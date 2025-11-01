В испанской Гренаде из храма украли драгоценности с образа Девы Марии

Преступление произошло в испанском городе Гренада Фото: Роман Наумов © URA.RU

В церкви Санта-Крус-ла-Реаль в Гранаде на юге Испании похищены как минимум 18 ювелирных изделий с образа Девы Марии Розарийской. О краже сообщило Римско-католическое духовное объединение Братство Розария, передает газета El Espanol.

«О происшествии уже известно полиции, с которой ведется совместная работа», — сказано в материале. Он опубликован на сайте El Espanol.

Уточняется, что все похищенные ценности не принадлежали религиозной организации на правах собственности, а были переданы в дар членами церковной общины. В месте совершения кражи функционировали камеры, материалы с которых в настоящее время изучаются представителями правоохранительных структур.

Храм Санта-Крус-ла-Реаль подвергалась ограблениям не менее 20 раз. Три случая связаны с хищениями из помещений Братства Розария. Правоохранительные органы проводят следственные мероприятия: эксперты исследуют дактилоскопические следы, обнаруженные в часовне братства, а также анализируют записи систем видеонаблюдения для установления личностей посетителей.

Ранее стало известно, что в Лувре украли девять ювелирных изделий, которые находились в собственности императора Наполеона Бонапарта и его супруги, а также императрицы Жозефины. По предварительной информации, неизвестные проникли в галерею Аполлона — одну из наиболее известных экспозиций музея. Среди похищенного, как предполагается, имеются королевские регалии, изготовленные по заказу Наполеона специально для церемонии его коронации.