Снег запечатлели жители Тобольска Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тобольске Тюменской области начался первый снегопад. Об этом в социальных сетях сообщают жители региона.

«В Тобольске и Екатеринбурге уже идет снег. Мы пока держимся», — пишут жители региона в telegram-канале «ЧС Тюмень».

Согласно прогнозу погоды Gismeteo, в скором времени снег должен дойти и до Тюмени. Выпадение осадков в областной столице ожидается 5 ноября 2025 года. Однако надолго снежок не задержится — уже 8 ноября ожидается потепление до +3 градусов.

