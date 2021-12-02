Путин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная». Видео

02 декабря 2021 в 19:45 Размер текста - 17 +

Во время пожара на шахте погибли более 50 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие Причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе было отсутствие контроля со стороны руководства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Причиной аварии на „Листвяжной“ стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты. Результаты работы датчиков в шахте фальсифицировались, за основу брались показатели приборов на поверхности», — сказал Владимир Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». По словам президента РФ, в соответствии с законодательством, для шахтеров предусмотрена оплата по сдельным расценкам. Это позволяет привязать зарплату к количеству добытого сырья, сказал Путин. Также у горняков есть доплаты за работу во вредных условиях. «Это создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, и обвинять их в этом нельзя, людям семьи кормить нужно», — заявил глава страны. Ранее Путин отчитал виновных в аварии на шахте. По его словам, нужно жестко спрашивать по закону с тех, кто пренебрегает безопасностью людей и подвергает их риску. В Кемеровской области 25 ноября произошло возгорание на шахте «Листвяжная». Предположительно, причиной стал взрыв метана, что привело к сильному задымлению. В результате умер 51 человек, а пострадали 99 человек, передает «Пятый канал». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе было отсутствие контроля со стороны руководства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Причиной аварии на „Листвяжной“ стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты. Результаты работы датчиков в шахте фальсифицировались, за основу брались показатели приборов на поверхности», — сказал Владимир Путин, трансляция велась на телеканале «Россия-24». По словам президента РФ, в соответствии с законодательством, для шахтеров предусмотрена оплата по сдельным расценкам. Это позволяет привязать зарплату к количеству добытого сырья, сказал Путин. Также у горняков есть доплаты за работу во вредных условиях. «Это создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности, и обвинять их в этом нельзя, людям семьи кормить нужно», — заявил глава страны. Ранее Путин отчитал виновных в аварии на шахте. По его словам, нужно жестко спрашивать по закону с тех, кто пренебрегает безопасностью людей и подвергает их риску. В Кемеровской области 25 ноября произошло возгорание на шахте «Листвяжная». Предположительно, причиной стал взрыв метана, что привело к сильному задымлению. В результате умер 51 человек, а пострадали 99 человек, передает «Пятый канал».