11 ноября 2021

Свердловская полиция изучает схему обмана российских пенсионеров. Новости URA.RU работают

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В Свердловской полиции займутся лжеэлектриками, обманывающими пенсионеров Фото:

Свердловская полиция начала проверку деятельности организованной группы лжеэлектриков, которые навязывают пенсионерам ненужные услуги по монтажу электрооборудования по необоснованно завышенной стоимости. О реакции на публикацию URA.RU сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

«По фактам, изложенным в материале „Секта лжеэлектриков обманывает пенсионеров РФ на миллионы рублей“, будет проведена проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

В материале агентства, в частности, рассказывалось об обмане пенсионерки в городе Артемовском, которую лжеэлектрики убедили оплатить установку электрооборудования по стоимости, завышенной в 40 раз. Инцидентом заинтересовались в администрации Артемовского городского округа, представители которой навестили жертву мошенников и убедили ее написать заявление в полицию.

Ранее URA.RU описало схему обмана пенсионеров организованной группой, имеющей четкую структурную организацию и действующей вполне легально. Корреспондент агентства увидел, как у пенсионеров выманивают последние деньги. Аналогичные компании действуют в Перми и Калининграде.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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