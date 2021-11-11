Пермские инсайды: новое дело стрелявшего в вузе

А как ваша жизнь изменилась после введения QR-кодов? Коллаж URA.RU

Пермские единороссы начали делить места в партии, а у пермского депутата Демкина возникли проблемы в бизнесе. Тем временем, слухачи продолжают обсуждать скандал с главой Пермского политеха Анатолием Ташкиновым, а в Пермском классическом университете подумывают подать в суд на стрелявшего в вузе Тимура Бексансурова. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов».

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Махонин осадил Ташкинова…

Дмитрий Махонин увидел политические риски в заявлении Ташкинова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление руководителя Пермского политеха Анатолия Ташкинова об отчислении студентов за отказ от вакцинации сильно не понравилось главе регионе Дмитрию Махонину, отмечают в политусовке. «Махонину важно показать, что он не причастен к ужесточению антиковидных ограничений — это решения принимаются на федеральном уровне. Именно поэтому он решил одернуть Ташкинова с помощью СМИ». По слухам, журналистам, получившим «эксклюзивный комментарий губернатора», трудиться особо не пришлось. Люди из окружения главы региона сами вышли на них с предложением стать площадкой для выступления Махонина.



Оппонент Махонина хотел понравиться федеральному министру

Слухачи всю неделю обсуждают невнятные действия Ташкинова, который то грозил студентам, не имеющим QR-кодов, отчислением, то сам же отменил свой приказ. Судачат, что таким образом, Ташкинов хотел выслужиться перед Минобрнауки и федеральным министром Валерием Фальковым. «Вероятно, Ташкинов хотел заработать себе баллы перед Москвой — рассчитывал, что студенты ринутся вакцинироваться, а коллеги из других вузов, глядя на Политех, поступят точно также. Но вышло наоборот — Ташкинов только навлек на себя гнев студентов, его коллеги из вузов теперь поняли, как делать не надо», — рассуждает инсайдер.



На фоне конфликта вузы меняют документы

После скандала с QR-кодами в пермском Политехе, многие руководители учебных заведений в Пермском крае задумались о дальнейшей работе в пандемии. По слухам, в некоторых вузах экстренно подкорректировали свои документы. «С другой стороны, куда деваться? Роспотребнадзор требует обязательной вакцинации студентов, а жесткие меры со стороны ректоров и директоров приводят к скандалу с участием губернатора», — поясняет инсайдер. Как усидеть на двух стульях, не знает никто, отмечают слухачи.

Депутаты Госдумы заняты самопиаром

Пермяки советуют Ирине Ивенских уделять больше внимание жителям, а не на собственной персоне Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Слухачи поговаривают, что пермяки уже высказывают недовольство «показушной работой» новоизбранных депутатов Госдумы. Инсайдеры обращают внимание на то, что депутаты вместо того, чтобы заняться реальными проблемами жителей, занимаются самопиаром. «К примеру, Ирина Ивенских (61 избирательный округ) в своих соцсетях отчитывается о том, съездила на севера края и взяла на контроль проблемные новый ФОК и стадион в Гайнах. Вот только местная администрация уже давно в судах и пытается добиться исправления строительных дефектов этих спортобъектов. Проблема в том, что подрядных фирм, которые строили ФОК и стадион, уже давно не существует, и взять с них нечего», — сетует инсайдер.

В руководстве реготделения «Единой России» зачистят ряды

По информации источника, зимой ряд видных единороссов покинет реготделение партии. «Конференция, где все руководство реготделения ЕР сложит с себя полномочия, намечена на январь. С большой долей вероятности в президиум не попадают экс-депутаты регионального парламента, не сумевшие переизбраться на новый срок: Сергей Клепцин, Виктор Плюснин, Татьяна Миролюбова», — рассказал инсайдер. Среди других «кандидатов на вылет» — токсичный экс-глава Пермского района Александр Кузнецов, «который вообще исчез из политической повестки» и опальный экс-спикер гордумы Перми Юрий Уткин. «Современные реалии требуют новых подходов к работе в партии, но есть персоналии, которые этого не понимают», — подытожил инсайдер.

Депутат Поздеев стал альтер-эго Окунева

Депутат Поздеев во всем советуется с пермским оппозиционером Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Как считают слухмейкеры, ярого оппозиционера Константина Окунева формально уже можно причислить к депутатам регионального парламента. Правда, опосредованно — через депутата Михаила Поздеева, избранного в заксобрание по списку КПРФ. Источники утверждают, что во время избирательной кампании Окунев активно агитировал за Поздеева. И теперь, став депутатом, тот во всем с ним советуется и даже публично называет его «своим учителем в политике». «Доходит до того, что Поздеева коллеги-депутаты практически полностью отождествляют с Окуневым и даже называют его Константином Николаевичем. Тем более, что Поздеев тоже Николаевич — только Михаил», — иронизирует источник.

У компании пермского депутата возникли проблемы

Злые языки судачат, что у компании, учредителем которой является депутат заксобрания Евгений Демкин, возникли проблемы. Речь идет о Пермской нерудо-добывающей компании, которая якобы не может реализовать крупный инвестпроект. «Компания взяла крупный кредит, чтобы строить завод по производству извести, но стройка откладывается из-за нестабильной ситуации в экономике. Из-за этого юрлицо несет убытки», — говорит инсайдер.

Следователи не уходят из пермского университета

ПГНИУ пришлось продлить дистант из-за работы следователей в вузе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московские следователи до сих пор работают в пермском университете, в котором 20 сентября первокурсник утроил стрельбу. Силовики заняли в вузе ряд помещений, чем серьезно стеснили преподавателей и сотрудников. В вузе многие возмущены такими обстоятельствами, говорят слухачи. Одна из причин, почему дистант в вузе продлили после стрельбы — потому что следователи заняли много помещений, а там как раз надо было конференции проводить и прочие мероприятия», — поясняет инсайдер.

ПГНИУ хочет подать иск к Бекмансурову

Между тем, по слухам, в университете раздумывают над тем, чтобы подать гражданский иск к напавшему на кампус Тимуру Бекмансурову. По закону это сделать можно — он нанес серьезный ущерб вузу. «То, что выстрелами повредил имущество это мелочи. Университет же потом еще компенсации пострадавшим выплачивал из своих денег, а сколько мероприятий отменилось из-за закрытия кампуса после стрельбы. Сумму ущерба можно насчитать большую», — поясняют источники.

Полицейских расстроила скупость Щеглова

Полицейские рассчитывали на повышенные премии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поговаривают, что прошедший День полиции не особо обрадовал пермских сотрудников правопорядка. Якобы все дело в премиях, которые они получили к празднику. «Все в этом году, от сержантов до офицеров, получили одинаковые премии. Сумма премии точно такая же, как и год назад. Но многие надеялись, что в этом году новый начальник [Александр Щеглов] повысит размер премий. Как-никак — цены в магазинах за год выросли значительно растут, а зарплаты в полиции— не особо», — рассказал источник.

Пермские перевозчики судятся с Роспотребнадзором

Пермские перевозчики судятся с Роспотребнадзором из-за нарушения пассажирами санитарных норм, рассказал инсайдер. По его словам, они пытаются обжаловать штрафы, которые им выписывает надзорное ведомство. «Приказ, нормативный акт и любой другой документ, который издает главный санитарный врач Пермского края, не является законодательным актом, и исполнять его перевозчики не обязаны. Но суды на все равно встают на сторону Роспотребнадзора и предпринимателям приходится платить. Чем дальше — тем больше конфликтов в этой сфере», — отметил источник.

Власти Чусового вторую неделю не могут решить проблемы с водой

Инсайдеры рассказывают, что власти Чусовского городского округа вторую неделю не могут решить вопрос с водоснабжением жителей поселка Лямино. «Вода то есть, то ее снова нет — постоянно рвет трубы. Все ноябрьские праздники сотни людей сидели без воды. А сейчас, если вода и идет из-под крана, то употреблять ее в пищу невозможно — она как из лужи», — говорит инсайдер. Он добавляет, что власти потратили десятки миллионов рублей на решение вопроса с водоснабжением, но результата это не принесло.

В Чайковскую клинику сгоняют пациентов

Жители проводят в очередях по несколько часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Поговаривают, что в первой городской поликлинике Чайковского очереди переболевших ковидом растягиваются на пять часов. Все из-за того, что люди в поликлинику идут со всего города и района. «Те, кто переболел коронавирусом в первой поликлинике по пять-семь часов в очереди стоят за справкой терапевта. Причем заставляют идти со всего города и муниципального района. Проще было бы разрешить по месту жительства ходить в больницу, сейчас там толпы по 100 человек в один кабинет. Почему региональный минздрав не вмешивается в ситуацию никто не знает», — рассказал источник.



Александровские чиновники отбирают у поселка инфрастуктуру

Источники сообщают, что поселок Луньевка в Александровском городском округе недавно лишился единственного магазина, подвоза детей в школу и нормальной дороги. По словам инсайдера, администрация Александровска не выполняет своих же обещаний. «Сначала объявляли, что дорогу построят к Луньевке, но сейчас по ней ехать невозможно, даже отменили подвоз детей в школу, родители у администрации спрашивали надолго ли, на что им ответили: „Пока дорога не замерзнет“. Недавно еще власти гарантировали, что единственный магазин в поселке не закроют. Закрылся», — рассказал источник.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.