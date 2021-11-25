Путин включился в президентские выборы в Европе

Президент РФ Владимир Путин поддержал европейского лидера на предстоящих выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Газовый кризис в Европе

Российский лидер Владимир Путин 25 ноября поддержал коллегу из Сербии Александра Вучича, повысив его шансы на новых выборах президента. По итогам переговоров в Сочи, глава балканской страны резко нарастил свой вес в глазах электората, уверены эксперты URA.RU. Сербия стала одним из немногих государств Европы, которому Россия будет продавать газ по льготным ценам. И все — благодаря дружбе с Путиным, отмечают политологи.

С сербским коллегой Вучичем президент Путин встречался в своей сочинской резиденции. Из-за пандемии эти переговоры стали первыми за полтора года, хотя до этого, в 2019 году, они виделись дважды — в Белграде и в Сочи. «Вопросов много накопилось, но, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, все-таки наши отношения не только поддерживались на всех уровнях, но и развивались — развивались по всем направлениям», — сказал Путин.

Встреча президентов Владимира Путина (справа) и Александра Вучича (слева) может стать судьбоносной для сербского лидера Фото: официальный сайт президента РФ

Он отметил, что в 2021 году товарооборот вырос (на более 20% за девять месяцев), продолжается межправительственное взаимодействие и гуманитарное сотрудничество. Кроме того, в Сербии запущено производство российской вакцины «Спутник V». Путин остановился на «некоторых вопросах», которые «особенно беспокоят» Вучича.

«Заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся, поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца. Во всяком случае, найдем такое решение, которое будет приемлемо для наших сербских друзей», — пообещал российский лидер.

До встречи с российским лидером президент Сербии Александр Вучич не скрывал волнения, а 25 ноября — удовлетворения от того, что переговоры с Владимиром Путиным удались Фото: официальный сайт президента РФ

Президент Вучич в этот момент не смог скрыть своего удовлетворения от слов президента РФ, на его лице появилась улыбка. На хорошем русском языке он поблагодарил Путина и назвал его «дорогим другом». «Для меня это самая важная встреча. Я считаю, что отношения между Сербией и Россией на самом высоком уровне в истории. Мы стратегические партнеры. Спасибо за ваше внимание и за вашу работу, за вашу помощь и поддержку в развитии Сербии», — сказал Вучич. Еще в октябре он очень эмоционально говорил о важности для Сербии сохранить цены на газ на прежнем уровне: «Если цены поднимутся на 25%, сможете вы построить тогда дороги и все остальное? К счастью, у нас хватило смелости построить этот газопровод. Если бы мы не сделали этого с российской стороной, что бы мы тогда делали? Взяли бы веревку и повесились бы перед вами! Что же еще?»

На встрече Путин открыто поддержал Вучича, который намерен участвовать в новых выборах президента. «У вас скоро — весной, в апреле, — выборы. Я хочу выразить вам слова благодарности за то внимание, личное внимание, которое вы уделяете развитию российско-сербских отношений, и надеюсь, что избиратели сербские тоже это оценят. Я желаю вам успехов», — пожелал президент РФ.

Поддержка со стороны российского президента Владимира Путина для сербского лидера Александра Вучича — ощутимая часть процентов голосов избирателей на предстоящих выборах Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Для Вучича, как отметил завсектором этнополитических конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель, крайне важна поддержка Путина. По словам эксперта, «перед [каждыми] выборами Вучичу нужно съездить в Москву, чтобы продемонстрировать [избирателям], что в Москве его ценят, сфотографироваться с Путиным, тем самым обеспечить себе поддержку значительной части электората».

Обещание Путина о том, что договоренности по поставкам газа в Сербию будут достигнуты, — на сегодня самый мощный сигнал поддержки Вучича в преддверии президентских выборов, считает директор Института политических исследований Сергей Марков.

Прошедшая встреча Путина и Вучича имеет «прямую связь с президентскими выборами в Сербии», подтверждает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Так как в Сербии очень много людей, которые симпатизируют лично Путину, Вучич не мог пройти мимо такого удачного пиаровского хода, как личная дружба с Путиным», — пояснил политолог.

Газовый вопрос для Сербии решен. Для других европейских стран это пример того, как нужно договариваться с Россией Фото: media.gazprom-neft.ru

Вместе с тем Мухин уверен, что и Путин видит пользу для России от открытой поддержки Вучича и развития отношений с Сербией. Во-первых, соглашение по газу не станет простым «разбрасыванием ресурсов», а будет вполне «прагматичным соглашением». Во-вторых, это попытка усилить позиции России в ЕС, а Вучич — это один из «инструментов воздействия на европейский истеблишмент».

Политолог Сергей Марков полагает, что заявление Путина по газу — это и сигнал лидерам других стран. «Путин хочет показать: умейте говорить с Россией», — отметил эксперт.