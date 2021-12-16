Пермские инсайды: коммунисты кошмарят Сухих

Об угрозах спикеру заксобрания, давлении на губернатора и странной квартире силовика

17 декабря 2021 в 20:26 Размер текста - 17 +

А чем вам запомнился уходящий год? Коллаж URA.RU Власти Пермского края с нетерпением ждут результатов Всероссийской переписи населения — из-за этого реформа целого района, который решено объединить, поставлена на паузу. Тем временем разочарованные зарплатами депутаты краевого парламента обиделись на спикера, а в Чайковском назревает скандал с распределением муниципального жилья. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Пермякам понравилось давить на губернатора Пермяки решили рассказать Дмитрию Махонину обо всех проблемах, которые их волнуют Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Обсуждают, что жители Очерского округа воодушевились опытом «давления» через прямое обращения к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и намерены теперь решить таким образом еще ряд своих проблем. Ранее, после угрозы обратиться лично к президенту РФ Владимиру Путину, по распоряжению губернатора в течение суток в поселке Павловский вновь заработала закрытая еще летом автобусная станция. «Многим это понравилось — теперь в инициативной группе решают, чего бы еще попросить. Проблем хватает — от дорог, которые еще [экс-депутат ГД] Игорь Шубин обещал заасфальтировать, до закрытых поселковых библиотек, которые в последнее время оказались не нужны местным властям и закрылись», — поясняет инсайдер. Многие, правда, сомневаются, что второй раз прогнуть через угрозы власти округа и региона получится. Пермский район могут ликвидировать ради статуса миллионника Инсайдеры рассказывают, будто решение об объединении поселений Пермского района в единый муниципальный округ поставлено на паузу. Краевые власти ждут подведения итогов переписи, после чего будут принимать окончательное решение. «Это давняя идея губернатора Дмитрий Махонина, она обсуждалась еще в прошлом году, — говорит источник. — Сейчас к ней вернулись. Поэтому всем говорят, что объединение как бы намечено на март: итоги переписи будут в январе, а там уже будут разбираться». Коммунисты угрожали судом Сухих Ксения Айтакова сорвала гнев на Валерии Сухих Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Слухачи рассказывают, что вице-спикер законодательного собрания, лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова, получив «квиточек» о начисленной зарплате пошла к председателю краевого парламента Валерию Сухих и громко ругалась. «Ей, как и ее коллегам, тоже мало заплатили, просто у нее оклад больше, — говорит инсайдер. — На встрече был конфликт, она чуть ли не судом Сухих угрожала».



Лисняка вызывали к следователям



Инсайдеры сообщают, что депутата Заксобрания от «Справедливой России» Илью Лисняка якобы вызывают в Орджоникидзевский отдел Следственного управления СК для дачи объяснений в рамках доследственной проверки. В краевой парламент уже пришла повестка за подписью начальника отдела. В чем суть претензий, в повестке не сказано. Слухачи предполагают, что возможно это может быть связано с клеветой в адрес одного из крупных пермских предприятий. Депутатов заксобрания собирают на закрытую вечеринку Ходят слухи, что депутатов законодательного собрания Пермского края собирают на закрытую новогоднюю вечернику. «Разные комитеты звонят депутатам, опрашивают, кто пойдет», — объяснил инсайдер. Поговаривают, будто вечеринка пройдет на следующей неделе в одном из ресторанов, расположенных в центре города. «Новых людей» призывают заняться партстроительством «Новые люди» не заметны в политической повестке Пермского края Фото: Анна Майорова © URA.RU Инсайдеры обсуждают, что, похоже, глава местного отделения парии «Новые люди», депутат краевого парламента Денис Шитов не понимает, что руководство партией — это ответственность. «Вообще-то они федеральные деньги получают, а у них ни местных отделений, ни плана по продвижению, даже сайта нет, — говорит инсайдер. — Понятно же, что есть задача развивать проект дальше. Край пытается подстегнуть депутата. Но Шитов то ли не хочет, то ли не может. Предлагает какие-то мозговые штурмы, проекты пишет. Это не уровень большого политика» «Единая Россия» не может найти замену оппозиционному депутату В реготделении «Единой России» не знают, кого назначить руководителем Свердловского отделения партии вместо депутата гордумы от эсеров Дмитрия Федорова. ЕР его в свои списки не включила, потому что к нему якобы были претензии со стороны силовиков. Он выдвинулся по своему округу от эсеров и выиграл выборы. «Обычно на эти должности ставят депутатов гордумы, но в Свердловском районе Федоров выстроил все так, что эти депутаты являются его близкими друзьями», — говорит источник. В том числе и. о. руководителя реготделения, депутат заксобрания Дмитрий Бондарь. Единороссы не знают, кем заменить Дмитрия Федорова Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Единоросса исключили из партии с «волчьим билетом» Как поговаривают злые языки, Геннадий Сандырев, которого на днях вывели из штаба пермского отделения ОНФ, только делает вид, что перебрался на федеральный уровень. На самом деле большую часть времени он якобы проводит в Перми, а в Москве у него могут быть проблемы, причем с силовиками. «Проблемы у него начались еще в начале года со скандала с проектом „Легенды спорта — детям“. Тогда основатели проекта, известные спортсмены предъявили Сандыреву претензии на счет финансов проекта. С тех пор он и сник», — говорят слухачи. По их словам, он закрыл свои СМИ и исчез из московской и федеральной повестки. Так, что его возможное желание попасть в руководство федерального ОНФ под вопросом, заключает инсайдер. Пермский омбудсмен подложил себе «бомбу» Заявление Павла Микова может ему аукнуться Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В политических кругах обсуждают высказывание омбудсмена Павла Микова по поводу ужесточения законодательства для наблюдателей на выборах. «Он сказал откровенную глупость, — говорит инсайдер. — И потом ее же еще на сайте своем написал». Слухачи предполагают, что, скорее всего, такое заявление на заседании круглого стола по подведению итогов выборов, Миков мог сделать, будучи в нетрезвом виде. Учитывая, что это не первая подобная выходка, в Перми над ним уже просто смеются. Понятно, что на новый срок его навряд ли назначат. …, а против него работает жена Григоренко Слухачи недоумевают, почему начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества омбудсмена Микова — Лидия Ясырева не сдерживает его пыл. И предполагают, что она делает это намеренно. Якобы таким образом она подыгрывает своему мужу, бывшему депутату от партии ЛДПР Александру Григоренко. «Григоренко сейчас в поиске новой должности, а, учитывая, что Ясырева находится в очень хороших отношениях с бывшим уполномоченным Татьяной Марголиной, вполне вероятный вариант, что проколы Микова работают на перспективу Григоренко. Тем более, что согласование с Марголиной — чуть ли обязательный пункт при назначении на должность омбудсмен, и ее мнение тут — решающее», — говорит инсайдер. Зачем экс-депутат, имитировавший убийство, ездил к Малахову… Илья Кузьмин не оставляет шансов вернуться в политику и ради этого пошел на телешоу Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Выпуск «Прямого эфира», посвященного бывшему депутата ЗС Илье Кузьмину и истории с инсценировкой покушения на него, оставил для пермской политтусовки больше вопросов, чем ответов. Слухачи отмечают, что, возможно, Кузьмин готовится вернуться в политику и появление в федеральном шоу — первый шаг. «Единственный вариант для Кузьмина вернуться в политику — довыборы в думу Березников по округу эсера Григория Малинина, который прошел в законодательное собрание, — говорит инсайдер. — У коммунистов в Березниках, в целом, хорошие рейтинги. Просто других выборов долго в крае не будет». Скандал с пьяным следователем закончится ничем Начальник Чайковского ОМВД оказал покровительство следователю после скандала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По словам инсайдеров, скандал с начальницей следственного отдела Чайковского ОМВД Татьяны Матвеевой могли замять благодаря ее начальнику. «Этот вопрос начальник полиции в Чайковском Владимир Котельников „порешал“ лично, поэтому и скандал с „пьяной ездой“ скорее всего, закончится ничем», — рассуждают источники. Бывший мэр-уголовник пошел к силовикам… Поговаривают, будто экс-мэр Чайковского Алексей Третьяков обратился в полицию. Он просит правоохранителей проверить факты обоснованности выделения бюджетникам квартир в муниципалитете. «На протяжении нескольких лет мэрия предоставляла служебное жилье бюджетникам, которые не являющихся малоимущими гражданами. В последствии эти квартиры были приватизированы ими, а те, кто действительно нуждался в улучшении жилищных условий, ничего не получали», — рассказал инсайдер. Говорят, что по хитрой схеме недвижимость получил бывший начальник Чайковского ОМВД Владимир Плишкин. «Кстати, именно за это и в свое время и пострадал Третьяков — за то, что просто подписал проекты документов по поводу выделения жилья», — отметил инсайдер. … теперь у следователей могут возникнуть вопросы к Вострикову Администрацию Юрия Вострикова ждут проверки? Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU История с якобы необоснованным выделением недвижимости чиновникам Чайковской администрации может аукнуться мэру Юрию Вострикову. «Предварительная проверка фактов, изложенных в обращении экс-мэра Алексея Третьякова, нашла свое подтверждение. Сейчас материалы проверки направлены в следственный отдел по Чайковскому», — отметил инсайдер. Правда, слухачи сомневаются, что дело пойдет дальше местных следователей, которые «всегда отличались лояльностью к местной власти». В скандальной колонии массовые жалобы осужденных Скандальная колония №10 Чусовом опять на слуху, рассказывают инсайдеры. Именно там не так давно при странных обстоятельствах был смертельно ранен один из зеков, которому на производстве отрезало голову. «Была проведена проверка, но в возбуждении уголовного дела по факту смерти осужденного отказано», — сообщил источник. По его словам, из постановления следователя можно сделать вывод о том, что «проверка проводилась очень поверхностно». «Она не дает ответа на вопрос, как это могло произойти. Есть информация, что видеокамеры, в том месте, где произошло ЧП, были заранее отключены», — сообщил инсайдер. Якобы вскоре после этого инцидента в колонии произошло одно происшествие, связанное с гибелью осужденного. Сейчас по этому факту ведется проверка. По словам источника, именно на ИК-10, которая является самой крупной колонией в крае, поступает больше всего жалоб правозащитникам, в том числе, от родственников осужденных и их адвокатов.



В Александровске не хватает детских врачей



Ходят слухи, что болеющих детей из Александровска будут возить лечиться в соседние Березники. Такая ситуация якобы сложилась из-за того, что на неопределенное время закрывается детское отделение при александровской центральной городской больнице. «Сейчас снова закрывается детское отделение, хотя заболеваемость среди детсадовцев и школьников только растет. Раньше обещали, что будут приезжать специалисты из соседних Березников, но вместо этого придется возить детей в Усолье», — рассказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.

Власти Пермского края с нетерпением ждут результатов Всероссийской переписи населения — из-за этого реформа целого района, который решено объединить, поставлена на паузу. Тем временем разочарованные зарплатами депутаты краевого парламента обиделись на спикера, а в Чайковском назревает скандал с распределением муниципального жилья. Об этом и многом другом — в свежем выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Пермякам понравилось давить на губернатора Обсуждают, что жители Очерского округа воодушевились опытом «давления» через прямое обращения к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину и намерены теперь решить таким образом еще ряд своих проблем. Ранее, после угрозы обратиться лично к президенту РФ Владимиру Путину, по распоряжению губернатора в течение суток в поселке Павловский вновь заработала закрытая еще летом автобусная станция. «Многим это понравилось — теперь в инициативной группе решают, чего бы еще попросить. Проблем хватает — от дорог, которые еще [экс-депутат ГД] Игорь Шубин обещал заасфальтировать, до закрытых поселковых библиотек, которые в последнее время оказались не нужны местным властям и закрылись», — поясняет инсайдер. Многие, правда, сомневаются, что второй раз прогнуть через угрозы власти округа и региона получится. Пермский район могут ликвидировать ради статуса миллионника Инсайдеры рассказывают, будто решение об объединении поселений Пермского района в единый муниципальный округ поставлено на паузу. Краевые власти ждут подведения итогов переписи, после чего будут принимать окончательное решение. «Это давняя идея губернатора Дмитрий Махонина, она обсуждалась еще в прошлом году, — говорит источник. — Сейчас к ней вернулись. Поэтому всем говорят, что объединение как бы намечено на март: итоги переписи будут в январе, а там уже будут разбираться». Коммунисты угрожали судом Сухих Слухачи рассказывают, что вице-спикер законодательного собрания, лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова, получив «квиточек» о начисленной зарплате пошла к председателю краевого парламента Валерию Сухих и громко ругалась. «Ей, как и ее коллегам, тоже мало заплатили, просто у нее оклад больше, — говорит инсайдер. — На встрече был конфликт, она чуть ли не судом Сухих угрожала». Лисняка вызывали к следователям Инсайдеры сообщают, что депутата Заксобрания от «Справедливой России» Илью Лисняка якобы вызывают в Орджоникидзевский отдел Следственного управления СК для дачи объяснений в рамках доследственной проверки. В краевой парламент уже пришла повестка за подписью начальника отдела. В чем суть претензий, в повестке не сказано. Слухачи предполагают, что возможно это может быть связано с клеветой в адрес одного из крупных пермских предприятий. Депутатов заксобрания собирают на закрытую вечеринку Ходят слухи, что депутатов законодательного собрания Пермского края собирают на закрытую новогоднюю вечернику. «Разные комитеты звонят депутатам, опрашивают, кто пойдет», — объяснил инсайдер. Поговаривают, будто вечеринка пройдет на следующей неделе в одном из ресторанов, расположенных в центре города. «Новых людей» призывают заняться партстроительством Инсайдеры обсуждают, что, похоже, глава местного отделения парии «Новые люди», депутат краевого парламента Денис Шитов не понимает, что руководство партией — это ответственность. «Вообще-то они федеральные деньги получают, а у них ни местных отделений, ни плана по продвижению, даже сайта нет, — говорит инсайдер. — Понятно же, что есть задача развивать проект дальше. Край пытается подстегнуть депутата. Но Шитов то ли не хочет, то ли не может. Предлагает какие-то мозговые штурмы, проекты пишет. Это не уровень большого политика» «Единая Россия» не может найти замену оппозиционному депутату В реготделении «Единой России» не знают, кого назначить руководителем Свердловского отделения партии вместо депутата гордумы от эсеров Дмитрия Федорова. ЕР его в свои списки не включила, потому что к нему якобы были претензии со стороны силовиков. Он выдвинулся по своему округу от эсеров и выиграл выборы. «Обычно на эти должности ставят депутатов гордумы, но в Свердловском районе Федоров выстроил все так, что эти депутаты являются его близкими друзьями», — говорит источник. В том числе и. о. руководителя реготделения, депутат заксобрания Дмитрий Бондарь. Единоросса исключили из партии с «волчьим билетом» Как поговаривают злые языки, Геннадий Сандырев, которого на днях вывели из штаба пермского отделения ОНФ, только делает вид, что перебрался на федеральный уровень. На самом деле большую часть времени он якобы проводит в Перми, а в Москве у него могут быть проблемы, причем с силовиками. «Проблемы у него начались еще в начале года со скандала с проектом „Легенды спорта — детям“. Тогда основатели проекта, известные спортсмены предъявили Сандыреву претензии на счет финансов проекта. С тех пор он и сник», — говорят слухачи. По их словам, он закрыл свои СМИ и исчез из московской и федеральной повестки. Так, что его возможное желание попасть в руководство федерального ОНФ под вопросом, заключает инсайдер. Пермский омбудсмен подложил себе «бомбу» В политических кругах обсуждают высказывание омбудсмена Павла Микова по поводу ужесточения законодательства для наблюдателей на выборах. «Он сказал откровенную глупость, — говорит инсайдер. — И потом ее же еще на сайте своем написал». Слухачи предполагают, что, скорее всего, такое заявление на заседании круглого стола по подведению итогов выборов, Миков мог сделать, будучи в нетрезвом виде. Учитывая, что это не первая подобная выходка, в Перми над ним уже просто смеются. Понятно, что на новый срок его навряд ли назначат. …, а против него работает жена Григоренко Слухачи недоумевают, почему начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского общества омбудсмена Микова — Лидия Ясырева не сдерживает его пыл. И предполагают, что она делает это намеренно. Якобы таким образом она подыгрывает своему мужу, бывшему депутату от партии ЛДПР Александру Григоренко. «Григоренко сейчас в поиске новой должности, а, учитывая, что Ясырева находится в очень хороших отношениях с бывшим уполномоченным Татьяной Марголиной, вполне вероятный вариант, что проколы Микова работают на перспективу Григоренко. Тем более, что согласование с Марголиной — чуть ли обязательный пункт при назначении на должность омбудсмен, и ее мнение тут — решающее», — говорит инсайдер. Зачем экс-депутат, имитировавший убийство, ездил к Малахову… Выпуск «Прямого эфира», посвященного бывшему депутата ЗС Илье Кузьмину и истории с инсценировкой покушения на него, оставил для пермской политтусовки больше вопросов, чем ответов. Слухачи отмечают, что, возможно, Кузьмин готовится вернуться в политику и появление в федеральном шоу — первый шаг. «Единственный вариант для Кузьмина вернуться в политику — довыборы в думу Березников по округу эсера Григория Малинина, который прошел в законодательное собрание, — говорит инсайдер. — У коммунистов в Березниках, в целом, хорошие рейтинги. Просто других выборов долго в крае не будет». Скандал с пьяным следователем закончится ничем По словам инсайдеров, скандал с начальницей следственного отдела Чайковского ОМВД Татьяны Матвеевой могли замять благодаря ее начальнику. «Этот вопрос начальник полиции в Чайковском Владимир Котельников „порешал“ лично, поэтому и скандал с „пьяной ездой“ скорее всего, закончится ничем», — рассуждают источники. Бывший мэр-уголовник пошел к силовикам… Поговаривают, будто экс-мэр Чайковского Алексей Третьяков обратился в полицию. Он просит правоохранителей проверить факты обоснованности выделения бюджетникам квартир в муниципалитете. «На протяжении нескольких лет мэрия предоставляла служебное жилье бюджетникам, которые не являющихся малоимущими гражданами. В последствии эти квартиры были приватизированы ими, а те, кто действительно нуждался в улучшении жилищных условий, ничего не получали», — рассказал инсайдер. Говорят, что по хитрой схеме недвижимость получил бывший начальник Чайковского ОМВД Владимир Плишкин. «Кстати, именно за это и в свое время и пострадал Третьяков — за то, что просто подписал проекты документов по поводу выделения жилья», — отметил инсайдер. … теперь у следователей могут возникнуть вопросы к Вострикову История с якобы необоснованным выделением недвижимости чиновникам Чайковской администрации может аукнуться мэру Юрию Вострикову. «Предварительная проверка фактов, изложенных в обращении экс-мэра Алексея Третьякова, нашла свое подтверждение. Сейчас материалы проверки направлены в следственный отдел по Чайковскому», — отметил инсайдер. Правда, слухачи сомневаются, что дело пойдет дальше местных следователей, которые «всегда отличались лояльностью к местной власти». В скандальной колонии массовые жалобы осужденных Скандальная колония №10 Чусовом опять на слуху, рассказывают инсайдеры. Именно там не так давно при странных обстоятельствах был смертельно ранен один из зеков, которому на производстве отрезало голову. «Была проведена проверка, но в возбуждении уголовного дела по факту смерти осужденного отказано», — сообщил источник. По его словам, из постановления следователя можно сделать вывод о том, что «проверка проводилась очень поверхностно». «Она не дает ответа на вопрос, как это могло произойти. Есть информация, что видеокамеры, в том месте, где произошло ЧП, были заранее отключены», — сообщил инсайдер. Якобы вскоре после этого инцидента в колонии произошло одно происшествие, связанное с гибелью осужденного. Сейчас по этому факту ведется проверка. По словам источника, именно на ИК-10, которая является самой крупной колонией в крае, поступает больше всего жалоб правозащитникам, в том числе, от родственников осужденных и их адвокатов. В Александровске не хватает детских врачей Ходят слухи, что болеющих детей из Александровска будут возить лечиться в соседние Березники. Такая ситуация якобы сложилась из-за того, что на неопределенное время закрывается детское отделение при александровской центральной городской больнице. «Сейчас снова закрывается детское отделение, хотя заболеваемость среди детсадовцев и школьников только растет. Раньше обещали, что будут приезжать специалисты из соседних Березников, но вместо этого придется возить детей в Усолье», — рассказал источник. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.