Челябинские инсайды: антиваксеры готовили провокацию

Зампред комитета Госдумы предложил не указывать в СМИ должности людей, а в Чечне предложили запретить упоминание национальностей. Как бы это выглядело, если бы СМИ начали соблюдать эти правила

Губернатор Алексей Текслер ждет в гости экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова. Тем временем челябинские элиты активно обсуждают новый статус бывшего спикера заксобрания Владимира Мякуша. Представители турбизнеса обсуждают интерес силовиков к владельцу горнолыжного курорта Олега Сиротина, а в Челябинске обсуждают перспективы уголовного дела бывшего вице-мэра Олега Извекова.

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Алексей Текслер (слева) ждет в гости Андрея Комарова (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральный министр едет в Челябинск с экс-владельцем ЧТПЗ

Инсайдеры сообщают, что на будущей неделе в Челябинск собирается приехать министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Запланирована большая программа. Он побывает на нескольких объектах, наградит учителей, проведет совещание. Все это вместе с губернатором Алексеем Текслером», — говорят в кулуарах. Но самым интересным, по словам источников, будет тот факт, что вместе с Кравцовым в Челябинске ждут экс-владельца ЧТПЗ Андрея Комарова. После продажи актива Комаров перебрался в столицу и занялся проектами в сфере образования, а теперь расскажет об этом Текслеру.

Текслер уравновесил статусы руководителей вузов

Челябинские единороссы обсуждают, почему губернатор Алексей Текслер, как лидер региональной ЕР, решил передать освободившийся мандат ЗСО ректору Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергею Таскаеву. «Во-первых, Таскаев ведет очень важные партийные проекты по образованию. Кроме того, в Челябинской области три самых крупных вуза — Южно-Уральский госуниверситета (ЮУрГУ), Магнитогорский государственный технический университета (МГУТ) и ЧелГУ. У ректора ЮУрГУ Александра Шесткова и у президента МГТУ Валерия Колокольцева есть мандаты депутатов ЗСО и только ЧелГУ не был представлен в областном парламенте. Так что теперь у всех троих равные статусы», — уверяют инсайдеры.

Владимир Мякуш остался в политике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мякуш вернулся в партийную повестку

Инсайдеры сообщают, что бывший спикер ЗСО, а ныне советник губернатора Владимир Мякуш вернулся в повестку «Единой России». «В последнее время он отошел от партийных дел, но теперь к ним вернулся. Уже провел несколько совещаний по линии ЕР и готовит прием граждан в общественной приемной партии в Челябинске», — рассказывают источники. Говорят, что единороссы этим очень довольны. Авторитет Мякуша очень высок, к его мнению прислушиваются и это учел губернатор Алексей Текслер. По словам источников, Мякуш сохранит свое место в региональном президиуме ЕР и после областной отчетно-выборной конференции партии, которая должна состояться сразу после Нового года.

Дебют Александра Лазарева был удачным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лазарев прошел боевое крещение

Говорят, что новый спикер челябинского ЗСО Александр Лазарев очень волновался перед сессией заксобрания 26 ноября. Это было первое заседание, которое проводил именно он и все с интересом наблюдали за трансляцией заседания в интернете. «Кажется, боевое крещение он прошел на „отлично“. Чувствовал себя уверенно, да и в зале заседания даже постоянные возмутители спокойствия, к примеру депутат Ольга Мухометьярова, вели себя мирно. Даже во время обсуждения таких важных вопросов как областной бюджет и федеральный законопроект о QR-кодах», — говорят в кулуарах. Все сходятся на том, что триумф, конечно, чуть подпортила акция антиваксеров в холле ЗСО, но Лазарев проявил спокойствие даже тогда, когда противники QR-кодов пытались прорваться в здание заксобрания требуя отставки спикера.

Стихийный митинг не перерос в побоище Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Антиваксеры готовили провокацию в ЗСО

Говорят, что противники QR-кодов когда прорывались в здание челябинского заксобрания рассчитывали на иной вариант развития событий. «Все обратили внимание на то, что как пенсионерка-общественница Валентина Комкова сама набросилась на охранника и стала буквально бить его по лицу. Это прилежно записывала на видео одна из организаторов акции Валентина Волкова. Говорят, что антиваксеры всерьез рассчитывали, что Комковой ответят, применив силу, но охранник проявил удивительную стойкость. События „пенсионерку избили охранники ЗСО“, чтобы прогреметь на всю Россию, не случилось», — говорят в кулуарах.

Олег Извеков дал интересные показания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Извеков «купил» свободу

Говорят, что обвиняемый в коррупции бывший вице-мэр Челябинска по экономике Олег Извеков «купил» неожиданно мягкое изменение меры пресечения — с ареста на запрет определенных действий — сдав ФСБ замглавы Саткинского района Павла Баранова. «Силовики получили в актив еще одно уголовное дело — о 100-тысячной взятке, которую Извеков якобы дал чиновнику, еще работая в „Ростелекоме“. Извеков может рассчитывать на относительно мягкий приговор. При этом и эпизод с Барановым, и первоначальное дело, где получателем взятки в 450 тысяч рублей от руководителя ООО „Суворов-IT“ Вячеслава Бежина выступает сам Извеков, передали следователям СКР в Екатеринбург», — сообщил инсайдер.

Дело Андрея Осипова близится к приговору Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-директора аэропорта боялись потерять из виду

По словам инсайдеров, экс директора международного аэропорта Челябинска Андрея Осипова водворили в СИЗО за нарушение режима домашнего ареста, потому что следователи откровенно устали за ним гоняться. «Он постоянно ездил по магазинам, прикрываясь тем, что ему нужно посетить врача. В конце концов дело уже шло к приговору, и чтобы Осипов не заехал куда-нибудь подальше, и тем самым скрыться от следствия, было решено взять его под стражу. Приговор, скорее всего, будет обвинительный, и Осипов поедет в колонию прямо из СИЗО за махинации с автострахованием», — рассказал инсайдер.

Чтобы сместить Сергея Колесника в МГЕР устроили заговор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Молодогвардейцы объявили войну ЕР

Политическая элита Челябинска обсуждает, во что может вылиться конфликт в Калининском районном совете. Говорят, что единороссы Александр Галкин, Илья Исайчук, Ян Курьятов, Таждин Давои, Андрей Кондратьев и Максим Олейников будут до последнего затягивать процесс лишения мандата осужденной за мошенничество Алеси Субботиной. При этом они вполне понимают, что вступили в острый конфликт с «Единой Россией», в которой состоят. «Им нужен роспуск совета и сил вполне хватит, чтобы выиграть следующие выборы. Главная цель — поставить своего главу и убрать с этого поста Сергея Колесника. Окружающие сейчас гадают, готовы ли народные избранники при таком развитии ситуации пойти на разрыв с „Единой Россией“ и примут ли их после этого эсеры, как когда-то произошло с Дмитрием Лариным, таким путем поднявшимся до статуса депутата областного заксобрания», — рассказал инсайдер. К слову, все депутаты-бунтари — это выходцы из «Молодой гвардии „Единой России“» («МГЕР»).

Григорий Тонких не ждал такой реакции от силовиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Миасса создал себе проблему

В Миассе обсуждают неожиданный побочный эффект, который спровоцировало якобы обращение мэра Григория Тонких к силовикам. «Говорят, что Тонких попросил проверить связи бывшего вице-мэра Василия Сороки и бизнесмена Олега Сиротина, владельца курорта „Солнечная долина“. Тонких и Сиротин друг друга сильно не любят. Силовики согласились, но к теме подключилось УФСБ. В итоге в администрации изъяли куда больше документов, чем требовалось для ущемления Сиротина. И теперь большой вопрос: не накопают ли в них чекисты информацию, которая обернется проблемами уже для самого главы Миасса», — рассказал инсайдер. В тот день, когда в мэрии Миасса шли обыски, Тонких отчитывался перед губернатором Алексеем Текслером за провал вакцинации. Все заметили, как волновался Тонких и дело было не только в жестком разносе от губернатора.

Дело «Солнечной долины» появилось по актам КСП

Говорят, что уголовное дело о незаконном выделении земель под горнолыжный центр «Солнечная долина» в Миассе могло появиться еще несколько лет назад. «В 2017 году Контрольно-счетная палата области (КСП) проводила аудит Миасса, и уже тогда были выявлены серьезные нарушения. Тогда делу хода не дали, а сейчас ФСБ и СК ориентируются на этот самый акт», — рассказал инсайдер. По словам источника, силовикам нужны громкие уголовные дела. Особенно связанные с отношением власти и бизнеса. Поэтому именно сейчас эта история озвучена. Кстати, Василий Сорока, который сейчас находится в СИЗО, будучи замглавы Миасса подписывал акты еще при мэре Геннадии Васькове, получив на это специальные полномочия. Сам Васьков боялся визировать подобные решения.

Силовики выясняют как Олег Сиротин получил землю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

От бывшего вице-мэра ждут показания на Сиротина

Представители турбизнеса в Челябинской области гадают, чем закончится уголовное дело бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки для владельца горнолыжного центра «Солнечной долины» Олега Сиротина. Согласно официальной версии, речь идет о незаконном выделении участков для «Солнечной долины». Одни говорят, что Сорока и Сиротин давно находятся в ссоре. Якобы, экс-чиновник, попав в СИЗО даст показания на своего бывшего работодателя, Сорока когда-то руководил горнолыжным центром. «Никакой ссоры между ними нет. Сиротин даже оплатит Сороке адвоката», — говорят в Миассе.

У влиятельного бизнесмена нашлись защитники

По словам инсайдеров, к силовикам уже потянулись защитники владельца ГЛЦ «Солнечной долины» Олега Сиротина. Якобы просят развалить уголовное дело по незаконному выделению земель под горнолыжный центр или сделать так, чтобы лично Сиротина это не коснулось. «Среди защитников есть очень влиятельные люди. Но вся проблема в том, что, к примеру в следственном управлении СКР по региону летом сменилось руководство и новому начальнику Петру Решетникову нет никакого дела до тех, кто пытается спасти Сиротина. Да и начальник УФСБ по региону Дмитрий Иванов удален от всех элит», — рассуждают в кулуарах. А в прокуратуре региона к Сиротину особый счет. Когда-то по его жалобе генпрокурору РФ Юрию Чайке проверяли ведомство, правда серьезных нарушений не нашли.

Максим Пекарский стал популярен у антиваксеров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэра Златоуста полюбили антиваксеры

Говорят, что мэр Златоуста Максим Пекарский получил дополнительный повод для беспокойства. «Разнос, который устроил ему губернатор за провал вакцинации, вызвал совершенно неожиданную реакцию горожан-антипрививочников. В соцсетях и мессенджерах златоустовские антиваксеры славят „народного мэра, бросившего вызов Текслеру“ и призывают сплотиться в его защиту. Вплоть до организации новых митингов. Пекарскому, лихорадочно обдумывающему, как добиться повышения процента привитых, такая „поддержка“ даром не нужна. Больше того, он опасается, что информация дойдет до области и может быть превратно там истолкована», — утверждают источники.

Машину в челябинском водоеме утопили браконьеры

История с внедорожником егерской службы, который нашли затонувшим в водоеме под Челябинском, обрастает новыми подробностями. «Говорят, что машина принадлежит браконьерам, которые и утопили ее в ходе незаконной ночной охоты. После чего разбили лобовое стекло, выбрались и предпочли покинуть место происшествия, бросив автомобиль. Наклейки „Служба егерей“ на дверцах были сделаны для маскировки, „Нива“ зарегистрирована на пенсионерку, которая теперь толком ничего не может пояснить», — утверждают в кулуарах.

Мигранты воруют вещи студентов

Говорят, что в общежитии №2 Южно-Уральского государственного педагогического университета в Челябинске рабочие-мигранты, которые осуществляют внутренний ремонт здания, воруют личные вещи студентов. «Едят и спят они в наших комнатах. Всю грязь из коридора тащат. Их задача поменять двери, а не устраивать трапезы в наших комнатах, спать на наших матрасах, и лазить по нашим шкафам», — говорят в вузе. Дошло до смешного, у студента украли батарейки и стрелки с настенных часов. Сами часы оставили на месте. Еще у одного студента украли пакет с нижним бельем.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.