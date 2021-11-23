Путин забрал у США ведущую роль на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин подвинул США на Ближнем Востоке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия усиливает свою роль в разрешении палестино-израильского конфликта и укрепляет позиции в арабском мире. Такой вывод эксперты URA.RU сделали после встречи президента РФ Владимира Путина с палестинским лидером Махмудом Аббасом 23 ноября в Сочи. Учитывая, что позиция США по Израилю и Палестине резко изменилась с приходом Джо Байдена, у Путина есть шансы взять на себя ведущую роль переговорщика, уверены политологи.

Путин на встрече с Аббасом отметил, что сторонам «важно обмениваться актуальной информацией по тому, как складывается обстановка на Ближнем Востоке в целом и на палестинском треке в частности». «Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем, в том числе и палестинский народ сегодня. Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе, с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку», — сказал президент. Россия, по словам Путина, помогает Палестине в борьбе с пандемией: поставляет лекарства, вакцины, направляет на помощь специалистов и медиков.

Президенты Владимир Путин и Махмуд Аббас встретились в Сочи, как добрые друзья Фото: официальный сайт президента РФ

Традиционно особое место в переговорах двух лидеров занимает тема урегулирования палестино-израильского конфликта (он тянется с 1940-х годов: Израиль не признает независимость Палестины и вопреки международным договоренностям объявил Иерусалим своей столицей, хотя восточная часть города относится к Палестине). И сегодня Путин заверил Аббаса в том, что «позиция России на палестинском направлении остается неизменной». «Палестинская проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совета безопасности ООН на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе, на основе двух независимых государств. И мы, конечно, будем работать в этом направлении, как бы это ни было сложно. Я думаю, сегодня мы… вместе подумаем о том, что можно сделать для движения вперед», — отметил президент РФ.

У России налажены давние связи с обеими сторонами конфликта, напомнил URA.RU старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований МГИМО Юрий Зинин. И возможности в урегулировании конфликта «очень большие».

«Путин становится ведущим переговорщиком в урегулировании палестино-израильского конфликта. Вряд ли встреча с Аббасом коренным образом переломит ситуацию, но хорошо, что она прошла. И здесь важно учитывать, что в Израиле новый премьер [Нафтали Беннет]. Россия — посредник в их отношениях.

Но [Путин показывает, что] мы не навязываем свое мнение, какой дорогой идти. Нет, Россия показывает, что поддерживает Палестину и Израиль в решении их проблемы, и что она поможет восстановить мир», — считает Зинин.

Встреча президента РФ Владимира Путина с израильским премьером Нафтали Беннетом ровно месяц назад тоже прошла в Сочи Фото: официальный сайт президента РФ

Эксперты URA.RU не исключают, что в перспективе возможна «московская встреча» Путина, Аббаса и Беннета, с которым российский президент общался так же в Сочи ровно месяц назад. Подобные трехсторонние переговоры Россия готовила уже неоднократно. Но, как еще в 2019 году в интервью российским СМИ говорил сам Аббас, каждый раз они срывались в последний момент из-за отказа садиться за стол переговоров бывшего израильского премьера Биньямина Нетаньяху (покинул пост в июне 2021 года). «Каждая такая встреча может дать проблеск в решении палестино-израильского конфликта. И если позиция России будет неизменной, нас будут поддерживать мусульманские и арабские страны», — убежден арабист Юрий Зинин.

В том, что Путину удастся посадить двух лидеров за стол переговоров и сблизить два противоборствующих государства, уверен директор Института политических исследований Сергей Марков. По его мнению, с новым правительством Израиля есть шансы договориться, поскольку оно «более левое и более склонное к компромиссам». «Вряд ли конфликт закончится быстро, но есть шанс пойти по пути некоторого улучшения. И сейчас идут соревнования, кому достанутся лавры: России, США, ООН и ЕС, которые сообща пытаются помочь двум странам. Однако Аббас хочет, чтобы Путин помог ему создать в Палестине полноценные государственные институты, потому что Путин — общепризнанный лидер по построению государственности», — отметил Марков.

Американский президент Джо Байден (справа) уже успел встретиться с израильским премьером Нафтали Беннетом (слева) Фото: Evan Vucci AP/TASS

Путин выжидает момент, когда переговоры по разрешению палестино-израильского конфликта могут дать ощутимые результаты, поскольку позиция США, имеющих большое влияние на Израиль, изменилась после ухода президента Дональда Трампа. Если в декабре 2017 года Трамп объявил, что США признают всю территорию Иерусалима столицей Израиля и не признают независимость Палестины, то у сменившего его президента Джо Байдена противоположная позиция, поясняет востоковед, политолог Елена Супонина.

«Москве сейчас проще осуществлять посредничество между израильтянами и палестинцами, так как эта линия абсолютно не противоречит нынешней линии американцев. Москва будет пытаться возобновить прямые переговоры между израильтянами и палестинцами», — считает эксперт.

Иерусалим стал камнем преткновения между Палестиной и Израилем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на то, что Россия в лице Путина является одним «из лоббистов переговоров между Палестиной и Израилем», ожидать скорых результатов вряд ли стоит, считает востоковед, журналист «Коммерсанта» Марианна Беленькая. «Традиционно считалось, что США больше близки с Израилем, Россия — с Палестиной. Но Россия поддерживает неплохие отношения и с теми, и с другими. В Москве понимают, что смена правительства в Израиле не сблизит стороны, так как единства нет ни внутри израильской правительственной коалиции, ни среди палестинцев. Поэтому Россия держит баланс [в отношениях с этими странами] и выступает гарантом [мира]», — резюмировала Беленькая.