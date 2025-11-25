Появилось видео, как ВС РФ сжали клещи около Константиновки

Штурмовики „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Иванополье Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВС РФ освободили населенный пункт Иванополье в ДНР и сжали «клещи» около Константиновки. Видеоматериалами с URA.RU делится Минобороны России.

«Штурмовики 1194-го полка 4-й отдельной мотострелковой бригады „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Иванополье в ДНР и вышли к южным границам Константиновки», — говорится в сообщении ведомства. Иванополье — крупный населенный пункт, который находится рядом с Константиновкой. Командир первого батальона 1194-го полка с позывным «Джеф» отметил: «Расположение населенного пункта делает его крайне значимой точкой для развития успеха».

О том, что обеспечило успешное продвижение штурмовиков, рассказал командир взвода с позывным «Ромул»: «В первую очередь, конечно, это подготовка бойцов, так как подготовкой у нас занимаются профессиональные инструкторы, ну и, естественно, не обошлось без поддержки артиллерии. <...> Иванополье — это ключевой объект, я бы даже сказал плацдарм, с которого наши войска начнут развивать наступление на Константиновку».

