями. На территории парка подтверждены довольно большие объемы и мощности энергоносителей, 20 000 м3/час газа и 20 мВт электроэнергии. Мы можем предложить выгодный тариф потребления, который позволит в дальнейшем существенно экономить в процессе производственной деятельности», — отмечает Владислав Подполов.

Согласно подсчетам управляющей компании, при потреблении электроэнергии по тарифу ВН (2,5 руб/кВт) на уровне 1 мВт в месяц резидент сэкономит относительно тарифа НН (6,80 руб/кВт) порядка 40 млн рублей в год.

Большинство площадей в первой очереди уже ждут своих резидентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Подготовка дороги к укладке асфальта Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вторая очередь «ЕКАД: Южный» Фото: Анна Майорова © URA.RU

ИП «ЕКАД: Южный» — это проект формата Greenfield, территория, которая осваивается в «чистом поле». Грамотное зонирование площадки, позволяет размещать предприятия с санитарно-защитной зоной от 50 до 500 метров. Именно возможности организации ж/д тупика и СЗЗ в 500 метров были важными критериями при выборе площадки битумным терминалом, который долго подбирал место в черте Екатеринбурга.

«Даже областное министерство проявляет интерес к индустриальному парку»

Активное развитие парка началось в 2017 году, именно тогда был получен приказ администрации Екатеринбурга об утверждении проекта планировки территории.

Индустриальный парк имеет собственные съезды с ЕКАДа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Строительство ЕКАДа выходит на финальную стадию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Один из знаковых случаев произошел, когда Управляющая компания начала продвигать узнаваемость бренда «Индустриальный парк «ЕКАД: Южный». В ходе рабочей поездки министр промышленности и науки Свердловской области узнал о том, что существует такой индустриальный парк. С Управляющей компанией связался представитель министерства с просьбой предоставить информацию об индустриальном парке и предложением оказать содействие в решении вопросов, связанных с развитием парка.

Железнодорожные пути проходят по территории индустриального парка Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сейчас сотрудники отдела развития ИП «ЕКАД: Южный» ведут активные переговоры с более чем сорока компаниями местного и федерального уровня. Руководство не стало раскрывать названия компаний, однако, по их словам, это крупные предприятия и мировые бренды, которые хотят разместить свои производства и логистические центры на территории Екатеринбурга и Свердловской области.

На этом Управляющая компания «Индустриальный парк «ЕКАД: Южный» не собирается останавливаться, постепенно будет осуществляться переход к следующему этапу развития близлежащих территорий, который распланирован на долгие годы вперед.

АО «Управляющая компания „Индустриальный парк “ ЕКАД: Южный»

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