Тюменские инсайды: совещания под шампанское в правительстве

О тяжелой задаче для Моора, отмене корпоративов и приключениях Ольги Бузовой. Выпуск 950

17 декабря 2021 в 18:38 Размер текста - 17 +

А чем вам запомнился уходящий год? Коллаж URA.RU В тюменской власти грядут серьезные перемены — говорят, что губернатор Александр Моор уже согласовал с Кремлем ряд перестановок. Тем временем тюменские чиновники придумали, как обойти запрет на проведение новогодних корпоративов. Кроме того, в новых «Инсайдах»: подчиненные обиделись на замглавы ГИБДД, соратники подставили коммунистку, а криминальный авторитет залег на дно. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Губернатор Александр Моор обсудил в Москве грядущие отставки и назначения Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Моор согласовал с Кремлем перестановки в правительстве Бдительные тюменцы вечером 13 декабря заметили губернатора Александра Моора в бизнес-классе самолета, отправляющегося из Тюмени в Москву. По слухам, глава региона летал в столицу, чтобы согласовать с администрацией президента РФ серьезные перестановки в региональной власти. «Кандидаты и должности держатся в строжайшем секрете, их знает только ограниченный круг лиц. Но то, что перестановки будут серьезными — это точно, иначе бы не было смысла обсуждать их с Кремлем», — отмечают инсайдеры во власти. Губернатору предстоит тяжелая миссия Рассказывают, что губернатор Тюменской области Александр Моор самым тщательным образом готовится к прямой линии, которая пройдет 21 декабря. Мол, чиновнику нужно будет снять напряжение в регионе перед Новым годом, возникшее из-за внедрения системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. «Количество недовольных ковидными ограничениями исчисляется десятками тысяч. Моору придется выдержать очень тонкий баланс. Необходимо и успокоить самых ярых антиваксеров, и не допустить снижения темпов вакцинации, которых требует Москва», — передают источники. Тюменцев оставят без праздника в новогоднюю ночь Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменцы останутся без вечеринок в новогоднюю ночь В мэрии шепчутся о том, что глава Тюмени Руслан Кухарук примет непосредственное участие в решении вопроса о продлении и ужесточении требований режима повышенной готовности накануне праздников. Мол, на ближайшем заседании регионального оперативного штаба будет обсуждаться вопрос о запрете на проведение вечеринок в заведениях общепита Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января. И к мнению мэра там обязательно прислушаются. «Не исключено, что Кухарук при обсуждении этого вопроса выступит за введение запретительных мер. Уж слишком нагло ведет себя ресторанный бизнес Тюмени в последнее время. Так называемая, „вечеринка блогеров“ на тысячу человек — тому доказательство. К тому же, кафе и рестораны активно предлагают тюменцам провести новогоднюю ночь в заведениях, выставляя за это удовольствие немалый ценник. Хотя гарантий, что в ночь с 31 декабря на 1 января кому-то из них разрешено будет работать, попросту, нет. Не исключено, что власти захотят наказать предпринимателей за излишнюю самоуверенность. Да и люди здоровее будут. В конце концов, Новый год — семейный праздник. Так что, лучше встретить его дома», — злорадствуют слухмейкеры. Блогеры помогут мэру Тобольска Говорят, что в Тобольск по инициативе мэра Максима Афанасьева в ближайшее время будут массового приглашать самых известных блогеров России и ближнего зарубежья. Мол, с открытием аэропорта древняя столица Сибири активно включилась в борьбу за внутренний турпоток, и властители дум из YouTube и Instagram в этой борьбе будут играть решающую роль. «Недавно в Тобольске уже побывали Саша Юнан и Сева Куговой. На очереди и другие известные блогеры», — поговаривают слухмейкеры. Работники правительства устроят себе праздник прямо на рабочем месте Фото: Денис Моргунов © URA.RU Чиновники устроят себе праздничные совещания Как сообщают слухачи, на фоне ажиотажа по отмене новогодних корпоративов тюменские чиновники нашли нестандартный способ все же отметить праздник в кругу коллег, но при этом ничего не нарушить. «Конечно, хотелось бы устроить празднование в привычном формате: где-нибудь в ресторане, принарядившись. Но, учитывая последние скандалы с вечеринками в заведениях, рисковать никто не станет: на одном из совещаний с правительством глава Роспотребнадзора Галина Шарухо дала понять, что если на „горячем“ поймают кого-то из своих, то пощады ждать не стоит. Поэтому было решено применить такую схему: под самый конец года поставить в графики совещания по подведению итогов работы. Вот только обсуждение рабочих вопросов провести за пять минут, а затем достать из-под столов шампанское и мандарины. Даже похвально: со стороны выглядит, что все трудятся не покладая рук, а уж что там происходит за закрытыми дверьми кабинетов никто проверить не сможет», — говорят инсайдеры. Вице-спикер Тюменской облдумы метит на новый пост В курилках регионального парламента обсуждают, что зампредседателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик не собирается останавливаться в карьерном росте. Якобы бывшая первый замгубернатора видит себя на посту спикера думы в следующем созыве, а если подвернется возможность — то уже и в этом. «Шевчик — опытный политик, события она не форсирует, но дает и аппарату парламента, и депутатам понять, что через несколько лет командовать ими будет она. По крайней мере, в борьбу за пост вступит», — сообщают слухмейкеры. Тамара Казанцева выступила в облдуме с неудачной инициативой Фото: Николай Бастриков © URA.RU Соратники подставили главную тюменскую коммунистку В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева, призвавшая на днях выделить бесплатные места на парковке регионального парламента для помощников депутатов и работников думы, сделала это заявление по совету однопартийцев. Мол, те уверили ее, что тема стоянок в центре города сейчас очень актуальна, на ней можно сыграть и получить политические баллы. Но, по мнению инсайдеров, вместо этого Казанцева своими словами вызвала только искреннее недоумение электората и насмешки коллег. «Это можно назвать антипиаром в чистом виде. В то время, когда практически все парковки в центре Тюмени для населения сделали платными, Казанцева требует там же сделать их бесплатными для помощников депутатов. А у них зарплаты, на минуточку, на порядок выше, чем у рядовых тюменцев. Поэтому народ просто не понял рвений Казанцевой», — резюмируются слухмейкры. Работник аппарата облдумы не может трудоустроить сына Говорят, что руководитель хозяйственного управления Тюменской облдумы Владимир Юрьев никак не может пристроить своего сына на теплое место в какое-нибудь подразделение правительства или мэрии. Вроде как даже и спикер регионального парламента ходатайствовал, но должности ему все не находится. «По мнению злопыхателей, все дело в финансовых аппетитах сына Юрьева. Работать он особо не собирается, а вот зарплату хочет хорошую. Сложно таким», — злорадствуют недоброжелатели. Экс-силовик Александр Селюнин ждет приговора суда Фото: Денис Моргунов © URA.RU Арестованный за взятки экс-глава тюменской ГИБДД получил недобрый знак Знающие люди поговаривают, что бывший начальник ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин расстроен тем, что его подельник Низомжон Турсунов получил реальный срок наказания и ближайшие четыре года проведет в местах лишения свободы. Считается, что для самого Селюнина это недобрый знак. Мол, если второстепенный участник коррупционных схем бывшего силовика был отправлен по решению суда в колонию, то и самому ему рассчитывать на условное наказание не приходится. «Для Селюнина это определенный месседж. В частности, о том, что к фигурантам уголовного дела не следует рассчитывать на то, что они отделаются легким испугом. Турсунов всерьез рассчитывал на условный срок наказания, но получил реальный. Вероятно, в том же ключе события будут развиваться и в отношении самого Селюнина», — предполагают инсайдеры. В ГИБДД обиделись на замглавы ведомства В силовых кругах ходит непроверенная информация, что подчиненные весьма недовольны замглавы регионального управления ГИБДД Олегом Толстиковым. Мол, недавно он заменял ушедшего в отпуск врио начальника ведомства Андрея Миллера и запомнился агрессивным поведением. «Каждое утро на селекторном совещании разносил сотрудников, иногда и матом орал. Правда, потом ходил по кабинетам и извинялся, чтоб зла не держали, мол, начальство сверху давит, вот и нервничал. Знает, что в случае чего свои же и сдать могут», — передают сплетники в погонах. Генпрокуратура грозит проверкой тюменского ведомства Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменской прокуратуре ждут ревизоров из Москвы По слухам, в прокуратуре Тюменской области в нового году ждут проверяющих из Москвы. Якобы в Генпрокуратуре не слишком довольны работой подчиненного ведомства. «Очень много вопросов было по кадровой работе областной прокуратуры. Да тут, как говорят, еще и зампрокурора региона Александр Шорин завалил переаттестацию. В общем, ждем гостей», — перешептываются силовики. Тюменский криминальный авторитет после освобождения залег на дно Говорят, что освободившийся в ноябре из колонии тюменский криминальный авторитет Юрий Тишенков, известный в криминальном мире как Ганс, полностью исчез из поля зрения правоохранителей. По мнению инсайдеров, это связано с тем, что Тишенков действительно решил полностью отойти от дел и не хочет возвращаться к прежней жизни. «Надо понимать, что Ганс провел в заключении 12 лет. Тут любой устанет. Поэтому он вполне ожидаемо предпочел вести тихий, размеренный образ жизни. А возможно, вообще покинул Тюмень», — уточняют слухачи. В загородных поселках пройдут незаконные вечеринки Фото: Николай Бастриков © URA.RU Надзорные ведомства проверят коттеджные поселки и дачи Рассказывают, что в новогодние каникулы, сотрудники тюменского управления Роспотребнадзора совместно с полицией выборочно проверят несколько крупных коттеджей, которые сдаются в аренду в Тюмени и окрестностях. Благо, искать их нетрудно — достаточно зайти на Avito. «После скандала с массовой вечеринкой блогеров в одном из баров Тюмени рестораторы не будут принимать заказы на крупные вечеринки. Поэтому якобы организаторы тусовок решили перенести их за город. Но надзорные ведомства не спят, будут блюсти соблюдение ковидных ограничений», — делятся информацией источники. Экс-депутат возглавил сопротивление бизнеса против QR-кодов Знающие люди поговаривают, что бывший депутат Тюменской городской Думы V созыва, а ныне владелец небольшой ресторанной сети Павел Головин, решил возглавить неформальное движение сопротивления местных предпринимателей против политики QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест. Мол, бизнес из-за этого теряет колоссальные деньги, а люди — работу. Однако, слухачи уверены в том, что у Головина могут быть и другие мотивы для вступления в эту неравную борьбу. И от проблем бизнеса они далеки. «Головин, как бывший депутат, хорошо знаком с различными политтехнологиями. Не исключено, что на волне хайпа, связанного с возмущением предпринимателей по поводу QR-кодов, он решил снова пойти в депутаты городской думы. Тем более, что выборы в гордуму уже не за горами. Как показала пандемия, ресторанный бизнес не вечен. А вот дума — другое дело», — ехидничают сплетники. Затраты на «Елки» не оправдали надежд тюменских властей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюмени не хватило места в «Елках»… В Тюмени не перестают обсуждать премьеру фильма «Елки». По мнению сплетников, ставка Тюменской области на участие в новогодней новелле не сыграла от слова совсем. «После премьеры всем стало очевидно, что Тюменская область попала в фильм за неплохие инвестиции, но и они не смогли помочь качественному позиционированию региона на федеральном уровне. Тюмени в фильме мало, хотя съемки велись на максимальном количестве площадок. Сравнить с тем же Нижним Новгородом — его показали куда более выигрышней, и губернатор засветился. А в Тюмени авторы не постеснялись вырезать даже самый яркий момент с участием жителей, ту самую „живую“ новогоднюю игрушку, вокруг съемок которой в пандемию разразился скандал», — судачат слухачи. Впрочем, по мнению инсайдеров, власти Тюменской области сделали все возможное. А вот почему продакшн «Елок» решил проигнорировать эти старания — вопрос открытый. …зато Ольге Бузовой хватило работы Поговаривают, что участие Ольги Бузовой в тюменской новелле «Елок» это не последний раз, когда ее имя будет крепко связано с Тюменской областью. Приехав отрабатывать контракт с киношниками, певица умудрилась подзаработать непосредственно на месте. «В Тюмени у Бузовой прошли еще одни съемки. Пока непонятно: то ли клип снимали на новую песню, то ли рекламу туристического потенциала области. Но в любом случае певица истоптала все знаковые локации, так что вскоре тюменцы смогут увидеть знакомые места в творчестве знаменитости. При любом раскладе без доплаты со стороны властей точно не обошлось: за рекламу Бузова денег точно взяла. Ну, а если новогодний клип, то страшно представить за какую сумму она согласилась снимать его не где-нибудь на горнолыжных курортах, а в тюменских пейзажах», — зубоскалят слухачи. Лола Тейлор готовится завести семью Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU Тюменская порнозвезда устроила личную жизнь Ходят слухи, что тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) бросила работу и уехала в тур по Европе в сопровождении тайного поклонника, который до этого буквально завалил ее цветами. О деталях поездки она рассказывает в своем микроблоге. При этом, Тейлор никому не раскрывает имени своего молодого человека. Но утверждает, что чувствует себя по-настоящему счастливой. «Очевидно, кинематограф для взрослых может потерять одну из своих звезд. Поговаривают, что на волне вспыхнувших чувств, Тейлор начала отказываться от съемок в порнофильмах. А это — уже серьезный звоночек. Видимо, тюменская порнозвезда все-таки решила остепениться и завести семью», — заявляют слухмейкеры. Тюменского благотворителя уличили в двойных стандартах Инсайдеры сообщают, что исполнительный директор «Благотворительного фонда развития Тюмени» Вера Барова переусердствовала с критикой предновогодней акции для помощи детям «Елка желаний». В ее рамках дети пишут, что хотели бы получить на праздник, а желающие исполняют их заказы. «Довольно странное поведение. Сначала Барова возмутилась, что департамент соцразвития собирает подарки для несчастных детей. Мол как же так можно, благотворительность — это от сердца, а не по указу сверху. Еще и несогласным с ее мнением в своем „Фейсбуке“ нахамила. А меньше чем через неделю фонд сам поставил такую же елку с желаниями, да еще шикарно так — в ЦУМе. И вот что это было? Конкуренции побоялись?» — недоумевают сплетники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. 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В тюменской власти грядут серьезные перемены — говорят, что губернатор Александр Моор уже согласовал с Кремлем ряд перестановок. Тем временем тюменские чиновники придумали, как обойти запрет на проведение новогодних корпоративов. Кроме того, в новых «Инсайдах»: подчиненные обиделись на замглавы ГИБДД, соратники подставили коммунистку, а криминальный авторитет залег на дно. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Моор согласовал с Кремлем перестановки в правительстве Бдительные тюменцы вечером 13 декабря заметили губернатора Александра Моора в бизнес-классе самолета, отправляющегося из Тюмени в Москву. По слухам, глава региона летал в столицу, чтобы согласовать с администрацией президента РФ серьезные перестановки в региональной власти. «Кандидаты и должности держатся в строжайшем секрете, их знает только ограниченный круг лиц. Но то, что перестановки будут серьезными — это точно, иначе бы не было смысла обсуждать их с Кремлем», — отмечают инсайдеры во власти. Губернатору предстоит тяжелая миссия Рассказывают, что губернатор Тюменской области Александр Моор самым тщательным образом готовится к прямой линии, которая пройдет 21 декабря. Мол, чиновнику нужно будет снять напряжение в регионе перед Новым годом, возникшее из-за внедрения системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. «Количество недовольных ковидными ограничениями исчисляется десятками тысяч. Моору придется выдержать очень тонкий баланс. Необходимо и успокоить самых ярых антиваксеров, и не допустить снижения темпов вакцинации, которых требует Москва», — передают источники. Тюменцы останутся без вечеринок в новогоднюю ночь В мэрии шепчутся о том, что глава Тюмени Руслан Кухарук примет непосредственное участие в решении вопроса о продлении и ужесточении требований режима повышенной готовности накануне праздников. Мол, на ближайшем заседании регионального оперативного штаба будет обсуждаться вопрос о запрете на проведение вечеринок в заведениях общепита Тюмени в ночь с 31 декабря на 1 января. И к мнению мэра там обязательно прислушаются. «Не исключено, что Кухарук при обсуждении этого вопроса выступит за введение запретительных мер. Уж слишком нагло ведет себя ресторанный бизнес Тюмени в последнее время. Так называемая, „вечеринка блогеров“ на тысячу человек — тому доказательство. К тому же, кафе и рестораны активно предлагают тюменцам провести новогоднюю ночь в заведениях, выставляя за это удовольствие немалый ценник. Хотя гарантий, что в ночь с 31 декабря на 1 января кому-то из них разрешено будет работать, попросту, нет. Не исключено, что власти захотят наказать предпринимателей за излишнюю самоуверенность. Да и люди здоровее будут. В конце концов, Новый год — семейный праздник. Так что, лучше встретить его дома», — злорадствуют слухмейкеры. Блогеры помогут мэру Тобольска Говорят, что в Тобольск по инициативе мэра Максима Афанасьева в ближайшее время будут массового приглашать самых известных блогеров России и ближнего зарубежья. Мол, с открытием аэропорта древняя столица Сибири активно включилась в борьбу за внутренний турпоток, и властители дум из YouTube и Instagram в этой борьбе будут играть решающую роль. «Недавно в Тобольске уже побывали Саша Юнан и Сева Куговой. На очереди и другие известные блогеры», — поговаривают слухмейкеры. Чиновники устроят себе праздничные совещания Как сообщают слухачи, на фоне ажиотажа по отмене новогодних корпоративов тюменские чиновники нашли нестандартный способ все же отметить праздник в кругу коллег, но при этом ничего не нарушить. «Конечно, хотелось бы устроить празднование в привычном формате: где-нибудь в ресторане, принарядившись. Но, учитывая последние скандалы с вечеринками в заведениях, рисковать никто не станет: на одном из совещаний с правительством глава Роспотребнадзора Галина Шарухо дала понять, что если на „горячем“ поймают кого-то из своих, то пощады ждать не стоит. Поэтому было решено применить такую схему: под самый конец года поставить в графики совещания по подведению итогов работы. Вот только обсуждение рабочих вопросов провести за пять минут, а затем достать из-под столов шампанское и мандарины. Даже похвально: со стороны выглядит, что все трудятся не покладая рук, а уж что там происходит за закрытыми дверьми кабинетов никто проверить не сможет», — говорят инсайдеры. Вице-спикер Тюменской облдумы метит на новый пост В курилках регионального парламента обсуждают, что зампредседателя Тюменской облдумы Наталья Шевчик не собирается останавливаться в карьерном росте. Якобы бывшая первый замгубернатора видит себя на посту спикера думы в следующем созыве, а если подвернется возможность — то уже и в этом. «Шевчик — опытный политик, события она не форсирует, но дает и аппарату парламента, и депутатам понять, что через несколько лет командовать ими будет она. По крайней мере, в борьбу за пост вступит», — сообщают слухмейкеры. Соратники подставили главную тюменскую коммунистку В правительственных курилках не стихают разговоры о том, что глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева, призвавшая на днях выделить бесплатные места на парковке регионального парламента для помощников депутатов и работников думы, сделала это заявление по совету однопартийцев. Мол, те уверили ее, что тема стоянок в центре города сейчас очень актуальна, на ней можно сыграть и получить политические баллы. Но, по мнению инсайдеров, вместо этого Казанцева своими словами вызвала только искреннее недоумение электората и насмешки коллег. «Это можно назвать антипиаром в чистом виде. В то время, когда практически все парковки в центре Тюмени для населения сделали платными, Казанцева требует там же сделать их бесплатными для помощников депутатов. А у них зарплаты, на минуточку, на порядок выше, чем у рядовых тюменцев. Поэтому народ просто не понял рвений Казанцевой», — резюмируются слухмейкры. Работник аппарата облдумы не может трудоустроить сына Говорят, что руководитель хозяйственного управления Тюменской облдумы Владимир Юрьев никак не может пристроить своего сына на теплое место в какое-нибудь подразделение правительства или мэрии. Вроде как даже и спикер регионального парламента ходатайствовал, но должности ему все не находится. «По мнению злопыхателей, все дело в финансовых аппетитах сына Юрьева. Работать он особо не собирается, а вот зарплату хочет хорошую. Сложно таким», — злорадствуют недоброжелатели. Арестованный за взятки экс-глава тюменской ГИБДД получил недобрый знак Знающие люди поговаривают, что бывший начальник ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин расстроен тем, что его подельник Низомжон Турсунов получил реальный срок наказания и ближайшие четыре года проведет в местах лишения свободы. Считается, что для самого Селюнина это недобрый знак. Мол, если второстепенный участник коррупционных схем бывшего силовика был отправлен по решению суда в колонию, то и самому ему рассчитывать на условное наказание не приходится. «Для Селюнина это определенный месседж. В частности, о том, что к фигурантам уголовного дела не следует рассчитывать на то, что они отделаются легким испугом. Турсунов всерьез рассчитывал на условный срок наказания, но получил реальный. Вероятно, в том же ключе события будут развиваться и в отношении самого Селюнина», — предполагают инсайдеры. В ГИБДД обиделись на замглавы ведомства В силовых кругах ходит непроверенная информация, что подчиненные весьма недовольны замглавы регионального управления ГИБДД Олегом Толстиковым. Мол, недавно он заменял ушедшего в отпуск врио начальника ведомства Андрея Миллера и запомнился агрессивным поведением. «Каждое утро на селекторном совещании разносил сотрудников, иногда и матом орал. Правда, потом ходил по кабинетам и извинялся, чтоб зла не держали, мол, начальство сверху давит, вот и нервничал. Знает, что в случае чего свои же и сдать могут», — передают сплетники в погонах. В тюменской прокуратуре ждут ревизоров из Москвы По слухам, в прокуратуре Тюменской области в нового году ждут проверяющих из Москвы. Якобы в Генпрокуратуре не слишком довольны работой подчиненного ведомства. «Очень много вопросов было по кадровой работе областной прокуратуры. Да тут, как говорят, еще и зампрокурора региона Александр Шорин завалил переаттестацию. В общем, ждем гостей», — перешептываются силовики. Тюменский криминальный авторитет после освобождения залег на дно Говорят, что освободившийся в ноябре из колонии тюменский криминальный авторитет Юрий Тишенков, известный в криминальном мире как Ганс, полностью исчез из поля зрения правоохранителей. По мнению инсайдеров, это связано с тем, что Тишенков действительно решил полностью отойти от дел и не хочет возвращаться к прежней жизни. «Надо понимать, что Ганс провел в заключении 12 лет. Тут любой устанет. Поэтому он вполне ожидаемо предпочел вести тихий, размеренный образ жизни. А возможно, вообще покинул Тюмень», — уточняют слухачи. Надзорные ведомства проверят коттеджные поселки и дачи Рассказывают, что в новогодние каникулы, сотрудники тюменского управления Роспотребнадзора совместно с полицией выборочно проверят несколько крупных коттеджей, которые сдаются в аренду в Тюмени и окрестностях. Благо, искать их нетрудно — достаточно зайти на Avito. «После скандала с массовой вечеринкой блогеров в одном из баров Тюмени рестораторы не будут принимать заказы на крупные вечеринки. Поэтому якобы организаторы тусовок решили перенести их за город. Но надзорные ведомства не спят, будут блюсти соблюдение ковидных ограничений», — делятся информацией источники. Экс-депутат возглавил сопротивление бизнеса против QR-кодов Знающие люди поговаривают, что бывший депутат Тюменской городской Думы V созыва, а ныне владелец небольшой ресторанной сети Павел Головин, решил возглавить неформальное движение сопротивления местных предпринимателей против политики QR-кодов о вакцинации от коронавируса для посещения общественных мест. Мол, бизнес из-за этого теряет колоссальные деньги, а люди — работу. Однако, слухачи уверены в том, что у Головина могут быть и другие мотивы для вступления в эту неравную борьбу. И от проблем бизнеса они далеки. «Головин, как бывший депутат, хорошо знаком с различными политтехнологиями. Не исключено, что на волне хайпа, связанного с возмущением предпринимателей по поводу QR-кодов, он решил снова пойти в депутаты городской думы. Тем более, что выборы в гордуму уже не за горами. Как показала пандемия, ресторанный бизнес не вечен. А вот дума — другое дело», — ехидничают сплетники. Тюмени не хватило места в «Елках»… В Тюмени не перестают обсуждать премьеру фильма «Елки». По мнению сплетников, ставка Тюменской области на участие в новогодней новелле не сыграла от слова совсем. «После премьеры всем стало очевидно, что Тюменская область попала в фильм за неплохие инвестиции, но и они не смогли помочь качественному позиционированию региона на федеральном уровне. Тюмени в фильме мало, хотя съемки велись на максимальном количестве площадок. Сравнить с тем же Нижним Новгородом — его показали куда более выигрышней, и губернатор засветился. А в Тюмени авторы не постеснялись вырезать даже самый яркий момент с участием жителей, ту самую „живую“ новогоднюю игрушку, вокруг съемок которой в пандемию разразился скандал», — судачат слухачи. Впрочем, по мнению инсайдеров, власти Тюменской области сделали все возможное. А вот почему продакшн «Елок» решил проигнорировать эти старания — вопрос открытый. …зато Ольге Бузовой хватило работы Поговаривают, что участие Ольги Бузовой в тюменской новелле «Елок» это не последний раз, когда ее имя будет крепко связано с Тюменской областью. Приехав отрабатывать контракт с киношниками, певица умудрилась подзаработать непосредственно на месте. «В Тюмени у Бузовой прошли еще одни съемки. Пока непонятно: то ли клип снимали на новую песню, то ли рекламу туристического потенциала области. Но в любом случае певица истоптала все знаковые локации, так что вскоре тюменцы смогут увидеть знакомые места в творчестве знаменитости. При любом раскладе без доплаты со стороны властей точно не обошлось: за рекламу Бузова денег точно взяла. Ну, а если новогодний клип, то страшно представить за какую сумму она согласилась снимать его не где-нибудь на горнолыжных курортах, а в тюменских пейзажах», — зубоскалят слухачи. Тюменская порнозвезда устроила личную жизнь Ходят слухи, что тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) бросила работу и уехала в тур по Европе в сопровождении тайного поклонника, который до этого буквально завалил ее цветами. О деталях поездки она рассказывает в своем микроблоге. При этом, Тейлор никому не раскрывает имени своего молодого человека. Но утверждает, что чувствует себя по-настоящему счастливой. «Очевидно, кинематограф для взрослых может потерять одну из своих звезд. Поговаривают, что на волне вспыхнувших чувств, Тейлор начала отказываться от съемок в порнофильмах. А это — уже серьезный звоночек. Видимо, тюменская порнозвезда все-таки решила остепениться и завести семью», — заявляют слухмейкеры. Тюменского благотворителя уличили в двойных стандартах Инсайдеры сообщают, что исполнительный директор «Благотворительного фонда развития Тюмени» Вера Барова переусердствовала с критикой предновогодней акции для помощи детям «Елка желаний». В ее рамках дети пишут, что хотели бы получить на праздник, а желающие исполняют их заказы. «Довольно странное поведение. Сначала Барова возмутилась, что департамент соцразвития собирает подарки для несчастных детей. Мол как же так можно, благотворительность — это от сердца, а не по указу сверху. Еще и несогласным с ее мнением в своем „Фейсбуке“ нахамила. А меньше чем через неделю фонд сам поставил такую же елку с желаниями, да еще шикарно так — в ЦУМе. И вот что это было? Конкуренции побоялись?» — недоумевают сплетники. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.