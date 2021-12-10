Как работают каратели, нанятые в даркнете для мести

Рассказ наемника о принципах отбора жертв, методах и зарплате

10 декабря 2021 в 19:22 Размер текста - 17 +

URA.RU удалось узнать все подробности жизни наемных бойцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России работает биржа, на которой можно заказать избиение любой жертвы. Как удалось выяснить, получить криминальный контракт может любой человек, причем требования к нему будут минимальны. Можно и остаться в этом бизнесе, а также сделать его подработкой. Как происходит наем и сколько получают профессионалы, с которым удалось связаться URA.RU— подробности в расследовании. Сыск и насилие Жертвы часто не доживают до приезда намеников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для трудоустройства бойцом-наемником не обязательно исследовать «даркнет» — закрытую, «темная» часть интернета — в поисках открытых вакансий. Порой достаточно лишь иметь круг специфических знакомых и набор определенных принципов, рассказал нам молодой человек уже два года занимающийся силовыми акциями по заказу наркоторговцев. С его слов, работа оплачивается высоко, но постоянного потока заказов нет. «Спортсменом для такой работы быть необязательно. На заказ выходим не больше трех человек. За один выезд нам платят около 50 тысяч рублей. Иногда работы приходится ждать несколько недель, а иногда в течение одной недели будет три-четыре выезда. Как правило, при заказе нам дают фото и конкретный адрес объекта. Но зачастую человека, кинувшего наркомагазин, не найти по адресу его проживания. Тут нам приходится проводить целую розыскную работу. Шерстить по его знакомым и родным. Узнавать частые его места обитания. Обычно поиск таких персонажей не отнимает много времени, поскольку украв наркотики у магазина, он начинает ими торговать, а эта информация быстро всплывает в его круге общения. Бывали случаи, когда наш объект попросту не доживал до встречи с нами, поскольку умирал от передозировки», — пояснил собеседник агентства. К найму кураторы подходят весьма креативно Собеседник URA.RU пояснил, что имеет постоянную работу, а подработка на наркомагазин для него лишь дополнительный источник дохода. За заказы, связанные с поджогами чужого имущества или запугиванием должников коллекторских агентств, он браться не хочет. «Некоторые ребята берутся за любые заказы. В том числе, работают и на коллекторов. Коллекторские агентства и микрофинансовые организации работают через посредников в сети. Могут заказать избиение или поджог в качестве запугивания. Денег на таких заказах существенно меньше. Лично я за такую работу не берусь, мне гораздо принципиальнее наказывать людей, которые кидают наркомагазины, чем кошмарить тех, кто задолжал коллекторам», — пояснил он. Наш собеседник уточнил, что многие крупные интернет-магазины имеют свой штат наемников. При таком трудоустройстве денег значительно больше, чем при заказах через посредников в сети, поскольку последние зарабатывают на комиссионных. При этом они готовы принимать заказы от кого угодно, в том числе и от коллекторов. Отсюда и вытекают случаи, когда жертвой спортсменов-наемников может стать нерадивый заемщик или невинная пенсионерка. Как это, например, произошло недавно в Омске, где два молодых человека подожгли дверь жилой квартиры, выполняя заказ из «даркнета». Куратор в Германии и нюдсы соискателей Условия трудоустройства весьма просты Корреспондент URA.RU потратил пару часов и сумел найти в сети людей, занимающихся наймом бойцов для избиений и поджогов. Принципы найма бойцов-спортсменов в сети схожи между собой, но складывается ощущение, что кураторы, которых нам удалось найти, никак друг с другом не связаны. Для привлечения потенциальных соискателей используются Telegram-каналы, где раз в несколько дней публикуются зазывающие на работу объявления. Под каждым таким объявлением публикуется контакт куратора, с которым необходимо связаться, если есть желание получить работу. URA.RU связалось с одним из них и сообщили, что ищем работу бойца в Екатеринбурге и его окрестностях, но при необходимости готовы выехать в соседние регионы. Примечательно, что наш собеседник не стал скрывать в настройках аккаунта свой номер телефона. Возможно, он не боится, что его найдут, поскольку, сотовый номер, с которого он осуществляет свою деятельность в мессенджере, зарегистрирован в Германии. После того, как корреспондент агентства отправил один из запросов куратору в Telegram, ему ответили, что готовы принять на работу, но необходимо заполнить простую анкету. Нанимателя интересуют: ник в мессенджере (для связи), возраст, город проживания, ожидания по заработной плате, опыт работы, наличие вредных привычек и возраст соискателя. Вместе с анкетой необходимо выслать фотографию торса без лица, но с табличкой, на которой написано кодовое слово и текущая дата. Это необходимо в качестве подтверждения намерения соискателя и его готовности выполнять работу, связанную с применением физической силы. Для найма необходимо заполнить анкету и продемонстрировать физическую форму У первого куратора работа в Екатеринбурге не нашлась: неожиданно все вакансии оказались разобраны. Поэтому, мы обратились к другому нанимателю, которого также нашли в Telegram. Схема та же — канал с объявлениями, под которыми указаны контакты куратора. Только перед тем, как выйти на непосредственного куратора, необходимо оставить заявку в специально созданном для этого Telegram-боте. Наниматель вышел на связь спустя пару минут. У него также не нашлось работы в Екатеринбурге, но вакансии по работе наемников оказались свободны в близлежащем Нижнем Тагиле. Нам пришлось заполнять аналогичную анкету и отправлять фото торса, но уже с другим кодовым словом. Уже на следующий день мы получили заказ. В нем была представлена инструкция с указаниями, что мы должны сделать с жертвой, адрес проживания. Весь процесс мы должны были записать на видео. За заказ нам предложили 20 тысяч рублей. Деньги обещали выплатить после того, как мы представим видео доказательства выполнения задания. Естественно, что выполнять работу мы не стали. Примечательно, что в процессе поиска работы, наш куратор обращался за помощью к посредникам в других городах. Судя по всему, в процессе найма бойцов в сети участвует целая цепочка посредников, каждый из которых имеет с заказа свою «копеечку». Ранее URA.RU рассказывало, что в России сформировался теневой рынок найма дешевой физической силы. В системе, жертвой которой может стать каждый, существует целая цепочка посредников, а спрос на подобные услуги породил и огромное количество мошенников. 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В России работает биржа, на которой можно заказать избиение любой жертвы. Как удалось выяснить, получить криминальный контракт может любой человек, причем требования к нему будут минимальны. Можно и остаться в этом бизнесе, а также сделать его подработкой. Как происходит наем и сколько получают профессионалы, с которым удалось связаться URA.RU— подробности в расследовании. Сыск и насилие Для трудоустройства бойцом-наемником не обязательно исследовать «даркнет» — закрытую, «темная» часть интернета — в поисках открытых вакансий. Порой достаточно лишь иметь круг специфических знакомых и набор определенных принципов, рассказал нам молодой человек уже два года занимающийся силовыми акциями по заказу наркоторговцев. С его слов, работа оплачивается высоко, но постоянного потока заказов нет. «Спортсменом для такой работы быть необязательно. На заказ выходим не больше трех человек. За один выезд нам платят около 50 тысяч рублей. Иногда работы приходится ждать несколько недель, а иногда в течение одной недели будет три-четыре выезда. Как правило, при заказе нам дают фото и конкретный адрес объекта. Но зачастую человека, кинувшего наркомагазин, не найти по адресу его проживания. Тут нам приходится проводить целую розыскную работу. Шерстить по его знакомым и родным. Узнавать частые его места обитания. Обычно поиск таких персонажей не отнимает много времени, поскольку украв наркотики у магазина, он начинает ими торговать, а эта информация быстро всплывает в его круге общения. Бывали случаи, когда наш объект попросту не доживал до встречи с нами, поскольку умирал от передозировки», — пояснил собеседник агентства. Собеседник URA.RU пояснил, что имеет постоянную работу, а подработка на наркомагазин для него лишь дополнительный источник дохода. За заказы, связанные с поджогами чужого имущества или запугиванием должников коллекторских агентств, он браться не хочет. «Некоторые ребята берутся за любые заказы. В том числе, работают и на коллекторов. Коллекторские агентства и микрофинансовые организации работают через посредников в сети. Могут заказать избиение или поджог в качестве запугивания. Денег на таких заказах существенно меньше. Лично я за такую работу не берусь, мне гораздо принципиальнее наказывать людей, которые кидают наркомагазины, чем кошмарить тех, кто задолжал коллекторам», — пояснил он. Наш собеседник уточнил, что многие крупные интернет-магазины имеют свой штат наемников. При таком трудоустройстве денег значительно больше, чем при заказах через посредников в сети, поскольку последние зарабатывают на комиссионных. При этом они готовы принимать заказы от кого угодно, в том числе и от коллекторов. Отсюда и вытекают случаи, когда жертвой спортсменов-наемников может стать нерадивый заемщик или невинная пенсионерка. Как это, например, произошло недавно в Омске, где два молодых человека подожгли дверь жилой квартиры, выполняя заказ из «даркнета». Куратор в Германии и нюдсы соискателей Корреспондент URA.RU потратил пару часов и сумел найти в сети людей, занимающихся наймом бойцов для избиений и поджогов. Принципы найма бойцов-спортсменов в сети схожи между собой, но складывается ощущение, что кураторы, которых нам удалось найти, никак друг с другом не связаны. Для привлечения потенциальных соискателей используются Telegram-каналы, где раз в несколько дней публикуются зазывающие на работу объявления. Под каждым таким объявлением публикуется контакт куратора, с которым необходимо связаться, если есть желание получить работу. URA.RU связалось с одним из них и сообщили, что ищем работу бойца в Екатеринбурге и его окрестностях, но при необходимости готовы выехать в соседние регионы. Примечательно, что наш собеседник не стал скрывать в настройках аккаунта свой номер телефона. Возможно, он не боится, что его найдут, поскольку, сотовый номер, с которого он осуществляет свою деятельность в мессенджере, зарегистрирован в Германии. После того, как корреспондент агентства отправил один из запросов куратору в Telegram, ему ответили, что готовы принять на работу, но необходимо заполнить простую анкету. Нанимателя интересуют: ник в мессенджере (для связи), возраст, город проживания, ожидания по заработной плате, опыт работы, наличие вредных привычек и возраст соискателя. Вместе с анкетой необходимо выслать фотографию торса без лица, но с табличкой, на которой написано кодовое слово и текущая дата. Это необходимо в качестве подтверждения намерения соискателя и его готовности выполнять работу, связанную с применением физической силы. У первого куратора работа в Екатеринбурге не нашлась: неожиданно все вакансии оказались разобраны. Поэтому, мы обратились к другому нанимателю, которого также нашли в Telegram. Схема та же — канал с объявлениями, под которыми указаны контакты куратора. Только перед тем, как выйти на непосредственного куратора, необходимо оставить заявку в специально созданном для этого Telegram-боте. Наниматель вышел на связь спустя пару минут. У него также не нашлось работы в Екатеринбурге, но вакансии по работе наемников оказались свободны в близлежащем Нижнем Тагиле. Нам пришлось заполнять аналогичную анкету и отправлять фото торса, но уже с другим кодовым словом. Уже на следующий день мы получили заказ. В нем была представлена инструкция с указаниями, что мы должны сделать с жертвой, адрес проживания. Весь процесс мы должны были записать на видео. За заказ нам предложили 20 тысяч рублей. Деньги обещали выплатить после того, как мы представим видео доказательства выполнения задания. Естественно, что выполнять работу мы не стали. Примечательно, что в процессе поиска работы, наш куратор обращался за помощью к посредникам в других городах. Судя по всему, в процессе найма бойцов в сети участвует целая цепочка посредников, каждый из которых имеет с заказа свою «копеечку». Ранее URA.RU рассказывало, что в России сформировался теневой рынок найма дешевой физической силы. В системе, жертвой которой может стать каждый, существует целая цепочка посредников, а спрос на подобные услуги породил и огромное количество мошенников.