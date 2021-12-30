Как отметить Новый год и не поправиться

Диетологи перечислили самые опасные продукты на праздничном столе

30 декабря 2021 в 17:25 Размер текста - 17 +

Врачи советуют не переедать в новогодние праздники Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чтобы не набрать вес после празднования Нового года, следует отказаться от маринадов, соленых продуктов и сладких напитков, уверены диетологи. Также они констатируют: важно контролировать себя не только в праздничную ночь, но и за день до нее. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко рассказали URA.RU, как встретить главную ночь в году без вреда для организма и здоровья. Подготавливая новогодние угощения, важно не забывать пообедать Фото: Анна Майорова © URA.RU Как подготовиться к празднику Последний день уходящего года многие хозяйки проводят за подготовкой новогоднего стола. В таком режиме завтрак и обед часто не бывают полноценными и привычными, а вместо ужина выступает новогоднее застолье. Однако диетологи предостерегают россиян от такого режима питания. «В этот день нужно жить в обычном режиме — не пропускать приемы пищи, нельзя думать, я лучше сейчас меньше съем, а потом уже будет застолье. На этом фоне — несоблюдении режима питания — могут обостряться проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом — прим. URA.RU)», — предлагает Дианова. Единственное исключение, по ее словам, можно сделать для ужина: новогодний стол действительно может заменить последний прием пищи, но для этого необходимо правильно его составить. Новогоднее застолье Главный принцип новогодней ночи вовсе не связан с питанием. «Самая основная проблема в том, что мы сидим, не двигаемся, едим и пьем алкоголь. Это особенность российского праздника», — отмечает Лазуренко. Самое главное, по ее словам, проводить Новый год активно — танцевать и петь. Ведь именно в таком случае у человека будет меньше времени кушать вредности. К выбору блюд на новогодний стол стоит подходить осознанно Фото: Александр Мамаев © URA.RU Главные из них — это салаты и закуски, к которым привыкли многие россияне. Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург выделил три главных правила. За новогодний стол нужно садиться сытым. «Ты будешь более осмотрительным, не переешь», — уверен он;

Начинать застолье нужно с полезных продуктов. Тогда традиционных неполезных лакомств человек съест меньше;

Только после приема пищи нужно начинать пить алкоголь. В таком случае человеку не грозит быстрое опьянение, ведь его скорость всасывания уменьшится. Врачи-диетологи Лузаренко и Дианова также дали советы россиянам, как сделать новогоднее застолье более правильным. К выбору салатов стоит подходить более осмысленно. «Надо выбрать один салат, даже если он будет с майонезом», — отметила Дианова;

Майонез в салатах при этом можно заменить сметаной или йогуртом, говорит врач. Если хочется оставить именно эту заправку, то сделать его лучше самим. Другие ингредиенты в салатах также можно пересмотреть;

По-новому взглянуть можно и на столовые приборы. Вместо большой ложки использовать, например, десертную вилку, предлагает Лазуренко;

На стол не стоит выставлять маринады и соленья. «Хороши только квашеная капуста и малосольные огурцы домашнего приготовления. Все остальные солености — это сплошное издевательства для организма», — отмечает Дианова. То же самое касается и пирожных с тортом;

Тарелку стоит разделить на несколько частей и правильно ее заполнить. «Положить половину свежих овощей, а вторую половину заполнить салатом и вторым блюдом», — советует Лазуренко;

К выбору закуски также стоит подойти осознанно. «Спросить у семьи, что хотят больше — рыбную нарезку или мясную. А можно сделать морепродуктную тарелку», — предложила Дианова. Такой же выбор нужно сделать и с горячим блюдом.

В качестве напитков не стоит выбирать сладкую газировку или соки, констатируют специалисты. Важно предоставить свободный доступ воды для всех участников застолья. Диетологи не советуют людям воспринимать Новый год как день, в который придется обязательно поправиться. «Отбросьте мысли, что все потеряно. Это будет пиковый день, основная задача будет не снизить вес, а удержать», — успокаивает Лазуренко. Что делать 1 января В первый день наступившего года диетологи не советуют устраивать разгрузочные дни, так как организм получит двойной стресс. «На следующий день нужно вернуться к привычному своему рациону, когда не было непонятных салатов. Потому что эта ночь — стресс, жесткие диеты — тоже стресс», — поясняет Лазуренко. Наступивший год можно начать с активных развлечений — например, с катания на коньках Фото: Денис Моргунов © URA.RU С таким советом согласна и Дианова, которая тоже предостерегла россиян от «пищевых качелей». «Нужно не пропускать завтрак и другие приемы пищи, но съедать их уменьшенными порциями», — советует она. Также 1 января не нужно стараться доесть все остатки с новогоднего стола. «Лучше освойте новые развлечения», — резюмировала Лазуренко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чтобы не набрать вес после празднования Нового года, следует отказаться от маринадов, соленых продуктов и сладких напитков, уверены диетологи. Также они констатируют: важно контролировать себя не только в праздничную ночь, но и за день до нее. Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова и врач-диетолог, терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко рассказали URA.RU, как встретить главную ночь в году без вреда для организма и здоровья. Как подготовиться к празднику Последний день уходящего года многие хозяйки проводят за подготовкой новогоднего стола. В таком режиме завтрак и обед часто не бывают полноценными и привычными, а вместо ужина выступает новогоднее застолье. Однако диетологи предостерегают россиян от такого режима питания. «В этот день нужно жить в обычном режиме — не пропускать приемы пищи, нельзя думать, я лучше сейчас меньше съем, а потом уже будет застолье. На этом фоне — несоблюдении режима питания — могут обостряться проблемы с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом — прим. URA.RU)», — предлагает Дианова. Единственное исключение, по ее словам, можно сделать для ужина: новогодний стол действительно может заменить последний прием пищи, но для этого необходимо правильно его составить. Новогоднее застолье Главный принцип новогодней ночи вовсе не связан с питанием. «Самая основная проблема в том, что мы сидим, не двигаемся, едим и пьем алкоголь. Это особенность российского праздника», — отмечает Лазуренко. Самое главное, по ее словам, проводить Новый год активно — танцевать и петь. Ведь именно в таком случае у человека будет меньше времени кушать вредности. Главные из них — это салаты и закуски, к которым привыкли многие россияне. Врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург выделил три главных правила. Врачи-диетологи Лузаренко и Дианова также дали советы россиянам, как сделать новогоднее застолье более правильным. Диетологи не советуют людям воспринимать Новый год как день, в который придется обязательно поправиться. «Отбросьте мысли, что все потеряно. Это будет пиковый день, основная задача будет не снизить вес, а удержать», — успокаивает Лазуренко. Что делать 1 января В первый день наступившего года диетологи не советуют устраивать разгрузочные дни, так как организм получит двойной стресс. «На следующий день нужно вернуться к привычному своему рациону, когда не было непонятных салатов. Потому что эта ночь — стресс, жесткие диеты — тоже стресс», — поясняет Лазуренко. С таким советом согласна и Дианова, которая тоже предостерегла россиян от «пищевых качелей». «Нужно не пропускать завтрак и другие приемы пищи, но съедать их уменьшенными порциями», — советует она. Также 1 января не нужно стараться доесть все остатки с новогоднего стола. «Лучше освойте новые развлечения», — резюмировала Лазуренко.