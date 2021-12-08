Свердловские дороги отремонтировали инновационным способом

Прослужат ли они дольше?

09 декабря 2021 в 09:10 Размер текста - 17 +

На обновление свердловских дорог в 2021 года была потрачена рекордная сумма — 9,9 млрд рублей Фото: Илья Московец В Свердловской области на 60% дорог, которые были отремонтированы в этом году, применили инновационные технологии. Ожидается, что за счет передовых решений покрытие будет более качественным и долговечным. Рекордные суммы на дороги — в Свердловской области Как сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, современные технологии использовали при ремонте региональных трасс почти все подрядчики. Например, при капитальном ремонте 5-километрового участка дороги Ачит — Месягутово была применена холодная регенерация. Ее суть заключается в переработке старых покрытий в новые основания с одновременным усилением несущей способности. На ряде объектов дорожники применили стыковочную битумно-полимерную ленту. Она защищает швы между полосами укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Дополнительная герметизация позволяет избежать технологических трещин. «Используются зарекомендовавшие себя марки щебеночно-мастичного асфальтобетона, соответствующие новым требованиям качества, повышенным до европейского уровня и адаптированным к сложным климатическим условиям Среднего Урала. Так, высокотехнологичные смеси применялись на участках дорог Первоуральск — поселок Пильный, Нижняя Салда — Басьяновский — Медведево, подъезде к Шабровскому от Полевского тракта, южном подъезде к Нижнему Тагилу, Ревда — Дегтярск и некоторых других», — отметили в департаменте информационной политики Свердловской области. На региональных трассах — участках ЕКАДа и Серовского тракта — появились продольные шумовые полосы. Они нужны для того, чтобы водители не засыпали на дорогах. На участке дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти использовался перегружатель асфальтобетонной смеси, а также геосетка и стыковочная битумная лента. Они делают покрытие более прочным и долговечным. Благодаря дополнительному федеральному финансированию срок запуска развязки на ЕКАД был перенесен с 2024 года на начало 2023 года Фото: Владимир Жабриков Всего, как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, на обновление дорожного полотна в 2021 году потратили беспрецедентную сумму — 9,9 млрд рублей. Таким значительным финансирование стало благодаря привлечению дополнительных 4,3 млрд рублей из федерального бюджета. «Средства федерального бюджета позволили существенно повысить темпы работ на капиталоемких объектах — таких, как реконструкция и строительство участков ЕКАД, реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, ремонт транспортной развязки в районе пересечения Объездной дороги и Кольцовского тракта», — рассказали URA.RU в департаменте информполитики Свердловской области. В частности, одной из самых долгожданных для екатеринбуржцев стала развязка на ЕКАДе. За счет нее предполагается разгрузить улично-дорожную сеть города, выведя транзитный транспорт за пределы Екатеринбурга. В этом году, благодаря дополнительному финансированию, срок запуска развязки был перенесен с 2024 года на начало 2023 года. Долгожданной была и реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Мост связывает промышленную часть города с жилыми кварталами, через него каждый день ездят тысячи сотрудников промышленных предприятий: на работу и обратно. При этом, конструкция находилась в аварийном состоянии. Чтобы обеспечить безопасность автомобилистов, на путепроводе были введены ограничения, из-за чего движение было серьезно затруднено. «Понимая необходимость реконструкции путепровода, а также отсутствие у муниципалитета собственных бюджетных средств, чтобы самостоятельно реализовать этот проект, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в октябре 2020 года обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину за финансовой поддержкой. В рамках нацпроекта на реконструкцию из федерального бюджета было направлено 600 млн рублей», — уточнили в департаменте информполитики. Реконструкции путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле горожане ждали очень давно Фото: Размик Закарян Кроме того, благодаря дополнительному финансированию (еще 600 млн рублей) в уральской столице началось строительство новой развязки у концерна «Калина». Уже разработана проектная документация, ведутся подготовительные работы. Всего в регионе было приведено в порядок 167 км дорог — это на 47 км больше запланированного. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (включают федеральные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность на дорогах», «Модернизация пассажирского транспорта», «Передовые дорожные технологии», «Автодороги Минобороны», «Развитие федеральной магистральной сети»). Помимо дорожного ремонта, в рамках нацпроекта в регионе было модернизировано 46 пешеходных переходов — они стали более безопасными, обновлен автобусный парк Екатеринбурга — всего было приобретено 60 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. На трассах появились четыре дополнительных автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) — всего их стало 19. Кроме того, дороги оборудовали 128 дополнительными стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ТСАФ НПДД). «Системный, продуманный подход в сфере развития ТСАФ позволяет поддерживать довольно высокий уровень безопасности дорожного движения на фоне увеличения транзита транспортных средств через территорию Свердловской области и роста количества зарегистрированных транспортных средств», — отметили в департаменте информполитики. Также в регионе на территории Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломераций с 2020 года внедряются интеллектуальные транспортные системы. Благодаря многочисленному программному обеспечению на дорогах, к концу 2024 года планируется оптимизировать транспортные потоки, уменьшить пробки, сократить количество ДТП. Самые безопасные подъезды к школам — в Челябинской области Важная часть нацпроекта — обновление подъездов к социально-значимым учреждениям. По этому показателю в 2021 году в УрФО лидером оказалась Челябинская область. Из 56 км дорог, ведущих к социально-значимым объектам, 20,5 км пришлось именно на Южный Урал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в Магнитогорске приведены в порядок улицы Дружбы и Суворова. В Челябинске отремонтированы участки улиц Татищева, Конструктора Духова (полностью работы будут завершены в следующем году), Куйбышева, Черкасской, Каслинской, Танкистов, Наркома Малышева, мост через реку Миасс (работы завершат в следующем году), а также участки Комсомольского проспекта, Университетской набережной. «Работы обязательно будут продолжены и в следующем году», — пообещали в пресс-службе министерства. Там отметили, что всего в этом году в Челябинской области приведено в порядок 328 км автодорог. На эти цели ушло 5,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Ленинградский мост в Челябинске после реконструкции станет на 30 метров шире Фото: Вадим Ахметов Одним из ключевых объектов 2021 года стала автодорога Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района. Она пользуется популярностью у жителей региона: по ней они добираются из областного центра к популярным туристическим местам — озерам Аргази, Кисегач, Чебаркуль, а также к новым жилым поселкам в Сосновском и Аргаяшском районах. Дорожники реконструировали 3 км трассы: дорогу расширили с 7 до 9 м и увеличили обочины. Также на автодороге Челябинск — Харлуши был построен наземный переход. Еще один важный объект — Ленинградский мост в Челябинске. Он был построен еще в военные годы и сейчас реконструируется. Мост станет на 30 метров шире, для автомобилистов появится шесть полос в оба направления, плюс трамвайные пути, а для пешеходов обустроят широкие тротуары. Дорожники идут с опережением графика и уже выполнили 50% работ. Объект планируется сдать осенью 2022 года. Новые дороги к селам — в Тюмени В Тюменской агломерации в рамках нацпроекта безопасными и качественными стали 82% дорог. По плану, к 2024 году этот показатель должен составлять 84%, то есть, дорожники идут с опережением графика. В Тюменской области в нормативное состояние приведено 62,59% дорог. Всего в 2021 году в регионе было отремонтировано 122 объекта протяженностью 139,11 км. Из них шесть участков протяженностью 28,5 км — региональные трассы. Еще восемь участков протяженностью почти 18 км — это дороги местного значения в Тюмени, а 100 участков протяженностью 59 км — местного значения в Тюменском районе. На мероприятия в целом ушло 1,84 млрд рублей. В Тюмени в рамках нацпроекта строят первую в городе трехуровневую развязку Фото: Денис Моргунов Как сообщает пресс-служба правительства региона, один из крупных объектов этого года — транспортная развязка на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. Это будет первая трехуровневая развязка в Тюмени: она предполагает два путепровода и восемь съездов. В этом году окончен первый этап строительства, второй и третий будут завершены в 2023 году. Новая развязка позволит уменьшить пробки в городе. В нацпроект в этом году было включено сразу несколько мостов, в том числе два — в Ишимском районе (через реку Убиенная и реку Карасуль), и два — в Казанском районе (через реку Ишим и через реку Протока). Проведена большая работа по соединению сел и деревень с сетью автодорог области. Дороги построены к семи населенным пунктам. Ремонт полувекового моста — в Кургане В Кургане самым важным событием стало открытие после реконструкции 50-летнего путепровода по проспекту Машиностроителей. Мост связывает центр города с микрорайонами. Через него каждый день тысячи курганцев добираются из дома на работу и обратно. Сооружение находилось в аварийном состоянии. На ремонт требовалось более миллиарда рублей. Деньги были выделены благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Реконструкция моста началась в 2019 году. Подрядчики полностью разобрали старые конструкции, забили в основание 4,5 тысяч новых свай. В пики строительства на объекте одновременно находились до 300 рабочих. На мост ушло 1,5 тысячи тонн металла и порядка 500 тонн арматуры, сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. В Кургане важным событием стало открытие после реконструкции 50-летнего путепровода по проспекту Машиностроителей Фото: Екатерина Сычкова Также дорожники обустроили участок проспекта Машиностроителей, на котором расположено сооружение, ? от улицы Промышленной до Химмашевской. Здесь заменены подземные коммуникации, обновлено дорожное покрытие, в том числе, на тротуарах. Всего в этом году в нацпроект в Курганской области включили 350,8 км дорог. В следующем году в его рамках будет отремонтировано еще не менее 290 км полотна. Сейчас во всех регионах Уральского федерального округа работы по укладке дорожного покрытия завершены на 100%. Общая площадь укладки составила более 10,1 млн кв. м. Главная цель нацпроекта — сделать дороги более качественными и снизить число ДТП. Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, к 2030 году смертность на дорогах должна стать нулевой.

В Свердловской области на 60% дорог, которые были отремонтированы в этом году, применили инновационные технологии. Ожидается, что за счет передовых решений покрытие будет более качественным и долговечным. Рекордные суммы на дороги — в Свердловской области Как сообщили URA.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, современные технологии использовали при ремонте региональных трасс почти все подрядчики. Например, при капитальном ремонте 5-километрового участка дороги Ачит — Месягутово была применена холодная регенерация. Ее суть заключается в переработке старых покрытий в новые основания с одновременным усилением несущей способности. На ряде объектов дорожники применили стыковочную битумно-полимерную ленту. Она защищает швы между полосами укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Дополнительная герметизация позволяет избежать технологических трещин. «Используются зарекомендовавшие себя марки щебеночно-мастичного асфальтобетона, соответствующие новым требованиям качества, повышенным до европейского уровня и адаптированным к сложным климатическим условиям Среднего Урала. Так, высокотехнологичные смеси применялись на участках дорог Первоуральск — поселок Пильный, Нижняя Салда — Басьяновский — Медведево, подъезде к Шабровскому от Полевского тракта, южном подъезде к Нижнему Тагилу, Ревда — Дегтярск и некоторых других», — отметили в департаменте информационной политики Свердловской области. На региональных трассах — участках ЕКАДа и Серовского тракта — появились продольные шумовые полосы. Они нужны для того, чтобы водители не засыпали на дорогах. На участке дороги Нижние Серги — Михайловск — Арти использовался перегружатель асфальтобетонной смеси, а также геосетка и стыковочная битумная лента. Они делают покрытие более прочным и долговечным. Всего, как уточнили в департаменте информполитики Свердловской области, на обновление дорожного полотна в 2021 году потратили беспрецедентную сумму — 9,9 млрд рублей. Таким значительным финансирование стало благодаря привлечению дополнительных 4,3 млрд рублей из федерального бюджета. «Средства федерального бюджета позволили существенно повысить темпы работ на капиталоемких объектах — таких, как реконструкция и строительство участков ЕКАД, реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, ремонт транспортной развязки в районе пересечения Объездной дороги и Кольцовского тракта», — рассказали URA.RU в департаменте информполитики Свердловской области. В частности, одной из самых долгожданных для екатеринбуржцев стала развязка на ЕКАДе. За счет нее предполагается разгрузить улично-дорожную сеть города, выведя транзитный транспорт за пределы Екатеринбурга. В этом году, благодаря дополнительному финансированию, срок запуска развязки был перенесен с 2024 года на начало 2023 года. Долгожданной была и реконструкция путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Мост связывает промышленную часть города с жилыми кварталами, через него каждый день ездят тысячи сотрудников промышленных предприятий: на работу и обратно. При этом, конструкция находилась в аварийном состоянии. Чтобы обеспечить безопасность автомобилистов, на путепроводе были введены ограничения, из-за чего движение было серьезно затруднено. «Понимая необходимость реконструкции путепровода, а также отсутствие у муниципалитета собственных бюджетных средств, чтобы самостоятельно реализовать этот проект, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в октябре 2020 года обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину за финансовой поддержкой. В рамках нацпроекта на реконструкцию из федерального бюджета было направлено 600 млн рублей», — уточнили в департаменте информполитики. Кроме того, благодаря дополнительному финансированию (еще 600 млн рублей) в уральской столице началось строительство новой развязки у концерна «Калина». Уже разработана проектная документация, ведутся подготовительные работы. Всего в регионе было приведено в порядок 167 км дорог — это на 47 км больше запланированного. Работы проводились в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» (включают федеральные проекты «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность на дорогах», «Модернизация пассажирского транспорта», «Передовые дорожные технологии», «Автодороги Минобороны», «Развитие федеральной магистральной сети»). Помимо дорожного ремонта, в рамках нацпроекта в регионе было модернизировано 46 пешеходных переходов — они стали более безопасными, обновлен автобусный парк Екатеринбурга — всего было приобретено 60 низкопольных автобусов на газомоторном топливе. На трассах появились четыре дополнительных автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств (АПВГК) — всего их стало 19. Кроме того, дороги оборудовали 128 дополнительными стационарными камерами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ТСАФ НПДД). «Системный, продуманный подход в сфере развития ТСАФ позволяет поддерживать довольно высокий уровень безопасности дорожного движения на фоне увеличения транзита транспортных средств через территорию Свердловской области и роста количества зарегистрированных транспортных средств», — отметили в департаменте информполитики. Также в регионе на территории Екатеринбургской и Нижнетагильской городских агломераций с 2020 года внедряются интеллектуальные транспортные системы. Благодаря многочисленному программному обеспечению на дорогах, к концу 2024 года планируется оптимизировать транспортные потоки, уменьшить пробки, сократить количество ДТП. Самые безопасные подъезды к школам — в Челябинской области Важная часть нацпроекта — обновление подъездов к социально-значимым учреждениям. По этому показателю в 2021 году в УрФО лидером оказалась Челябинская область. Из 56 км дорог, ведущих к социально-значимым объектам, 20,5 км пришлось именно на Южный Урал. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в Магнитогорске приведены в порядок улицы Дружбы и Суворова. В Челябинске отремонтированы участки улиц Татищева, Конструктора Духова (полностью работы будут завершены в следующем году), Куйбышева, Черкасской, Каслинской, Танкистов, Наркома Малышева, мост через реку Миасс (работы завершат в следующем году), а также участки Комсомольского проспекта, Университетской набережной. «Работы обязательно будут продолжены и в следующем году», — пообещали в пресс-службе министерства. Там отметили, что всего в этом году в Челябинской области приведено в порядок 328 км автодорог. На эти цели ушло 5,6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Одним из ключевых объектов 2021 года стала автодорога Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района. Она пользуется популярностью у жителей региона: по ней они добираются из областного центра к популярным туристическим местам — озерам Аргази, Кисегач, Чебаркуль, а также к новым жилым поселкам в Сосновском и Аргаяшском районах. Дорожники реконструировали 3 км трассы: дорогу расширили с 7 до 9 м и увеличили обочины. Также на автодороге Челябинск — Харлуши был построен наземный переход. Еще один важный объект — Ленинградский мост в Челябинске. Он был построен еще в военные годы и сейчас реконструируется. Мост станет на 30 метров шире, для автомобилистов появится шесть полос в оба направления, плюс трамвайные пути, а для пешеходов обустроят широкие тротуары. Дорожники идут с опережением графика и уже выполнили 50% работ. Объект планируется сдать осенью 2022 года. Новые дороги к селам — в Тюмени В Тюменской агломерации в рамках нацпроекта безопасными и качественными стали 82% дорог. По плану, к 2024 году этот показатель должен составлять 84%, то есть, дорожники идут с опережением графика. В Тюменской области в нормативное состояние приведено 62,59% дорог. Всего в 2021 году в регионе было отремонтировано 122 объекта протяженностью 139,11 км. Из них шесть участков протяженностью 28,5 км — региональные трассы. Еще восемь участков протяженностью почти 18 км — это дороги местного значения в Тюмени, а 100 участков протяженностью 59 км — местного значения в Тюменском районе. На мероприятия в целом ушло 1,84 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, один из крупных объектов этого года — транспортная развязка на пересечении улиц Дружбы и Мельникайте. Это будет первая трехуровневая развязка в Тюмени: она предполагает два путепровода и восемь съездов. В этом году окончен первый этап строительства, второй и третий будут завершены в 2023 году. Новая развязка позволит уменьшить пробки в городе. В нацпроект в этом году было включено сразу несколько мостов, в том числе два — в Ишимском районе (через реку Убиенная и реку Карасуль), и два — в Казанском районе (через реку Ишим и через реку Протока). Проведена большая работа по соединению сел и деревень с сетью автодорог области. Дороги построены к семи населенным пунктам. Ремонт полувекового моста — в Кургане В Кургане самым важным событием стало открытие после реконструкции 50-летнего путепровода по проспекту Машиностроителей. Мост связывает центр города с микрорайонами. Через него каждый день тысячи курганцев добираются из дома на работу и обратно. Сооружение находилось в аварийном состоянии. На ремонт требовалось более миллиарда рублей. Деньги были выделены благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Реконструкция моста началась в 2019 году. Подрядчики полностью разобрали старые конструкции, забили в основание 4,5 тысяч новых свай. В пики строительства на объекте одновременно находились до 300 рабочих. На мост ушло 1,5 тысячи тонн металла и порядка 500 тонн арматуры, сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области. Также дорожники обустроили участок проспекта Машиностроителей, на котором расположено сооружение, ? от улицы Промышленной до Химмашевской. Здесь заменены подземные коммуникации, обновлено дорожное покрытие, в том числе, на тротуарах. Всего в этом году в нацпроект в Курганской области включили 350,8 км дорог. В следующем году в его рамках будет отремонтировано еще не менее 290 км полотна. Сейчас во всех регионах Уральского федерального округа работы по укладке дорожного покрытия завершены на 100%. Общая площадь укладки составила более 10,1 млн кв. м. Главная цель нацпроекта — сделать дороги более качественными и снизить число ДТП. Согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, к 2030 году смертность на дорогах должна стать нулевой.