Юрист раскрыл причину роста цен на продукты

Эксперт не считает, что пришло время для введения госрегулирования цен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

статья из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Локдаун из-за коронавируса может усугубить ситуацию на рынке продовольствия. Цены продолжат расти, и это — демонстрация беспомощности Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая не предпринимает решительных мер против картельных сговоров, заявил в колонке для URA.RU член бюро Научного совета РАН по проблемам защиты и развития конкуренции, юрист Андрей Тенишев. При этом эксперт не считает, что пришло время для госрегулирования цен.

«В последнее время различные бизнес-ассоциации только и делают, что публично объявляют о необходимости поднять цены на тот или иной товар: макароны, хлеб, куриное мясо, яйца, бананы, чай, кофе и многое другое. Недавно крупнейшие мясопереработчики, такие, как «Мираторг», «Останкино», «Дымов», «Клинский» — объявили о повышении цен на свою продукцию на 7-20% с начала ноября. По официальным данным, продукты уже подорожали почти на 10%, а инфляция достигла 8%. Некоторые аналитики говорят даже, что нынешний виток цен — рекордный за последние 40 лет.

Цены на яйца росли с конца 2020 года, достигнув к апрелю 2021-го уровня в 78,8—87 рублей за десяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

И это хороший повод поговорить о ситуации на товарных рынках. Бизнес-сообщества и производители, которые озвучивают подобные заявления, ждут реакции общества и государства. Если ее нет, далее следует повышение цен. Но такого рода публичные заявления должны, как минимум, влечь за собой предостережения со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Довольно подозрительно, когда почти в один день десяток компаний решают повысить цены на продукцию. Да и ответственность за незаконную координацию экономической деятельности для бизнес-ассоциаций никто не отменял.

Государству нужно «поставить диагноз» и проверить, вследствие чего — объективных экономических причин или картельных сговоров — растут цены. Также необходимо выявить, в каком звене товарной цепочки есть проблема — производители, оптовики или розничные продавцы. В случае необходимости надо проверять смежные рынки, а по итогам назначить «лечение» — повысить экспортные пошлины, ограничить ввоз или вывоз товаров, помочь товаропроизводителям или применить меры антимонопольного реагирования.

Сейчас же правительство старается оперировать всеми инструментами, кроме антимонопольных. Как правило, антимонопольные проверки и дела появляются уже после того, как цены достигают максимума. Примеров масса. Цены на яйца росли с конца 2020 года, достигнув к апрелю 2021-го уровня в 78,8—87 рублей за десяток. Куриное мясо за те же четыре месяца подорожало до 190 рублей за килограмм. И только тогда ФАС начала проверять птицефабрики и поставщиков. Подешевели только яйца, да и то, скорее всего, из-за сезонного фактора. Цены на мясо кур продолжили расти и после проверок.

62% россиян считают, что предпочтительная экономическая система — государственное планирование и распределение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Подобная «картина маслом» наблюдается и на других товарных рынках. Хлеб подорожал до 85 рублей за килограмм, мука — до 43, гречка — до 102,7 рубля за кг, говядина — до 421,7 рубля за кг, свинина — до 302,7 рубля. ФАС стабильно заявляла, что предпосылок к росту цен нет, нарушений на рынках не выявлено.

Рост цен на картофель, помидоры и капусту в июле составил 95%. ФАС начала проверки в августе, когда цены начали снижаться. К осени было выдано по паре предупреждений и возбуждено одно антимонопольное дело в трех регионах России. Предупредительных мер антимонопольного реагирования, которые показали свою эффективность в прошлом году, сегодня практически нет.

Все это формирует общественные настроения: по данным Левада-Центра (входит в реестр иностранных агентов), 62% россиян считают, что предпочтительная экономическая система — государственное планирование и распределение. Это максимум за всю историю исследований.

Прошлой весной депутаты Госдумы предлагали ввести госрегулирование цен на продукты, но ФАС, Минпромторг и Минсельхоз убедили правительство этого не делать. Их правоту подтвердила ситуация с медицинскими масками в апреле прошлого года. Постановление правительства действовало недолго, но дефицит и «черный рынок» возникли почти сразу. Проблему решили эффективно и вполне рыночно — организовали поставки масок из Китая. Спрос был удовлетворен, цены упали.

Беспомощность ФАС на фоне растущих цен и недовольства — хороший повод ввести госрегулирование цен. Но история показывает, что это чревато дефицитом товаров и новым подорожанием. В нынешних условиях введение госрегулирования — это экономический вандализм, разрушающий основы рыночной экономики».