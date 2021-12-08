Как выживает «уральская Припять», где пятиэтажка стоит 400 тысяч

Юбилейный в скором времени может исчезнуть с административной карты Пермского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Уральская Припять» и «вторая Чечня» — так именуют в России поселок Юбилейный, расположенный на севере Пермского края. Некогда процветавший шахтерский городок сейчас стал излюбленным местом ценителей мрачной эстетики заброшенных территорий. Отсутствие достойного заработка и нормального досуга, постоянный отток населения ведут к тому, что Юбилейный в скором времени может исчезнуть с административной карты Прикамья. Как живут там люди в конце 2021 года — в фоторепортаже URA.RU.

Корреспонденты URA.RU побывали в поселке, куда не ходит автобус, квартиры продают за среднемесячный заработок жителя Москвы, а население тратит половину заработка на коммунальные услуги.

Очищенная от снега дорогая является главной гарантией выживания Юбилейного зимой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Территориально Юбилейный относится к Гремячинскому городскому округу, но находится на равном удалении от Гремячинска и Губахи (самые крупные близлежащие населенный пункты). Чтобы добраться до «уральской Припяти» нужно свернуть с трассы, ведущей на Березники. Это примерно в 250 км от Перми на север.

Дорога к поселку регулярно чистится несмотря на обильные снегопады. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Магазин в Шумихинском по пути в Юбилейный. Пока работающий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дорога к Юбилейному проходит через другой полузаброшенный поселок Шумихинский, который также стал пустеть после закрытия шахты.

Заколоченные ставни домов, нечищенные от снега улицы и полуразвалившиеся промышленные объекты — главные достопримечательности. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белый снег — признак закончившегося угля. Оставшиеся дома отапливаются газом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Взгляд на Юбилейный с высоты птичьего полета. Еще несколько лет назад количество многоквартирных домов здесь было больше. Здесь циркулирует история, что одну из наиболее сохранившихся пятиэтажек купили за 400 тысяч рублей. Средняя зарплата в поселке — 10-12 тысяч рублей.

Часть домов снесли, а часть заброшены. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Местная жительница делится впечатлениями о жизни в поселке. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До закрытия шахты населению Юбилейного составляло почти 10 тысяч человек. Когда в 2000 году добычу угля свернули, населения стало убывать.

Спустя 20 лет в Юбилейном проживает чуть более 500 человек, большая часть из которых — это пенсионеры. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В дополнительный офис Сбербанка не прислали дополнительного работника. Поэтому банк на время отпуска единственного сотрудника закрылся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Местные рассказывают про то, что жилой фонд поселка стал интересен тем, кто занимается обналичиванием материнского капитала. Для этого приобретается жилье, которое используется в дальнейших сделках.

В Юбилейном есть отделение «Сбербанка» и даже храм. Последний расположен в помещении одного из пятиэтажных домов. Застать настоятеля храма на месте также не удалось. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На улицах Юбилейного в будний день очень немноголюдно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заколоченные двери и окна — метод консервации, снятие с которой не предвидится Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Юбилейного не унывают. По их словам, для них главное, что в поселке есть отопление, электричество и газ. Единственные трудности, с которыми сталкиваются здесь — это отсутствие регулярного автобусного сообщения. При этом средний заработок местных составляет 11-12 тысяч в месяц. На коммунальные услуги уходит половина от этой суммы. Остальные средства приходится как-то распределять на оставшийся месяц.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

При минимальных заработках многие просто не платят за «коммуналку». Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Поликлиника в Юбилейном законсервирована… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…не функционирует и участковый пункт полиции. Ближайшая скорая помощь и отдел полиции находятся в 40 километрах от Юбилейного. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главное место сбора и проведения досуга для местной молодежи — это заброшенные многоквартирные дома, вид которых удручает, как изнутри, так и снаружи. Стоимость приличной, пригодной для проживания квартиры не превышает 40 тысяч рублей.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Местные дети нередко получают серьезные травмы, играя в заброшенных домах. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

После визита в Юбилейный кажется, что о жителях поселка попросту забыли… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продукты в магазинах местные часто берут в долг. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С общей разрухой и запустением резко контрастирует недавно отремонтированное здание школы, в котором также находится администрация поселка, детский сад и библиотека.

В школе, которая контрастирует с общим видом поселка, обучаются всего 68 школьников. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выделенная линия интернета проведена только в школу Юбилейного. Большая часть жителей поселка выходит в сеть со смартфонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Современный фельдшерско-акушерский пункт, построенный в поселке пару лет назад в рамках федеральной программы, выглядит в Юбилейном чем-то инородным. В нем постоянно дежурят два медицинских работника.

Эпидемия коронавируса почти не коснулась поселка. Были лишь единичные нетяжелые случаи заболевания. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти не знают, как решить проблемы бывших шахтерских поселений. По словам местных чиновников, муниципалитет может лишь обеспечить базовые потребности местных жителей. Но как остановить их отток и дать поселкам вторую жизнь, чиновники не представляют. Выручает бизнес, который зарабатывает на специфических особенностях территории. URA.RU писало про авторитетного коммерсанта по прозвищу «Фашист», который долгое время арендовал зэков в местных колониях.

Инфраструктура шахты сейчас принадлежит местному предпринимателю, который организовал производство пиломатериалов. Сейчас и оно законсервировано. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU