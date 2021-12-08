Как выживает «уральская Припять», где пятиэтажка стоит 400 тысяч

Фоторепортаж из умирающего шахтерского поселка в Прикамье

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Юбилейный в скором времени может исчезнуть с административной карты Пермского края Фото:

«Уральская Припять» и «вторая Чечня» — так именуют в России поселок Юбилейный, расположенный на севере Пермского края. Некогда процветавший шахтерский городок сейчас стал излюбленным местом ценителей мрачной эстетики заброшенных территорий. Отсутствие достойного заработка и нормального досуга, постоянный отток населения ведут к тому, что Юбилейный в скором времени может исчезнуть с административной карты Прикамья. Как живут там люди в конце 2021 года — в фоторепортаже URA.RU.

Корреспонденты URA.RU побывали в поселке, куда не ходит автобус, квартиры продают за среднемесячный заработок жителя Москвы, а население тратит половину заработка на коммунальные услуги.

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Очищенная от снега дорогая является главной гарантией выживания Юбилейного зимой
Фото:

Территориально Юбилейный относится к Гремячинскому городскому округу, но находится на равном удалении от Гремячинска и Губахи (самые крупные близлежащие населенный пункты). Чтобы добраться до «уральской Припяти» нужно свернуть с трассы, ведущей на Березники. Это примерно в 250 км от Перми на север.

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Дорога к поселку регулярно чистится несмотря на обильные снегопады.
Фото:
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Магазин в Шумихинском по пути в Юбилейный. Пока работающий
Фото:

Дорога к Юбилейному проходит через другой полузаброшенный поселок Шумихинский, который также стал пустеть после закрытия шахты.

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Заколоченные ставни домов, нечищенные от снега улицы и полуразвалившиеся промышленные объекты — главные достопримечательности.
Фото:
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Белый снег — признак закончившегося угля. Оставшиеся дома отапливаются газом
Фото:

Взгляд на Юбилейный с высоты птичьего полета. Еще несколько лет назад количество многоквартирных домов здесь было больше. Здесь циркулирует история, что одну из наиболее сохранившихся пятиэтажек купили за 400 тысяч рублей. Средняя зарплата в поселке — 10-12 тысяч рублей.

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Часть домов снесли, а часть заброшены.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Местная жительница делится впечатлениями о жизни в поселке.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До закрытия шахты населению Юбилейного составляло почти 10 тысяч человек. Когда в 2000 году добычу угля свернули, населения стало убывать.

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Спустя 20 лет в Юбилейном проживает чуть более 500 человек, большая часть из которых — это пенсионеры.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
В дополнительный офис Сбербанка не прислали дополнительного работника. Поэтому банк на время отпуска единственного сотрудника закрылся
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Местные рассказывают про то, что жилой фонд поселка стал интересен тем, кто занимается обналичиванием материнского капитала. Для этого приобретается жилье, которое используется в дальнейших сделках.

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
В Юбилейном есть отделение «Сбербанка» и даже храм. Последний расположен в помещении одного из пятиэтажных домов. Застать настоятеля храма на месте также не удалось.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
На улицах Юбилейного в будний день очень немноголюдно
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Заколоченные двери и окна — метод консервации, снятие с которой не предвидится
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Юбилейного не унывают. По их словам, для них главное, что в поселке есть отопление, электричество и газ. Единственные трудности, с которыми сталкиваются здесь — это отсутствие регулярного автобусного сообщения. При этом средний заработок местных составляет 11-12 тысяч в месяц. На коммунальные услуги уходит половина от этой суммы. Остальные средства приходится как-то распределять на оставшийся месяц.

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
При минимальных заработках многие просто не платят за «коммуналку».
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Поликлиника в Юбилейном законсервирована…
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
…не функционирует и участковый пункт полиции. Ближайшая скорая помощь и отдел полиции находятся в 40 километрах от Юбилейного.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главное место сбора и проведения досуга для местной молодежи — это заброшенные многоквартирные дома, вид которых удручает, как изнутри, так и снаружи. Стоимость приличной, пригодной для проживания квартиры не превышает 40 тысяч рублей.

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Местные дети нередко получают серьезные травмы, играя в заброшенных домах.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
После визита в Юбилейный кажется, что о жителях поселка попросту забыли…
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Продукты в магазинах местные часто берут в долг.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С общей разрухой и запустением резко контрастирует недавно отремонтированное здание школы, в котором также находится администрация поселка, детский сад и библиотека.

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
В школе, которая контрастирует с общим видом поселка, обучаются всего 68 школьников.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Выделенная линия интернета проведена только в школу Юбилейного. Большая часть жителей поселка выходит в сеть со смартфонов
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Современный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в поселке пару лет назад в рамках федеральной программы, выглядит в Юбилейном чем-то инородным. В нем постоянно дежурят два медицинских работника.

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Эпидемия коронавируса почти не коснулась поселка. Были лишь единичные нетяжелые случаи заболевания.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти не знают, как решить проблемы бывших шахтерских поселений. По словам местных чиновников, муниципалитет может лишь обеспечить базовые потребности местных жителей. Но как остановить их отток и дать поселкам вторую жизнь, чиновники не представляют. Выручает бизнес, который зарабатывает на специфических особенностях территории. URA.RU писало про авторитетного коммерсанта по прозвищу «Фашист», который долгое время арендовал зэков в местных колониях.

Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край
Инфраструктура шахты сейчас принадлежит местному предпринимателю, который организовал производство пиломатериалов. Сейчас и оно законсервировано.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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«Уральская Припять» и «вторая Чечня» — так именуют в России поселок Юбилейный, расположенный на севере Пермского края. Некогда процветавший шахтерский городок сейчас стал излюбленным местом ценителей мрачной эстетики заброшенных территорий. Отсутствие достойного заработка и нормального досуга, постоянный отток населения ведут к тому, что Юбилейный в скором времени может исчезнуть с административной карты Прикамья. Как живут там люди в конце 2021 года — в фоторепортаже URA.RU. Корреспонденты URA.RU побывали в поселке, куда не ходит автобус, квартиры продают за среднемесячный заработок жителя Москвы, а население тратит половину заработка на коммунальные услуги. Территориально Юбилейный относится к Гремячинскому городскому округу, но находится на равном удалении от Гремячинска и Губахи (самые крупные близлежащие населенный пункты). Чтобы добраться до «уральской Припяти» нужно свернуть с трассы, ведущей на Березники. Это примерно в 250 км от Перми на север. Дорога к Юбилейному проходит через другой полузаброшенный поселок Шумихинский, который также стал пустеть после закрытия шахты. Взгляд на Юбилейный с высоты птичьего полета. Еще несколько лет назад количество многоквартирных домов здесь было больше. Здесь циркулирует история, что одну из наиболее сохранившихся пятиэтажек купили за 400 тысяч рублей. Средняя зарплата в поселке — 10-12 тысяч рублей. До закрытия шахты населению Юбилейного составляло почти 10 тысяч человек. Когда в 2000 году добычу угля свернули, населения стало убывать. Местные рассказывают про то, что жилой фонд поселка стал интересен тем, кто занимается обналичиванием материнского капитала. Для этого приобретается жилье, которое используется в дальнейших сделках. Жители Юбилейного не унывают. По их словам, для них главное, что в поселке есть отопление, электричество и газ. Единственные трудности, с которыми сталкиваются здесь — это отсутствие регулярного автобусного сообщения. При этом средний заработок местных составляет 11-12 тысяч в месяц. На коммунальные услуги уходит половина от этой суммы. Остальные средства приходится как-то распределять на оставшийся месяц. Главное место сбора и проведения досуга для местной молодежи — это заброшенные многоквартирные дома, вид которых удручает, как изнутри, так и снаружи. Стоимость приличной, пригодной для проживания квартиры не превышает 40 тысяч рублей. С общей разрухой и запустением резко контрастирует недавно отремонтированное здание школы, в котором также находится администрация поселка, детский сад и библиотека. Современный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в поселке пару лет назад в рамках федеральной программы, выглядит в Юбилейном чем-то инородным. В нем постоянно дежурят два медицинских работника. Власти не знают, как решить проблемы бывших шахтерских поселений. По словам местных чиновников, муниципалитет может лишь обеспечить базовые потребности местных жителей. Но как остановить их отток и дать поселкам вторую жизнь, чиновники не представляют. Выручает бизнес, который зарабатывает на специфических особенностях территории. URA.RU писало про авторитетного коммерсанта по прозвищу «Фашист», который долгое время арендовал зэков в местных колониях.
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