Андрея Караулова возмутило намерение властей Курганской области продать старое здание поликлиники, не построив новое Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продажа здания поликлиники в селе Мокроусово Курганской области является трагедией и для местного населения, и для властей региона. Таким мнением поделился журналист Андрей Караулов на своем YouTube-канале.

«Двойная трагедия. Трагедия для людей в Мокроусово. Это центральное село района. Но главная трагедия даже не для людей, оставшихся без поликлиники. Это трагедия чиновников, которые не могут продать здание поликлиники», — заявил Караулов. При этом он подчеркнул, что старое здание продается, хотя новое не построено.

Он отметил, что здание площадью 794 кв. м выставлено на торги вместе с земельным участком площадью 1089 кв.м всего за 967,22 тысячи рублей. Но желающих выкупить этот лот нет. Караулов дозвонился до директора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Яны Юриной. Она рассказала, что в выставленном на торги здании уже два года нет отопления, оно не используется и несет убытки для районной больницы.

Как пояснили URA.RU в департаменте имущественных и земельных отношений, по указанному адресу в селе Мокроусово находятся два здания: поликлиника и стационар. С 2019 года поликлиника переехала в здание стационара. «В настоящее время здание поликлиники является пустующим, отключено от всех коммуникаций и не используется в качестве объекта здравоохранения. Мокроусовская ЦРБ осуществляет прием пациентов в прежнем режиме в действующем здании стационара. В дополнительных помещениях для оказания медицинской помощи населению не нуждается», — рассказали в ведомстве.

Аукцион по продаже здания поликлиники назначен на 16 сентября, сообщало ранее URA.RU. Это уже четвертая попытка найти покупателя. Предыдущие три попытки сорвались из-за отсутствия участников аукциона.