Путин переиграл Байдена на выступлении в Европе

Президент РФ Владимир Путин предложил мировым лидерам вместе бороться за сбережение лесов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мировая климатическая повестка должна скорректировать приоритеты, навязанные США. Снизить темпы изменения климата на планете позволит не только технологическое перевооружение, но и сохранение лесов. По мнению экспертов URA.RU, эту идею президент РФ Владимир Путин донес до мировых лидеров, участвующих в Климатическом саммите ООН в Глазго. Именно Россия имеет все шансы стать лидером этой новой повестки, считают эксперты.

Участникам специального заседания по вопросам управления лесами и землепользования, которое проходит в Глазго в рамках Климатического саммита ООН, Владимир Путин направил видеообращение. Он отметил, что «сохранение лесов и других природных экосистем является одной из ключевых составляющих международных усилий по решению проблемы глобального потепления, сокращению эмиссии парниковых газов». «Россия опирается на уникальный ресурс имеющихся у нас лесных экосистем, их значительный потенциал по поглощению углекислого газа и выработке кислорода. Ведь в нашей стране расположено около 20% всех мировых лесных массивов», — сообщил президент.

Россия настаивает на том, что поглощающую способность лесов нужно учитывать и использовать для повышения углеродной нейтральности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Путин сказал, что в России принимаются меры по сохранению лесов, по борьбе с незаконными рубками и лесными пожарами, проводится лесовосстановление. Бюджетные расходы на эти цели «последовательно» наращиваются. Он заявил, что Россия поддерживает проект декларации по лесам и землепользованию, которая будет принята на Климатическом саммите. «Рассчитываем, что ее реализация будет стимулировать более тесное партнерство всех заинтересованных государств в деле сбережения лесов. Это, несомненно, послужит достижению целей Парижского соглашения по снижению содержания углекислого газа в атмосфере», — заявил Путин.

О роли лесов в борьбе за климат российский президент говорил двумя днями ранее на саммите «двадцатки» в Риме. Он отметил, что российские леса имеют большой «поглощающий потенциал» парниковых газов, и это — «колоссальные возможности». Это отражено в проекте стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года. Ее базовый сценарий предусматривает «полное обеспечение баланса воспроизводства лесов, расширение площади их охраны и существенное сокращение сплошных рубок». По прогнозам разработчиков, это приведет к снижению углеродоемкости ВВП России по сравнению с уровнем 2017 года на 9% уже к 2030 году и на 48% к 2050 году.

Вместе с тем с оценками влияния на климат лесов, данных российскими специалистами, не согласны на Западе. Отечественные эксперты оценивают поглощающую способность лесов страны в 1 млрд тонн в год, западные — в 300 млн тонн. России предстоит пройти международную экспертизу, чтобы доказать, «что поглощение больше», сказал в интервью РБК спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Эксперты считают, что Владимир Путин сделал заявку на лидирующую позицию России в сфере лесного хозяйства и использования его преимуществ в улучшении климата на планете Фото: Размик Закарян © URA.RU

По мнению главного научного сотрудник Института США и Канады РАН Владимира Васильева, Путин неслучайно настойчиво продвигает тему лесов. Фактически он «переориентирует мировую экологическую повестку». «Это очень грамотный и тонкий ход Путина. Дело в том, что США требуют изменения промышленной политики — перехода на „зеленые технологии“, безотходное производство. Эти изменения болезненны для многих стран, и экономически очень затратны. Америка может себе позволить в этом направлении гораздо больше, чем другие страны, и пользуется этим, заявляя о своем лидерстве в климатической повестке. А вот леса — это чистая экологическая политика. Путин выбрал удачный момент: проблема лесов волнует и Европу, и Латинскую Америку», — отметил эксперт.

Васильев считает, что Путин показал мировым лидерам, что именно лесное хозяйство — это «центральная проблема в климатической повестке и в борьбе за сохранение качества окружающей среды». «Идея полицентричного мира проявляет себя и в экологической политике.

США считали себя гегемоном по принципу, что другие страны будут отклоняться от этой политики. Но Путин нашел реперную точку, чтобы заявить о приоритете России, причем таком приоритете, который был бы понятен широкому кругу стран и имел бы для них такое же жизненно важное значение. Это заявка на лидерство в этом направлении экологической повестки», — убежден политолог.

Как отметил политтехнолог Марат Баширов, Путин использует преимущество России в экологической повестке в общении с мировым сообществом. От состояния лесов во многом зависит экологическая ситуация в ряде крупных стран, поэтому и решения могут быть похожими. «Путин говорит про огромные вырубки лесов в той же Бразилии. Но там нет программы восполнения лесов, как у нас. И нужно регулирование этой работы. Да, Россия становится лидером в этой повестке, когда президент говорит, что надо совместно сажать леса у нас. Но это выгодно и нам самим. Путин показал другим странам, что [в борьбе за климат] решения могут быть разными: нужно не только перестраивать производства и сокращать CO2, но и делать такие проекты, когда сама природа будет поглощать углекислый газ», — резюмировал Баширов.