Источник: свердловскому депутату ГД заплатили за снятие с выборов

Переговоры вокруг снятия Дмитрия Ионина с выборов в Березовском округе считались одной из основных интриг свердловских выборов-2021 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») получил денежную компенсацию за отказ участвовать в выборах в ГД по Березовскому одномандатному округу, сообщил источник URA.RU в резиденции главы региона. По словам другого собеседника агентства, это был лишь один из пунктов неформального соглашения, в заключении которого якобы участвовали управление внутренней политики администрации президента (АП) и губернатор Евгений Куйвашев.

Березовский округ долгое время считался самым проблемным для областных властей на выборах в Госдуму. «Единую Россию» на территории представляет действующий депутат, бывший биатлонист Сергей Чепиков. Весенние соцопросы, проводимые по заказу резиденции губернатора, показывали, что в случае выдвижения Ионина против Чепикова результат как минимум будет непредсказуемым.

Власти серьезно беспокоились за результат Сергея Чепикова (на фото) в случае его лобового столкновения с эсером Фото: Анна Майорова © URA.RU

По этой причине окружение губернатора (в лице его неформального советника, политтехнолога Рината Хазеева) пыталось предотвратить присутствие Ионина в гонке. В частности, ему предлагали выдвинуться в одном из округов Пермского края, но Ионин отказался. Предполагалось, что расклад между собой обсудят Куйвашев и лидер эсеров Сергей Миронов во время визита последнего в Екатеринбург в начале июня. Однако, по данным URA.RU, на встрече Куйвашева и Миронова в VIP-терминале Кольцово эта тема не поднималась (при том, что обе стороны готовились к такому разговору).

Когда эсеры решили объединить Свердловскую область и Пермский край в одну тергруппу, свердловские власти поддержали идею — в расчете на то, что Ионин займет в ней проходное первое место и оставит планы на Березовский округ (на это надеялся и сам Ионин). Но Миронов поступил иначе: 26 июня было объявлено, что свердловско-пермский список «Справедливой России» возглавил руководитель свердловского отделения СР Андрей Кузнецов, Ионин занял в ней полупроходное второе место, а также выдвинулся в Березовском округе. По слухам, Хазеев был в ярости.

Дмитрий Ионин был готов разговаривать только с АП, поскольку не видел в советнике губернатора гаранта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В июле он запустил второй раунд переговоров с Иониным. «Но Дмитрий сказал, что будет общаться на эту тему только через администрацию президента, в которой видел единственного гаранта соблюдения каких-либо договоренностей», — рассказал источник в команде главы региона.

В АП Ионину якобы дали понять, что отказ сниматься с выборов будет иметь для него самые серьезные последствия, утверждает другой источник, знакомый с ходом консультаций. В мае 2019-го Ионин попался на стрельбе из автомата (по его словам, охолощенного) в одном из жилых дворов Камышлова. Уголовному делу тогда не дали ход. «До Ионина довели, что в любой момент разбирательство может возобновиться», — поделился инсайдер. При этом позиция московских кураторов выборов не была сугубо ультимативной, добавил он. «Ему [Ионину] сказали, что он получит поддержку с избранием по списку. А если попасть в Госдуму все же не удастся, будет вариант с трудоустройством в органы исполнительной власти», — описал контекст собеседник.

Взвесив «за» и «против», Ионин согласился. Несмотря на то, что лидер партии Сергей Миронов его отговаривал. В начале августа депутат встретился с Куйвашевым, чтобы обсудить детали. Хотя пресс-секретарь Куйвашева Анна Шкерина заявила URA.RU, что такого общения в графике шефа не было, со слов первого источника известно, что губернатор предложил Ионину два варианта: осенью — в случае непрохождения в ГД по партсписку — стать одним из его замов (по какому направлению, не уточняется) или полпредом в Заксобрании.

А 16 августа Ионин объявил, что выходит из кампании в Березовском округе. Комментируя шаг, он говорил, что просто расставляет приоритеты: «Настало время <…> сосредоточиться на том, что может реально принести победу (имеется в виду работа на партсписок — прим. URA.RU), а не превратить все в борьбу с „ветряными мельницами“». После этого Ионину начали предоставлять эфирное время на областных телеканалах — «Четвертом» и ОТВ.

Евгений Куйвашев был вовлечен в переговоры о снятии Ионина — по данным URA.RU, эта тема была предметом некоторых его визитов в Москву Фото: Анна Майорова © URA.RU

Помимо поддержки на выборах и статусной должности, в соглашении якобы был еще один пункт, который к настоящему моменту выполнен. «Ионину заплатили. Из внебюджетных источников», — поделился собеседник в резиденции Куйвашева, не раскрыв имя инвестора и размер вознаграждения (выданного кэшем).

«Комментировать эти слухи я не вижу смысла. Я публично обнародовал свое решение, и никаких подводных камней за официальными объяснениями я не вижу. Недоброжелателей много, они никуда не делись. Сейчас они будут пытаться распространять слухи, ссорить нас внутри регионального отделения „Справедливой России“, ссорить с внешними структурами. Видимо, эти слухи распространяются, чтобы поссорить меня каким-то образом с областными властями или даже федеральными. Я про себя за время кампании уже столько всего слышал, что сейчас не вижу смысла подливать масла в огонь», — сказал URA.RU сам Ионин.