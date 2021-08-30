Три страны изучат опыт борьбы России с давлением Запада

Представители латиноамериканских стран хотят изучить опыт России с вмешательством в выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Официальные представители Боливии, Венесуэлы и Мексики намерены изучить опыт борьбы России с вмешательством Запада в выборы в стране. Как они рассказали на круглом столе в Общественной палате РФ 30 августа, их больше всего заинтересовало применение закона об иноагентах и система видеонаблюдения во время голосования, передает корреспондент URA.RU. Эти инструменты позволят противостоять попыткам США дискредитировать выборы и вывести людей на акции протеста, считают эксперты.

О попытках из-за рубежа вмешиваться во внутренние процессы суверенных государств заявил на круглом столе председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев. «Мы собрали депутатов Госдумы, сенаторов, общественников и официальных представителей некоторых латиноамериканских стран, чтобы обменяться опытом, как можно ограничить зарубежное вмешательство в наши выборы. Нам удалось найти общее», — рассказал эксперт.

По словам максима Григорьева, есть много общего в технологии вмешательства в выборы в Латинской Америке и России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одним из доказательств такого вмешательства являются семинары, которые проводил в Финляндии Национальный демократический институт международных отношений (создан правительством США, признан нежелательной в России организацией) для будущих муниципальных кандидатов Санкт-Петербурга, считает председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, среди гостей семинара был американский политтехнолог Дэвид Хантер, который работал в избирательном штабе экс-президента США Барака Обамы.

Максим Пискарев говорит, что Запад активно работает с молодежью Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Есть целые разработанные этим институтом методические материалы по влиянию на выборы в России. Для вовлечения молодежи в незаконные протесты используются технологии „разбуди меня“, схожие с призывами, которые распространяли в свое время суицидальные группы типа „Синий кит“. Разработаны компьютерные игры, моделирующие массовые беспорядки. Они формируют у детей образ негативных последствий из-за участия в выборах. Нам также попалась инструкция от СМИ Германии „Немецкая волна“, где журналисты советуют россиянам получать открепительные удостоверения и не голосовать, портить бюллетени или не идти на выборы», — рассказал Пискарев.

Стратегия США заключается в том, чтобы через разные СМИ заранее объявлять о фальсификации выборов, когда они еще не состоялись, заявил чрезвычайный и полномочный посол Венесуэлы в РФ Карлос Рафаэль Фариа Тортоса. «Потом массово эта ложь повторяется, а местные лидеры общественного мнения ее поддерживают. Организация американских НКО уже пытались свергнуть наше правительство. У нас в Венесуэле большие запасы нефти, мы в тройке стран с наибольшими запасами золота, занимаем восьмое место по запасам природного газа, отсюда такой интерес американцев», — объяснил дипломат.

По словам посла Боливии Марии Луизы Рамос Урсагасте, два года назад президенту ее страны Эво Моралесу пришлось уехать из-за обвинений со стороны Запада в фальсификации выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чрезвычайный и полномочный посол Боливии в РФ Мария Луиза Рамос Урсагасте подтвердила, что вмешательство извне во внутренние процессы ее страны усиливается во время выборов. «Организация американских государств, которая служит интересам США, вмешалась во внутренние дела Боливии и обвинила страну в фальсификации. Тогда, в 2019 году, после выборов, на которых победил действующий президент Эво Моралес, случились антиправительственные акции протеста. Моралес тогда был вынужден покинуть страну. У нас есть данные о том, что в то время со стороны протестующих были совершены убийства и преследования мирного населения. Спустя полтора года испанская исследовательская группа доказала, что на наших выборах не было никаких манипуляций, то есть обвинения Организации американских государств были лживыми», — рассказала она.

Зарубежные представители выразили желание изучить российский опыт противодействия внешнему вмешательству в выборы. Министр посольства Мексики в РФ Хоакин Пастран заявил, что в России безопасная избирательная система, которая обеспечивает защиту от попыток проникновения извне. «Думаю, в российских выборах есть элементы, которые будут полезны для Мексики. Например, наличие видеокамер на избирательных участках», — объяснил он.

Министр посольства Мексики Хоакин Пастран намерен изучить опыт России в видеонаблюдении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Посол Боливии Мария Луиза Рамос Урсагасте в беседе с журналистом URA.RU также рассказала, что намерена изучить российский опыт. «У нас любая экологическая, социальная и прочая организация может представлять интересы другого государства. А в России ее признают иноагентом. Считаю этот опыт полезным, по-другому мы не сможем остановить зарубежное вмешательство. Другие государства тратят миллионы долларов для манипуляции жителями Боливии, чтобы признавать наши выборы нечестными. Попытки свержения режима извне продолжаются. Мы и дальше будем сталкиваться с провокациями, если ничего не сделаем», — заявила посол.

Политтехнологи и спецслужбы из США используют похожий сценарий для выборов в России, Боливии, Венесуэле и Мексике, рассказал URA.RU член научного совета при Совете безопасности РФ, политолог, профессор МГУ, Андрей Манойло, который работал политическим экспертом в Латинской Америке. По его словам, американцы заранее прорабатывали сценарии госпереворотов, используя вбросы о нечестных выборах и слухи о порочности высокопоставленных политиков, дополняя их финансовым давлением и санкциями.

Эксперт Андрей Манойло говорит, что кампания по дискредитации выборов обычно начинается за 10 месяцев до даты голосования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Схожие фейки появляются примерно за 10 месяцев до дня голосования. Разные общественники и СМИ уверяют население, что голосование нельзя признавать. Якобы режим диктаторский, инакомыслящих сажают, свободную прессу давят, поэтому легитимности ждать не приходится. Эти данные через иностранные каналы вбрасывают в разные источники без доказательств, идет апелляция к эмоциям. Потом проходят выборы, их результаты оспариваются оппозицией, которая заявляет, что процесс недемократичный. Появляются первые новости о якобы подтасовках на выборах, и оппозиция заявляет: мы вас предупреждали, то есть срабатывает принцип прививки», — поделился технологией эксперт.

Российские власти со своей стороны нашли способ противостоять попыткам внешнего вмешательства, уверяет председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ Максим Григорьев. «Процедура электронного голосования надежно защищена от возможных кибератак. Для контроля за самой процедурой голосования активно работает институт общественных наблюдателей, которые будут смотреть за ходом выборов из специальных центров. То есть риски утечки данных с видеокамер минимизируются. Что касается деятельности НКО, в России появился закон об иноагентах, которые теперь обязаны работать прозрачно и сообщать о своем статусе. Полагаю, наш опыт может быть полезен и другим странам», — резюмировал эксперт.