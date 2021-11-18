«Лидеры России» выявили тех, кто будет развивать культуру Урала

В 2021 году заявки на участие в треке подали 6700 участников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Санкт-Петербурге завершился финал одного из крупнейших направлений президентской платформы «Лидеры России» — «Культуры». Его финалистами стали 106 участников из 33 регионов России. Победители конкурса получили возможность реализовать свои идеи вместе с лучшими российскими специалистами в области культуры, а также занять должности в министерстве культуры РФ и региональных ведомствах.

Главная задача — работа в команде

За время своего проведения «Лидеры России» открыли множество талантливых людей по всей стране. Однако трек «Культура» был запущен лишь в четвертом сезоне. В 2021 году заявки на участие в направление подали более 6700 участников, а приглашение на очное тестирование получили лишь 167 человек из 40 регионов страны.

Главной особенностью трека стали кураторы и наставники проекта. Руководителем направления является министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, а в субъектах РФ за реализации отвечают местные департаменты. Что касается наставников, то ими стали профессиональные эксперты в области культуры, а также представители университетов и театров.

Во время финала участники работали в командах с опытными экспертами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Чем хороши треки конкурса „Лидеры России“? Вы пообщаетесь здесь и станете единомышленниками. Для вас конкурс в любом случае станет ресурсом, будете ли вы продвигаться по карьерной лестнице или продолжите работать на своем месте. Гораздо быстрее вы сможете реализовывать совместные проекты, как творческие, так и управленческие. Одно из самых главных преимуществ конкурса — наставники, это очень авторитетные люди. Встреча с ними определенно даст вам большой импульс в развитии и позволит двигать ваши проекты вперед», — отметил в разговоре с участниками начальник управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.

В итоге из 106 финалистов победителями стали 14 управленцев из четырех регионов России. Это участники от 23 до 46 лет. восемь представителей Москвы, четыре из Санкт-Петербурга, один победитель из Архангельской области и один из Орловской области. Все победители прошли в суперфинал конкурса. Это креативные люди, которые реализуют собственные проекты уже на протяжении многих лет. Например, солист оркестра национальной гвардии РФ и заслуженный артист Республики Татарстан Альберт Жалилов, который является организаторов музыкальных фестивалей по всей стране.

«Я очень рад стать победителем. Возможно, это станет хорошим примером для других артистов. Нужно изучать свою страну, нужно понимать, как работает культура. Выход на сцену — это кульминация, точка настоящего творчества, но этому сопутствует огромное количество ступеней, которые приводят артиста сюда, и огромное количество людей, которые работают над этим. Мне кажется, что важно понимать специфику этой работы, чтобы разговаривать с этими людьми на одном языке и понимать сложность их работы», — приводит слова Альберта Жалилова официальный сайт «Лидеров России».

Культура — это образ жизни

Финальный этап состоялся 13—14 ноября. Во время встречи в Санкт-Петербурге финалисты работали в созданных командах под руководством наставников. Одним из финалистов стал представитель Свердловской области Дмитрий Пехота, для которого путь в Санкт-Петербург начался за несколько месяцев до проведения заключительных встреч.

Как поделился с URA.RU участник «Лидеров России», на данный момент он работает в банке в сфере продаж. Но как признается собеседник, сама специализация культуры ему очень близка и интересна. И именно в ней он видит свое дальнейшее развитие и карьерный путь, потому что любая культурная организация также имеет финансовые показатели и коммерческую составляющую.

В первый раз Дмитрий принял участие в треке «Культура» еще в 2017 году. Однако тогда он даже не прошел отборочный этап. В этом году будущий финалист уверенно шел к своей цели.

Финальный этап трека «Культура» провели в Санкт-Петербурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«На пути к финалу особых трудностей не было. Но было очень много волнительных моментов при выполнении тестов и заданий. Безусловно, все это было достаточно ярко и эмоционально. Если у тебя есть какие-то навыки и ты умеешь ими пользоваться, то особых сложностей при прохождении дистанционного этапа никто не испытает», — говорит Дмитрий Пехота.

Во время командной работы в Санкт-Петербурге уроженец Свердловской области успел пообщаться со многими участниками, каждый из которых делился опытом и эмоциями. Как признался сам Дмитрий, он успел пообщаться с 90% всех финалистов.

«Очень тяжело описать словами. Это очень круто. Объясню почему. Во-первых — это место проведения. Прекрасный город Санкт-Петербург — одна из мировых культурных столиц. Второе — безумная концентрация очень ярких личностей, обладающих безусловным талантом управленца. Каждый из нас — безусловно победитель. Простое общение с людьми дает сильное способствование развитию. Все это я планируют использовать в дальнейшем во время своей деятельности», — рассказал финалист из Свердловской области.

А что дает конкурс опытным специалистам?

Площадка «Лидеров России» дает возможность проявить себя не только молодым специалистам, но и поделиться многолетним опытом уже тем, кто давно работает в сфере культуры. ВО время финала Свердловскую область представлял Владислав Сухаенко, который на данный момент занимает должность генерального директора Донецкого республиканского академического молодежного театра.

Руководитель украинского театра с октября 2014 года по сентябрь 2020-го работа заместителем директора Свердловского академического театра музыкальной комедии. Первый раз Сухаенко принял участие еще во время третьего потока, который проходил в Екатеринбурге. Как отмечает сам Владислав, в первый раз конкурс помог ему найти новые жизненные ориентиры.

«После первого участия я почувствовал дополнительную уверенность в себе. Можно сказать, что появился новый внутренний стержень. Потому что я чувствовал, что нужно расшевелиться. История такая, что после переезда в Екатеринбург я немного потерялся. Потому что была одна жизнь, а пришла другая. А после конкурса я понял, что нужно не раскисать, а шевелиться и двигаться вперед», — делится Владислав Сухаенко.

В 2021 году гендиректор Донецкого республиканского академического молодежного театра вновь принял участие. В этот раз цели были уже иные — внутренний тренинг и знакомство с интересными людьми. Как считает Сухаенко — это выход из зоны собственного комфорта, который позволяет встретить мотивированных и интересных людей.

«Для себя — это очень интересное испытание и выход за рамки своей „скорлупки“. Получить что-то новое, обмен энергетикой. Даже наблюдая за другими людьми, можно чему-то учиться. А когда ты находишься в одних условиях, немного замыливается глаз. Здесь есть возможность небольшого прорыва», — рассказывает гендиректор Донецкого республиканского академического молодежного театра.

Регион, как основной помощник творческий людей

Пример Дмитрия и еще двух финалистов из Свердловской области вновь развеивает устаревшие понятия о том, что Урал — это край суровых заводчан. Вместе с развитием национального проекта «Культура», на территории региона развивается федеральный проект «Творческие люди».

Главная задача этого направления — развитие и продвижение талантливых молодых людей, подготовка кадров для организаций культуры и создание условия для творческого потенциала нации. В общей сложности на данные цели выделено порядка 215 миллионов рублей.

«Проект позволит в полной мере реализовать созидательный потенциал нации, предоставит каждому человеку возможность осуществить любые творческие планы, послужить укреплению чувства национального единства и гражданской идентичности. Будет обеспечена деятельность Уральского симфонического оркестра и Международной летней оркестровой академии, увеличено количество лауреатов международных и всероссийских конкурсов, обучающихся в государственных профессиональных учреждениях в сфере культуры Свердловской области, с 3,5 процентов до 6,5 процентов, а также оказать поддержку системе конкурсов и фестивалей для детей и молодежи, организаторами которых выступают некоммерческие организации», — сообщается в паспорте федерального проекта.

За пять Свердловская область выделит 1,7 миллиардов рублей на нацпроект «Культура» Фото: Александр Константинов © URA.RU

Согласно данным за девять месяцев 2021 года, в рамках «Творческих людей» порядка 998 человек прошли курсы повышения квалификации на базе центров непрерывного образования. Это порядка 86% от первоначального плана. Целых девять творческих коллективов получили грантовую поддержку, а также 3291 волонтер вовлечены в программу «Волонтеры культуры».

«Волонтеры — заинтересованные, активные люди с активной гражданской позицией, с желанием помочь сделать этот мир гармоничнее, интереснее жизнь в этом мире. То, что происходит последние три года, то, что создан региональный ресурсный центр на базе Инновационного культурного центра и тот интерес, который выказывают сегодня молодые люди в маленьких населенных пунктах и в больших городах говорит о том, что это очень верное движение», — говорила министр культуры Свердловской области, член правительства Свердловской области, председатель коллегии Светлана Учайкина.

Как и любой национальный проект, «Культура» получает всестороннюю поддержку со стороны федеральных и региональных властей. В 2019 году стало известно, что в ближайшие пять лет Свердловская область потратит 1,7 миллиардов рублей на развитие культурных учреждений и цифровизацию пространств. Как отметила министр культуры региона Светлана Учайкина, приоритет — увеличение количества проводимых в сфере культуры мероприятий на 15 процентов и рост количества посетителей учреждений культуры.

«Лидеры России» являются поистине уникальным конкурсом. В нем участвуют профессионалы со всей России. Однако в регионах на постоянной основе проводятся областные мероприятия, направленные на выявление творческих людей и их инициатив, которые имеют большой потенциал. Как отметил Дмитрий Пехота, такие проекты помогают выявить настоящих лидеров.

«Я обязательно обращу все внимание на конкурсы областного значения, которые проходят у нас. Каждый человек, который считает себя лидером, будет проходить всевозможные состязания, прокачивая свои скиллы и получать дополнительные новые знания. А участие в конкурсах дает все необходимое для этого», — говорит Дмитрий Пехота.