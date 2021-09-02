Курганские инсайды: судья выпил 4 флакона корвалола

А как вы спасаетесь от мемов про Шуфутинского 3 сентября? URA.RU

Внимание курганцев приковано к конфликту вокруг новой школы в Кетово, которую власти отказались выкупать у инвестора. Говорят, этой темой заинтересовались и федеральные телеканалы. Еще один конфликт в Кетовском районе может возникнуть из-за муниципальной реформы, которую местные власти возобновили перед выборами. Что еще обсуждают в регионе — читайте в свежем выпуске «Инсайдов».

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Создатели курганского логотипа работали без техзадания…

В Кургане продолжаются споры вокруг логотипа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Слухачи сообщают, что представители правительства Курганской области не предоставили техзадание компании, которая занималась разработкой брендбука региона. «Дизайнерам даже не дали техзадание, которое в таких случаях необходимо. Им просто сказали: сделать красиво и необычно», — рассказывают сплетники. Они добавили, что новый логотип предложил разработать глава региона Вадим Шумков.

Ранее создателей нового логотипа Кургана обвинили в плагиате, так как он оказался похож на лого конструктора «Танграм». Исполнительный директор свердловского рекламного агентства Be Brand People (разрабатывало логотип) Данил Марьинский заявил, что использование фигуры этого конструктора нужно для выражения идеи проекта.

…а горожане восприняли скандал с юмором

Курганцы заметили, что гербы Кургана и Твин Пикса похожи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После того, как стало известно, что в новом логотипе Курганской области была использована фигура конструктора «Танграм», некоторые курганцы уличили в заимствовании режиссера Дэвида Линча. «Если приглядеться, то горы в гербе города Твин Пикс из одноименного сериала подозрительно напоминают курганы, которые изображены на гербе наших региона и города», — поделился один из жителей. Ранее горожане находили сходство логотипов Курганского автобусного завода и группы Linkin Park, а также эмблем КМЗ и линии одежды Mafia от Black Star Wear.

Репутации курганского депутата может повредить дружба с боксером

Слухачи считают, что дружба депутата Курганской облдумы Константина Гладковского с боксером Вазиром Тамояном, которого судят за изнасилование, может повредить политической карьере. «Дружба с Тамояном может негативно сказаться на репутации Гладковского. Если боксер избежит наказания, то некоторые могут подумать, что ему помог депутат», — рассуждают сплетники. Совместные фотографии Тамояна и Гладковского можно найти в соцсетях. А в 2020 году боксер призывал голосовать за председателя областного Союза ветеранов Афганистана на выборах в облдуму, называя Гладковского своим другом.

Московский журналист возмутился Зауральем из-за выборов

Активность Андрея Караулова связали с предвыборной кампанией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сплетники переговариваются, что журналист Андрей Караулов мог поднять проблему продажи здания поликлиники в селе Мокроусово Курганской области из-за приближающихся выборов в Госдуму. «Странно, что Караулов упомянул Курганскую область в своем блоге за месяц до выборов. До этого он о ней не вспоминал», — удивляются слухачи. Также по их данным, Караулов хорошо знаком с бывшим главой региона Олегом Богомоловым, поэтому не исключено, что тема была поднята с подачи последнего.

Муниципальную реформу в Кетовском районе возобновили не вовремя

Власти Кетовского района поторопились с объявлением публичных слушаний по вопросу проведения муниципальной реформы, считают слухачи. «Слушания пройдут за неделю до выборов. Зачем поднимать больную для многих жителей тему в такой период — непонятно», — удивляются в регионе. Сплетники напоминают, что ранее против объединения всех поселений в муниципальный округ единогласно выступили жители Введенского (одного из крупнейших сел региона) и Большечаусовского сельсовета. «Если перед выборами реформу все-таки одобрят, здесь могут возникнуть протестные настроения. Странное решение властей», — говорят злые языки.

В Кетовском районе нашли объяснение отложенным выборам

Главу Кетовского района планируют избрать в ноябре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Итоги выборов главы Кетовского района будут зависеть от результатов муниципальной реформы, считают сплетники. «Не зря их назначили только на конец осени, хотя сроки позволяли провести их значительно раньше. А сейчас вдруг в районе вспомнили про объединение всех сел в муниципальный округ. Видимо, решили посмотреть, как потенциальный глава [Андрей Дружков] справится с населением и сможет ли их убедить», — говорят в кулуарах. Слухачи обратили внимание, что экс-глава района Сергей Дудин ушел в отставку как раз на фоне провала муниципальной реформы, запущенной губернатором Вадимом Шумковым.

ОНФ просили помолчать

Курганское отделение ОНФ совсем выпало из информационного поля. Слухачи говорят, что руководству «фронтовиков» поступила разнарядка в предвыборный период вести себя тихо, лодку не раскачивать. «Столько скандальных ситуаций в Курганской области, где ОНФ могли бы хоть как-то поучаствовать. По факту, они будто растворились. Слишком рьяно выполняют разнарядку центра. Да и в целом, особую деятельность им уже не развернуть, учитывая родство руководителя [регионального отделения ОНФ] с сенатором и дружбу с властями», — усмехаются инсайдеры.

Кетовская школа привлекла внимание федеральных телеканалов

Скандал с новой школой в Кетово вышел на федеральный уровень Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ситуацией с новой школой в селе Кетово, которую власти отказались выкупать у инвестора, заинтересовались федеральные СМИ. «Говорят, что в ближайшее время в Курганскую область собираются приехать сразу несколько съемочных групп. Некоторые московские журналисты уже выходили на местных коллег, просили помочь с контактами или сбором материала», — рассказывают сплетники. Они отмечают, что такой резонансной темы в регионе не было уже давно. «Опять федеральных журналистов привлек негатив. Но есть надежда, что это поможет решить проблему», — переговариваются в регионе.

Обновлением курганского санатория довольны не все

Курганцы не разделяют радости властей от строительства коттеджей в санатории Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Заявление властей Курганской области о предстоящем строительстве трех коттеджей в санатории «Озеро Медвежье» удивило курганцев. «Что такое три дома площадью по 100 квадратных метров для курорта, где, по словам правительства, отдыхают тысячи человек в год? Разве это окажет заметное влияние на поток туристов?» — возмущаются сплетники. Некоторые считают, что останавливаться в этих коттеджах будут только VIP-гости. Для простых курганцев там будут либо слишком высокие цены, либо не будет свободных мест. «Можно было бы найти более удачное применение этим деньгам. Коттеджи для VIP, конечно, можно построить, но это явно не первоочередная задача и не та часть благоустройства, на которой стоило бы акцентировать внимание», — считают в регионе.

Владельцев курганского медиахолдинга обвиняют в невыплате зарплат

По данным слухачей, невыплата зарплат бывшим сотрудникам ООО «ТВ-Зауралье» связана с непродуманной политикой владельцев организации. «Непродуманная политики учредителей привела к краху компании, а их самомнение не позволило признать ошибки, поэтому и свесили все на главбуха и директора [на тот момент — Михаила Белоусова]», — объясняют сплетники. Ранее представители Гострудинспекции нашли нарушения в компании, связанные с невыплатой расчета при увольнении.

Белоусову припомнили «недозарплаты»

Сплетники посмеялись над мизерным штрафом, назначенным Гострудинспекцией ООО «ТВ-Зауралье» за невыплату зарплат. «Штраф этот прилетел через полгода после увольнения (директора) Михаила Белоусова. А ведь лет десять, если не больше, там „недозарплаты“ платили в конвертах да по частям, копили долги. А при увольнении работники годами получали эти долги по копеечке. Не верится, что жалоб не было. И самое удивительное, что самому Белоусову, все выплатили при увольнении», — обсуждают слухачи.

Судья выпил больше корвалола, чем думали

Курганцы подсчитали, что судья выпил четыре флакона корвалола Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судья Кетовского районного суда, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем, выпил больше алкогольсодержащего напитка, чем обсуждали первоначально. Инсайдеры говорят, что экспертиза показала наличие в крови не 0,4, а 0,9 промилле (0,9 г алкоголя на 1 л крови). В переводе на количество корвалола, который, по мнению надзорной структуры, мог употреблять судья, это 110 мл (более 4 стандартных флаконов лекарства). «В этой всей ситуации возмутительны двойные стандарты надзорной системы. Прошло четыре месяца, а ситуация на том же уровне. У обычного гражданина не проверяли ли бы, что он употреблял — водку или корвалол, моментально бы лишили водительских прав», — обсуждают в регионе.

В Кургане тормозят дело статусного водителя

Судебное разбирательство по делу вероятного пьяного ДТП с участием сына экс-главы областного МЧС Олега Рожкова — Ильи — затягивается. Почти на полмесяца перенесли рассмотрение материалов по поводу отказа Рожкова-младшего от прохождения медосвидетельствования. «Странная практика складывается в Курганской области с пьяными водителями, которые при статусе или при влиятельных родственниках. Затягивается уже второй громкий случай. Может, хотят свести на нет», — уточняют слухачи.

Условия газификации Кетовского района назвали нереальными

Строители считают, что построить газовую сеть за 50 дней невозможно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Сплетники обратили внимание на странную закупку, размещенную в ЕИС. Курганские власти готовы заплатить 69,5 млн рублей за строительство пяти сетей газораспределения в Кетовском районе. «Это почти 50 км сетей. Газифицируется более 1000 домов. И все это нужно успеть сделать за 50 дней, в разных селах района. Нереальные сроки», — отметил один из инсайдеров. Слухачи предположили, что закупка может быть сделана под определенную компанию. «Если она победит, им потом просто продлят сроки работ. Как это неоднократно делали со строительством канализации в Кургане и водопровода в Кетово, которую подрядчик не смог закончить вовремя даже несмотря на продление сроков», — озвучили идею сплетники.

Строители не видят выгоды в строительстве бассейна

В Кургане не могут найти желающих построить новый бассейн в Заозерном, так как потенциальные подрядчики считают этот проект невыгодным, говорят слухачи. «Договоренность о выделении денег на строительство бассейна была достигнута еще в 2019 году. Но подрядчиков стали искать только в 2021 году. Стройматериалы за это время значительно выросли в цене, а стоимость строительства не изменилась. Мало кто захочет работать на таких условиях», — переговариваются курганцы.



Иеговисты управляют курганской повесткой



Задержанные в Курганской области члены религиозной организации «Свидетели Иеговы» (запрещена в России, так как признана экстремистской) прикрываются вниманием Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). На днях суд освободил двоих подозреваемых из СИЗО по состоянию здоровья, а иеговисты представили, что курганская фемида якобы испугалась ЕСПЧ. «Европейский суд рассматривает жалобы годами. А тут мгновенная реакция на курганских задержанных. Так не бывает. Поэтому попытки придать себе значимости бессмысленны. От уголовной ответственности, в случае признания их вины, они все равно не уйдут», — уверены слухачи.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.