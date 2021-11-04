Как жители Москвы создали отряд самообороны против мигрантов

Почти половину населения Сосенского составляют мигранты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поселение Сосенское на окраине Москвы беспокоит большой мигрантский анклав. Его обитатели установили свои правила, которые мало устраивают коренных москвичей. Столкновение культур приводит к конфликтам, которые не могут предотвратить власти. Жители вынуждены отстаивать права самостоятельно, жалуются президенту Владимиру Путину и создают отряды самообороны. Корреспондент URA.RU отправился в Подмосковье, где построены многоэтажные общежития для мигрантов вокруг самого большого рынка в Европе.

«Мигранты бродят пьяные, орут, дерутся»

В Сосенках полиция проводит массовые рейды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неделя перед длительными каникулами, предшествующими празднованию Дня народного единства, выдалась для жителей ЖК «Испанские кварталы» на редкость спокойной. Вечерние улицы безлюдны, только можно заметить автобусы полиции, в которые десятками грузят молодых людей, приехавших из южных республик в Москву на заработки. Многие из них едва говорят по-русски и на вопросы корреспондента URA.RU непонимающе кивают головами. Полицейские, занимающиеся оформлением мигрантов, также немногословны и говорят, что проходит стандартная проверка документов.

Но так было не всегда. Масштабные рейды полиции вовсе не частое явление в Коммунарке. По словам Анны, проживающей в «Испанских кварталах», полиция отлавливает мигрантов в микрорайоне уже несколько дней.

Все началось после обращения жителей Сосенского к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на криминогенную обстановку, связанную с огромным количеством приезжих.

Мигрантов увозят в отделение полиции десятками человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Последние три дня мигранты просто пропали с улиц. Видимо, все попрятались от полиции, поскольку в другое время здесь их ходят толпы. Вечером и утром вереницы приезжих идут в сторону рынка „Фуд Сити“. По вечерам компании мигрантов часто бродят по кварталам пьяные, орут, дерутся, мусорят на детских площадках. На замечания могут реагировать весьма агрессивно», — рассказывает Анна.

Неприятное соседство

Важно подчеркнуть, что ЖК «Испанские кварталы» — не типичный для России микрорайон с многоэтажными «муравейниками». Здесь вполне себе респектабельное жилье с высоким даже для Москвы ценником за квадратный метр. Однако москвичи, купившие здесь квартиры, вместо ожидаемого комфорта, получили неприятное для них соседство с гостями из южных республик, некоторые из которых ведут маргинальный образ жизни. Виной такому соседству стали расположенные поблизости оптовый продуктовый рынок «Фуд Сити» и крупнейший в Европе строительный рынок «Славянский мир».

Через эту дверь нелегалы покидают территорию рынка в случае облавы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Наши дома от „Фуд Сити“ фактически отделяет лишь забор и то его воздвигли совсем недавно. Иногда на рынке проходят полицейские рейды и тогда толпы мигрантов бегут через наш двор. Видимо у них есть какой-то тайный лаз в заборе, предназначенный для этих целей», — говорит Анна.

По словам местной жительницы, ситуация в районе лишь ухудшается. Если еще год назад все было несколько лучше, то в последнее время количество приезжих и количество проблем, связанных с ними, выросло в разы. Многие просто боятся отпускать детей одних на улицу, а девушки предпочитают вечерами не гулять в одиночестве без необходимости.

«Наш район превращается в какое-то гетто. Такое ощущение, что здесь уже сейчас больше половины жителей — это мигранты.

Что будет, если здесь построят еще и миграционный центр на несколько тысяч человек, просто представить сложно. Единственный выбор, который нам останется — это переезжать», — сокрушается жительница «Испанских кварталов».

Жителям «Испанских кварталов» не по душе соседство с гостями из южных республик Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Местным жителям вторит и глава поселения Сосенское Кирилл Бармашев. По его словам, обстановка в районе накаляется, а столкновения двух совершенно разных культур может в будущем привести к печальным последствиям.

«Большое количество иностранцев, а это преимущественно мусульмане, вызывает недовольство местных жителей. Засилье нелегальных мигрантов провоцирует рост мелких преступлений, которые зачастую даже не попадают в статистику МВД. По большей части — это мелкие преступления против личности — драки, мелкие кражи. Все это вызывает накопительный негативный эффект у местного населения. Полиция просто бездействует, а иностранцы, чувствуя свою безнаказанность, начинают вести себя еще более разнузданно», — говорит глава поселения.

Местные жители уверены, что нелегальная миграция влечет за собой рост уличной преступности в Сосенском Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кирилл Бармашев отмечает, что большинство мигрантов — это вполне себе приличная публика, проживающая и работающая здесь официально. Многие из них переехали в Коммунарку еще до появления «Фуд Сити», успели обзавестись здесь жильем и получить гражданство. Сейчас в Сосенском официально проживает 147 тыс. жителей, более 65 тысяч из них — это зарегистрированные мигранты, работающие на близлежащих стройках, а также на рынках «Фуд Сити» и «Славянский мир». Даже, если опираться на официальные цифры, то соотношение мигрантов к коренному населению Сосенского составляет более 40%, говорит собеседник URA.RU. Однако весомая часть приезжих, проживающая в районе, просто не учтена контролирующими органами.

«К сожалению, определенный процент приезжих — это крайне маргинальная публика, приехавшая из кишлаков. Когда они видят, что полиция никак не реагирует на их выходки и не пресекает правонарушения, это их сильно развращает. Они начинают пить, а под воздействием алкоголя зачастую становятся агрессивными. На замечания местных жителей отвечают хамством и лезут в драку. Буквально на днях, два таких гражданина Узбекистана с бутылкой водки в руках, не стесняясь даже журналистов, начала приставать к девушкам во дворе жилого дома. В результате в дело пришлось вмешиваться представителям местного ЧОП», — говорит Бармашев.

«Резиновые» квартиры и жилые подвалы

Большой процент приезжих ведут маргинальный образ жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Хамство и мелкий криминал — далеко не единственное с чем приходится мириться жителям Коммунарки. Засилье мигрантов привело к появлению в жилых домах огромного количества «резиновых» квартир, в которых может одновременно ютиться даже до двух десятков нелегалов. Зачастую такие квартиры сдаются хозяевами без какого-либо ремонта, но их обитателей это не смущает.

«По моим ощущениям, в Коммунарке едва ли не в каждом подъезде есть „резиновая“ квартира. Например, в ЖК „Москвичка“ в собственности одного юридического лица находится целый подъезд. Все квартиры в нем сдаются мигрантам, которые проживают в квартирах по 10-20 человек», — говорит Кирилл Бармашев.

Ресурс, созданный местными жителями, которые обобщают информацию о «резиновых» квартирах. В них мигранты живут по 10-20 человек Скриншот с сайта sosenskoe.info

В рамках борьбы с «резиновыми» квартирами власти Сосенского запустили сайт, где любой желающий может разместить объявление с конкретным адресом. За несколько дней портал оказался завален сотнями сообщений. Антисанитария, постоянный шум, драки, пьянство и регулярные дебоши — вот с чем приходится сталкиваться жителям Коммунарки. Большая часть таких квартир расположена в многострадальных «Испанских кварталах».

По словам местной жительницы Елены, одна из подобных квартир находится у нее по соседству. Она регулярно обращается в контролирующие органы по поводу этой квартиры, но проверки полиции ни к чему не приводят. «Как правило, когда наряд полиции приезжает, то мигрантов к этому времени уже нет. Такое ощущение, что их кто-то предупреждает», — рассказывает Елена.

Нелегалы селятся даже в подвалах жилых комплексов, утверждают местные жители, и все это происходит под покровительством застройщиков. «В подвалах жилых домов в ЖК «Бунинские луга» живет большое количество мигрантов.

УК не пускает жителей в подвалы многоэтажек. Каждое утро и вечер толпы мигрантов входят и выходят из подвалов», — гласит одно из сообщений на портале с «резиновыми» квартирами.

Как утверждает другой житель Коммунарки по имени Александр, мигранты селятся даже в социальном жилье, предназначенном для нуждающихся категорий населения.

Нелегалы прячутся от полиции в погребах жилых домов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Еще одна болезненная точка на карте района — это СНТ «Коммунарка-1». Некогда типичное для России садовое товарищество сейчас в основном заселено работниками «Фуд Сити». Под них здесь даже воздвигают специальные общежития, внешним видом напоминающие частные гостиницы на российском юге. СНТ прямиком прилегает к «Фуд Сити» — из садового товарищества на территорию рынка можно попасть через проходную.

У главной проходной СНТ уже несколько дней дежурит полиция. У всех въезжающих и выезжающих с территории товарищества проверяют документы. По словам охранника «Коммунарки-1» Валерия, за эти дни с территории товарищества вывезли несколько автобусов с нелегалами. Остальные попрятались в погребах жилых домов или вовсе сбежали в окрестные леса.

На территории СНТ для работников «Фуд Сити» построили специальные гостиницы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«За последние пару лет у меня впервые выдались спокойные смены. В остальное время здесь постоянные проблемы и конфликты. Мигрантов постоянно туда-сюда возят на такси. Зачастую они хотят проехать на территорию СНТ без пропуска, а когда получают отказ, начинают откровенно хамить. Несколько месяцев назад один из таких пассажиров разбил мне в охранной будке стекло после того, как я не пустил его на территорию товарищества. Нередко они лазят в близлежащие дома, совершают мелкие кражи», — рассказывает Валерий.

Во время нашего разговора с охранником откуда-то из темноты переулков СНТ появился молодой человек по имени Мурад. Он поинтересовался, не уехала ли полиция, и рассказал нам, что прячется от правоохранительных органов из-за проблем с регистрацией. Если его поймают, то ему грозит штраф и депортация на пять лет.

На территорию СНТ каждые пятнадцать-двадцать минут пытается проехать такси. В основном — это белые «Хендай Солярис». За рулем автомобилей приезжие из южных республик. С территории товарищества они забирают работников рынков и близлежащих строек. Во время рейдов мигранты предпочитают перемещаться на такси, дабы не попасться полиции.

Район «белых солярисов»

«Белые солярисы» стали настоящим бичом Коммунарки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Так называемые, «белые солярисы» — еще одна отличительная черта Коммунарки, а проблема с ними стала столь серьезной, что о ней даже упомянули в официальном обращении к президенту.

«На районе есть несколько точек, где эти „белые солярисы“ забирают и куда отвозят гастарбайтеров. За рулем этих автомобилей также в основном приезжие. Например, возле рынка „Фуд Сити“ в часы пик они постоянно устраивают пробки, бросают машины на „аварийке“, вынуждая остальных водителей также нарушать правила. Полиция на них никак не реагирует, да зачастую ее просто нет в местах их скопления. Нередко они занимают выделенную полосу, мешая проезду общественного транспорта. Могут резко развернуться через двойную сплошную линию. Провоцируют конфликты на дороге», — сокрушается житель Коммунарки Александр.

«Мы находимся не в равных условиях!»

Указатели на станции метро «Прокшино» переведены на несколько языков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

По словам Александра, лично у него стало складывать ощущение, что приезжие из ближнего зарубежья имеют больше прав и оснований, чем русское население. «Лично для меня шоком стало, когда я увидел, что на станции метро Прокшино все таблички стали переводить на Узбекский и Таджикский. Такое ощущение, что район полностью переделывают под мигрантов. В детских садах невозможно получить место из-за огромных очередей и преимущество там получают дети приезжих, поскольку у них в основном многодетные семьи, а значит, они имеют на это основание. В школах также учится много детей мигрантов, однако большая часть из них даже к седьмому классу толком не знают русского языка. Когда в школах их стало больше, я решил отдать ребенка в частную школу», — говорит Александр.

Больше всего, по словам Александра, тревогу вызывает тот факт, что на происходящее в Коммунарке никак не реагируют власти. Полицию дождаться невозможно, поэтому проблемы приходится решать самим.

Койко-место в гостинице обходится мигранту в 15 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Мы с ними находимся не в равных условиях. Вот что обидно. Что нам остается? Также объединяться в группы, ходить по району, устраивать отряды самообороны. И к чему мы придем? Неужели мы должны брать на себя функции государства?» — задается вопросом житель Сосенского.

На «Фуд Сити» живут тысячи мигрантов

Повествуя о проблемах жителей Коммунарки, будет в корне неверным не упомянуть о главном источнике этих самых проблемы. Оптово-розничный продовольственный рынок «Фуд Сити» появился на карте Москвы в 2014 году. Владельцем рынка является известный предприниматель Год Нисанов, который по совместительству возглавляет совет директоров компании «Киевская площадь». Рыночный комплекс занимает территорию в 120 га. По официальным данным, на нем трудоустроено порядка 20 тысяч человек. Однако, по информации Кирилла Бармашева, эта цифра в разы больше.

Официально на «Фуд Сити» трудоустроено более 20 тысяч человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Дело в том, что у самого „Фуд Сити“ все в порядке с документами. Однако на территории рынка работают субарендаторы, которые и нанимают на работу нелегалов. По информации полиции, только на территории рынка безвылазно живут около 5 тысяч человек. Даже какие-то конфликты на территории рынка, преступления и прочее они решают между собой, не привлекая полицию. Изнасилования, драки, грабежи — все эти инциденты разруливает служба безопасности „Фуд Сити“. По сути, это отдельный город со своими порядками и правилами», — рассказывает Бармашев.

«Мы, мусульмане, никого не боимся»

СНТ «Гавриково», что расположено неподалеку от известного на всю страну ковидного госпиталя, в Коммунарке, известно, как место еженедельного паломничества мусульман. Каждую пятницу в молельню, расположенную на территории садового товарищества, на полуденную молитву стекаются сотни мусульман со всей Коммунарки. Молельня расположилась на участке в шесть соток и представляет из себя дом в несколько этажей, участок вокруг которого полностью обнесен железным навесом. По словам прихожан, молельня может вместить в себя до тысячи человек одновременно.

Глава поселения Сосенское Кирилл Бармашев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Как утверждает Кирилл Бармашев, законность расположения этого религиозного сооружения на территории СНТ под большим вопросом. По его словам, в отношении этой молельни еще в 2019 году было вынесено решение суда, согласно которому земля на участке должна использоваться по назначению, а не быть местом для проведения религиозных обрядов. Однако с тех пор ситуация не изменилась. Справедливости ради, стоит сказать, что соседство с молельней других жителей СНТ не смущает.

У посетителей молельни свои претензии к городским властям. По их словам, они бы рады не собираться по пятницам в садовом товариществе и не смущать своим присутствием местных жителей, но для этого им нужна официальная мечеть, землю под которую они выбивают уже более десятка лет.

Молельня в СНТ «Гавриково» может вместить до тысячи верующих Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Поймите, нас, мусульман, будет становиться только больше. Мы никого не боимся и готовы собираться в официальной мечети, где нас бы могли контролировать правоохранительные органы. Но мы вынуждены ютиться здесь. Землю под мечеть нам обещали еще десять лет назад. Мы даже собрали необходимое количество подписей, но никакого результата добиться не сумели. Мы не просим от властей средств на строительство, а хотим, чтобы нам выделили кусок земли. Деньги на строительство мечети у нас есть», — говорит один из постоянных посетителей молельни.

Выделение участка под мечеть очень щепетильная тема для местных властей, которая может повлечь за собой еще большие возмущения со стороны русскоязычной части населения Коммунарки. Однако промедление в этом вопросе порождает гораздо более опасные явления, считает Кирилл Бармашев.

На пятничные молитвы в СНТ «Гавриково» приходят несколько сотен мусульман Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Конкретно эта молельня в „Гавриково“ особых проблем не создает. Сюда ходят добропорядочные граждане, которые живут в Коммунарке многие годы. О ней знают правоохранительные органы и Совет муфтиев России. Однако на днях нам стало известно, что в „Испанских кварталах“ стали появляться нелегальные молельные комнаты прямо в квартирах. Это вызывает тревогу, поскольку непонятно, что за люди там собираются и какие религиозные догмы им вбивают. Учитывая ситуацию в Афганистане и возможность прибытия в Россию религиозных экстремистов оттуда — это создает потенциально очень опасную ситуацию», — считает глава Сосенского.

Жители берут на себя функции государства

Пиком конфликта в Сосенском стало появления, так называемых, «отрядов самообороны». После резонансного изнасилования, совершенного в конце августа, группа инициативных мужчин решила объединиться и патрулировать улицы. Кроме того, они встречают одиноких девушек по вечерам у метро и провожают до дома, если это потребуется. Под эти цели даже создали специальный чат в мессенджере Telegram. По словам Кирилла Бармашева, состав добровольческой дружины многонационален, а в порядке на Коммунарке заинтересованы не только русские молодые люди.

«В феврале должна появиться официальная дружина с повязками и удостоверениями. Народ начинает брать на себя функции контроля, поскольку полиции просто не хватает, и они не успевают на вызовы», — подчеркивает Бармашев.

Бездействие полиции вынуждает жителей Сосенского идти на крайние меры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бездействие полиции в Коммунарке — это отдельная проблема и связана она не с безалаберным отношением сотрудников к своей работе, а в их банальной нехватке.

«Я надеюсь, что по итогам рейдов произойдет какое-то усиление местной полиции. Сейчас у нас всего один отдел полиции на территорию четырех районов, площадью более 150 кв километров и населением больше 250 тысяч человек. В пересчете на 100 тысяч человек населения у нас трудится всего 60 полицейских. В среднем же по стране этот показатель равняется 500 сотрудникам на 100 тысяч человек. Полиция при всем своем желании физически не успевает разорваться на все дела по территории. У участковых просто нет времени на обычные квартирные обходы», — говорит глава Сосенского.

Сотни нелегалов скрываются от полиции в окрестных лесах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Со стройки сбежало 500 нелегалов

Полицейские рейды в Сосенском возымели не только положительный эффект, но и ударили по местному бизнесу. Так, по данным Кирилла Бармашева, со стройки в одном из жилых комплексов на Коммунарке сбежало почти пять сотен работников. Все они прячутся в окрестных лесах, квартирах и садовых товариществах. Местные жители даже замечали по ночам костры в близлежащих лесопарках. Также в некоторых УК в дни рейдов на работу не вышли дворники. Прибирать улицы оказалось попросту некому.

Муниципальные власти Коммунарки надеются, что по итогам рейдов в районе и обращений жителей к президенту в миграционной политике государства начнутся перемены. В частности, сейчас необходимо принимать какие-то меры по фильтрации мигрантов и принятии на законодательном уровне программ по ассимиляции приезжих.

«Сейчас рабочие на рынках и стройках в свободное от работы время предназначены сами себе. От безделья они начинают пить, встречают агрессию со стороны местных и отвечают на это аналогично. Необходимо, чтобы правительство разрабатывало и внедряло программы по ассимиляции мигрантов, а также обязало работодателей в обязательном порядке реализовывать такие программы. Иначе ситуация будет лишь ухудшаться, и мы получим настоящие гетто на окраинах наших городов», — резюмирует Бармашев.