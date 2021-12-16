Инсайды ЯНАО: испытание для зама Артюхова

О кадровых перестановках, закрытии представительства округа и ослаблении ЛДПР. Выпуск 950

17 декабря 2021 в 19:22 Размер текста - 17 +

А чем вам запомнился уходящий год? Коллаж URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов меняет руководителя ямальского представительства в Тюмени, директор департамента молодежной политики переживает управленческий кризис, а глава правительственного медиахолдинга не спешит покидать Ямал. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, кого покрывает департамент образования, кто из чиновников не рад новым полномочиям и почему ямальские таксисты не поддержат коллег в стране. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов перетряхивает представительство в Тюмени Дмитрий Артюхов продолжает реорганизацию представительств региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во властных структурах ЯНАО ходят разговоры о скорой смене руководства ямальского представительства в Тюменской области. «Руководитель представительства ЯНАО в Тюмени Виталий Аленин в скором времени освободит свою должность, его преемником станет Елена Литовченко, ныне замруководителя. Говорят, ее уже вызывали в Салехард на собеседование и согласование кандидатуры. Впрочем, говорят, встряска представительств — часть политики губернатора Дмитрия Артюхова. Он якобы намерен решить вопрос о необходимости содержания округом подобных учреждений — обходятся они дорого, а реальной потребности в них почти нет», — рассказывают инсайдеры. Экспертов удивило заявление губернатора Инсайдеры рассказывают, что решение губернатора Дмитрия Артюхова объявить 2022-й Годом экологии вызвало непонимание в местной тусовке защитников природы, которые сочли решение несвоевременным. По словам источников, природа на Ямале слишком сильно пострадала от рук нефтяников и газовиков. «Ирония в том, что Артюхов решил посвятить 2022 год экологии, хотя ранее поделил природный заказник „Ямальский“ на куски и подарил его часть — два газовых месторождения Нейтинское и Арктическое — „НОВАТЭКу“. Все прекрасно понимают, что газовые гиганты на этом не остановятся, вот и „Газпром нефть“ просит изменить границы заказника, чтобы увеличить свою промышленную деятельность. Стоит напомнить, что ямальские депутаты уже пытались продвинуть в Госдуму свой законопроект, позволяющий изменять границы заказников, но их остановил только Гринпис», — сетуют слухачи. Зам Артюхова готовится к сложному испытанию Замгубернатора Аркадий Бессонов стал начальником департамента гражданской защиты Фото: Александр Елизаров © URA.RU В кулуарах правительства шепчутся, что для заместителя губернатора Аркадия Бессонова дополнительные обязанности в виде руководства департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности станут не только нагрузкой, но и испытанием. «Замгубернатора Бессонов, как и Александр Подорога, получил в довесок к должности статус начальника профильного департамента. Однако говорят, что Аркадий Леонидович этому не рад. Возможно, чиновник опасается, что не потянет новый груз полномочий, а это станет причиной для выхода на пенсию. Тем более, что необходимого стажа и выслуги у него хватает», — болтают инсайдеры. Хайруллина подставили под удар В политтусовке ходят разговоры, что курс на идеологизацию молодежной политики в ЯНАО, который обозначил губернатор Дмитрий Артюхов, может негативно отразиться на карьере директора профильного департамента Наиля Хайруллина. «Департамент туризма и молодежной политики, который раньше курировал замгубернатора Александр Мажаров, перешел в сферу ответственности политического зама главы региона Сергея Климентьева. Что бы не стояло за таким перераспределением, но Климентьев Хайруллина рано или поздно „съест“. Слишком уж у них разные взгляды на вопросы работы с молодежью. Впрочем, это и по Мажарову удар, он хоть и куратор внешней политики, но туризм был для него как собаке пятая нога. Вот только какую идеологическую составляющую можно к туризму приклеить, никто не объясняет толком», — недоумевают слухачи. Глава властного медиахолдинга остается Сергей Добрынин не намерен освобождать кресло руководителя «Ямал-Медиа» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во властных структурах ЯНАО поговаривают, что у Сергея Добрынина, возглавившего «Ямал-Медиа» после реформы медиаблока, в ближайшие дни истекает срок контракта, заключенного год назад. «Подчиненные уже больше месяца провожают заезжего шефа назад в Москву, однако Добрынин, вопреки ожиданиям злопыхателей, проскочил в следующий год. Он буквально на этой неделе защитился перед начальством из депполитики, закрыл почти все свои персональные и коллективные KPI, показав неплохую динамику как на новом сайте „Ямал-Медиа“, так и в соцсетях холдинга. Похоже, подчиненным придется все же привыкать к своему „временному начальству“, в ближайший год чемоданы он точно собирать не будет. Есть, правда, мнение, что ключевые показатели холдингу помог нарастить новый замгендиректора Максим Куренков, который последние полгода лично курировал медийщиков до своего ухода из ДВП», — делятся инсайдеры. ЛДПР сдает позиции в ЯНАО Источники в политических кругах ЯНАО рассказывают, что депутат городской думы Ноябрьска Дмитрий Бавдурный, представляющий ЛДПР, после новогодних праздников планирует сложить полномочия. «Знакомые с ситуацией в гордуме и местном отделении ЛДПР рассказывают, что Бавдурный устал от публичной политики, пропал из городской повестки и решил вернуться на государственную службу. Вроде бы даже уже подыскал себе местечко по специальности — не то в надзорных, не то в правоохранительных органах. Так что позиции „соколов Жириновского“ ослабевают, это факт. В целом, наблюдатели отмечают ослабление позиций партии в регионе, даже на фоне коммунистов ямальских „соколов Жириновского“ стало не видно и не слышно сразу после выборов. Если уж такие дела творятся в ноябрьском отделении, которое традиционно считалось одним из самых сильных, а город самым оппозиционным, то в остальных муниципалитетах, видимо, все еще хуже», — считают слухмейкеры. Директора скандального интерната прикрывает руководитель Из интерната Михаила Молотова сбежал воспитанник, которого не смогли найти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Источники на местах объясняют возможную причину столь мягкого наказания, которое было вынесено директору Антипаютинской школы-интерната, из которой в начале ноября бесследно исчез воспитанник. «У Михаила Молотова из интерната дети пропадают, а ему выговор. Это ведь не большая земля, где мальчик мог зайцем уехать куда глаза глядят, это тундра, снежная пустыня на десятки километров вокруг, ясное дело, что высока вероятность плохого исхода. Другому педагогу такой прокол с рук не сошел бы, но кому надо, те знают, что Молотов получил должность по протекции главы районного департамента образования Алевтины Тетериной. Не то они родственники дальние, не то просто родом из одного села, что почти как родственники, вот и не отдала протеже на расправу», — утверждают болтуны. Таксисты Ямала отказались от борьбы с «Яндексом» Инсайдеры поговаривают, что ямальские водители «Яндекс.Такси» не присоединятся ко всероссийской забастовке, которая пройдет 20 декабря против новой политики компании Даниила Шулейко. «В начале декабря таксисты в некоторых городах региона заявили о падении доходов после смены тарифов в „Яндекс“ и вышли на забастовку. Но ничем эта история не закончилась — добиться желаемого у водителей не получилось. В компании на возмущения работников внимание не обратили, и таксисты вновь вернулись к своей работе. Пока агрегаторы простаивают, „нелегальное такси“ зарабатывает деньги — все это прекрасно понимают. А перед новогодними праздниками остаться без работы никто не хочет», — болтают слухмейкеры. Торговый сектор в ЯНАО приготовился к кризису Инсайдеры в бизнес-тусовке рассказывают, что многие предприниматели в ЯНАО уже готовы понести убытки после новогодних праздников из-за низких уровней продаж. «У многих предпринимателей в регионе после новогодних праздников начнутся проблемы с продажами товаров и услуг. Так, уже часть готовится после праздников закрывать свои предприятия, потому что идет тенденция на снижение покупательной способности. На данный момент часть бизнесменов рассчитывает, что директор депэкономики ЯНАО и его глава Валерий Миронов смогут помочь в этой ситуации. Однако значительное число бизнесменов уже готовятся сворачивать бизнес», — делятся собеседники. Ноябрьскую больницу обвинили в антисанитарии Ноябрьской ЦГБ требуется ремонт Фото: Анна Майорова © URA.RU Источники в сфере здравоохранения болтают, что Ноябрьска городская больница под руководством Максима Зинина буквально дышит на ладан. «В больнице несколько дней стоит сильная вонь, многим врачебным кабинетам и палатам требуется ремонт, а цокольный этаж поликлиники и вовсе затопило. Между прочим там, в подвале, находится гардеробная и все пациенты вынуждены спускаться вниз и ходить по этим зловонным лужам. Руководство поликлиники объясняет происходящее засором канализации, но ведь больным приходиться этим дышать не один день», — уверяют слухачи. Оленеводы недовольны новым лидером Инсайдеры на местах поговаривают, что председателем правления Союза оленеводов Ямала поставили человека неугодного самим тундровикам — члена партии «Единая Россия» и депутата заксобрания ЯНАО Тимофея Лаптандера. «В начале декабря Лаптандер был избран председателем правления Союза оленеводов, однако как это случилось, сами тундровики не понимают. Лаптандер, по их словам, думает только о себе, никакой помощи оленеводам от него нет. Да и репутация как человека у него нехорошая — говорят, будто после смерти жены он своего ребенка, инвалида по зрению, сдал в специальный дом-интернат и стал жить с другой женщиной и ее детьми. Дело было еще начале нулевых, но люди-то все помнят», — сетуют слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. 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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов меняет руководителя ямальского представительства в Тюмени, директор департамента молодежной политики переживает управленческий кризис, а глава правительственного медиахолдинга не спешит покидать Ямал. Также в новом выпуске «Инсайдов» вы узнаете, кого покрывает департамент образования, кто из чиновников не рад новым полномочиям и почему ямальские таксисты не поддержат коллег в стране. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. «Инсайды» представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов перетряхивает представительство в Тюмени Во властных структурах ЯНАО ходят разговоры о скорой смене руководства ямальского представительства в Тюменской области. «Руководитель представительства ЯНАО в Тюмени Виталий Аленин в скором времени освободит свою должность, его преемником станет Елена Литовченко, ныне замруководителя. Говорят, ее уже вызывали в Салехард на собеседование и согласование кандидатуры. Впрочем, говорят, встряска представительств — часть политики губернатора Дмитрия Артюхова. Он якобы намерен решить вопрос о необходимости содержания округом подобных учреждений — обходятся они дорого, а реальной потребности в них почти нет», — рассказывают инсайдеры. Экспертов удивило заявление губернатора Инсайдеры рассказывают, что решение губернатора Дмитрия Артюхова объявить 2022-й Годом экологии вызвало непонимание в местной тусовке защитников природы, которые сочли решение несвоевременным. По словам источников, природа на Ямале слишком сильно пострадала от рук нефтяников и газовиков. «Ирония в том, что Артюхов решил посвятить 2022 год экологии, хотя ранее поделил природный заказник „Ямальский“ на куски и подарил его часть — два газовых месторождения Нейтинское и Арктическое — „НОВАТЭКу“. Все прекрасно понимают, что газовые гиганты на этом не остановятся, вот и „Газпром нефть“ просит изменить границы заказника, чтобы увеличить свою промышленную деятельность. Стоит напомнить, что ямальские депутаты уже пытались продвинуть в Госдуму свой законопроект, позволяющий изменять границы заказников, но их остановил только Гринпис», — сетуют слухачи. Зам Артюхова готовится к сложному испытанию В кулуарах правительства шепчутся, что для заместителя губернатора Аркадия Бессонова дополнительные обязанности в виде руководства департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности станут не только нагрузкой, но и испытанием. «Замгубернатора Бессонов, как и Александр Подорога, получил в довесок к должности статус начальника профильного департамента. Однако говорят, что Аркадий Леонидович этому не рад. Возможно, чиновник опасается, что не потянет новый груз полномочий, а это станет причиной для выхода на пенсию. Тем более, что необходимого стажа и выслуги у него хватает», — болтают инсайдеры. Хайруллина подставили под удар В политтусовке ходят разговоры, что курс на идеологизацию молодежной политики в ЯНАО, который обозначил губернатор Дмитрий Артюхов, может негативно отразиться на карьере директора профильного департамента Наиля Хайруллина. «Департамент туризма и молодежной политики, который раньше курировал замгубернатора Александр Мажаров, перешел в сферу ответственности политического зама главы региона Сергея Климентьева. Что бы не стояло за таким перераспределением, но Климентьев Хайруллина рано или поздно „съест“. Слишком уж у них разные взгляды на вопросы работы с молодежью. Впрочем, это и по Мажарову удар, он хоть и куратор внешней политики, но туризм был для него как собаке пятая нога. Вот только какую идеологическую составляющую можно к туризму приклеить, никто не объясняет толком», — недоумевают слухачи. Глава властного медиахолдинга остается Во властных структурах ЯНАО поговаривают, что у Сергея Добрынина, возглавившего «Ямал-Медиа» после реформы медиаблока, в ближайшие дни истекает срок контракта, заключенного год назад. «Подчиненные уже больше месяца провожают заезжего шефа назад в Москву, однако Добрынин, вопреки ожиданиям злопыхателей, проскочил в следующий год. Он буквально на этой неделе защитился перед начальством из депполитики, закрыл почти все свои персональные и коллективные KPI, показав неплохую динамику как на новом сайте „Ямал-Медиа“, так и в соцсетях холдинга. Похоже, подчиненным придется все же привыкать к своему „временному начальству“, в ближайший год чемоданы он точно собирать не будет. Есть, правда, мнение, что ключевые показатели холдингу помог нарастить новый замгендиректора Максим Куренков, который последние полгода лично курировал медийщиков до своего ухода из ДВП», — делятся инсайдеры. ЛДПР сдает позиции в ЯНАО Источники в политических кругах ЯНАО рассказывают, что депутат городской думы Ноябрьска Дмитрий Бавдурный, представляющий ЛДПР, после новогодних праздников планирует сложить полномочия. «Знакомые с ситуацией в гордуме и местном отделении ЛДПР рассказывают, что Бавдурный устал от публичной политики, пропал из городской повестки и решил вернуться на государственную службу. Вроде бы даже уже подыскал себе местечко по специальности — не то в надзорных, не то в правоохранительных органах. Так что позиции „соколов Жириновского“ ослабевают, это факт. В целом, наблюдатели отмечают ослабление позиций партии в регионе, даже на фоне коммунистов ямальских „соколов Жириновского“ стало не видно и не слышно сразу после выборов. Если уж такие дела творятся в ноябрьском отделении, которое традиционно считалось одним из самых сильных, а город самым оппозиционным, то в остальных муниципалитетах, видимо, все еще хуже», — считают слухмейкеры. Директора скандального интерната прикрывает руководитель Источники на местах объясняют возможную причину столь мягкого наказания, которое было вынесено директору Антипаютинской школы-интерната, из которой в начале ноября бесследно исчез воспитанник. «У Михаила Молотова из интерната дети пропадают, а ему выговор. Это ведь не большая земля, где мальчик мог зайцем уехать куда глаза глядят, это тундра, снежная пустыня на десятки километров вокруг, ясное дело, что высока вероятность плохого исхода. Другому педагогу такой прокол с рук не сошел бы, но кому надо, те знают, что Молотов получил должность по протекции главы районного департамента образования Алевтины Тетериной. Не то они родственники дальние, не то просто родом из одного села, что почти как родственники, вот и не отдала протеже на расправу», — утверждают болтуны. Таксисты Ямала отказались от борьбы с «Яндексом» Инсайдеры поговаривают, что ямальские водители «Яндекс.Такси» не присоединятся ко всероссийской забастовке, которая пройдет 20 декабря против новой политики компании Даниила Шулейко. «В начале декабря таксисты в некоторых городах региона заявили о падении доходов после смены тарифов в „Яндекс“ и вышли на забастовку. Но ничем эта история не закончилась — добиться желаемого у водителей не получилось. В компании на возмущения работников внимание не обратили, и таксисты вновь вернулись к своей работе. Пока агрегаторы простаивают, „нелегальное такси“ зарабатывает деньги — все это прекрасно понимают. А перед новогодними праздниками остаться без работы никто не хочет», — болтают слухмейкеры. Торговый сектор в ЯНАО приготовился к кризису Инсайдеры в бизнес-тусовке рассказывают, что многие предприниматели в ЯНАО уже готовы понести убытки после новогодних праздников из-за низких уровней продаж. «У многих предпринимателей в регионе после новогодних праздников начнутся проблемы с продажами товаров и услуг. Так, уже часть готовится после праздников закрывать свои предприятия, потому что идет тенденция на снижение покупательной способности. На данный момент часть бизнесменов рассчитывает, что директор депэкономики ЯНАО и его глава Валерий Миронов смогут помочь в этой ситуации. Однако значительное число бизнесменов уже готовятся сворачивать бизнес», — делятся собеседники. Ноябрьскую больницу обвинили в антисанитарии Источники в сфере здравоохранения болтают, что Ноябрьска городская больница под руководством Максима Зинина буквально дышит на ладан. «В больнице несколько дней стоит сильная вонь, многим врачебным кабинетам и палатам требуется ремонт, а цокольный этаж поликлиники и вовсе затопило. Между прочим там, в подвале, находится гардеробная и все пациенты вынуждены спускаться вниз и ходить по этим зловонным лужам. Руководство поликлиники объясняет происходящее засором канализации, но ведь больным приходиться этим дышать не один день», — уверяют слухачи. Оленеводы недовольны новым лидером Инсайдеры на местах поговаривают, что председателем правления Союза оленеводов Ямала поставили человека неугодного самим тундровикам — члена партии «Единая Россия» и депутата заксобрания ЯНАО Тимофея Лаптандера. «В начале декабря Лаптандер был избран председателем правления Союза оленеводов, однако как это случилось, сами тундровики не понимают. Лаптандер, по их словам, думает только о себе, никакой помощи оленеводам от него нет. Да и репутация как человека у него нехорошая — говорят, будто после смерти жены он своего ребенка, инвалида по зрению, сдал в специальный дом-интернат и стал жить с другой женщиной и ее детьми. Дело было еще начале нулевых, но люди-то все помнят», — сетуют слухачи. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.