Тюменские инсайды: полицейские пострадали из-за QR-кодов

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Из-за пандемии коронавируса мэрия Тюмени готовится пойти на непопулярные меры и отменить новогодние гуляния. В это время в политической тусовке вовсю обсуждают исключение губернатора Александра Моора из президиума Госсовета РФ, но уже называют дату возвращения в совещательный орган. Кроме того, в свежих «Инсайдах»: прокурора не взяли на работу в мэрию, охота на QR-диссидентов, церковь подключили к борьбе с антиваксерами.

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Губернатор Александр Моор был исключен из президиума Госсовета 15 ноября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инсайдеры объяснили удаление Моора из совета при Путине…

Во властных кругах утверждают, что недавнее удаление тюменского губернатора Александра Моора из президиума Госсовета России не имеет никакой политической подоплеки, а объясняется обычной ротацией. «Члены президиума меняются ежегодно — это абсолютно нормальный процесс. Что касается позиций Тюменской области, то за них беспокоится не нужно — лоббирование интересов региона обеспечит вошедший в новый состав президиума уральский полпред Владимир Якушев», — говорят инсайдеры.

… и назвали дату его возвращения

В Желтом доме шепчутся, что губернатор Тюменской области Александр Моор, который на этой неделе был выведен из президиума Государственного совета РФ, будет возвращен туда в конце 2022 года. Мол, подобный ход поможет Моору набрать политические баллы незадолго до губернаторских выборов 2023 года. «Скорее всего, Моор вернется в Госсовет не просто как член президиума, а как глава одного из комитетов. Накануне выборов это станет отличным инфоповодом, с помощью которого можно завоевать расположение некоторой части электората», — уточняют слухмейкеры.

Власти подключили блогеров к рекламе вакцинации

В курилках правительства фантазируют на тему сумм, которые департамент по общественным связям выделил на рекламу вакцинации в аккаунтах тюменских блогеров. «Все чаще у местных инфлюенсеров стали попадаться посты о том, что нужно ставить прививки от коронавируса. Причем часто даже о здоровье они не пишут. Просто говорят, что чем быстрее все уколются, тем быстрее для свободного входа откроют все заведения. Хитрый ход. Подписчики — молодые люди, заболеть они не боятся, а вот перспективы не отдохнуть в любимом баре или клубе — вполне. Интересно, сколько подчиненные Павла Белявского (директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области — прим. URA.RU) платят блогерам за такие вбросы? Мало верится, что это их собственное, и такое своевременное мнение», — считают слухачи.

Илья Варламов зря рассчитывает на бюджетные деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство решило игнорировать критику Ильи Варламова

Во властных кругах поговаривают, что блогер Илья Варламов зря рассчитывает на реакцию правительства области на его критику. Так, недавно он посетил Тобольск, который по итогам поездки сравнил с разбомбленным городом из-за большого количества разрушенных зданий. «Очевидно, что Варламов пытается таким образом получить бюджет на собственные урбанистические проекты. Мол, вот у вас все плохо, а я могу сделать хорошо, но за дорого. Но нам вестись на это не стоит», — сообщают источники в пиджаках.

Коммунистка Казанцева получила последнее предупреждение

В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что в Желтом доме очень недовольны тем, что тюменский обком КПРФ активно поддерживает ковид- и QR-диссидентов. Мол, времена и так тяжелые. Лодку раскачивать ни к чему. По мнению слухачей, для лидера тюменских коммунистов Тамары Казанцевой подобная позиция властей должна стать определенным месседжем, к которому лучше прислушаться. «Времена сейчас действительно нелегкие. Заболеваемость от коронавируса растет. Смертность — тоже. А тут еще коммунисты электорату нашептывают, что вакцинация — зло, режим повышенной готовности — нарушение прав и свобод. А ведь пожилые люди к мнению партии привыкли прислушиваться еще со времен СССР. К чему может привести подобная агитация, догадаться несложно», — считают слухачи.

Игорь Халин должен обеспечить трансфер власти в 2024 году Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главе областного избиркома обозначили срок полномочий

По слухам, председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин, которому недавно ЦИК продлила срок полномочий, уйдет с поста после 2026 года. За это период Халин якобы должен обеспечить нужный власти результат во время двух важнейших выборов — президента РФ (в 2024 году) и депутатов Госдумы (в 2026-м). «Глава тюменского избиркома на хорошем счету в Москве, и менять его никто не собирается. А вот после следующих думских выборов Халину возможно дадут отдохнуть, устроив на теплое место в совете директоров какой-нибудь крупной компании», — отмечают слухмейкеры.

Тюменцы могут остаться без новогодних елок

По неподтвержденной информации мэр Тюмени Руслан Кухарук крепко задумался над тем, стоит ли организовывать новогодние площадки для горожан в предстоящие праздники. Мол, и без этого ситуация с коронавирусом непростая. Так что, любое неверное решение может привести к ее ухудшению. «Понятно, что елки на площадях Тюмени поставят. Но вот народные гуляния, скорее всего, либо полностью отменят, либо завяжут на QR-кодах. То есть, на этих самых площадях могут расставить заграждения и оставить один выход и один вход, где горожане будут предъявлять QR-коды о прохождении вакцинации. Но что делать с теми, кто отказывается прививаться? Получается, что они будут вынуждены любоваться этим праздником жизни, находясь по ту сторону забора? Так тоже не пойдет. Поэтому перед Кухаруком стоит очень нелегкая задача. Угодить нужно и тем, и тем», — заявляют сплетники.

В мэрии Тюмени не нашлось места для бывшей сотрудницы надзорного ведомства Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Тюменского прокурора не взяли в чиновники

Знающие люди поговаривают, что бывшая сотрудница областной прокуратуры Марина Смирнова, занимавшая должность начальника отдела по надзору за экономикой, предпринимательством и экологией, после увольнения не смогла устроиться на работу в городскую администрацию. Хотя, по словам инсайдеров, карьеру она планировала продолжить именно там. «Поговаривают, что она давно хотела перейти на работу в органы власти: мэрию или областное правительство. Якобы не раз озвучивала среди коллег это намерение задолго до ухода из прокуратуры по выслуге лет. Но, судя по всему, ей это не удалось. И, по сути, с работы она ушла в никуда», — резюмируют источники в погонах.

Полицейские разгневали начальника из-за QR-диссидентов

Говорят, что главе регионального ГУВД Леониду Коломийцу крайне не понравилось, что его подчиненные задержали сотрудника охраны ТРЦ «Панама». При этом мужчина ничего не нарушал: он лишь не пустил в ТРЦ посетителей, отказавшихся предъявлять QR-коды о вакцинации. Мол, охранник делал все правильно и сработал по инструкции. А вот QR-диссиденты, напротив, провоцировали конфликтную ситуацию. «Алгоритм действий сотрудников полиции в подобных ситуациях еще нужно оттачивать, чем, видимо, Леонид Михайлович и займется в ближайшее время», — сообщают слухачи.

Десятки тюменцев пришли к правительству с требованием отменить QR-коды Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменских пенсионерок заподозрили в экстремизме…

Слухачи шутят, что появление сотрудников отдела по противодействию экстремизму на собрании противников QR-кодов, которое прошло возле здания правительства Тюменской области, говорит об одном — у работникам засекреченного управления совсем нечем заняться. «Центр „Э“ занимается выявлением и пресечением преступлений экстремисткой и террористической направленности. Где все это, и где пенсионерки, которые от скуки пришли возмутиться введением QR-кодов? Неужели у сотрудников полиции так много свободного времени, чтобы сгонять целый отдел на подобные мероприятия? А они же потом еще и отчет с видеодоказательствами напишут: вот мол, отработали. Сразу видно, что глава УМВД Леонид Коломиец прохлаждаться подчиненным не дает. Когда нет митингов и активных оппозиционеров, приходится выдумывать себе занятия», — смеются сплетники.

…и они решили выйти на митинг

По словам инсайдеров, в ближайшие выходные в Тюмени все же пройдет митинг противников обязательной вакцинации, хотя ранее его и не согласовали власти. «Активисты решили, что раз не дали то место, которое они хотели, то можно выйти в гайд-парке, где, по идее, согласование властей не мероприятие не требуется. Однако не стоит забывать о прецедентах, ведь в период повышенной готовности законы трактуются иначе. К примеру, сторонникам КПРФ этой зимой уже запрещали проведение акции в этом месте, как раз из-за бушующего коронавируса. Так что, возможно, стоит ждать задержаний. А то и превентивного визита полиции на круглый стол, на который в день перед запланированным митингом всех зазывает активист Владимир Осейчук», — делятся слухачи.

Митрополит Димитрий призвал священников пропагандировать вакцину от ковида Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Церковь подключили к борьбе с антиваксерами

Рассказывают, что митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий разослал по приходам региона директиву с указанием проповедовать о пользе вакцинации от коронавируса. Мол, если властям люди традиционно не верят, то слова батюшек могут убедить сомневающихся сделать прививку. «Расчет властей понятен. Вот только они не учли, что среди священников тоже огромное количество антиваксеров. И подобные установки могут дать совершенно обратный эффект», — рассуждают сплетники.

QR-коды ударят по карманам потребителей

Поговаривают, что после локдауна практически все более-менее крупные точки общепита в Тюмени подняли цены в меню на 5-10%, и это еще не предел. Скорое введение входа по QR-кодам в рестораны и кафе еще сильнее отразится на ценовой политике заведений. «В локдаун рестораторы посидели без посетителей и отбили свои потери за их же счет. Ну, а чего вы ожидали? Терять в деньгах никому не хочется. А после повсеместного ввода QR-кодов 3 декабря стоимость услуг поднимется еще выше. Причем надо понимать, что этим будут грешить все: и общепит, и другие сферы. Поток клиентов-то упадет. Кто не верит, может спросить у владельцев торговых центров: стоят полупустые уже сейчас. Возможно, главе тюменского УФАС Игорю Веретенникову стоит обратить на это внимание», — сообщают инсайдеры.

Удаленное обучение продлят до весны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Студенты будут сдавать сессию дистанционно

В преподавательских кругах ходит слух, что замгубернатора Тюменской области и директор департамента образования Алексей Райдер готовит распоряжение о том, что дистанционное обучение в вузах региона продлят до конца зимы. Как минимум для первых курсов. Мол, устойчивой тенденции к снижению заболевших нет, а многие первокурсники не привиты, потому что им не исполнилось еще 18 лет. «Так что первую сессию ребятам похоже придется сдавать в онлайн-режиме. Впрочем, не сказать, чтобы они были этим недовольны — возможности списать в таком случае больше», — посмеиваются слухмейкеры.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.