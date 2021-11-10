Топы свердловских корпораций потеряли деньги на бренде «Тинькофф»

Банкир Олег Тиньков стал лицом мошеннической кампании в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России действует группа мошенников, которая под видом инвестиционных консультантов «Тинькофф банка» выманивает у людей солидные суммы денег. URA.RU стало известно, что среди пострадавших есть топ-менеджеры крупных уральских холдингов. В полиции Екатеринбурга известно о совокупном ущербе, который в Свердловской области только в сентябре—октябре 2021 года превысил 50 млн рублей.

Под маской «Тинькофф Банка»

Скриншот из рекламного поста в Instagram

Читательница URA.RU Татьяна отдала мошенникам более 5 млн рублей поверив поддельной рекламе с дипфейком Олега Тинькова. Рекламное объявление, в начале осени смонтированное с помощью технологий замены лица и голоса, она увидела в сентябре в сети Instagram и даже не могла подумать, что под известным брендом могут действовать мошенники. Поэтому, Татьяна без сомнений заполнила анкету с личными данными, после чего с ней связались якобы сотрудники инвестиционной платформы.

После непродолжительного общения с «консультантом» Татьяна зарегистрировала Qiwi-кошелек и перевела 15 тысяч рублей для начала работы на инвестиционной платформе Voudeal (сайт этой торговой платформы trade.voudeal.com на данный момент заблокирован Роскомнадзором). Затем Татьяну передали другому «финансовому гуру», который представился Ринатом Фадеевым. Впоследствии все переговоры велись через мессенджеры. Причем Фадеев не стеснялся даже звонить по видеосвязи, но свое лицо скрывал.

«Во время нашего общения Фадеев рассказывал мне об инвестиционной платформе, подробно говорил о методах и технологиях приумножения средств, а также говорил номера счетов, на которые мне необходимо перевести средства. Изначально я перевела около 700 тысяч рублей на карту клиента „Тинькофф банка“ некоего Артема Ш. Поступление средств отражалось на моем счете на платформе Voudeal, за которым я могла следить с помощью приложения на смартфоне», — рассказывает Татьяна.

Кредит на «инвестиции»

После первых денежных траншей мошенники начали убеждать Татьяну взять кредит, чтобы быстрее приумножить средства пока «ситуация на финансовом рынке благоприятная». Татьяна поддалась на уговоры «финансового консультанта» и взяла кредит в банке на 1,5 млн рублей, которые переводила на счета «Тинькофф банка» уже через салоны сети «Связной». Кроме этого кредита Татьяну позже убедили вложить еще крупную сумму, для чего она обналичила собственный вклад и взяла еще один кредит.

В один из дней Татьяне позвонил некий Дмитрий, который представился менеджером торгового терминала платформы Voudeal. Он сообщил, что клиенту необходимо уплатить взнос за страховку ее торгового счета в размере 12 тысяч долларов.

Заманчивые предложения не насторожили людей, желавших заработать

«Узнав об этом, я связалась с Фадеевым и спросила его, почему он ничего не рассказал мне о страховке. На это он в резкой форме начал обвинять меня в якобы совершенных мной ошибках и сказал, что уплатить взнос необходимо быстро, иначе у меня могут возникнуть проблемы с выводом средств с торгового счета. В результате я взяла еще один кредит на 1,2 млн рублей и перевела на счета, которые мне указали», — говорит Татьяна.

Однако на этом давление мошенников не закончилось. На следующий день Татьяне вновь позвонил Дмитрий и сообщил, что средства за страховку она перевела с ошибками и платформа их не учла. Поэтому, нужно совершить еще один платеж. В итоге, собеседница перевела мошенникам деньги с еще одного личного вклада также на сумму 1,2 млн рублей. Однако этой суммы оказалось недостаточно, поскольку Татьяне уже начислили пени за просрочку оплаты «страхового взноса» и ей пришлось перечислить еще около 500 тысяч заемных средств.

Когда Татьяна решила вывести средства со счета на торговой платформе у нее это сделать не получилось. С ней снова связался Дмитрий и сказал, что для вывода денег нужно оплатить услугу «ручного вывода средств», которая стоит 9 тысяч долларов.

В противном случае представители торговой платформы обратятся в суд и Центробанк, а Татьяне грозят длительные судебные разбирательства и даже уголовное преследование.

«Угрозы меня действительно напугали, и я обратилась за помощью к дочери, которая в итоге и вразумила меня остановиться и не перечислять больше деньги этим людям. Лишь после этого я начала искать информацию об этой торговой платформе в интернете и поняла, что отдала деньги мошенникам. В итоге я написала заявление в полицию», — рассказала потерпевшая.

В переписке с мошенниками жертва подвергалась психологической обработке

Ловушка для обеспеченных

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу URA.RU рассказали, что данный вид мошенничества пока не получил широкого распространения, но заявления от потерпевших поступают регулярно. Ущерб по каждому эпизоду, как правило, исчисляется несколькими миллионами, поскольку на ловушку мошенников в основном клюют обеспеченные люди. По данным инсайдера из силовых органов, в полицию обращаются очень статусные персоны, работающие на топовых позициях в крупных свердловских корпорациях. В интернете можно найти массу жалоб от жертв со всей России на мошенников из фейк-видео.

По словам адвоката Екатерины Анисимовой, только от действий конкретной группы мошенников, действующих от имени «Тинькофф банка» в сентябре—октябре 2021 года в Свердловской области пострадали несколько ее доверителей. «Совокупный ущерб только у моих клиентов в первые месяцы осени составил около 50 млн рублей», — подчеркивает Екатерина.

В полиции неохотно расследуют подобные преступления, говорит адвокат, а в иной раз и откровенно насмехаются над потерпевшими и отказывают принятии заявления.

Она подчеркивает, что в некоторых случаях вполне реально вернуть часть украденных средств. Для этого необходимо писать претензию в отношении лица, на имя которого был осуществлен банковский перевод.

«Пострадавшие могут добиться законного возврата денег с лица, которое имеет непосредственное отношение к деятельности мошенника. У правоохранительных органов есть возможность очень легко установить связь между переводами денег лицам, указанных в переводах, и мошенниками, которые их расходуют на свою роскошную жизнь. В некоторых случаях удается заключить мировое соглашение с участниками схемы о добровольном возврате денежных средств потерпевшим, либо об их участии в последующем судебном разбирательстве с мошенником», — рассказала адвокат.

По мнению финансового аналитика Виталия Калугина, на финансовом рынке огромное количество различных финансовых инструментов, которые позволяют сохранить и приумножить деньги. Такое изобилие предложений в свою очередь порождает мошеннические схемы, когда у людей выманивают деньги под видом инвестиций. «Если говорить об этом конкретном кейсе, то здесь мошенники, скорее всего, использовали образ „Тинькофф банка“, потому что у населения он ассоциируется с инвестициями благодаря весьма агрессивной рекламе. Чего нельзя сказать о других банках, входящих в топ-5 в России», — Калугин.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Тинькофф банка». На момент публикации ответ получен не был.