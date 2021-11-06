Как подготовиться к ЕГЭ-2022 за полгода

Все учителя сходятся во мнении: для успешной подготовки к ЕГЭ важна мотивация ребенка Фото: Анна Майорова © URA.RU

ЕГЭ—2022 пройдет уже через полгода. И некоторые родители столкнулись с проблемой поиска репетитора для своего ребенка в середине выпускного класса. Где и как можно найти сейчас педагога, что могут дать групповые или онлайн-курсы и на какие баллы могут рассчитывать дети, которые начнут готовиться к экзаменам только сейчас, — в материале URA.RU.

Очередь к репетиторам на два года вперед

«Мы понимали, что она не вытягивает химию. Что школьная программа и учителя, какими бы ни были отличными, не помогают дочке. Не воспринимает она легко этот предмет, — делится опытом отец одной выпускницы, пожелавший остаться анонимным. — Кроме того, с будущей профессией и вузом определились поздно. Поэтому в середине 11 класса нам понадобился репетитор. Все были заняты. Но подключили знакомых. Благо, были такие в вузовской среде. Только так и нашли репетитора дочери».

Количество времени и начальная база — основное, что мешает набрать 100 баллов Фото: Анна Майорова © URA.RU

До единого госэкзамена осталось чуть больше полугода. Предусмотрительные родители нашли своим чадам репетитора еще до начала сентября или даже в 10 классе. Но есть те, кто долго не замечал проблем у детей с нужными предметами. Или те, чей ребенок определился со специальностью только сейчас. Теперь некоторые взрослые спешно пытаются найти помощь для своих детей.

По словам «Учителя года России — 2020», преподающего математику, Михаила Гурова, вряд ли классный специалист сможет найти время, чтобы в середине года взять ребенка: «Это будет большая удача». К примеру, у самого Гурова расписано все на два года вперед. Даже в сентябре он никого уже не берет, не говоря о середине года.

Деньги помогают не всегда

Как уверена член президиума Координационного совета Национальной родительской ассоциации, председатель Союза родителей образовательных организаций Чеченской Республики Яха Агаева, нет проблем найти репетитора. Она напомнила, хороших учителей — много. Несмотря на то, что педагоги в школах имеют большую нагрузку, есть и те, кто может за дополнительную плату позаниматься со школьником индивидуально. Единственный вопрос здесь — финансовые возможности родителей.

Другой важный вопрос, считает преподаватель физики в лицее НИУ ВШЭ Наталия Строганкова, — результат. «Всегда можно найти человека, который возьмется за деньги заниматься с вашим ребенком. Но он же должен давать какие-то результаты. У меня сейчас есть один молодой человек, с которым я занимаюсь. Но я понимаю, что он ничего не делает и уровень знаний у него низкий. Отказываться от такого ученика ни в коем случае не буду, но я предупредила родителей, что ситуация вот такая», — объяснила Строганкова.

При школах и вузах могут быть курсы по ЕГЭ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Учитель лицея также рассказала, что она сама никогда не искала себе учеников для репетиторства. Работает сарафанное радио: к ней идут люди от всех тех, кто занимался у нее. Строганкова вспоминает: «Были такие, кто обращался ко мне в середине года. Если меня кто-то просил, я бралась».

По мнению кандидата филологических наук, репетитора, эксперта ЕГЭ по русскому языку Кристины Пауэр, найти хорошего педагога сейчас достаточно легко. «Стоит обратить внимание, что платформы по бесплатному поиску репетиторов взимают комиссию в размере месяца работы (при занятиях раз в неделю) с преподавателя, поэтому комиссия часто вложена в стоимость. Такие сайты полезны только потому, что проверяют документы и предоставляют отзывы. Однако все это не стоит переплаты за занятия, так как проверить диплом, паспорт и рекомендации можно при личном общении без посредников», — объяснила педагог.

Пауэр заметила, что сайты по подбору репетиторов при всем своем многообразии предлагают примерно одних и тех же специалистов. Она посоветовала родителям, которые находят анкету на портале, самостоятельно потом отыскивать человека в социальных сетях и писать ему лично. Это позволит сэкономить.

Помогут ли экспресс-курсы?

Репетиторы — не единственный вариант для подготовки к ЕГЭ. «Мне очень нравятся курсы, которые проводятся в дистанционном формате. Например, есть „Фоксфорд“ и „Школково“, — привел примеры Гуров. — Это выходит намного дешевле. И самое главное здесь — ребенок вынужден заниматься самостоятельно. При таком подходе результат будет намного выше, нежели школьник будет психологически разделять ответственность с репетитором. Я часто встречал детей, у которых очень странная заложена позиция в голове: они думают, что если ходят к классному репетитору, то априори сдают экзамен на высокий балл. Они ходят, но ничего не делают».

Строганкова добавила, что такие экспресс-курсы за полгода помогут все-таки только обобщить, систематизировать знания, сделать обзор типов заданий ЕГЭ. У человека должны быть уже какие-то знания.

Как напомнила Агаева, курсы и факультативы могут быть и при самих образовательных учреждениях: «Многие учителя в школах сделали дополнительные занятия для подготовки к экзаменам. Туда и удобнее всего ходить, ведь там уже родные педагоги». При этом представитель родительского сообщества признала, что не во всех школах компетентность учителей соответствует желаемому результату.

Можно ли прыгнуть выше головы?

Количество времени и начальная база — основное, что мешает набрать 100 баллов, уверен Гуров. По его словам, к базовому уровню математики ребенка подготовить за полгода можно, к профильному — нет. «Точнее, на проходной балл [профильного уровня сложности] можно, но разве мы это рассматриваем? Если ребенок пустой, то индивидуально ли, на курсах ли не приходится рассчитывать на то, что он сдаст ЕГЭ на 100 баллов», — констатировал учитель.

Строганкова также сомневается в возможности набора больших баллов, если у школьника — нулевой уровень. «Несмотря на то, что есть обязательный список предметов [в школе], изучать их не всегда обязательно. Тройки ставят в любом случае. Если у выпускника такой трояк, он не занимался физикой в течение предыдущих лет, то нереально подготовиться к экзамену, — сожалеет преподаватель. — Если все-таки средний уровень есть, то при интенсивных занятиях можно подготовиться к ЕГЭ».