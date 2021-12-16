Курганские инсайды: из-за платка Dior на молебне скандал

О потерях правительства, новом вице-губернаторе и деле на бунтующих медиков. Выпуск №950

17 декабря 2021 в 19:06 Размер текста - 17 +

А чем вам запомнился уходящий год? Коллаж URA.RU Рейтинг курганского губернатора Вадима Шумкова в политтусовке снижается, для его пиар-блока это станет дополнительной проблемой. Тем временем в регионе ожидают нового вице-губернатора, имя которого держат в строжайшей тайне. А вот скандал с обращением медиков больницы скорой помощи набирает обороты — врачи рискуют попасть под уголовную статью. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Глава региона Вадим Шумков падает в рейтинге политтусовки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рейтинги Шумкова падают У губернатора Вадима Шумкова снижается рейтинг в политтусовке. «Ведущие политические telegram-каналы [„ПолитБрокер“, „16 негритят“ и т. д.], являющиеся своеобразным индикатором положения глав регионов, отмечают падение рейтинга Шумкова. Можно по-разному интерпретировать оценку каналов и не признавать ее, ведь это не мнение населения региона, но игнорировать однозначно нельзя. Пиар-блоку Шумкова точно стоит подумать, как исправить положение», — уверены политинсайдеры. При этом среди населения, отмечают слухачи, рейтинги губернатора на хорошем уровне. Губернатор готовит выезды в школы по секретному плану Глава региона Вадим Шумков начал серию выездов по курганским школам. В одну он уже приезжал. Визит стал неожиданным даже для директора — в чем и была задумка. «Шумков приехал проверять школу без предупреждения. Руководитель департамента образования Андрей Кочеров и директор школы узнали буквально за полчаса до приезда. Шумков захотел увидеть реальную картину. Причем выезды будут продолжаться, но какие именно школы попали в список проверок — будет держаться в тайне до последнего момента», — обсуждают в правительстве. Чиновников обманули с канализацией В Кургане задерживается строительство коллектора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Слухачи из сферы коммунального хозяйства отмечают, что первых лиц региона ввели в заблуждение по поводу строительства канализации в микрорайоне Восточном. Сейчас там все еще ведутся работы. Устанавливаются смотровые колодцы. «А еще в июне докладывали, что работы там завершены. Может на тот момент и думали, что их закончат в срок. Однако всю технику оттуда и работников отправили на другой объект, который выполняет эта же компания („Артель“), на ул. Куйбышева. Зачем мэрия доложила недостоверные сведения (если у них, конечно, спрашивали), остается только гадать», — обсуждают чиновники администрации. Они также уточняют, что на тот момент главой департамента ЖКХ уже был Роман Медведев. К уходу Кузнецова отнеслись нейтрально Владислав Кузнецов покинул пост вице-губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-губернатор Владислав Кузнецов 14 декабря отработал последний день в правительстве и уволился. А любые кадровые перестановки, в особенности в высокопоставленных эшелонах власти, уверены слухачи, вызывают переформатирование работы. К уходу Кузнецова большинство отнеслось нейтрально. «Кузнецов знает, как устроены механизмы принятия политических решений. Но он не смог до конца сформировать работающую систему по своему направлению. Сможет ли новый человек? Время покажет», — считают сплетники. В Кургане сомневаются в повышении замгубернатора Кандидатуру замгубернатора Оксаны Куташи, по слухам, не могут согласовывать на должность вице-губернатора. «Для новой должности у Куташи пока не хватает управленческого опыта. Она руководит аппаратом губернатора, но это управленческий опыт другого уровня», — объяснили слухачи. Ранее Владислав Кузнецов ушел с поста вице-губернатора по собственному желанию. На его место, по данным источников, в том числе, претендует Куташи. Новым вице-губернатором может стать неожиданная фигура В курганском правительстве будет неожиданное назначение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чиновники в курганском правительстве все чаще обсуждают, что новым вице-губернатором вместо ушедшего Владислава Кузнецова может стать неожиданная кандидатура. «Но кто именно — это держится в строжайшей тайне. Будем ждать назначения. Кадровый пул сформирован», — обсуждают слухачи. Депутат не хочет терять доходы Областной депутат Марат Исламов, по слухам, сильно расстроился из-за принятого федеральным правительством решения о компенсации ж/д тарифа на перевозку зерна в Курганскую область из других регионов страны, где собран хороший урожай. «Он боится потерять прибыль, поскольку привезут зерно по меньшим ценам, и свое он тогда по завышенным продать не сможет, на что очень рассчитывал. А ведь решение федеральным правительством как раз принималось, чтобы не допустить роста цен на мучные изделия. Некрасиво думать в такой ситуации о своей сверхприбыли, так можно и доверия людей, которые его избирали лишиться и заработать не прибыль, а политический бан», — рассказывают сплетники. В Кургане работал десант Минздрава В Кургане работала бригада Минздрава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганских больницах и депздраве почти две недели работали сотрудники бригад Министерства здравоохранения. Они выезжали, чтобы проверить состояние оказания медицинской помощи. «В результате подготовлен план мероприятий по использованию всех имеющихся резервов системы здравоохранения Курганской области. Теперь главное региону придерживаться этого плана. Но курганцы уже отметили, что оказание помощи пациентам с коронавирусом, действительно, улучшилось. Жалоб стало значительно меньше», — говорят медики. Курганские власти пытаются игнорировать главный вопрос родительского комитета Слухачи говорят, что на первом круглом столе родительского комитета вопрос по ситуации с Кетовской школой, которую не выкупают власти у застройщика, обошли. «Если кто начинал что-то говорить про скандальную школу, эксперты дружно переводили тему, мол, не будем это сейчас обсуждать», — говорит инсайдер. В итоге у участников мероприятия сложилось впечатление, что оно прошло для галочки и время потрачено зря. Мэр и платок Dior Глава Кургана Елена Ситникова приняла участие в открытии памятника Александру Невскому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова пришла на молебен в храм Александра Невского в честь открытия одноименного памятника в платке Dior. Курганские сплетники при этом заметили брендовый аксессуар, который посчитали неуместным в храме. «Платок стоит, как средняя зарплата в Курганской области (около 33 000 р.). Может быть это не оригинал, или куплен на большой распродаже, но все же выглядел он на молебне не к месту», — считают сплетники. Вокруг главного по ЖКХ Кургана плетут интриги… В мэрии Кургана решается вопрос по назначению на должность первого зама главы города Романа Медведева (сейчас директор департамента ЖКХ). Вместе с этим telegram-канал, который связывают с местным журналистом Михаилом Белокрыловым, появился анонс «увлекательного экшена» с участием Медведева. «Там главным образом написано про некие безымянные: массажный салон, разврат, полицию и даму „Н.К.“ И тут же указан Роман Медведев. Понятно, что он в готовящемся материале и станет главным объектом слива. Кому-то, вероятно, не нравится его назначение на пост первого зама», — считают слухачи администрации. …есть новый кандидат на важный пост в мэрии По слухам, чиновник из правительства Курганской области перейдет в подчинение мэра Кургана Елены Ситниковой. «Команда мэрии может усилиться чиновником из областного правительства. Займет одну из ключевых должностей», — обсуждают в политической тусовке. При этом фамилия кандидата тщательно скрывается. Чиновник мэрии может Кургана лишиться должности из-за силовиков Курганского чиновника мэрии Вадима Литвинова вызывали на допрос в СУ СК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Один из высокопоставленных чиновников администрации Кургана может стать бывшим. Причина связана с интересом силовиков после серии скандалов с курганским застройщиком. «По слухам, в мэрии скоро будет отставка в связи с уголовным делом. Чиновник слишком активно помогал одному известному застройщику получить порядка 50 участков земли», — обсуждают в мэрии. Ранее в Кургане говорилось, что директора департамента архитектуры администрации Кургана Вадима Литвинова в последнее время несколько раз видели в здании СУ СК. Его предположительно вызывали на допросы, но в каком качестве не уточнялось. Главы курганских районов попытались уволиться Глава Звериноголовского района Олег Курочкин и и. о. Кетовского района Андрей Дружков, по слухам, хотели уволиться. «Дружков и Курочкин не выдержали критики губернатора за организацию в том числе отопительного сезона. Они написали заявления на увольнение», — рассказали сплетники. Позже, по их данным, руководителей муниципалитетов уговорили забрать заявления. Также есть версия, что они решили доработать до конца года, чтобы получить премии, если их муниципалитеты попадут в число тех, которые достигли целевых показателей. В Кургане заскучали по прежнему зампреду избиркома Курганская зампредседателя Елена Дружинина ушла с должности Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане, по слухам, некоторые представители власти жалеют, что Елена Дружинина теперь не работает заместителем председателя избиркома Курганской области. «Дружинина имела большой опыт на выборах. У нового зампреда Ларисы Францишко его нет, что может повлиять на качество организации выборов. С другой стороны больших кампаний пока не будет, а значит время на приобретение опыта есть и к большой кампании она подойдет во всеоружии», — объясняют сплетники. Руководителей нового состава областной избирательной комиссии выбрали 14 декабря. На курганских врачей могут завести уголовку Скандал после письма заведующих отделений курганской больницы скорой медпомощи (БСМП) новому главе депздрава Алексею Сигидаеву рискует пойти по иному пути. В медицинском сообществе заговорили о том, что в отношении авторов сообщения о проблемах сферы и непрозрачности в начислении зарплат, ведется проверка. «Появились разговоры о том, что проверяется списание медицинского оборудования заведующими. Кроме того, вероятны проверки закупок. Врачи сами не отыгрывают торги на лекарства, но они формируют и подписывают технические задания. Причем мы всегда говорили, о том, что заведующие не должны этим заниматься, они должны лечить людей и формировать коллектив докторов, перед которыми несут ответственность за все, в том числе и за начисление зарплат. Но их оценку работы подчиненных почему-то не учитывают при начислении стимулирующих выплат. В этом и были их претензии к руководству БСМП», — обсуждается в медицинском сообществе. В скандале с медиками БСМП винят главбуха В Курганской БСМП медики жалуются на режим работы и дефицит кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Силовики могли заинтересоваться участием в закупках заведующих Курганской БСМП после сообщения руководства больницы. Медики при этом припоминают, что главный бухгалтер БСМП Людмила Дуванова, якобы уже имеет опыт информирования о нарушениях. На прежнем месте работы в Шадринском интернате для умственно отсталых детей по ее информации было возбуждено уголовное дело на директора Сергея Тверитина и его супругу. «Но их оправдали после многочисленных судов. Они добились оправдания и компенсации от государства. На новом месте в БСМП конфликт между главбухом и медиками существует давно. В частности, некоторые претензии касаются процедуры начисления зарплат. К примеру, после сокращений стимулирующих надбавок выяснялось, что сотруднику вынесено предупреждение, но человек не видел его», — поясняют в медсообществе. Курганские предприниматели нервничают из-за серии уголовных дел Некоторые курганские бизнесмены следят за ходом судебных разбирательств. Их беспокоят дела в отношении экс-главы курганского МЧС Олега Рожкова и директора компании, которая устанавливает противопожарное оборудование Павла Кузнецова. Также волнуют факты закрытия ресторанно-гостиничных комплексов (из-за нарушений норм пожарной безопасности) и проверок в отношении владельцев заведений. «Есть тревога — кто следующий. Причем речь и важном — о безопасности людей на объектах. Сейчас, возможно, некоторые бизнесмены сами пойдут давать показания, как шли договоренности. Многие припоминают дело экс-главы налоговой Владимира Рыжука, показания на которого дал бизнесмен Владимир Баскаль. Рыжука посадили, а Баскаль-то в итоге на свободе», — обсуждают слухачи в бизнес-сфере. Родкомовцы попали под первую критику… Руководитель родительского комитета Юрий Леонов выходил с одиночным пикетом к правительству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родительский комитет Курганской области обвинили в имитации бурной деятельности. Активисты не обратили внимание на проблемы сельских школ, которые на этой неделе закрывали из-за холода в зданиях. «На заседании комитета выдали экспертам распечатки о фиктивных прописках первоклашек. Это у них ключевая тема на фоне замерзающих без отопления в районах школ. Собрали людей: прокурор, психолог, батюшка. Изобразили активное гражданское общество», — возмущаются инсайдеры. …а еще их обвинили в ангажированности Сплетники заподозрили руководителя курганского родительского комитета Юрия Леонова в ангажированности с банком, который финансировал строительство кетовской школы. «Офис комитета Леонова находится там же, где и Кетовский банк. Предполагают, что активность в единственном направлении — по выкупу властями кетовской школы, имеет заинтересованность в финансовом плане и подиктована отнюдь не заботой о детях. Именно Кетовский банк предоставлял кредит застройщику под строительство школы и теперь ему надо вернуть средства с процентами», — уверены слухачи. Курганцев ждет резкое подорожание проезда в автобусе В Кургане проезд подорожал до 30 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане, по слухам, проезд в автобусах через два года может подорожать на треть. «Проезд в Кургане к 2023 году будет стоить 40 рублей, а у части маршрутов автобусы можно будет увидеть не более двух раз в час», — делятся пессимистичным прогнозом сплетники. Ранее перевозчики жаловались, что им приходится повышать проезд, в том числе, из-за высоких налогов, установленных в городах, где стоимость проезда не регулируется. Сейчас его стоимость достигает 30 рублей. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . 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Рейтинг курганского губернатора Вадима Шумкова в политтусовке снижается, для его пиар-блока это станет дополнительной проблемой. Тем временем в регионе ожидают нового вице-губернатора, имя которого держат в строжайшей тайне. А вот скандал с обращением медиков больницы скорой помощи набирает обороты — врачи рискуют попасть под уголовную статью. Об этом и многом другом — в новом выпуске «Инсайдов». «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Рейтинги Шумкова падают У губернатора Вадима Шумкова снижается рейтинг в политтусовке. «Ведущие политические telegram-каналы [„ПолитБрокер“, „16 негритят“ и т. д.], являющиеся своеобразным индикатором положения глав регионов, отмечают падение рейтинга Шумкова. Можно по-разному интерпретировать оценку каналов и не признавать ее, ведь это не мнение населения региона, но игнорировать однозначно нельзя. Пиар-блоку Шумкова точно стоит подумать, как исправить положение», — уверены политинсайдеры. При этом среди населения, отмечают слухачи, рейтинги губернатора на хорошем уровне. Губернатор готовит выезды в школы по секретному плану Глава региона Вадим Шумков начал серию выездов по курганским школам. В одну он уже приезжал. Визит стал неожиданным даже для директора — в чем и была задумка. «Шумков приехал проверять школу без предупреждения. Руководитель департамента образования Андрей Кочеров и директор школы узнали буквально за полчаса до приезда. Шумков захотел увидеть реальную картину. Причем выезды будут продолжаться, но какие именно школы попали в список проверок — будет держаться в тайне до последнего момента», — обсуждают в правительстве. Чиновников обманули с канализацией Слухачи из сферы коммунального хозяйства отмечают, что первых лиц региона ввели в заблуждение по поводу строительства канализации в микрорайоне Восточном. Сейчас там все еще ведутся работы. Устанавливаются смотровые колодцы. «А еще в июне докладывали, что работы там завершены. Может на тот момент и думали, что их закончат в срок. Однако всю технику оттуда и работников отправили на другой объект, который выполняет эта же компания („Артель“), на ул. Куйбышева. Зачем мэрия доложила недостоверные сведения (если у них, конечно, спрашивали), остается только гадать», — обсуждают чиновники администрации. Они также уточняют, что на тот момент главой департамента ЖКХ уже был Роман Медведев. К уходу Кузнецова отнеслись нейтрально Вице-губернатор Владислав Кузнецов 14 декабря отработал последний день в правительстве и уволился. А любые кадровые перестановки, в особенности в высокопоставленных эшелонах власти, уверены слухачи, вызывают переформатирование работы. К уходу Кузнецова большинство отнеслось нейтрально. «Кузнецов знает, как устроены механизмы принятия политических решений. Но он не смог до конца сформировать работающую систему по своему направлению. Сможет ли новый человек? Время покажет», — считают сплетники. В Кургане сомневаются в повышении замгубернатора Кандидатуру замгубернатора Оксаны Куташи, по слухам, не могут согласовывать на должность вице-губернатора. «Для новой должности у Куташи пока не хватает управленческого опыта. Она руководит аппаратом губернатора, но это управленческий опыт другого уровня», — объяснили слухачи. Ранее Владислав Кузнецов ушел с поста вице-губернатора по собственному желанию. На его место, по данным источников, в том числе, претендует Куташи. Новым вице-губернатором может стать неожиданная фигура Чиновники в курганском правительстве все чаще обсуждают, что новым вице-губернатором вместо ушедшего Владислава Кузнецова может стать неожиданная кандидатура. «Но кто именно — это держится в строжайшей тайне. Будем ждать назначения. Кадровый пул сформирован», — обсуждают слухачи. Депутат не хочет терять доходы Областной депутат Марат Исламов, по слухам, сильно расстроился из-за принятого федеральным правительством решения о компенсации ж/д тарифа на перевозку зерна в Курганскую область из других регионов страны, где собран хороший урожай. «Он боится потерять прибыль, поскольку привезут зерно по меньшим ценам, и свое он тогда по завышенным продать не сможет, на что очень рассчитывал. А ведь решение федеральным правительством как раз принималось, чтобы не допустить роста цен на мучные изделия. Некрасиво думать в такой ситуации о своей сверхприбыли, так можно и доверия людей, которые его избирали лишиться и заработать не прибыль, а политический бан», — рассказывают сплетники. В Кургане работал десант Минздрава В курганских больницах и депздраве почти две недели работали сотрудники бригад Министерства здравоохранения. Они выезжали, чтобы проверить состояние оказания медицинской помощи. «В результате подготовлен план мероприятий по использованию всех имеющихся резервов системы здравоохранения Курганской области. Теперь главное региону придерживаться этого плана. Но курганцы уже отметили, что оказание помощи пациентам с коронавирусом, действительно, улучшилось. Жалоб стало значительно меньше», — говорят медики. Курганские власти пытаются игнорировать главный вопрос родительского комитета Слухачи говорят, что на первом круглом столе родительского комитета вопрос по ситуации с Кетовской школой, которую не выкупают власти у застройщика, обошли. «Если кто начинал что-то говорить про скандальную школу, эксперты дружно переводили тему, мол, не будем это сейчас обсуждать», — говорит инсайдер. В итоге у участников мероприятия сложилось впечатление, что оно прошло для галочки и время потрачено зря. Мэр и платок Dior Глава Кургана Елена Ситникова пришла на молебен в храм Александра Невского в честь открытия одноименного памятника в платке Dior. Курганские сплетники при этом заметили брендовый аксессуар, который посчитали неуместным в храме. «Платок стоит, как средняя зарплата в Курганской области (около 33 000 р.). Может быть это не оригинал, или куплен на большой распродаже, но все же выглядел он на молебне не к месту», — считают сплетники. Вокруг главного по ЖКХ Кургана плетут интриги… В мэрии Кургана решается вопрос по назначению на должность первого зама главы города Романа Медведева (сейчас директор департамента ЖКХ). Вместе с этим telegram-канал, который связывают с местным журналистом Михаилом Белокрыловым, появился анонс «увлекательного экшена» с участием Медведева. «Там главным образом написано про некие безымянные: массажный салон, разврат, полицию и даму „Н.К.“ И тут же указан Роман Медведев. Понятно, что он в готовящемся материале и станет главным объектом слива. Кому-то, вероятно, не нравится его назначение на пост первого зама», — считают слухачи администрации. …есть новый кандидат на важный пост в мэрии По слухам, чиновник из правительства Курганской области перейдет в подчинение мэра Кургана Елены Ситниковой. «Команда мэрии может усилиться чиновником из областного правительства. Займет одну из ключевых должностей», — обсуждают в политической тусовке. При этом фамилия кандидата тщательно скрывается. Чиновник мэрии может Кургана лишиться должности из-за силовиков Один из высокопоставленных чиновников администрации Кургана может стать бывшим. Причина связана с интересом силовиков после серии скандалов с курганским застройщиком. «По слухам, в мэрии скоро будет отставка в связи с уголовным делом. Чиновник слишком активно помогал одному известному застройщику получить порядка 50 участков земли», — обсуждают в мэрии. Ранее в Кургане говорилось, что директора департамента архитектуры администрации Кургана Вадима Литвинова в последнее время несколько раз видели в здании СУ СК. Его предположительно вызывали на допросы, но в каком качестве не уточнялось. Главы курганских районов попытались уволиться Глава Звериноголовского района Олег Курочкин и и. о. Кетовского района Андрей Дружков, по слухам, хотели уволиться. «Дружков и Курочкин не выдержали критики губернатора за организацию в том числе отопительного сезона. Они написали заявления на увольнение», — рассказали сплетники. Позже, по их данным, руководителей муниципалитетов уговорили забрать заявления. Также есть версия, что они решили доработать до конца года, чтобы получить премии, если их муниципалитеты попадут в число тех, которые достигли целевых показателей. В Кургане заскучали по прежнему зампреду избиркома В Кургане, по слухам, некоторые представители власти жалеют, что Елена Дружинина теперь не работает заместителем председателя избиркома Курганской области. «Дружинина имела большой опыт на выборах. У нового зампреда Ларисы Францишко его нет, что может повлиять на качество организации выборов. С другой стороны больших кампаний пока не будет, а значит время на приобретение опыта есть и к большой кампании она подойдет во всеоружии», — объясняют сплетники. Руководителей нового состава областной избирательной комиссии выбрали 14 декабря. На курганских врачей могут завести уголовку Скандал после письма заведующих отделений курганской больницы скорой медпомощи (БСМП) новому главе депздрава Алексею Сигидаеву рискует пойти по иному пути. В медицинском сообществе заговорили о том, что в отношении авторов сообщения о проблемах сферы и непрозрачности в начислении зарплат, ведется проверка. «Появились разговоры о том, что проверяется списание медицинского оборудования заведующими. Кроме того, вероятны проверки закупок. Врачи сами не отыгрывают торги на лекарства, но они формируют и подписывают технические задания. Причем мы всегда говорили, о том, что заведующие не должны этим заниматься, они должны лечить людей и формировать коллектив докторов, перед которыми несут ответственность за все, в том числе и за начисление зарплат. Но их оценку работы подчиненных почему-то не учитывают при начислении стимулирующих выплат. В этом и были их претензии к руководству БСМП», — обсуждается в медицинском сообществе. В скандале с медиками БСМП винят главбуха Силовики могли заинтересоваться участием в закупках заведующих Курганской БСМП после сообщения руководства больницы. Медики при этом припоминают, что главный бухгалтер БСМП Людмила Дуванова, якобы уже имеет опыт информирования о нарушениях. На прежнем месте работы в Шадринском интернате для умственно отсталых детей по ее информации было возбуждено уголовное дело на директора Сергея Тверитина и его супругу. «Но их оправдали после многочисленных судов. Они добились оправдания и компенсации от государства. На новом месте в БСМП конфликт между главбухом и медиками существует давно. В частности, некоторые претензии касаются процедуры начисления зарплат. К примеру, после сокращений стимулирующих надбавок выяснялось, что сотруднику вынесено предупреждение, но человек не видел его», — поясняют в медсообществе. Курганские предприниматели нервничают из-за серии уголовных дел Некоторые курганские бизнесмены следят за ходом судебных разбирательств. Их беспокоят дела в отношении экс-главы курганского МЧС Олега Рожкова и директора компании, которая устанавливает противопожарное оборудование Павла Кузнецова. Также волнуют факты закрытия ресторанно-гостиничных комплексов (из-за нарушений норм пожарной безопасности) и проверок в отношении владельцев заведений. «Есть тревога — кто следующий. Причем речь и важном — о безопасности людей на объектах. Сейчас, возможно, некоторые бизнесмены сами пойдут давать показания, как шли договоренности. Многие припоминают дело экс-главы налоговой Владимира Рыжука, показания на которого дал бизнесмен Владимир Баскаль. Рыжука посадили, а Баскаль-то в итоге на свободе», — обсуждают слухачи в бизнес-сфере. Родкомовцы попали под первую критику… Родительский комитет Курганской области обвинили в имитации бурной деятельности. Активисты не обратили внимание на проблемы сельских школ, которые на этой неделе закрывали из-за холода в зданиях. «На заседании комитета выдали экспертам распечатки о фиктивных прописках первоклашек. Это у них ключевая тема на фоне замерзающих без отопления в районах школ. Собрали людей: прокурор, психолог, батюшка. Изобразили активное гражданское общество», — возмущаются инсайдеры. …а еще их обвинили в ангажированности Сплетники заподозрили руководителя курганского родительского комитета Юрия Леонова в ангажированности с банком, который финансировал строительство кетовской школы. «Офис комитета Леонова находится там же, где и Кетовский банк. Предполагают, что активность в единственном направлении — по выкупу властями кетовской школы, имеет заинтересованность в финансовом плане и подиктована отнюдь не заботой о детях. Именно Кетовский банк предоставлял кредит застройщику под строительство школы и теперь ему надо вернуть средства с процентами», — уверены слухачи. Курганцев ждет резкое подорожание проезда в автобусе В Кургане, по слухам, проезд в автобусах через два года может подорожать на треть. «Проезд в Кургане к 2023 году будет стоить 40 рублей, а у части маршрутов автобусы можно будет увидеть не более двух раз в час», — делятся пессимистичным прогнозом сплетники. Ранее перевозчики жаловались, что им приходится повышать проезд, в том числе, из-за высоких налогов, установленных в городах, где стоимость проезда не регулируется. Сейчас его стоимость достигает 30 рублей. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.