Появилось видео, как ВС РФ сжали клещи около Константиновки
Штурмовики „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Иванополье
ВС РФ освободили населенный пункт Иванополье в ДНР и сжали «клещи» около Константиновки. Видеоматериалами с URA.RU делится Минобороны России.
«Штурмовики 1194-го полка 4-й отдельной мотострелковой бригады „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Иванополье в ДНР и вышли к южным границам Константиновки», — говорится в сообщении ведомства. Иванополье — крупный населенный пункт, который находится рядом с Константиновкой. Командир первого батальона 1194-го полка с позывным «Джеф» отметил: «Расположение населенного пункта делает его крайне значимой точкой для развития успеха».
О том, что обеспечило успешное продвижение штурмовиков, рассказал командир взвода с позывным «Ромул»: «В первую очередь, конечно, это подготовка бойцов, так как подготовкой у нас занимаются профессиональные инструкторы, ну и, естественно, не обошлось без поддержки артиллерии. <...> Иванополье — это ключевой объект, я бы даже сказал плацдарм, с которого наши войска начнут развивать наступление на Константиновку».
Штурмовик с позывным «Риф» поделился деталями о том, как происходил штурм Иванополья: «Работа штатная, указания по рации — выполнение команд. Зашли, отработали. Для командира я — его глаза на земле. А они — это мои глаза, вид сверху». На бывших украинских позициях в Иванополье были захвачены техника и вооружение ВСУ, в том числе производства стран НАТО. Среди трофеев — стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, боеприпасы к стрелковому оружию, средства наблюдения.
