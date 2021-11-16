Силовики взяли под контроль работу Госдумы

Силовики будут фильтровать законопроекты на предмет политических рисков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Выходцы из силовых структур будут контролировать координационный и экспертный советы, созданные «Единой Россией» для контроля внесенных в Госдуму законопроектов. В первую очередь, инициативы станут проверять на предмет политических рисков, сообщили источники URA.RU, близкие к парламенту. Кроме того, это позволит усилить роль партии в законотворческой деятельности.

Обе новые структуры, рассказал близкий к парламенту инсайдер URA.RU, будут подконтрольны силовикам, которые «станут оценивать региональные инициативы на предмет политических рисков». «Опытные единороссы, многие из которых были связаны с правоохранительными органами, будут оценивать поступающие от депутатов и региональных администраций идеи еще до того, как они попадут на рассмотрение профильных комитетов. Задачи у двух структур будут разными. Координационный совет будет предварительно проверять поступающие инициативы до их внесения в аппарат, такой партийный контроль. Его возглавит [генерал-полковник милиции, руководитель фракции ЕР] Владимир Васильев. А экспертный совет будет юридически оценивать поступающие идеи», — пояснил источник.

Генерал-полковник милиции Владимир Васильев (на фото) возглавил новую структуру в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кроме Васильева, в координационный совет вошли полковник отставке Вячеслав Макаров, подполковник милиции Сергей Морозов, экс-сотрудник УБОП МВД Адальби Шхагошев (освобождал заложников), выпускники вузов МВД Владимир Иванов и Игорь Кастюкевич, экс-сотрудник Минобороны РФ Виктор Селиверстов и другие. По данным источника URA.RU, другие члены советов также так или иначе связаны с силовыми структурами.

По словам другого собеседника, близкого к Совету Федерации, новые советы «дадут руководству ЕР рычаги влияния на законотворческую работу». «Немало думских портфелей, включая посты глав комитетов, остаются за единороссами из команды [спикера Госдумы Вячеслава] Володина. Сейчас у [главы генсовета ЕР] Турчака появится больше контроля над законотворчеством. Именно партия будет проверять инициативы и обсуждать их с правительством и Кремлем», — пояснил источник.

Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу ЕР. На момент подготовки материала ответа не было.

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин пояснил, что система предварительной оценки будущих законов была и раньше Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Система предварительного рассмотрения законодательных инициатив в Госдуме была и раньше, поделился с URA.RU первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Дмитрий Вяткин. «Новшество в том, что сейчас к такому рассмотрению подключилась партия. В экспертный совет вошли опытные депутаты и профессиональные юристы, которые могут помочь коллегам, особенно молодым, доработать их идеи», — пояснил Вяткин.

В России, по сути, появляется новый центр принятия решений, «который исходит из силового блока, а не Госдумы», отметил директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев (работал в ЕР и администрации президента РФ). «Силовые структуры стали влиять на нормотворчество. Они активно продвигают законы, направленные на укрепление суверенитета», — добавил эксперт.

Аппарат Госдумы не всегда справляется с большим объемом законопроектов, а многие из них вносит именно партия власти, пояснил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Наличие связанных с силовыми структурами депутатов в координационном совете политолог объяснил тем, что в правоохранительных органах «больше людей с опытом работы с законами. «Логично, что актер или спортсмен хуже разбирается в деловых документах, чем выходец из прокуратуры или суда», — добавил Гращенков.

Аппарат Госдумы не всегда справляется с оценкой большого объема законодательных инициатив, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экспертный и координационный советы при фракции могут «еще больше забюрократизировать и без того сложную машину внесения и рассмотрения инициатив в Госдуме», заметил руководитель Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. «Система идет по пути сверхцентрализации. Появляются новые органы и советы, особенно когда нужно „пристроить“ хороших людей, избранных в Госдуму, поделиться с ними кусочком власти. Под них и создаются подобные структуры», — сообщил политолог.