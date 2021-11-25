Как устроена черная бухгалтерия секты лжеэлектриков

Лжеэлектрики скрывают от налоговиков миллионы рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лжеэлектрики, которые несколько лет обманывают пенсионеров в Екатеринбурге, Перми и Калининграде, действуют под прикрытием нескольких юридических лиц. URA.RU провело расследование, нашло все их названия и установило четкую иерархию организованной преступной группы. Участники схемы проводят потоки неучтенных наличных денег мимо налоговой и невзирая на проверки МВД.

Журналисты URA.RU выяснили за какими юридическими лицами в Свердловской области прячутся люди, не гнушающиеся обманным путем навязывать пожилым людям ненужные услуги по завышенной в десятки раз стоимости. Лжеэлектрики скрываются за несколькими юридическими лицами.

Наниматель-призрак

На первый взгляд список вакансий разнообразен

Попасть в секту лжеэлектриков легко. Нужно лишь откликнуться на одну из двух десятков вакансий, опубликованных на ресурсе HeadHunter от имени компании ООО «Премьер». Компания позиционирует себя, как рекрутинговое агентство, занимающееся поиском и подбором специалистов разного профиля.

На первый взгляд найм выглядит законно. В частности, «Премьер» предлагает соискателям в Екатеринбурге десятки различных вакансий по множеству специализаций от маркетинга до закупок. Заманчиво выглядят и предложения по заработной плате. По некоторым из специальностей компания обещает доход до 110 тысяч рублей.

Если чуть внимательнее приглядеться к вакансиям, которые предлагает это рекрутинговое агентство, то становится понятно, что на деле «Премьер» в основном ищет менеджеров по работе с клиентами, электромонтеров и сотрудников call-центра.

Мошенники предлагают соискателям высокий доход

Между тем, найти ООО «Премьер», которое занимается рекрутингом в Екатеринбурге, по открытым базам не удалось. По данным экспертов в области хэдхантинга, юрлицо является фейковым. В пресс-службе hh.ru рассказали, что проверяют всех работодателей, но порой за формально чистой компанией скрываются мошенники. «Наша цель — удостовериться в том, что это реальные лица, которые ищут сотрудников, у них нет признаков мошеннической либо иной деятельности, которая запрещена у нас на сайте. Но порой с формальной точки зрения все чисто, а на деле это действительно мошенники», — пояснила руководитель «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

Юрлица Левицкого

По открытым источникам можно найти несколько действующих юридических лиц, которые напрямую связаны с деятельностью секты лжеэлектриков. В схеме развода мошенники часто используют имя некоего Алексея Левицкого, бригада которого якобы может выполнить в доме у жертвы электромонтажные работы.

За Левицким официально числится несколько юридических лиц — ООО «Вертикаль», ООО «Альфа» и ООО «Престиж». Наименования «Альфа» и «Вертикаль» можно обнаружить на дверях в офисе на Блюхера, 58. Именно здесь каждый рабочий день по утрам проводятся собрания, похожие на сектантские шабаши. На деле же из этих компаний лишь «Вертикаль» зарегистрирована по этому адресу. В карточке компании указаны девять видов основной деятельности, среди которых есть и электромонтажные работы.

По данным СБИС, среднесписочная численность сотрудников «Вертикаль» составляет 2 человека. Выручка компании по итогам 2020 года составила 13,3 млн рублей, а расходы составили 11,7 млн рублей.

Компания работает на рынке с 2019 года. Какие расходы могла понести компания, сотрудники которой с дикой маржой продают пенсионерам дешевые устройства, остается неизвестным, но может быть проверена налоговиками.

На первый взгляд у ООО «Вертикаль» все прозрачно. Нет судебных тяжб, невыплаченных кредитов, претензий от судебных приставов. Компания никогда не участвовала в торгах, а найти ее рекламу в сети невозможно, но «Вертикаль» клиентов находит. Как это происходит — URA.RU писало в своем расследовании «Секта лжеэлектриков обманывает пенсионеров РФ на миллионы рублей».

Лжеэлектрики обманывают пенсионеров на миллионы рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следующая компания Алексея Левицкого — это ООО «Альфа». Виды деятельности у юрлица схожие с «Вертикалью». Во владельцах помимо Левицкого числится некая Юлия Загирова. Зарегистрирована компания в Екатеринбурге по адресу Шоферов, 5 — поблизости от вышеупомянутого офиса по улице Блюхера. «Альфа» — это абсолютно пустая компания с одним сотрудником и убытком в 62 тысячи рублей по итогам 2020 года.

На Алексея Левицкого по адресу Кислородная, 7 в Екатеринбурге также зарегистрировано некое ООО «Престиж». Официально здесь трудится 1 человек. По итогам 2020 года выручка компании составила более 2,5 млн рублей при чистом доходе около 1 млн. К слову среди видов деятельности «Престижа» значится «деятельность по подбору персонала».

Вполне возможно, что именно через это юридическое лицо компания Левицкого вербует сотрудников на HeadHunter, действуя под брендом «Премьер».

Зацепка для силовиков

Если все перечисленные выше компании остаются в тени, то именно печатью компании ООО «Монтаж сервис плюс» заверяются все договора, которые отдаются на подпись обманутым пенсионерам. Именно этим ООО прикрываются, работающие «в полях» «электромонтеры».

Сектанты заключают с жертвами официальные договора

«Монтаж сервис плюс» зарегистрировано в Новоуральске на имя некоего Сергея Плясунова. Здесь также числится лишь один сотрудник, а в качестве основной деятельности указаны электромонтажные работы. Это юрлицо фактически динозавр среди всех вышеперечисленных, поскольку действует с 2011 года. С 2012 года компания с периодами в несколько лет фиксирует доход. Так, по итогам 2020 года выручка компании 859 тысяч рублей при чистой прибыли всего в 39 тысяч рублей.

Между тем в юридических документах «Монтаж сервис плюс» в качестве почтового указан адрес в Перми. Вполне возможно, что именно там расположен головной офис секты лжеэлектриков.

Один из офисов организации находится в Перми

Черная касса

Если сложить посчитать все финансовые показатели, перечисленных выше юридических лиц, то сумма чистого дохода компаний составит не более нескольких сотен тысяч рублей, а общая численность сотрудников не дотягивает и до десяти человек. URA.RU же достоверно известно, что только в Екатеринбурге секта лжеэлектриков насчитывает около тридцати человек.

Организационная структура устроена следующим образом. Руководитель офиса, которому подчиняются два руководителя звеньев. Они же выполняют функции «диспетчеров», которым в ходе обмана пенсионеров звонят лжеэлектрики. Сотрудники, осуществляющие поквартирный обход, разделены на две группы, которые соревнуются между собой. У каждой группы есть «тим-лидер».

Лжеэлектрики соревнуются между собой

Кроме этого, в секте есть колл-центр, который предварительно обзванивает потенциальных жертв, и бригада «электромонтеров», работающая под именем Алексея Левицкого.

Сами сотрудники компании в разговоре с корреспондентом URA.RU признавались, что ежемесячный доход офиса в Екатеринбурге составляет 3,5-4 млн рублей. В год лжеэлектрики зарабатывают на свердловчанах от 42 до 48 млн рублей. При средней заработной плате всех сотрудников в 45 тысяч рублей и их численности в 30 человек, расходы на заработную плату могут составлять около 16 млн рублей в год. Примерно в 1 млн рублей в год сектантам обходится аренда офиса на Блюхера, 58. Мизерная часть финансовых потоков компании уходит на закупку оборудования, которое мошенники с наценкой несколько тысяч процентов навязывают пенсионерам. Итого, чистый доход лжеэлектриков в год может составлять плюс—минус 30 млн рублей.

Все эти деньги вряд ли где-то официально учитываются, несмотря на договоры. Сотрудники компании также не устроены официально, а заработную плату за поборы с пенсионеров получают наличными средствами.

По словам специалиста в области по защите прав потребителей Михаила Киливника, при оказании подобных услуг организации обязаны предоставлять клиентам фискальные чеки.

Если же компания этого не делает, то можно с высокой вероятностью утверждать, что свои доходы она не декларирует.

«В указанном случае организация обязана внести информацию о приходе наличных денежных средств в приходный кассовый ордер, данные об ордере заносить в кассовую книгу, чтоб отчитаться перед налоговой. В нашем конкретном случае, при расхождении фактического дохода и юридически отраженного, организация сознательно не отражает свои доходы с целью занижения налоговой базы и снижения размера налогов. Де-юре, ответственность предусмотрена Налоговым кодексом и КоАП РФ, но фактически очень ограниченный круг организаций и налогоплательщиков в целом фиксируют свои операции с наличными денежными средствами. Еще меньше организаций привлекают к ответственности за операции с наличкой», — пояснил Михаил Киливник.

В присутствии корреспондента URA.RU лжеэлектрики не выдавали никаких чеков обманутым пенсионерам, а значит десятки миллионов рублей «черным» налом уходят в карманы владельцев этого сомнительного бизнеса.

Корреспондент URA.RU предпринял все попытки связаться с руководством упомянутых компаний, но получить комментарий по многочисленным телефонам не удалось. Агентство готово предоставить возможность высказаться. По фактам приведенным в расследовании о серийных мошенничествах ведется проверка сотрудниками МВД.