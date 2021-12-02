Путин снял неприкосновенность с российских олигархов

Их подставили собственники шахты «Листвяжная», где прогремел взрыв

02 декабря 2021 в 21:24 Размер текста - 17 +

Российские олигархи получили последнее предупреждение от президента Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие Президент РФ Владимир Путин изменил отношение к олигархам после трагедии на угольной шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек. На совещании по ситуации в угольной отрасли 2 декабря Путин акцентировал внимание силовиков на оценке действий не только менеджеров шахты и инспекторов Ростехнадзора, но и собственников компании — миллиардеров из списка Forbes. Этим путин показал, что неприкасаемых нет, когда речь идет о жизни людей, считают политологи. Совещание по ситуации в угольной отрасли прошло спустя неделю после трагедии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек — шахтеры и спасатели. «Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России», — сказал президент. Путин подчеркнул, что семьи погибших и пострадавшие должны получить всю необходимую поддержку от правительства РФ и региональных властей. Причем, к каждому случаю нужно подходить индивидуально, а не «руководствоваться исключительно бумажными инструкциями». Владимир Путин жестко потребовал обеспечить безопасные условия труда шахтеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В свою очередь, Генпрокуратура должна выяснить «все причины и обстоятельства произошедшего». По предварительной информации, отметил Путин, «авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности». «Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства, — и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников», — подчеркнул Путин. Президент прямым текстом сказал, что гибель шахтеров — это результат погони за прибылью их руководства. «С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко, так же, как и за соблюдение в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения», — заявил Путин. На Кузбассе уже прошли первые похороны погибших. Тела большинства шахтеров еще предстоит доставить на поверхность Фото: Максим Серков © URA.RU На сегодняшнем совещании президент проверял, выполнены ли его поручения после аналогичной трагедии на шахте «Распадская» в 2010 году (тогда Путин был премьер-министром РФ). В частности, он требовал изменить систему оплаты труда шахтеров — 70% суммы должны были стать постоянной величиной. Однако на практике эта условно постоянная величина зависит от объема выработки шахтера, включает доплаты к тарифным ставкам за работу во вредных условиях. «В совокупности это создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности. И обвинять их в этом нельзя — людям семьи кормить нужно, они рискуют. Они рискуют, а мы должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году, — сказал Путин и ударил кулаком по столу. — Необходимо уточнить состав условно постоянной платы за труд шахтеров. Исключить из них выплаты, зависящие от выработки. Нельзя думать о доходах собственников, нужно думать о безопасности людей». Трагедии на угольных шахтах зачастую приводит несоблюдение требований безопасности и охраны труда, за что ответственность должны нести в том числе собственники, считает президент Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Все, о чем говорил сегодня Путин, — это сигнал олигархам, поясняют эксперты URA.RU. До сих пор ни один собственник угольной шахты, где в результате аварий погибли люди, не понес ответственности, рассказал URA.RU руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Антонов. Например, в 1997 году на шахте «Зыряновская» погибло 67 человек, в 2004 году на шахте «Тайжина» было 47 погибших. При этом «Тайжиной» руководитель тот же директор, который допустил трагедию на «Зыряновской», собственник — тоже один. В 2007 году из-за взрыва на шахте «Ульяновская» погибло 110 человек, в том числе руководство шахты. Но собственник не ответил за трагедию. Дело по факту взрыва на шахте «Распадская» в 2010 году, в результате которого погиб 91 человек, расследовалось шесть лет. Затем в течение еще четырех лет суд Междуреченска закрыл его по истечению срока давности. В отношении директора шахты Игоря Волкова дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого. По словам Антонова, если в советские годы директора шахт отвечали не только за безопасность работников, производственный план, но и за социальную сферу и инфраструктуру шахтерских городов и поселков, то в современной России все изменилось: «директор — просто диспетчер», исполняющий волю собственника. «В прошлом году «Листвяжная» дала 5,6 млн тонн угля (это почти годовой объем потребления всей энергетической системы Новосибирской области). Директор отгружает уголь — кому, он не знает. У любого собственника есть торговый дом, который покупает уголь почти по себестоимости, а затем через офшоры продает его в разы дороже. Путин сегодня предупредил всех олигархов: «Ребята, вы хапаете, вы зарабатываете, при этом вы бегаете к государству и просите льготные железнодорожные тарифы, помощь на постройку портов и т. д.»», — пояснил эксперт. Собственники шахт больше озабочены собственной прибылью, нежели судьбой шахтеров, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU До сих пор не было случаев, чтобы собственников крупнейших компаний привлекали к ответственности, подтверждает политолог Марат Баширов. «Президент абсолютно прав. В первую очередь должны получить оценку действия собственников. Компания „СДС-Уголь“ не самая бедная [входит в топ-3 крупнейших угледобывающих предприятий России, ее собственник Михаил Федяев на 177 месте списка „Форбс“]. Вопрос — кого привлекут: если нарушения совершались менеджментом — одна история. Если есть документы, где совет директоров не согласовал финансирование мероприятий по охране труда, модернизацию производства, будут отвечать члены совета директоров, которые получают директивы от владельца. Тут правоохранители будут разбираться», — отметил Баширов. Директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников подтверждает, что до сих пор виновными в трагедиях на шахтах признавались лишь менеджеры среднего звена. Поэтому ничего и не изменилось. «Если работа правоохранительных органов с наемными менеджерами не дала результатов, значит, нужно работать с собственниками. Если [на этот раз] будет прямая команда наказать и посадить собственника, она будет выполнена… Предупреждение прозвучало. В худшем случае для олигархов будет посадка владельца крупного бизнеса, в лучшем для них случае — ничего не произойдет», — полагает эксперт. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин изменил отношение к олигархам после трагедии на угольной шахте «Листвяжная», в результате которой погиб 51 человек. На совещании по ситуации в угольной отрасли 2 декабря Путин акцентировал внимание силовиков на оценке действий не только менеджеров шахты и инспекторов Ростехнадзора, но и собственников компании — миллиардеров из списка Forbes. Этим путин показал, что неприкасаемых нет, когда речь идет о жизни людей, считают политологи. Совещание по ситуации в угольной отрасли прошло спустя неделю после трагедии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек — шахтеры и спасатели. «Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России», — сказал президент. Путин подчеркнул, что семьи погибших и пострадавшие должны получить всю необходимую поддержку от правительства РФ и региональных властей. Причем, к каждому случаю нужно подходить индивидуально, а не «руководствоваться исключительно бумажными инструкциями». В свою очередь, Генпрокуратура должна выяснить «все причины и обстоятельства произошедшего». По предварительной информации, отметил Путин, «авария произошла из-за целого ряда нарушений правил техники безопасности». «Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо злоупотреблять, эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены, и это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства, — и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников», — подчеркнул Путин. Президент прямым текстом сказал, что гибель шахтеров — это результат погони за прибылью их руководства. «С тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко, так же, как и за соблюдение в шахтах, на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения», — заявил Путин. На сегодняшнем совещании президент проверял, выполнены ли его поручения после аналогичной трагедии на шахте «Распадская» в 2010 году (тогда Путин был премьер-министром РФ). В частности, он требовал изменить систему оплаты труда шахтеров — 70% суммы должны были стать постоянной величиной. Однако на практике эта условно постоянная величина зависит от объема выработки шахтера, включает доплаты к тарифным ставкам за работу во вредных условиях. «В совокупности это создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности. И обвинять их в этом нельзя — людям семьи кормить нужно, они рискуют. Они рискуют, а мы должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году, — сказал Путин и ударил кулаком по столу. — Необходимо уточнить состав условно постоянной платы за труд шахтеров. Исключить из них выплаты, зависящие от выработки. Нельзя думать о доходах собственников, нужно думать о безопасности людей». Все, о чем говорил сегодня Путин, — это сигнал олигархам, поясняют эксперты URA.RU. До сих пор ни один собственник угольной шахты, где в результате аварий погибли люди, не понес ответственности, рассказал URA.RU руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Антонов. Например, в 1997 году на шахте «Зыряновская» погибло 67 человек, в 2004 году на шахте «Тайжина» было 47 погибших. При этом «Тайжиной» руководитель тот же директор, который допустил трагедию на «Зыряновской», собственник — тоже один. В 2007 году из-за взрыва на шахте «Ульяновская» погибло 110 человек, в том числе руководство шахты. Но собственник не ответил за трагедию. Дело по факту взрыва на шахте «Распадская» в 2010 году, в результате которого погиб 91 человек, расследовалось шесть лет. Затем в течение еще четырех лет суд Междуреченска закрыл его по истечению срока давности. В отношении директора шахты Игоря Волкова дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого. По словам Антонова, если в советские годы директора шахт отвечали не только за безопасность работников, производственный план, но и за социальную сферу и инфраструктуру шахтерских городов и поселков, то в современной России все изменилось: «директор — просто диспетчер», исполняющий волю собственника. «В прошлом году «Листвяжная» дала 5,6 млн тонн угля (это почти годовой объем потребления всей энергетической системы Новосибирской области). Директор отгружает уголь — кому, он не знает. У любого собственника есть торговый дом, который покупает уголь почти по себестоимости, а затем через офшоры продает его в разы дороже. Путин сегодня предупредил всех олигархов: «Ребята, вы хапаете, вы зарабатываете, при этом вы бегаете к государству и просите льготные железнодорожные тарифы, помощь на постройку портов и т. д.»», — пояснил эксперт. До сих пор не было случаев, чтобы собственников крупнейших компаний привлекали к ответственности, подтверждает политолог Марат Баширов. «Президент абсолютно прав. В первую очередь должны получить оценку действия собственников. Компания „СДС-Уголь“ не самая бедная [входит в топ-3 крупнейших угледобывающих предприятий России, ее собственник Михаил Федяев на 177 месте списка „Форбс“]. Вопрос — кого привлекут: если нарушения совершались менеджментом — одна история. Если есть документы, где совет директоров не согласовал финансирование мероприятий по охране труда, модернизацию производства, будут отвечать члены совета директоров, которые получают директивы от владельца. Тут правоохранители будут разбираться», — отметил Баширов. Директор «Института современного государственного развития» Дмитрий Солонников подтверждает, что до сих пор виновными в трагедиях на шахтах признавались лишь менеджеры среднего звена. Поэтому ничего и не изменилось. «Если работа правоохранительных органов с наемными менеджерами не дала результатов, значит, нужно работать с собственниками. Если [на этот раз] будет прямая команда наказать и посадить собственника, она будет выполнена… Предупреждение прозвучало. В худшем случае для олигархов будет посадка владельца крупного бизнеса, в лучшем для них случае — ничего не произойдет», — полагает эксперт.