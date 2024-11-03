Президентские амбиции, шоу «Голос» и всенародные хиты: Александру Градскому могло исполниться 75

Градскому могло бы исполниться 75 лет
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В 90-ых артист Александр Градский думал о том, чтобы баллотироваться в президенты
В 90-ых артист Александр Градский думал о том, чтобы баллотироваться в президенты Фото:

Народному артисту РФ, композитору и певцу Александру Градскому могло исполниться 75 лет 3 ноября 2024 года. Он умер тремя годами ранее, успев за свою жизнь создать три рок-оперы, написать музыку для множества советских фильмов, поиграть в театре и стать одним из наставников на шоу «Голос». Подробнее о жизни и достижениях артиста — в материале URA.RU.

Начало пути

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске (Челябинская область). Когда ему было восемь, семья переехала в Москву. Они жили в коммуналке, в комнате восемь квадратных метров. Градский поступил в детскую музыкальную школу имени Дунаевского по классу скрипки.

Его отец — Борис Фрадкин, инженер-механик. Его мать — Тамара Градская, актриса и певица. Она умерла, когда мальчику было 14. В память о ней Градский и взял свою фамилию. 

В школьные годы мальчик стал выступать на сцене, тогда же начала писать стихи и песни. На будущий образ и манеру исполнения Градского вдохновил солист The Beatles — Джон Леннон. 

Градский основал рок-группу "Скоморохи", которая одна из первых в СССР стала выступать со своими композициями
Градский основал рок-группу "Скоморохи", которая одна из первых в СССР стала выступать со своими композициями
Фото:

«Скоморохи»

В 1966-м Градский стал сооснователем рок-группы «Скоморохи». В отличие от многих советских рок-групп, исполнявших западные хиты, «Скоморохи» создавали свои композиции. Их стали приглашать на концерты по всей России. Со временем стала расти популярность Градского как солиста, и группа взяла роль его аккомпанемента. 

Кино

В 1970-х Градский активно сочинял музыку для кинематографа. Дебютом стала песня к фильму режиссера Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». Музыкант тогда был частью «Скоморохов» и учился на четвертом курсе вокального факультета музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Приглашение рокера для участия в производстве фильма было смелым шагом.

Градский написал музыку для таких фильмов, как «Поговорим, брат...», «Камертон», «Узник замка Иф» и «В августе 44-го», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «О спорт, ты — мир!», «С любимыми не расставайтесь». Также он писал саундтреки и для мультфильмов, например, для «Голубого щенка», «Принцессы и Людоеда» и «Перевала».

«Как молоды мы были»

Градский исполнил третий куплет песни "Как молоды мы были" на октаву выше, хотя песня изначально писалась под женский вокал
Градский исполнил третий куплет песни "Как молоды мы были" на октаву выше, хотя песня изначально писалась под женский вокал
Фото:

Песня «Как молоды мы были» была создана композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым для фильма «Моя любовь на третьем курсе» 1976 года и была изначально предназначена для женского вокала. Однако после того, как Градский попробовал спеть партитуру, а третий куплет — на октаву выше, Пахмутова дала добро на исполнение песни им. Исполнение композиции на фестивале «Песня-77» принесло музыканту известность и некоторую скандальность из-за его образа — очков-градиентов и длинных волос.

Музыка

За свою жизнь Градский выпустил около 40 альбомов. Начал он с музыки на стихи Вознесенского и Бернса, а затем перешел на тексты Элюара, Рубцова, Шелли, Саши Черного и Набокова, записывая по их мотивам рок-сюиты. 

В 1985 году была выпущена рок-опера «Стадион», которую Градский писал более 10 лет. В записи произведения участвовали советские певцы Алла Пугачева и Иосиф Кобзон. Также музыкант создал балет «Человек» и еще одну рок-оперу «Муха Цокотуха».

А созданию рок-оперы «Мастер и Маргарита» композитор посвятил три десятка лет. Партии Иешуа, Мастера, Воланда, Бегемота исполнил он сам. 

Театр

В 1988 году музыкант выступил в роли актера на сцене Большого театра. Он сыграл Звездочета в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок». По итогам выступления Градский получил 25 минут оваций. 

Президентские амбиции

В середине 1990-х Градского посещала мысль баллотироваться в президенты. Об этом он заявлял в интервью.

«Они же не понимают, а я бы смог…» — рассказывал артист. Его слова передает «Комсомольская правда».

Личная жизнь

Градский расписался с последней женой за месяц до своей смерти
Градский расписался с последней женой за месяц до своей смерти
Фото:

О себе артист говорил, что он — «персонаж, неудобный для совместного проживания». Градский был женат четыре раза. Во времена «Скоморохов» и фильма Кончаловского музыкант познакомился с девушкой Натальей, они поженились, а через три месяца — расстались. Со второй женой, актрисой Анастасией Вертинской, артист был в браке несколько лет. 

Третьей женой Градского стала Ольга Фартышева, которая была моложе его на 10 лет. От этого брака у композитора остались двое детей — Даниил и Мария. Спустя 20 лет семья распалась. 

В 2003-м, когда Градскому было 55, он познакомился с 19-летней Мариной Коташенко. Они прожили вместе 20 лет, у них родились сыновья Александр и Иван. Официально Градский и Коташенко оформили отношения гораздо позже, незадолго до смерти композитора.

«Голос»

В 2010-х артист, певец и композитор стал наставником в шоу «Голос» на Первом канале. Он курировал молодые таланты, исполнявшие песни перед зрителями. В 2014-м на слепые прослушивания пришел его старший сын Даниил, однако Градский к нему не повернулся. После этого сын отказался от участия в шоу. По числу подопечных-победителей Градский был самым успешным наставником.

В 2021 году композитор ушел из программы из-за ухудшения состояния здоровья. На последние съемочные дни его доставляли на носилках.

Прощание с Градским прошло 1 декабря в театре «Градский Холл»
Прощание с Градским прошло 1 декабря в театре «Градский Холл»
Фото:

Смерть

В последние дни Градский жаловался на низкое давление. Его здоровье было ослаблено COVID-19, после которого у него остались боли в ногах и слабость. 26 ноября 2021 года его госпитализировали с подозрением на инсульт. Через два дня композитора не стало.

Скандал из-за наследства

После смерти Градского его последней жене Коташенко в наследство досталось многомиллионное имущество. В то время как его детям от первого брака остался только старый дом.

«Почти двухлетняя борьба за наследство, общую стоимость которого оценили как минимум в миллиард рублей, в суде завершилась в пользу вдовы Градского Марины Коташенко», — рассказывали Даниил и Мария. Коташенко достались четыре земельных участка в Подмосковье, дом в деревне Мишуткино, загородный коттедж на Киевском шоссе площадью 1200 квадратных метров, несколько квартир в Москве.

Дети и бывшая жена Градского обжаловали решение суда. Спустя два года борьбы за наследство суд разделил имущество. Также Фартышева и ее дети от Градского добивались права поставить памятник артисту, потому что Коташенко не позволяла сделать этого.

Воспоминания друга

Журналист Евгений Додолев, который был знаком с Градским на протяжении 40 лет и написал книгу о композиторе, рассказал о нем в беседе с «Аргументами и Фактами». По словам журналиста, артист никогда не пел под фанеру из-за своей принципиальности, даже когда давал по три концерта в день.

«В ноябре 2021 года, незадолго до кончины, звонил ему несколько раз. Обычно в старости у людей голос ломается, становится скрипучим, надломленным. А у него до последнего дня голос по-прежнему был звонок. И одновременно было ощущение, что он понимает: конец близок», — сообщил Додолев.

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Народному артисту РФ, композитору и певцу Александру Градскому могло исполниться 75 лет 3 ноября 2024 года. Он умер тремя годами ранее, успев за свою жизнь создать три рок-оперы, написать музыку для множества советских фильмов, поиграть в театре и стать одним из наставников на шоу «Голос». Подробнее о жизни и достижениях артиста — в материале URA.RU. Начало пути Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске (Челябинская область). Когда ему было восемь, семья переехала в Москву. Они жили в коммуналке, в комнате восемь квадратных метров. Градский поступил в детскую музыкальную школу имени Дунаевского по классу скрипки. Его отец — Борис Фрадкин, инженер-механик. Его мать — Тамара Градская, актриса и певица. Она умерла, когда мальчику было 14. В память о ней Градский и взял свою фамилию.  В школьные годы мальчик стал выступать на сцене, тогда же начала писать стихи и песни. На будущий образ и манеру исполнения Градского вдохновил солист The Beatles — Джон Леннон.  «Скоморохи» В 1966-м Градский стал сооснователем рок-группы «Скоморохи». В отличие от многих советских рок-групп, исполнявших западные хиты, «Скоморохи» создавали свои композиции. Их стали приглашать на концерты по всей России. Со временем стала расти популярность Градского как солиста, и группа взяла роль его аккомпанемента.  Кино В 1970-х Градский активно сочинял музыку для кинематографа. Дебютом стала песня к фильму режиссера Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». Музыкант тогда был частью «Скоморохов» и учился на четвертом курсе вокального факультета музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Приглашение рокера для участия в производстве фильма было смелым шагом. Градский написал музыку для таких фильмов, как «Поговорим, брат...», «Камертон», «Узник замка Иф» и «В августе 44-го», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «О спорт, ты — мир!», «С любимыми не расставайтесь». Также он писал саундтреки и для мультфильмов, например, для «Голубого щенка», «Принцессы и Людоеда» и «Перевала». «Как молоды мы были» Песня «Как молоды мы были» была создана композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым для фильма «Моя любовь на третьем курсе» 1976 года и была изначально предназначена для женского вокала. Однако после того, как Градский попробовал спеть партитуру, а третий куплет — на октаву выше, Пахмутова дала добро на исполнение песни им. Исполнение композиции на фестивале «Песня-77» принесло музыканту известность и некоторую скандальность из-за его образа — очков-градиентов и длинных волос. Музыка За свою жизнь Градский выпустил около 40 альбомов. Начал он с музыки на стихи Вознесенского и Бернса, а затем перешел на тексты Элюара, Рубцова, Шелли, Саши Черного и Набокова, записывая по их мотивам рок-сюиты.  В 1985 году была выпущена рок-опера «Стадион», которую Градский писал более 10 лет. В записи произведения участвовали советские певцы Алла Пугачева и Иосиф Кобзон. Также музыкант создал балет «Человек» и еще одну рок-оперу «Муха Цокотуха». А созданию рок-оперы «Мастер и Маргарита» композитор посвятил три десятка лет. Партии Иешуа, Мастера, Воланда, Бегемота исполнил он сам.  Театр В 1988 году музыкант выступил в роли актера на сцене Большого театра. Он сыграл Звездочета в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок». По итогам выступления Градский получил 25 минут оваций.  Президентские амбиции В середине 1990-х Градского посещала мысль баллотироваться в президенты. Об этом он заявлял в интервью. Личная жизнь О себе артист говорил, что он — «персонаж, неудобный для совместного проживания». Градский был женат четыре раза. Во времена «Скоморохов» и фильма Кончаловского музыкант познакомился с девушкой Натальей, они поженились, а через три месяца — расстались. Со второй женой, актрисой Анастасией Вертинской, артист был в браке несколько лет.  Третьей женой Градского стала Ольга Фартышева, которая была моложе его на 10 лет. От этого брака у композитора остались двое детей — Даниил и Мария. Спустя 20 лет семья распалась.  В 2003-м, когда Градскому было 55, он познакомился с 19-летней Мариной Коташенко. Они прожили вместе 20 лет, у них родились сыновья Александр и Иван. Официально Градский и Коташенко оформили отношения гораздо позже, незадолго до смерти композитора. «Голос» В 2010-х артист, певец и композитор стал наставником в шоу «Голос» на Первом канале. Он курировал молодые таланты, исполнявшие песни перед зрителями. В 2014-м на слепые прослушивания пришел его старший сын Даниил, однако Градский к нему не повернулся. После этого сын отказался от участия в шоу. По числу подопечных-победителей Градский был самым успешным наставником. В 2021 году композитор ушел из программы из-за ухудшения состояния здоровья. На последние съемочные дни его доставляли на носилках. Смерть В последние дни Градский жаловался на низкое давление. Его здоровье было ослаблено COVID-19, после которого у него остались боли в ногах и слабость. 26 ноября 2021 года его госпитализировали с подозрением на инсульт. Через два дня композитора не стало. Скандал из-за наследства После смерти Градского его последней жене Коташенко в наследство досталось многомиллионное имущество. В то время как его детям от первого брака остался только старый дом. Дети и бывшая жена Градского обжаловали решение суда. Спустя два года борьбы за наследство суд разделил имущество. Также Фартышева и ее дети от Градского добивались права поставить памятник артисту, потому что Коташенко не позволяла сделать этого. Воспоминания друга Журналист Евгений Додолев, который был знаком с Градским на протяжении 40 лет и написал книгу о композиторе, рассказал о нем в беседе с «Аргументами и Фактами». По словам журналиста, артист никогда не пел под фанеру из-за своей принципиальности, даже когда давал по три концерта в день.
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