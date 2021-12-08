Как выживает «уральская Припять», где пятиэтажка стоит 400 тысяч

«Уральская Припять» и «вторая Чечня» — так именуют в России поселок Юбилейный, расположенный на севере Пермского края. Некогда процветавший шахтерский городок сейчас стал излюбленным местом ценителей мрачной эстетики заброшенных территорий. Отсутствие достойного заработка и нормального досуга, постоянный отток населения ведут к тому, что Юбилейный в скором времени может исчезнуть с административной карты Прикамья. Как живут там люди в конце 2021 года — в фоторепортаже URA.RU.
Корреспонденты URA.RU побывали в поселке, куда не ходит автобус, квартиры продают за среднемесячный заработок жителя Москвы, а население тратит половину заработка на коммунальные услуги.
Очищенная от снега дорогая является главной гарантией выживания Юбилейного зимой
Территориально Юбилейный относится к Гремячинскому городскому округу, но находится на равном удалении от Гремячинска и Губахи (самые крупные близлежащие населенный пункты). Чтобы добраться до «уральской Припяти» нужно свернуть с трассы, ведущей на Березники. Это примерно в 250 км от Перми на север.
Дорога к поселку регулярно чистится несмотря на обильные снегопады.
Взгляд на Юбилейный с высоты птичьего полета. Еще несколько лет назад количество многоквартирных домов здесь было больше. Здесь циркулирует история, что одну из наиболее сохранившихся пятиэтажек купили за 400 тысяч рублей. Средняя зарплата в поселке — 10-12 тысяч рублей.
Жители Юбилейного не унывают. По их словам, для них главное, что в поселке есть отопление, электричество и газ. Единственные трудности, с которыми сталкиваются здесь — это отсутствие регулярного автобусного сообщения. При этом средний заработок местных составляет 11-12 тысяч в месяц. На коммунальные услуги уходит половина от этой суммы. Остальные средства приходится как-то распределять на оставшийся месяц.
Главное место сбора и проведения досуга для местной молодежи — это заброшенные многоквартирные дома, вид которых удручает, как изнутри, так и снаружи. Стоимость приличной, пригодной для проживания квартиры не превышает 40 тысяч рублей.
Власти не знают, как решить проблемы бывших шахтерских поселений. По словам местных чиновников, муниципалитет может лишь обеспечить базовые потребности местных жителей. Но как остановить их отток и дать поселкам вторую жизнь, чиновники не представляют. Выручает бизнес, который зарабатывает на специфических особенностях территории. URA.RU писало про авторитетного коммерсанта по прозвищу «Фашист», который долгое время арендовал зэков в местных колониях.
Инфраструктура шахты сейчас принадлежит местному предпринимателю, который организовал производство пиломатериалов. Сейчас и оно законсервировано.
«Уральская Припять» и «вторая Чечня» — так именуют в России поселок Юбилейный, расположенный на севере Пермского края. Некогда процветавший шахтерский городок сейчас стал излюбленным местом ценителей мрачной эстетики заброшенных территорий. Отсутствие достойного заработка и нормального досуга, постоянный отток населения ведут к тому, что Юбилейный в скором времени может исчезнуть с административной карты Прикамья. Как живут там люди в конце 2021 года — в фоторепортаже URA.RU. Корреспонденты URA.RU побывали в поселке, куда не ходит автобус, квартиры продают за среднемесячный заработок жителя Москвы, а население тратит половину заработка на коммунальные услуги. Территориально Юбилейный относится к Гремячинскому городскому округу, но находится на равном удалении от Гремячинска и Губахи (самые крупные близлежащие населенный пункты). Чтобы добраться до «уральской Припяти» нужно свернуть с трассы, ведущей на Березники. Это примерно в 250 км от Перми на север. Дорога к Юбилейному проходит через другой полузаброшенный поселок Шумихинский, который также стал пустеть после закрытия шахты. Взгляд на Юбилейный с высоты птичьего полета. Еще несколько лет назад количество многоквартирных домов здесь было больше. Здесь циркулирует история, что одну из наиболее сохранившихся пятиэтажек купили за 400 тысяч рублей. Средняя зарплата в поселке — 10-12 тысяч рублей. До закрытия шахты населению Юбилейного составляло почти 10 тысяч человек. Когда в 2000 году добычу угля свернули, населения стало убывать. Местные рассказывают про то, что жилой фонд поселка стал интересен тем, кто занимается обналичиванием материнского капитала. Для этого приобретается жилье, которое используется в дальнейших сделках. Жители Юбилейного не унывают. По их словам, для них главное, что в поселке есть отопление, электричество и газ. Единственные трудности, с которыми сталкиваются здесь — это отсутствие регулярного автобусного сообщения. При этом средний заработок местных составляет 11-12 тысяч в месяц. На коммунальные услуги уходит половина от этой суммы. Остальные средства приходится как-то распределять на оставшийся месяц. Главное место сбора и проведения досуга для местной молодежи — это заброшенные многоквартирные дома, вид которых удручает, как изнутри, так и снаружи. Стоимость приличной, пригодной для проживания квартиры не превышает 40 тысяч рублей. С общей разрухой и запустением резко контрастирует недавно отремонтированное здание школы, в котором также находится администрация поселка, детский сад и библиотека. Современный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в поселке пару лет назад в рамках федеральной программы, выглядит в Юбилейном чем-то инородным. В нем постоянно дежурят два медицинских работника. Власти не знают, как решить проблемы бывших шахтерских поселений. По словам местных чиновников, муниципалитет может лишь обеспечить базовые потребности местных жителей. Но как остановить их отток и дать поселкам вторую жизнь, чиновники не представляют. Выручает бизнес, который зарабатывает на специфических особенностях территории. URA.RU писало про авторитетного коммерсанта по прозвищу «Фашист», который долгое время арендовал зэков в местных колониях.