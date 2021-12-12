Как и за сколько новый медцентр в Екате переманивает пациентов

Схема компании-варяга, которую возглавил экс-глава горздрава

13 декабря 2021 в 08:30 Размер текста - 17 +

Предложение о «премиальных» за клиентов, направляемых на диагностику, возмутило докторов Фото: с сайта ekb.ml-center.ru «Медицинский лучевой центр» из Самары, открывший филиал в Екатеринбурге, готов платить врачам по 500-600 рублей за каждого пациента, направленного в этот центр на диагностику. Возглавил екатеринбургский филиал МЛЦ бывший начальник горздрава Екатеринбурга Александр Дорнбуш. Агрессивная политика его компании по захвату рынка вызывает негодование свердловский врачей. Многофункциональный диагностический центр МЛЦ, офисы которого расположены в Самаре и Краснодаре, в начале осени открыл филиал в Екатеринбурге. Объявление о начале его работы появилось на сайте «МЛЦ-Екатеринбург» 11 сентября, там же сообщалось, что «с 12 октября в клинике доступно МРТ-обследование на оборудовании экспертного класса 3Тл». Сразу же после открытия центр начал активную рекламную компанию. В это же время на телефоны свердловских врачей стали приходить сообщения следующего содержания: «Уважаемый доктор… Есть предложение о сотрудничестве с МЛЦ: за 1 пациента, направленного вами на МРТ-обследование — 500 руб. Больше 15 пац[иентов] за месяц — 600 руб. за 1 пациента». «Рассылка была широкая, — рассказывает один из докторов. — Всем подряд рассылали — всем врачам, которые могут кого-нибудь куда-нибудь направить на обследование». Такие сообщения приходили врачам, которые могут направить пациента на МРТ Скриншот: читатели URA.RU, коллаж — Андрей Гусельников Администратор, ответивший по номеру, с которого приходили данные сообщения, подтвердил, что предложение в силе. «[Учет будет вестись] либо по фамилии врача, либо если мне доктор присылает фамилии пациентов, которых он направил», — уточнила девушка, назвавшаяся представителем МЛЦ Марией. Впрочем, узнав, что звонит журналист, девушка стушевалась: «У меня нет полномочий отвечать на такие вопросы», — заявила она. В ответ на просьбу соединить с кем-то, кто сможет прокомментировать, девушка пообещала соединить с руководителем, но затем повесила трубку. По информации на сайте МЛЦ-Екатеринбург, главным врачом центра является Александр Дорнбуш — экс-глава управления здравоохранения Екатеринбурга, занимавший этот пост с 2011 по 2018 годы (назначен при сити-менеджере Александре Якобе и уволен мэром Александром Высокинским). Во время разговора по телефону Дорнбуш открестился от темы финансов. «Это не моя епархия: я занимаюсь медицинскими вопросами и подбором кадров, — пояснил он. — Я не владелец, я исполнитель, на меня возложена только медицинская часть». Обратиться за комментарием он посоветовал «к тому, кто распускает сплетни». Возглавил МЛЦ в Екатеринбурге Александр Дорнбуш Фото: Анна Майорова @ URA.RU Между тем, тема «премиальных», которые МЛЦ предлагает врачам за пациентов, действительно обсуждается среди уральских медиков. «Никто не против конкуренции: у нас ведь капитализм! — говорит один из врачей-радиологов. — Но это нездоровая конкуренция. Они пошли самым прямым путем — примитивным и незаконным. Они сейчас промотивируют недобросовестных врачей отправлять к ним больных, и там неизбежно будет вал неграмотных интерпретаций, а потом пациенты будут приходить к нам — просить пересматривать и переписывать все эти заключения. Получается, МЛЦ будет деньги зарабатывать, а мы, местные врачи-рентгенологи, получим за те же деньги дополнительную работу». Почему деятельность МЛЦ неизбежно приведет к такому результату, пояснил руководитель одного из диагностических центров Екатеринбурга (попросивший быть инкогнито). По его словам, наибольшую роль здесь играют два фактора — технический и человеческий. «[Люди из МЛЦ] рекламируют, что у них суперсовременный магнитно-резонансный томограф с напряженностью поля три теслы, но мы-то знаем, что это томограф „сэконд хэнд“, выпущенный лет 10 назад, а то и старше, — говорит эксперт. — Компьютерный томограф у них тоже очень заурядный, причем, уже снятая с производства модель». МЛЦ рекламирует свой аппарат МРТ как «оборудование экспертного класса» и «диагностику нового уровня» Скриншот: сайта ekb.ml-center.ru По его словам, в диагностике не меньше, чем оборудовании, важна квалификация специалистов. «Врачу, кто пришлет пациента, они хотели платить 500 рублей, а тому, кто смотрит больных и составляет заключения — по 300 рублей за исследование. Кого они наймут? В итоге мы получим там увеличенный поток пациентов, но заведомо низкий результат», — пояснил он. Неприемлимой назвал ситуацию с «премиями» за пациента главный внештатный специалист по рентгенологии министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Цориев. «Мы должны работать в законном поле. Можно сколько угодно говорить о том, что врачи мало получают и что для них это дополнительный заработок, но он аморален и совсем не в интересах больных, потому что они попадают неизвестно куда неизвестно к кому», — заявил он URA.RU. Главный внештатный специалист по радиологии свердловского минздрава Андрей Цориев назвал практику «премиальных» за клиентов неприемлемой Фото: со страницы Андрея Цориева в Facebook Получение врачом денег за присланных пациентов, по мнению руководителя адвокатской конторы «ЛОГАРД» Сергея Колосовского, чревато лишь дисциплинарной ответственностью. «Это можно рассматривать как нарушение врачом своих служебных обязанностей, особенно если он выбирает диагностический центр заведомо ненадлежащего качества или навязывает услугу, которая не нужна или, при наличии данной диагностики в своем учреждении, направляет куда-то налево. В этом случае возможно дисциплинарное наказание вплоть до увольнения», — говорит адвокат. В «Медицинский лучевой центр» направлен запрос. К моменту публикации ответ на него не поступил. По информации на сайте МЛЦ, его главврачом стал Дорнбуш — экс-глава горздрава Екатеринбурга Скриншот: сайта ekb.ml-center.ru Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

«Медицинский лучевой центр» из Самары, открывший филиал в Екатеринбурге, готов платить врачам по 500-600 рублей за каждого пациента, направленного в этот центр на диагностику. Возглавил екатеринбургский филиал МЛЦ бывший начальник горздрава Екатеринбурга Александр Дорнбуш. Агрессивная политика его компании по захвату рынка вызывает негодование свердловский врачей. Многофункциональный диагностический центр МЛЦ, офисы которого расположены в Самаре и Краснодаре, в начале осени открыл филиал в Екатеринбурге. Объявление о начале его работы появилось на сайте «МЛЦ-Екатеринбург» 11 сентября, там же сообщалось, что «с 12 октября в клинике доступно МРТ-обследование на оборудовании экспертного класса 3Тл». Сразу же после открытия центр начал активную рекламную компанию. В это же время на телефоны свердловских врачей стали приходить сообщения следующего содержания: «Уважаемый доктор… Есть предложение о сотрудничестве с МЛЦ: за 1 пациента, направленного вами на МРТ-обследование — 500 руб. Больше 15 пац[иентов] за месяц — 600 руб. за 1 пациента». «Рассылка была широкая, — рассказывает один из докторов. — Всем подряд рассылали — всем врачам, которые могут кого-нибудь куда-нибудь направить на обследование». Администратор, ответивший по номеру, с которого приходили данные сообщения, подтвердил, что предложение в силе. «[Учет будет вестись] либо по фамилии врача, либо если мне доктор присылает фамилии пациентов, которых он направил», — уточнила девушка, назвавшаяся представителем МЛЦ Марией. Впрочем, узнав, что звонит журналист, девушка стушевалась: «У меня нет полномочий отвечать на такие вопросы», — заявила она. В ответ на просьбу соединить с кем-то, кто сможет прокомментировать, девушка пообещала соединить с руководителем, но затем повесила трубку. По информации на сайте МЛЦ-Екатеринбург, главным врачом центра является Александр Дорнбуш — экс-глава управления здравоохранения Екатеринбурга, занимавший этот пост с 2011 по 2018 годы (назначен при сити-менеджере Александре Якобе и уволен мэром Александром Высокинским). Во время разговора по телефону Дорнбуш открестился от темы финансов. «Это не моя епархия: я занимаюсь медицинскими вопросами и подбором кадров, — пояснил он. — Я не владелец, я исполнитель, на меня возложена только медицинская часть». Обратиться за комментарием он посоветовал «к тому, кто распускает сплетни». Между тем, тема «премиальных», которые МЛЦ предлагает врачам за пациентов, действительно обсуждается среди уральских медиков. «Никто не против конкуренции: у нас ведь капитализм! — говорит один из врачей-радиологов. — Но это нездоровая конкуренция. Они пошли самым прямым путем — примитивным и незаконным. Они сейчас промотивируют недобросовестных врачей отправлять к ним больных, и там неизбежно будет вал неграмотных интерпретаций, а потом пациенты будут приходить к нам — просить пересматривать и переписывать все эти заключения. Получается, МЛЦ будет деньги зарабатывать, а мы, местные врачи-рентгенологи, получим за те же деньги дополнительную работу». Почему деятельность МЛЦ неизбежно приведет к такому результату, пояснил руководитель одного из диагностических центров Екатеринбурга (попросивший быть инкогнито). По его словам, наибольшую роль здесь играют два фактора — технический и человеческий. «[Люди из МЛЦ] рекламируют, что у них суперсовременный магнитно-резонансный томограф с напряженностью поля три теслы, но мы-то знаем, что это томограф „сэконд хэнд“, выпущенный лет 10 назад, а то и старше, — говорит эксперт. — Компьютерный томограф у них тоже очень заурядный, причем, уже снятая с производства модель». По его словам, в диагностике не меньше, чем оборудовании, важна квалификация специалистов. «Врачу, кто пришлет пациента, они хотели платить 500 рублей, а тому, кто смотрит больных и составляет заключения — по 300 рублей за исследование. Кого они наймут? В итоге мы получим там увеличенный поток пациентов, но заведомо низкий результат», — пояснил он. Неприемлимой назвал ситуацию с «премиями» за пациента главный внештатный специалист по рентгенологии министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Цориев. «Мы должны работать в законном поле. Можно сколько угодно говорить о том, что врачи мало получают и что для них это дополнительный заработок, но он аморален и совсем не в интересах больных, потому что они попадают неизвестно куда неизвестно к кому», — заявил он URA.RU. Получение врачом денег за присланных пациентов, по мнению руководителя адвокатской конторы «ЛОГАРД» Сергея Колосовского, чревато лишь дисциплинарной ответственностью. «Это можно рассматривать как нарушение врачом своих служебных обязанностей, особенно если он выбирает диагностический центр заведомо ненадлежащего качества или навязывает услугу, которая не нужна или, при наличии данной диагностики в своем учреждении, направляет куда-то налево. В этом случае возможно дисциплинарное наказание вплоть до увольнения», — говорит адвокат. В «Медицинский лучевой центр» направлен запрос. К моменту публикации ответ на него не поступил.