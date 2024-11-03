Президентские амбиции, шоу «Голос» и всенародные хиты: Александру Градскому могло исполниться 75

Народному артисту РФ, композитору и певцу Александру Градскому могло исполниться 75 лет 3 ноября 2024 года. Он умер тремя годами ранее, успев за свою жизнь создать три рок-оперы, написать музыку для множества советских фильмов, поиграть в театре и стать одним из наставников на шоу «Голос». Подробнее о жизни и достижениях артиста — в материале URA.RU.
Начало пути
Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске (Челябинская область). Когда ему было восемь, семья переехала в Москву. Они жили в коммуналке, в комнате восемь квадратных метров. Градский поступил в детскую музыкальную школу имени Дунаевского по классу скрипки.
Его отец — Борис Фрадкин, инженер-механик. Его мать — Тамара Градская, актриса и певица. Она умерла, когда мальчику было 14. В память о ней Градский и взял свою фамилию.
В школьные годы мальчик стал выступать на сцене, тогда же начала писать стихи и песни. На будущий образ и манеру исполнения Градского вдохновил солист The Beatles — Джон Леннон.
«Скоморохи»
В 1966-м Градский стал сооснователем рок-группы «Скоморохи». В отличие от многих советских рок-групп, исполнявших западные хиты, «Скоморохи» создавали свои композиции. Их стали приглашать на концерты по всей России. Со временем стала расти популярность Градского как солиста, и группа взяла роль его аккомпанемента.
Кино
В 1970-х Градский активно сочинял музыку для кинематографа. Дебютом стала песня к фильму режиссера Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». Музыкант тогда был частью «Скоморохов» и учился на четвертом курсе вокального факультета музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Приглашение рокера для участия в производстве фильма было смелым шагом.
Градский написал музыку для таких фильмов, как «Поговорим, брат...», «Камертон», «Узник замка Иф» и «В августе 44-го», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «О спорт, ты — мир!», «С любимыми не расставайтесь». Также он писал саундтреки и для мультфильмов, например, для «Голубого щенка», «Принцессы и Людоеда» и «Перевала».
«Как молоды мы были»
Песня «Как молоды мы были» была создана композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым для фильма «Моя любовь на третьем курсе» 1976 года и была изначально предназначена для женского вокала. Однако после того, как Градский попробовал спеть партитуру, а третий куплет — на октаву выше, Пахмутова дала добро на исполнение песни им. Исполнение композиции на фестивале «Песня-77» принесло музыканту известность и некоторую скандальность из-за его образа — очков-градиентов и длинных волос.
Музыка
За свою жизнь Градский выпустил около 40 альбомов. Начал он с музыки на стихи Вознесенского и Бернса, а затем перешел на тексты Элюара, Рубцова, Шелли, Саши Черного и Набокова, записывая по их мотивам рок-сюиты.
В 1985 году была выпущена рок-опера «Стадион», которую Градский писал более 10 лет. В записи произведения участвовали советские певцы Алла Пугачева и Иосиф Кобзон. Также музыкант создал балет «Человек» и еще одну рок-оперу «Муха Цокотуха».
А созданию рок-оперы «Мастер и Маргарита» композитор посвятил три десятка лет. Партии Иешуа, Мастера, Воланда, Бегемота исполнил он сам.
Театр
В 1988 году музыкант выступил в роли актера на сцене Большого театра. Он сыграл Звездочета в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок». По итогам выступления Градский получил 25 минут оваций.
Президентские амбиции
В середине 1990-х Градского посещала мысль баллотироваться в президенты. Об этом он заявлял в интервью.
«Они же не понимают, а я бы смог…» — рассказывал артист. Его слова передает «Комсомольская правда».
Личная жизнь
О себе артист говорил, что он — «персонаж, неудобный для совместного проживания». Градский был женат четыре раза. Во времена «Скоморохов» и фильма Кончаловского музыкант познакомился с девушкой Натальей, они поженились, а через три месяца — расстались. Со второй женой, актрисой Анастасией Вертинской, артист был в браке несколько лет.
Третьей женой Градского стала Ольга Фартышева, которая была моложе его на 10 лет. От этого брака у композитора остались двое детей — Даниил и Мария. Спустя 20 лет семья распалась.
В 2003-м, когда Градскому было 55, он познакомился с 19-летней Мариной Коташенко. Они прожили вместе 20 лет, у них родились сыновья Александр и Иван. Официально Градский и Коташенко оформили отношения гораздо позже, незадолго до смерти композитора.
«Голос»
В 2010-х артист, певец и композитор стал наставником в шоу «Голос» на Первом канале. Он курировал молодые таланты, исполнявшие песни перед зрителями. В 2014-м на слепые прослушивания пришел его старший сын Даниил, однако Градский к нему не повернулся. После этого сын отказался от участия в шоу. По числу подопечных-победителей Градский был самым успешным наставником.
В 2021 году композитор ушел из программы из-за ухудшения состояния здоровья. На последние съемочные дни его доставляли на носилках.
Смерть
В последние дни Градский жаловался на низкое давление. Его здоровье было ослаблено COVID-19, после которого у него остались боли в ногах и слабость. 26 ноября 2021 года его госпитализировали с подозрением на инсульт. Через два дня композитора не стало.
Скандал из-за наследства
После смерти Градского его последней жене Коташенко в наследство досталось многомиллионное имущество. В то время как его детям от первого брака остался только старый дом.
«Почти двухлетняя борьба за наследство, общую стоимость которого оценили как минимум в миллиард рублей, в суде завершилась в пользу вдовы Градского Марины Коташенко», — рассказывали Даниил и Мария. Коташенко достались четыре земельных участка в Подмосковье, дом в деревне Мишуткино, загородный коттедж на Киевском шоссе площадью 1200 квадратных метров, несколько квартир в Москве.
Дети и бывшая жена Градского обжаловали решение суда. Спустя два года борьбы за наследство суд разделил имущество. Также Фартышева и ее дети от Градского добивались права поставить памятник артисту, потому что Коташенко не позволяла сделать этого.
Воспоминания друга
Журналист Евгений Додолев, который был знаком с Градским на протяжении 40 лет и написал книгу о композиторе, рассказал о нем в беседе с «Аргументами и Фактами». По словам журналиста, артист никогда не пел под фанеру из-за своей принципиальности, даже когда давал по три концерта в день.
«В ноябре 2021 года, незадолго до кончины, звонил ему несколько раз. Обычно в старости у людей голос ломается, становится скрипучим, надломленным. А у него до последнего дня голос по-прежнему был звонок. И одновременно было ощущение, что он понимает: конец близок», — сообщил Додолев.
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