В Тюмени девочку-подростка насиловал отчим

Девочка рассказала об изнасиловании, когда узнала, что ей придется вновь жить с отчимом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени 10-летннюю девочку не единожды насиловал сожитель матери. Когда она наконец призналась в этом, мама обвинила ребенка во лжи, сообщили URA.RU свидетели инцидента. Корреспондент агентства поговорила с участниками истории и психологами, чтобы найти ответы на несколько вопросов. Почему 10-летняя жертва молчала? Как объяснить реакцию матери? Что делать, чтобы с другими детьми не произошло подобного?

Имена непосредственных участников событий изменены, любые совпадения — случайны.

Пока у Ангелины и Альберта подрастает общий ребенок, дочь от другого брака своей сожительницы мужчина насиловал (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Со своим сожителем мама пострадавшей — Ангелина, жила не первый год. У них есть общий ребенок. Также в семье двое несовершеннолетних детей от предыдущих браков женщины — сын и дочь Виктория. Именно на ее долю выпало вскрыть ужас, который творился за дверьми квартиры одной из тюменских многоэтажек.

«Глава» семьи Альберт избивал свою сожительницу. О физическом насилии со стороны отчима заявлял и ее сын. Казалось бы, женщина пыталась бороться: снимала побои, уходила вместе с детьми в кризисный центр, где ей предоставляли поддержку специалистов и крышу над головой. Но каждый раз все заканчивалось одинаково — Ангелина прощала любимого.

Разорвать этот круг удалось благодаря 10-летней Вике. Когда девочка в очередной раз узнала, что мама хочет вернуться к Альберту, ее прорвало. В истерике подросток призналась в том, что отчим ее насилует.

Пока сотрудники центра пытались понять, как теперь действовать, мать девочки сказала, что заявление в органы подавать не будет. Якобы дочь могла все выдумать, и разберутся они внутри семьи. А самой девочке мама заявила, что та врет, и сожитель не мог так поступить.

«Законный представитель ребенка отказалась заявлять о преступлении. С таким мы столкнулись в первый раз, и не сразу поняли, что делать. Помогла соседка этой семьи по дому. Девушка сама обратилась в полицию, заявив, что была свидетелем жестокого обращения с детьми. Делу дали ход, всплыли подробности, мужчину арестовали», — рассказала URA.RU руководитель кризисного центра.

Агентство встретилось с той самой соседкой, Мариной. Она рассказала подробности.

Сожитель не раз избивал тюменку, а также поднимал руку на ее сына Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Однажды я пришла к этой семье в гости. В какой-то момент Альберт стал агрессивен, начал бить Ангелину. Она убежала звать на помощь. А он начал кидаться на детей. Я встала между ними, меня он тронуть побоялся», — вспоминает девушка.

Была вызвана полиция, мужчину увезли. Но все понимали, что вскоре он вернется. Тогда Марина позвонила в кризисный центр, и Ангелину с детьми забрали в безопасное место. Ну, а далее вскрылась история с насилием.

«Было понятно, что Ангелина и Альберт помирились, и скоро девочка вернется домой. Зная, что он сейчас в квартире, я послала к нему своего друга. Альберт в этот день собирался уехать. Пока знакомый отвлекал его разговорами, позвонила в полицию. Рассказала, что есть показания девочки, которые проверил психолог. Приехали сотрудники быстро, Альберта увезли. Больше я его в нашем доме не видела», — рассказала URA.RU Марина.

По ее словам, поведение Ангелины непостоянно. Она то просит помощи, то винит во всех грехах тех, кто ее поддерживает. Марина считает, что таким женщинам в России важно оказывать бесплатную и качественную помощь специалистов — чтобы мамы осознали проблемы и научились решать их.

«Какой-то „стокгольмский синдром“. Теперь я у нее главный враг, потому что привлекла к этому всему внимание. Спрашивала — зачем я влезла в ее семью? Надеюсь, ситуация станет для нее уроком, и разбудит здравый смысл», — говорит неравнодушная соседка.

URA.RU встретилось с ведущим психологом регионального социально-реабилитационного центра «Семья», который как раз работал с пострадавшей девочкой. Евгения Писарева рассказала, как специалисты выявляют — не фантазирует ли ребенок о насилии над ним?

«Есть комплекс методик. Сначала налаживаем контакт, расслабляем. Помогают тесты, рисунки. С их помощью ребенок демонстрирует то, что у него внутри. Однако если несовершеннолетний прямо заявил о преступлении, то и вопросы задаем конкретные, ведь дети очень хорошо чувствуют, когда с ними лукавят. Работаем вместе со следователями: они обучены, как вести такие допросы. Следим за невербальными реакциями. К примеру, при упоминании агрессора жертва может заплакать, напрячься, сжать кулаки. Дети непроизвольно сигнализируют о своей боли, наша задача — распознать эти сигналы», — поясняет психолог.

По словам Евгении Писаревой, в ее практике никогда не было случаев, чтобы сексуальное насилие над ребенком шло от матери. Женщины-преступницы чаще истязают своих чад. А вот мужчины — отцы, отчимы, соседи, друзья семьи, просто посторонние — нарушают половую неприкосновенность детей. Причем порядка 80-90% таких преступлений совершают именно родные или люди из близкого окружения.

Почему дети молчат?

«Базовая потребность человека — защита. Когда ее нет в семье, когда в ней агрессия, дети часто уходят из дома. Не рассказывают о проблеме, а убегают от нее. Кроме того, подвергшийся насилию ребенок, как правило, винит себя. Считает, что это он что-то сделал не так, раз заслужил такое. Ему стыдно признаться. Он думает, что стал „грязным“. Актуален и вопрос доверия: если его нет внутри семьи, то дети будут молчать, думая, что им в принципе никто не поможет», — поясняет психолог.

О насилии над ребенком могут говорить разные признаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Признаки того, что в отношении ребенка совершают насилие

По словам Евгении Писаревой, все мамы, узнавшие о насилии над своим ребенком, все-таки вспоминают один общий симптом — дети боялись оставаться наедине со своим мучителем.

«Дети пытаются все время находиться с мамой. Она на работу — ребенок просится с ней. В магазин — та же ситуация. Простая просьба принести что-то из комнаты, где находится насильник, встречает активное сопротивление. Многие мамы списывают это на неприязнь, переходный возраст. Но это тревожный признак», — настаивает специалист.

Также стоит напрячься, если ребенок:

жалуется на грубость по отношению к нему;

говорит о постоянном принуждении к каким-либо действиям;

демонстрирует резкие перепады настроения или снижение самооценки;

обрывает контакты с друзьями, замыкается в себе.

Такие сигналы могут встречаться и по отдельности. Но если несколько из них идут в комплексе, нужно удвоить свое внимание.

Стоит насторожиться, если мужчина стремится проводить время с ребенком, но без матери (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Параллельно стоит наблюдать и за мужчиной. Что должно насторожить:

агрессия по отношению к ребенку;

чрезмерная опека. Когда отчим или отец заменяют сыну или дочери обоих родителей, буквально отлучая мать от воспитания;

желание контроля. Человек постоянно пытается находиться рядом с ребенком, не оставлять его одного. Мужчина может настаивать на том, чтобы самому мыть ребенка, покупать ему интимные вещи (к примеру, белье), гулять наедине;

желание просвещать в вопросах сексуального образования, когда сам ребенок эти вопросы не задает. Особенно, если речь идет о девочке;

излишняя тактильность, несоблюдение границ. В 6-7 лет дети должны сепарироваться от родителей. Нужно объяснять, что прикасаться к ним другие люди могут только с их согласия. Если взрослый нарушает это правило, ребенок неосознанно получает травму;

желание взрослого демонстрировать ребенку свое тело, ходить перед ним голым или в белье. К слову, так не стоит делать и мамам.

Почему матери не верят?

отрицание и страх оказаться плохим родителем. Женщины не хотят признавать, что не заметили насилия;

«слепая» и даже болезненная любовь к мужчине, которая заставляет не верить в то, что он мог совершить преступление;

недоверие к ребенку, уверенность в его способности излишне фантазировать.

По данным источников URA.RU, в данный момент Альберт арестован. В следственном управлении СК РФ по Тюменской области информацию подтвердили.

Отчим-насильник сейчас находится под арестом Фото: Илья Московец © URA.RU

«Уголовное дело находится в производстве. Мужчине предъявлено обвинение. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», — сообщили URA.RU в ведомстве.

По словам Евгении Писаревой, в настоящее время в Тюмени психологи нередко оказывают помощь детям, пострадавшим от насилия — физического, психологического или сексуального. В пандемию выявляемость таких преступлений стала больше.

Если вы подозреваете, что в отношении вашего ребенка совершаются противоправные действия и вам нужна помощь, вы можете получить ее бесплатно. Для этого на базе центра «Семья» в Тюмени работает проект «Точка опоры». Также можно обратиться на горячую линию: 8-800-200-72-01.