В Тюменской области начался снегопад. Видео
Снег запечатлели жители Тобольска
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Тобольске Тюменской области начался первый снегопад. Об этом в социальных сетях сообщают жители региона.
«В Тобольске и Екатеринбурге уже идет снег. Мы пока держимся», — пишут жители региона в telegram-канале «ЧС Тюмень».
Согласно прогнозу погоды Gismeteo, в скором времени снег должен дойти и до Тюмени. Выпадение осадков в областной столице ожидается 5 ноября 2025 года. Однако надолго снежок не задержится — уже 8 ноября ожидается потепление до +3 градусов.
Сейчас на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ухудшились погодные условия из-за снега. Под Тобольском на 229-м километре автодороги дежурить наряд ДПС.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!