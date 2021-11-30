Сколько Пенсионный фонд России тратит на свои дворцы

Пенсионный фонд России покупает, строит и арендует сотни зданий по всей стране Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отделения Пенсионного фонда России ежегодно тратят на собственные «дворцы» более пяти миллиардов рублей. В структуру трат из пенсионных накоплений граждан входит не только строительство новых зданий и аренда чужих помещений, но и покупка офисов, которые впоследствии перепрофилируются под подразделения фонда. URA.RU провело аудит расходов на дворцы ПФР. Итоги — в материале агентства.

Дворцы — только в Крыму

Претензии к тратам Пенсионного фонда на здания ежегодно возникали у общественных активистов, представителей ОНФ, аудиторов Счетной палаты России. Новая волна критики в отношении ПФР началась осенью 2021 года, когда депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Михаил Делягин во время выступления на пленарном заседании заявил о продолжающемся «расточительном приобретении новых зданий» для нужд Пенсионного фонда России.

Председатель правления Пенсионного фонда Андрей Кигим, вызванный на ковер в Госдуму, пообещал критикам, что перед формированием бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года будут подготовлены конструктивные ответы на все претензии. Но вместо них чуть позже сделал неожиданное заявление. «Мною было принято решение приостановить строительство всех зданий, которые сегодня находятся в обсуждении в пенсионном фонде. Нами будет проведена проверка. И программа строительства новых объектов, особенно тех, которые по 10-15 лет не могли подтвердить проектно-сметную документацию, будет прекращена», — заявил Кигим. При этом о масштабе приостановленных проектов и сроках проверки он умолчал.

Только бюджет последних двух лет Пенсионного фонда РФ является профицитным. Это вызвало вопросы у депутатов Госдумы Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU

Чтобы выяснить, строительство и проектирование скольких объектов из-за проводимой проверки будет остановлено, URA.RU обратилось с официальным запросом в Пенсионный фонд России. Там поблагодарили за интерес к теме, но отказались от комментариев по существу. При этом агентству из открытых источников известно, что в 2021 году региональными управлениями Пенсионного фонда России проводилось строительство или реконструкция нескольких десятков объектов. Смета большей части проектов не превышала 100 млн рублей, но выделялся один регион.

На данный момент в стадии исполнения находится три контракта на строительство зданий для нужд отделения Пенсионного фонда России в Крыму. В июне 2019 года оно заключило контракт на строительство нежилого здания в Саки (124 млн рублей, срок реализации — декабрь 2021 года), контракт в декабре 2020 года на строительство административного здания в Евпатории (97,5 млн рублей, срок реализации — ноябрь 2021 года) и контракт в апреле 2021 года — на строительство здания районного управления ПФР в Джанкое (124 млн рублей, срок реализации — июнь 2022 года). Это значит, что решение руководства Пенсионного фонда России об остановке строительства новых зданий затронет именно эти три города.

Аренда как лазейка

Несоответствие публичной политики и реальным делам в ПФР можно заметить и на примере их заявлений о снижении занимаемых площадей. «Начиная с 2015 года в Пенсионном фонде России идет реорганизация структуры и сокращение численности работников. За это время площадь арендуемых фондом помещений сократилась на 39,6 тысяч кв. метров. Оптимальное использование высвобождаемых в результате реорганизации помещений позволяет уменьшить расходы на аренду и сократить недостаток площадей, необходимых для приема людей, работы специалистов и хранения документов», — говорится в итоговом отчете ПФР за 2020 год.

После валютного кризиса в России Пенсионный фонд значительно умерил траты на собственные представительства в регионах Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU

Однако аудиторы Счетной палаты отмечают обратное: с каждым годом площадь занимаемых территорий подразделениями ПФР увеличивается. В 2015 году общая площадь занимаемых зданий и помещений фондом составляла 2 262 тысячи квадратов, тогда как в 2020 году уже — 2 300,75 тысячи квадратов. За этот же период выросли и расходы ПФР на аренду зданий: с 3,7 млрд рублей в 2015 году до 4 млрд рублей в 2018 году (данные о тратах на аренду помещений ПФР за 2019 и 2020 годы не опубликованы в открытых источниках).

Сильнее всего по бюджету ПФР бьет аренда здания в Махачкале, где располагается управление ПФР по республике Дагестан в Советском районе. Стоимость договора — 1,026 млрд рублей. Контракт с ИП Мергинов Рафаэль Евгеньевич был подписан в конце 2014 года и будет действовать до конца 2030 года. Это значит, что в месяц управление ПФР по республике Дагестан тратит на здание в центре Махачкалы 5,3 млн рублей.

Важно отметить, что контракт подписывал и. о. управляющего главного управления ПФР в Дагестане Нурмагомед Нурмагомедов. Уже в 2018 году новое руководство регионального управления пыталось через суд признать контракт с Мергиновым недействительным, но получили отказ от Арбитражного суда республики Дагестан.

Несмотря на заявления руководства ПФР о сокращении числа представительств, цифры говорят об обратном Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU

Дорогие «пенсионеры» Чечни

По данным Счетной палаты РФ, с 2014 по 2020 годы региональные управления Пенсионного фонда РФ потратили на строительство новых зданий 3,2 млрд рублей. Высший государственный орган аудита отмечает, что наиболее дорогостоящие объекты ПФР были построены в Москве и Московской области, а также в Чеченской Республике. URA.RU составило рейтинг зданий ПФР, которые были построены в России за счет фонда.

1.Московская область, Звенигород, главное управление Пенсионного фонда РФ №2 Москвы и Московской области — 2,5 млрд рублей

Изначально на участке предполагалось построить больницу по федеральной адресной инвестиционной программе, но завершить проект не удалось. В 2009 году Пенсионный фонд РФ за 376,7 млн рублей без конкурса приобрел недострой у администрации Звенигорода, чтобы разместить в нем объединенный архив пенсионных дел. В итоге отделение Пенсионного фонда России по Москве и Московской области в ноябре 2012 года объявило тендер на завершение строительства здания. На эти цели планировалось направить почти 2,7 миллиарда рублей.

С критикой целесообразности трат в свое время выступали представители Российской академии наук и ОНФ. Например, на «Форуме действий» в 2014 году один из участников пожаловался президенту России Владимиру Путину на излишние траты Пенсионного фонда на строительство новых подразделений, сообщал «Интерфакс». В качестве примера выступавший привел здание Пенсионного фонда в Звенигороде. Глава государства заявил, что поручит контрольному управлению Кремля проверить, как Пенсионный фонд расходует средства на строительство своих региональных офисов.

Уже после этого с небольшими поправками Пенсионный фонд довел дело до конца, разместив в итоге в 6-этажном здании отделение №2. Изменения были реализованы в декабре 2015 года — с подрядчиком был расторгнут контракт по обоюдному соглашению сторон. Поводом стало то, что цена госконтракта изменилась и снизилась почти на 200 миллионов рублей — до 2,5 млрд рублей.

2.Чеченская республика, Грозный, управление Пенсионного фонда РФ по Чеченской республике — 1 млрд рублей

Фото: Саид Царнаев/РИА

Строительство крупного комплекса зданий в Грозном началось в 2011 году по улице им Шейха Али Митаева. Республиканское отделение ПФР разместило тендер на строительство здания за 210,6 млн рублей. Менее чем за год здание было построено и сдано в эксплуатацию.

В 2019 году отделение ПФР объявило о тендер на выполнение проектно-изыскательских работа на строительство Центра по выплате пенсий и обработке информации ПФР за 4,45 млн рублей. Уже в конце этого года началось строительство административного здания за 323,5 млн рублей. В 2020 году на этот же объект потратили 7,4 млн рублей для монтажа систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации.

Но самые крупные траты состоялись в конце 2020 года. Отделению ПФР понадобилось еще одно административного здания — Центр установления пенсий и социальных выплат ПФР по Чеченской Республике. В итоге был объявлен тендер на 5,1 млн рублей выполнение проектно-изыскательских работ на строительство, а сам объект был построен летом 2021 года за 423 млн рублей. Это произошло еще до высказывания Кигима о прекращении строительств зданий ПФР.

3.Москва, главное управление Пенсионного фонда РФ №7 Москвы и Московской области — 883 млн рублей

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве, в районе Гольяново, в 2017 году началось строительство отделения Пенсионного фонда России по Москве. На сам объект потратили 858,3 млн рублей. Фасады облицевали керамогранитом нескольких оттенков серого, а планировка здания должна «обеспечить комфорт не только сотрудникам, но и посетителям центра». В итоге для ввода в эксплуатацию здания потратили еще минимум 25 млн рублей — 1,9 млн рублей на прокладку линий электропередачи и связи, 1,98 млн рублей на подключение здания к системе холодного водоснабжения и еще 21,8 млн рублей — на обеспечение объекта теплоснабжением.

4.Пермский край, Пермь, отделение ПФР по Пермскому краю — 340 млн рублей

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Контракт на строительство объекта был заключен летом 2013 года с компанией «ОмСтрой», у которой этот контракт стал единственным за всю историю существования компании. Договор на строительство здания на бульваре Гагарина обошелся краевому отделению ПФР в 335,9 млн рублей. Еще 2 млн рублей были потрачены на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

5.Московская область, Коломна, главное управление Пенсионного фонда РФ №14 Москвы и Московской области — 230,2 млн рублей

Строительство нового отделения ПФР в Коломне началось в 2014 году. Изначально контракт с генподрядчиком ООО «АРТ-МАКСИМА» был рассчитан на 278,5 млн рублей, но в феврале 2016 года Пенсионный фонд отказался от своих грандиозных планов. В итоге контракт был расторгнут на моменте, когда строители получили 230,2 млн рублей. В документе о расторжении договора сообщалось, что из-за «изменения технических условий эксплуатирующими организациями (ПФР, прим. ред.) отсутствует необходимость выполнения работ по строительству здания на сумму 48,3 млн рублей».

Не построили, а купили

Пенсионный фонд России является не только заказчиком проектов новых зданий и их строительства, но получает новые помещения и объекты в собственность после покупок. Начиная с 2014 года, на эти цели было потрачено 2,6 млрд рублей. Эта статья расходов ниже, чем на строительство новых объектов. Но стоит отметить, что в этих тратах ПФР себя не сильно ограничивает. Претензии по целесообразности крупных покупок некоторых зданий также высказывались местные активисты и ученые.

1.Вологодская область, Вологда, управление Пенсионного фонда РФ по Вологодской области — 348,5 млн рублей

Самой дорогой покупкой ПФР стал комплекс из двух зданий в Вологде в 2014 году. Новое здание за 348,5 млн рублей продало частное лицо — местный житель Сергей Носов. Несмотря на то, что право собственности на новостройки было оформлено в 2014 году у одного из зданий при приеме был обнаружен износ в 4%. После покупки зданий в некоторых СМИ появились публикации, в которых был озвучен ряд замечаний к региональному отделению ПФР. Среди них —завышенная стоимость зданий, проведение электронного аукциона на площадке в республике Татарстан, выбор продавца-физическое лицо, а не организацию. По словам Василия Жидкова, помещения можно было купить дешевле, но ни одно из зданий не соответствовало необходимым требованиям, передает «СеверИнформ».

2.ХМАО-Югра, Нижневартовск, управление Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске — 327 млн рублей

Фото: Екатерина Абдулова © URA.RU

Контракт на покупку здания в Нижневартовске был оформлен в 2012 году. Стоимость контракта — 327 млн рублей. За эти деньги региональное управление ПФР получило четырехэтажное здание общей площадью 3 246 кв. метров со всеми используемыми и необходимыми для содержания Объекта сетями инженерно-технического обеспечения: энергоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, коммуникации. Больше в Нижневартовске подразделений Пенсионного фонда нет.

3.Томская область, Томск, бывшее здание отделения Пенсионного фонда по Томской области — 302 млн рублей

В конце 2013 года региональное отделение ПФР выкупило офисное здание в Томске за 302 млн рублей. Сделка вызвала критику со стороны представителей и экспертов ОНФ. Они заявляли, что для отделения ПФР гораздо дешевле было построить новое здание в Томске. По их оценкам, но новое здание можно было бы за 220 млн рублей и сэкономить 82 млн рублей.

Уже на следующий год (2014 год) томское отделение ПФР потратило 7,7 млн рублей на капремонт здания, а ближайшие три года здание простаивало впустую. В итоге после критики ОНФ здание было сдано в федеральное имущественное казначейство, и передано в оперативное управление Томскому национальному исследовательскому медицинскому центру.

4.Тюменская область, Тюмень, отделение Пенсионного фонда РФ по Тюменской области — 300,95 млн рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменское отделение ПФР в конце 2012 года купило здание в Тюмени по улице Мельникайте, 134. За это ведомство заплатило 300,95 млн рублей ИП Юрочкина Галина Павловна. У предпринимателя эта сделка является единственной за всю историю существования. При этом здание ПФР на Мельникайте не является головным офисом ПФР в столице региона и там можно оформить или распорядиться средствами материнского капитала. Основное здание располагается по улице Республики, 83а.

5.Свердловская область, Екатеринбург, межрайонное управление Пенсионного фонда РФ — 294,7 млн рублей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское управление ПФР выкупило здание за 294,7 млн рублей у ИП Занин Алексей Иванович. Эта сделка для юрлица также является единственной за всю историю существования. Изначально планировалось, что в здании будет размещаться управление ПФР по Железнодорожному и Кировскому районам Екатеринбурга. В итоге в региональном отделении ПФР произошла реструктуризация и объединенные в одно учреждение структуры были переименованы в межрайонное управление Пенсионного фонда России. Именно оно сейчас располагается в этом здании.