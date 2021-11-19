Путин завербовал ключевого союзника на постсоветском пространстве

Владимир Путин (на фото) обрел перспективного союзника в виде президента Узбекистана Шавката Мирзиеева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин получил перспективного союзника и партнера в лице коллеги из Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего 19 ноября в Москву. Благодаря этой встрече Россия может открыть для себя третий, а в перспективе второй рынок на постсоветском пространстве. Как отмечают эксперты URA.RU, о серьезном сближении двух стран говорит то, что это первый такой визит Мирзиеева после переизбрания на новый срок полномочий.

Двусторонней встрече предшествовал Форум межрегионального сотрудничества России и Узбекистана 17 ноября. Там Путин заявил, что Россия занимает второе место (после Китая) во внешнеторговом обороте Узбекистана. И экономическое сотрудничество растет. Российские бизнесмены ведут в Узбекистане 150 инвестиционных проектов на 14 млрд долларов. «Хорошие перспективы для дальнейшего углубления взаимодействия открыло бы более плотное подключение узбекистанских партнеров к работе Евразийского экономического союза», — добавил президент.

После инаугурации, Шавкат Мирзиеев (слева) своей первый визит для двусторонней встречи совершил к Владимиру Путину Фото: kremlin.ru

На встрече с узбекским коллегой Путин тоже особое внимание уделил экономических вопросам. Но сначала обнял и поздравил его с победой на президентских выборах 24 октября. «У вас все получается. Уверенно двигаетесь вперед, страну поднимаете, и результат есть. Люди это видят, поэтому так и отреагировали [80,3% на выборах] на то, что вы сделали за последние годы», — сказал Путин. Президент РФ подчеркнул, что Узбекистан «не просто ближайший сосед, но и союзник».

«На сегодня 18% товарооборота Узбекистана приходится на Россию. Несмотря на пандемию, в прошлом году он вырос более чем на 15%. Это показатель того, что даже в самые сложные времена мы успешно взаимодействуем. Хороший объем капиталовложений со стороны России — свыше 10 млрд долларов. Есть интересные проекты, и текущая работа — и в региональном формате, и в общегосударственном — идет по всем направлениям. Это касается и экономики, и гуманитарных связей, и транспортной инфраструктуры. Здесь у нас очень большое поле для совместной работы, и, безусловно, нам есть о чем поговорить», — отметил Путин.

Мирзиеев заметил, что результат выборов президента Узбекистана — это результат «совместной работы» с Путиным. «Особенно хочу отметить, что за последние годы произошел прорыв в наших отношениях — таких показателей никогда у нас не было… Думаю, нам есть о чем поговорить, потому что сегодня совершенно другой уровень [отношений] между нами. Углубленная интеграция идет по всем направлениям. Сегодня у нас есть хорошая возможность обсудить эти вопросы — межрегиональные, двусторонние, вопросы безопасности, вопрос Афганистана», — сказал Мирзиеев.

Узбекистан для России становится одним из ключевых партнеров на постсоветском пространстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последняя встреча президентов была в Москве летом 2020 года, когда Мирзиеев прилетал на перенесенное из-за коронавируса празднование Дня победы. Однако они на постоянном контакте с Путиным — с мая стороны провели шесть телефонных переговоров.

Узбекистан — третья по численности страна на постсоветском пространстве после России и Украины, а в перспективе 10 лет станет второй, это большой, перспективный, растущий рынок, подчеркивает профессор ВШЭ, главный научный сотрудник МГИМО Андрей Казанцев. «Сейчас происходит сближение стран во всех сферах: экономика, военно-политическая, культурная. Это не военно-политический союзник, а партнер. У России много союзников, которые на деле по многим ключевым внешнеполитическим вопросам занимают другую позицию. Вроде признания Крыма. Узбекистан строит политику честно: где не готовы быть вместе Россией, честно говорят», — объясняет политолог.

Узбекистан не входит в военный альянс ОДКБ, но у страны есть двусторонний договор о союзе с Россией, напоминает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «У стран есть крупные совместные проекты, включая строительство АЭС. Россия прилагает дипломатические усилия по развертыванию сотрудничества Узбекистана с Евразэс, связывает с этим большие планы. Если Узбекистан вступит в союз, это станет образованием с 220 млн потребителей — новый масштаб и уровень рынка. У нас активизировалось военно-техническое сотрудничество на фоне афганской ситуации.

Россия делает большую ставку на ускоренное развитие отношений с Узбекистаном. Это один из приоритетов внешней политики страны, поэтому Путин уделил такое внимание Мирзиееву», — говорит собеседник.

Узбекистан стратегически важный союзник в связи с ситуацией в Афганистане Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый после инаугурации Мирзиеева двусторонний визит в Москву демонстрирует его позитивное отношение к сотрудничеству с Россией, как и решение Путина встретиться лично, а не по видеосвязи, заметил эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов. «Узбекистан — ключевая страна Центральной Азии с самым большим населением — 35 млн человек, граничит со всеми странами Центральной Азии. Ташкент играет роль медиатора, связного с руководством Афганистана. В Москве считают, что нынешнего уровня сотрудничества недостаточно и подталкивают к вступлению в ОДКБ и Евразэс. Ташкент занял выжидательную позицию. Думаю, это тоже предмет переговоров», — резюмировал эксперт.