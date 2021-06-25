Миронов сорвал операцию свердловских властей по зачистке выборов

Сергей Миронов держал интригу вокруг свердловских выборов до последнего Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Главный итог съезда «Справедливой России — За правду» для Свердловской области — переговоры между руководством партии в лице Сергея Миронова и властями провалены. Обстановка на выборах в Госдуму в двух округах — Березовском и Каменск-Уральском — накалилась до предела. Пока одни источники URA.RU, знакомые с раскладами, по горячим следам рисуют картину будущей войны, другие — выкладывают свежие инсайды о последних днях большого торга.

Тайное голосование партийцев 26 июня зафиксировало: депутат Госдумы Дмитрий Ионин выдвигается против депутата Сергея Чепикова из «Единой России» (Березовский), а депутат Заксобрания, бизнесмен Андрей Гориславцев (состоит во фракции ЕР) будет соперничать с депутатом ГД от ЕР Львом Ковпаком (Каменск-Уральский). Апрельские соцопросы показывали, что шансы ЕР в этих округах при подобной расстановке — 50 на 50.

Дмитрий Ионин (на фото) ведет пиар-кампанию в округе Сергея Чепикова с весны, но, по слухам, больше рассчитывал на первое место в списке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Потому команда губернатора Евгения Куйвашева в лице его неформального советника, политтехнолога Рината Хазеева готовила план зачистки территорий — выполняя госзадачу по обеспечению победы «Единой России». По данным агентства, сначала Хазеев предлагал эсерам выдвинуть Ионина в одномандатном округе в Пермском крае (якобы с возмещением затрат на полноценную кампанию). Но те от сделки отказались, посчитав что их разводят. Однако тут же дали резиденции главы региона надежду.

Следуя поручению Миронова по расширению представительства «Справедливой России» в Госдуме, свердловское отделение придумало объединить Свердловскую область и Пермский край в одну тергруппу. Хотя даже при такой нарезке (с количеством избирателей в 5,3 миллиона) проходным, вероятно, будет лишь одно место — первое. Окружение Куйвашева эту концепцию поддерживало, но при условии: партсписок возглавит не лидер свердловских эсеров Андрей Кузнецов, а Ионин, который в таком случае утратил бы мотивацию на борьбу с Чепиковым.

Неожиданно для местных аппаратчиков Сергей Миронов усилил Андрея Кузнецова (справа) — по сути, гарантировав ему место в ГД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Визит Миронова в Екатеринбург в конце мая интригу не разрешил. Говорят, на его встрече с Куйвашевым тема выборов вообще не поднималась (хотя обе стороны к такому разговору готовились). А на встрече с соратниками Миронов якобы дал понять, что определит, кто из них займет первое место в свердловско-пермском списке, в последний момент. Решение, по данным URA.RU, действительно было объявлено лишь накануне, вечером 25 июня. Список возглавил Кузнецов, Ионин стал вторым. Таким образом, для Ионина единственный вариант сохраниться в Госдуме — выиграть у Чепикова, объясняют во властных структурах.

В случае с Гориславцевым у Хазеева было больше возможностей. По слухам, в последнее время консильери губернатора был в тесном контакте со своим товарищем по легендарному политтехнологическому альянсу 1990-х Bakster Group Дмитрием Гусевым. Сейчас Гусев — глава центрального аппарата СР. «Перед съездом Ринат писал Дмитрию аналитички, что Гориславцев — маргинал с непонятным прошлым», — описывает инсайдер. А источник в политтусовке Екатеринбурга рассказывает, что после того, как стало известно об итоговом раскладе, Хазеев якобы «не скрывал досады». Сам Ринат Хазеев не стал комментировать URA.RU ситуацию, как и Дмитрий Гусев.

Поговаривают, что выдвижение Гориславцева пытались сорвать через влиятельного политтехнолога Дмитрия Гусева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Готовясь к противостоянию в округах, участники политических интриг допускают, что администраторы избирательной кампании могут поднять против Ионина старое уголовное дело. Весной 2019-го депутат был замечен стреляющим из автомата в воздух возле жилых домов в Камышлове. Тогда скандал удалось замять. «Но понятно, что к нему могут вернуться в любой момент — если потребует ситуация», — говорит один из собеседников. А Гориславцева с большой долей вероятности попытаются просто снять с выборов, полагают источники. Дозвониться до Дмитрия Ионина на момент публикации не удалось (вероятно, он был занят на партийном мероприятии). Андрей Гориславцев сказал корреспонденту, что действительно получал от «чиновников предостережения, что лучше бы не участвовать [в выборах]».

В разговоре с URA.RU Андрей Кузнецов не стал комментировать предшествовавшие съезду интриги. «Могу лишь сказать, что агрессивные административные действия, если будут предприниматься, дадут нам лишний информационный повод, с которым мы пойдем к людям. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает», — ограничился он. А также обратил внимание, что интрига будет не только в Березовском и Каменском округах. «Я уверен, у партии хорошие шансы и в других территориях», — анонсировал Кузнецов.

Инсайдеры отмечают: основным субъектом в переговорах с СР все-таки была не резиденция губернатора, а администрация президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Свердловском округе СР выдвигает православную активистку из Екатеринбурга Оксану Иванову, в Нижнетагильском — Сергея Белоусова, в Асбестовском — боксера Егора Мехонцева. В Первоуральском округе на выборы пойдет Николай Самутин, в Серовском — фельдшер Алексей Коровкин. На него федеральное руководство СР также делает серьезную ставку, считая, что он сможет победить депутата Госдумы Антона Шипулина.