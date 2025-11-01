Логотип РИА URA.RU
Общество

В Тюменской области начался снегопад. Видео

Снегопад начался в Тобольске
01 ноября 2025 в 12:26
Снег запечатлели жители Тобольска

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тобольске Тюменской области начался первый снегопад. Об этом в социальных сетях сообщают жители региона. 

«В Тобольске и Екатеринбурге уже идет снег. Мы пока держимся», — пишут жители региона в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Согласно прогнозу погоды Gismeteo, в скором времени снег должен дойти и до Тюмени. Выпадение осадков в областной столице ожидается 5 ноября 2025 года. Однако надолго снежок не задержится — уже 8 ноября ожидается потепление до +3 градусов.

Сейчас на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ухудшились погодные условия из-за снега. Под Тобольском на 229-м километре автодороги дежурить наряд ДПС. 

