Онлайн-эротика переезжает в российскую провинцию

Столицами вебкам-бизнеса становятся Нижний Тагил и Барнаул, где моделям работать страшно

18 декабря 2021 в 10:42 Размер текста - 17 +

Виртуальные тела становятся дешевле с каждым годом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вебкам-бизнес в России, столицами которого уже традиционно считаются Москва и Петербург, стремительно мигрирует в провинцию. Открыть студию в небольшом провинциальном городе значительно дешевле, а модели не так искушены и требовательны. Но для самих моделей работа в провинции сопряжена с риском. О мифах и реальности виртуальной торговли телом — в материале URA.RU. Бизнес на девушках, оголяющих свои тела перед камерой для поклонников в интернете, чрезвычайно популярен в России. В сети можно найти контакты сотен вебкам-студий, готовых принять на работу молодых женщин и даже мужчин. Есть и агрегаторы, нанимающие на работу индивидуалок, демонстрирующих прелести из собственного жилища. Такие компании, как правило лишь предоставляют сотрудникам возможности работы на разных онлайн-площадках, ведут их профили, помогают с имиджем, учат привлекать и удерживать аудиторию. Однако более популярен сервис по обустройству апартаментов для сдачи в аренду. Нижний Тагил — столица моделей Еще несколько лет назад неофициальными столицами вебкам-бизнеса считались обе российские столицы. Однако по мере развития индустрии этот бизнес все больше уходит в провинцию. Такая тенденция связана с тем, что организация офлайн-студии на периферии требует гораздо меньших изначальных затрат, а модели готовы работать за меньшие деньги, говорят эксперты уже окрепшего рынка. Вебкам студии есть во множестве городов Скриншот Корреспонденту URA.RU удалось отыскать в сети множество вебкам-студий, которые работают в Бийске, Иваново, Рыбинске и, например, Нижнем Тагиле. Сайты с ярким оформлением приглашают на работу юных особ, завлекая высоким заработком. Например, офис сети, с названием, содержащим слово Kiss, есть в Нижнем Тагиле и обещает моделям заработок от 55 тысяч рублей лишь на старте карьеры. Девушкам — а визитка упомянутой студии хвастается четырьмя сотнями анкет — обещают зарплату от 200 тысяч рублей. Но эту сумму получат те, кто перешел в категорию ТОП. Среди других преимуществ — транспортная доступность, комфортабельное рабочее место и профессиональное оборудование. Потенциальным сотрудникам организаторы студии обещают максимальную безопасность, юридическую помощь и, что важно, отсутствие клиентов в России. «Открыть вебкам-студию можно в любом городе, селе, деревне. Она может находиться как в коммерческом помещении, так и в квартире. Основные условия для успешной работы — это высокоскоростной бесперебойный интернет, хорошие и мощные компьютеры, приятный или стильный дизайн комнат», — рассказал эксперт. По его словам, для открытия собственной офлайн-студии требуются значительные затраты. Их можно существенно уменьшить, запустив такой бизнес в провинции, подчеркивает собеседник. Реклама студии в Нижнем Тагиле «Точно предсказать стоимость запуска студии сложно, поскольку сумма может быть любая в зависимости от различных факторов. Фактически для вебкам-бизнеса можно даже использовать собственную малогабаритную квартиру. Если мы говорим о Петербурге, то здесь затраты будут примерно следующими — от 200 тысяч рублей придется потратить на оборудование — это компьютер, камеры и свет. Аренда однокомнатной квартиры обойдется где-то в 25-35 тысяч рублей. Порядка 10-20 тысяч потребуется на различные мелкие расходы. Окупаемость же бизнеса будет полностью зависеть от моделей, поскольку именно на них, а не на декорации идут клиенты. Тем не менее, открытие студии в условном Нижнем Тагиле существенно сокращает финансовые вложения на старте и позволяет быстрее окупить бизнес», — считает собеседник агентства. Кадровый голод Однако запуск такого предприятия в провинции сопряжен с кадровыми проблемами, когда на поиск модели, отвечающей всем необходимым стандартам, может уйти достаточно много времени. При этом собеседник URA.RU утверждает, что для успеха девушкам не требуется иметь модельные формы 90-60-90 или идеальную внешность. Достаточно быть симпатичной, харизматичной, максимально раскрепощенной и уметь завлечь и удержать аудиторию. Студии в провинции испытывают кадровый голод Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU «Разумеется, что открытие студии где-нибудь в провинции сопряжено с рисками и трудностями в поиске моделей. В том же Питере будет больше желающих работать в данной сфере, чем в Нижнем Тагиле. Но ведь и в Тагиле живут молодые симпатичные девушки, готовые работать в студии. Для них это открывает перспективы заработка без необходимости куда-то переезжать. Тем более, что многие студии гарантируют анонимность и безопасность, и зачастую действительно ее обеспечивают», — утверждает эксперт. В модели в основном идут девушки в возрасте 22-25 лет. Доходы в индустрии значительно разнятся. В среднем одна комната может приносить ее владельцу от 10000-20000 рублей в сутки. «Здесь все зависит от модели. Ее специфическую работу можно сравнить с ремеслом уличного музыканта или попрошайки. Доход нестабилен, зависит, как от модели, так и от зрителей. Последние же каждый день разные и дарят различное количество подарков в виде токенов (универсальная единица, аналог криптовалюты), которая применяется при работе в интернете, в том числе и в расчетах с моделями», — подчеркивает собеседник. По его словам, весь доход в виде токенов, который студия зарабатывает на профильных площадках для вебкама, затем переводится в другую криптовалюту, либо переводятся на счета за рубежом. С девушками расплачиваются любым удобным способом, который они выберут сами. Чаще всего в России практикуется наличный расчет. Сами студии, несмотря на публичность в сети, никак себя юридически не оформляют. По сути, это серый бизнес, ориентированный на иностранную аудиторию. Безопасность не гарантирована На словах вебкам-студии обещают своим сотрудницам безопасность, поддержку и комфорт вкупе с высоким заработком. Однако в случае со студиями в провинции дело обстоит далеко не так радужно. Об этом говорят, как отзывы на интернет-ресурсах студий, так и сами участницы вебкам-рынка. Моделям не гарантирована безопасность и анонимность Фото: Илья Московец © URA.RU «Весьма популярная студия „Малина“ [с несколькими апартаментами по всему городу] давно славится своей ужасной репутацией. К сожалению, я этого не знала, когда шла туда работать. Управляющей этой студии необходим срочный осмотр у психиатра, ведь так срываться и орать на своих сотрудников может лишь человек с психическими расстройствами. К моделям все руководство относится, как к мусору, не выплачивают полностью зарплату, хотя процент и так минимальный (на руки лишь 35% от заработка), на собеседованиях они нагло врут о том, что это не вебкам, а лишь бюро психологической помощи, где нужно оказывать поддержку одиноким людям. Отчасти это правда, но они тщательно скрывают, что основная цель работы — это удовлетворение сексуальных фантазий мембера (клиента — прим. ред.), которые не ограничиваются милыми переписками. В самой студии отвратительно грязно, уборщицу нанять они не хотят, так как есть бесплатная рабочая сила в лице моделей. После этого места я очень сильно разочаровалась в вебкаме, остались лишь тошнотворные чувства, что это бизнес по выкачиванию денег из обычных девчонок», — гласит отзыв на сайте одной из вебкам-студий в Барнауле. Работа в провинциальной студии сопряжена для девушек с риском, что об их деятельности узнают друзья и близкие. Если в большом городе затеряться проще, то в условном Нижнем Тагиле, информация о том, что та или иная девушка работает моделью разлетится быстро. Анонимность же никто гарантировать не может, несмотря на все заверения студий, утверждает Татьяна, занимающаяся помощью вебкам-моделей и их продвижением. Так выглядит дизайн некоторых студия Скриншот «Девушки, собравшиеся в этот бизнес, должны понимать, что никакой анонимности не существуют. Огромные риски того, что об их деятельности узнает их круг общения, конечно, существует. Как правило, девушки это четко осознают», — подчеркивает Татьяна. Собеседники URA.RU развенчивают и миф о высоких заработках в вебкаме. По словам Максима, который долгое время держал собственную студию, этот онлайн-бизнес слишком распиарили, в нем серьезно выросла конкуренция и упали доходы. Примечательно, что такая ситуация ведет к тому, что работу и деньги теряют люди, которые пошли в эту сферу из-за проблем со здоровьем. Сейчас же возможности хорошего заработка у них упали в разы. О том, что доходы в вебкаме падают говорят и обсуждения в профильным группах в социальных сетях. «Поздно вы пришли в эту сферу, поздно. Рубить реальное бабло можно было в 2012-2019, а сейчас после этих коронавирусов они уже не тратятся как раньше, 500-1000 тысяч за день надо радоваться. Кто успел, тот и на сиськи и пластику заработал, а кто-то на квартиру и машину. Жалею, что пришел только в 2020, значит не судьба быть супер богатым. А сейчас чтобы заработать прилично, надо иметь харизму, внешность, и отличное знание языка», — говорится в одном из комментариев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вебкам-бизнес в России, столицами которого уже традиционно считаются Москва и Петербург, стремительно мигрирует в провинцию. Открыть студию в небольшом провинциальном городе значительно дешевле, а модели не так искушены и требовательны. Но для самих моделей работа в провинции сопряжена с риском. О мифах и реальности виртуальной торговли телом — в материале URA.RU. Бизнес на девушках, оголяющих свои тела перед камерой для поклонников в интернете, чрезвычайно популярен в России. В сети можно найти контакты сотен вебкам-студий, готовых принять на работу молодых женщин и даже мужчин. Есть и агрегаторы, нанимающие на работу индивидуалок, демонстрирующих прелести из собственного жилища. Такие компании, как правило лишь предоставляют сотрудникам возможности работы на разных онлайн-площадках, ведут их профили, помогают с имиджем, учат привлекать и удерживать аудиторию. Однако более популярен сервис по обустройству апартаментов для сдачи в аренду. Нижний Тагил — столица моделей Еще несколько лет назад неофициальными столицами вебкам-бизнеса считались обе российские столицы. Однако по мере развития индустрии этот бизнес все больше уходит в провинцию. Такая тенденция связана с тем, что организация офлайн-студии на периферии требует гораздо меньших изначальных затрат, а модели готовы работать за меньшие деньги, говорят эксперты уже окрепшего рынка. Корреспонденту URA.RU удалось отыскать в сети множество вебкам-студий, которые работают в Бийске, Иваново, Рыбинске и, например, Нижнем Тагиле. Сайты с ярким оформлением приглашают на работу юных особ, завлекая высоким заработком. Например, офис сети, с названием, содержащим слово Kiss, есть в Нижнем Тагиле и обещает моделям заработок от 55 тысяч рублей лишь на старте карьеры. Девушкам — а визитка упомянутой студии хвастается четырьмя сотнями анкет — обещают зарплату от 200 тысяч рублей. Но эту сумму получат те, кто перешел в категорию ТОП. Среди других преимуществ — транспортная доступность, комфортабельное рабочее место и профессиональное оборудование. Потенциальным сотрудникам организаторы студии обещают максимальную безопасность, юридическую помощь и, что важно, отсутствие клиентов в России. «Открыть вебкам-студию можно в любом городе, селе, деревне. Она может находиться как в коммерческом помещении, так и в квартире. Основные условия для успешной работы — это высокоскоростной бесперебойный интернет, хорошие и мощные компьютеры, приятный или стильный дизайн комнат», — рассказал эксперт. По его словам, для открытия собственной офлайн-студии требуются значительные затраты. Их можно существенно уменьшить, запустив такой бизнес в провинции, подчеркивает собеседник. «Точно предсказать стоимость запуска студии сложно, поскольку сумма может быть любая в зависимости от различных факторов. Фактически для вебкам-бизнеса можно даже использовать собственную малогабаритную квартиру. Если мы говорим о Петербурге, то здесь затраты будут примерно следующими — от 200 тысяч рублей придется потратить на оборудование — это компьютер, камеры и свет. Аренда однокомнатной квартиры обойдется где-то в 25-35 тысяч рублей. Порядка 10-20 тысяч потребуется на различные мелкие расходы. Окупаемость же бизнеса будет полностью зависеть от моделей, поскольку именно на них, а не на декорации идут клиенты. Тем не менее, открытие студии в условном Нижнем Тагиле существенно сокращает финансовые вложения на старте и позволяет быстрее окупить бизнес», — считает собеседник агентства. Кадровый голод Однако запуск такого предприятия в провинции сопряжен с кадровыми проблемами, когда на поиск модели, отвечающей всем необходимым стандартам, может уйти достаточно много времени. При этом собеседник URA.RU утверждает, что для успеха девушкам не требуется иметь модельные формы 90-60-90 или идеальную внешность. Достаточно быть симпатичной, харизматичной, максимально раскрепощенной и уметь завлечь и удержать аудиторию. «Разумеется, что открытие студии где-нибудь в провинции сопряжено с рисками и трудностями в поиске моделей. В том же Питере будет больше желающих работать в данной сфере, чем в Нижнем Тагиле. Но ведь и в Тагиле живут молодые симпатичные девушки, готовые работать в студии. Для них это открывает перспективы заработка без необходимости куда-то переезжать. Тем более, что многие студии гарантируют анонимность и безопасность, и зачастую действительно ее обеспечивают», — утверждает эксперт. В модели в основном идут девушки в возрасте 22-25 лет. Доходы в индустрии значительно разнятся. В среднем одна комната может приносить ее владельцу от 10000-20000 рублей в сутки. «Здесь все зависит от модели. Ее специфическую работу можно сравнить с ремеслом уличного музыканта или попрошайки. Доход нестабилен, зависит, как от модели, так и от зрителей. Последние же каждый день разные и дарят различное количество подарков в виде токенов (универсальная единица, аналог криптовалюты), которая применяется при работе в интернете, в том числе и в расчетах с моделями», — подчеркивает собеседник. По его словам, весь доход в виде токенов, который студия зарабатывает на профильных площадках для вебкама, затем переводится в другую криптовалюту, либо переводятся на счета за рубежом. С девушками расплачиваются любым удобным способом, который они выберут сами. Чаще всего в России практикуется наличный расчет. Сами студии, несмотря на публичность в сети, никак себя юридически не оформляют. По сути, это серый бизнес, ориентированный на иностранную аудиторию. Безопасность не гарантирована На словах вебкам-студии обещают своим сотрудницам безопасность, поддержку и комфорт вкупе с высоким заработком. Однако в случае со студиями в провинции дело обстоит далеко не так радужно. Об этом говорят, как отзывы на интернет-ресурсах студий, так и сами участницы вебкам-рынка. «Весьма популярная студия „Малина“ [с несколькими апартаментами по всему городу] давно славится своей ужасной репутацией. К сожалению, я этого не знала, когда шла туда работать. Управляющей этой студии необходим срочный осмотр у психиатра, ведь так срываться и орать на своих сотрудников может лишь человек с психическими расстройствами. К моделям все руководство относится, как к мусору, не выплачивают полностью зарплату, хотя процент и так минимальный (на руки лишь 35% от заработка), на собеседованиях они нагло врут о том, что это не вебкам, а лишь бюро психологической помощи, где нужно оказывать поддержку одиноким людям. Отчасти это правда, но они тщательно скрывают, что основная цель работы — это удовлетворение сексуальных фантазий мембера (клиента — прим. ред.), которые не ограничиваются милыми переписками. В самой студии отвратительно грязно, уборщицу нанять они не хотят, так как есть бесплатная рабочая сила в лице моделей. После этого места я очень сильно разочаровалась в вебкаме, остались лишь тошнотворные чувства, что это бизнес по выкачиванию денег из обычных девчонок», — гласит отзыв на сайте одной из вебкам-студий в Барнауле. Работа в провинциальной студии сопряжена для девушек с риском, что об их деятельности узнают друзья и близкие. Если в большом городе затеряться проще, то в условном Нижнем Тагиле, информация о том, что та или иная девушка работает моделью разлетится быстро. Анонимность же никто гарантировать не может, несмотря на все заверения студий, утверждает Татьяна, занимающаяся помощью вебкам-моделей и их продвижением. «Девушки, собравшиеся в этот бизнес, должны понимать, что никакой анонимности не существуют. Огромные риски того, что об их деятельности узнает их круг общения, конечно, существует. Как правило, девушки это четко осознают», — подчеркивает Татьяна. Собеседники URA.RU развенчивают и миф о высоких заработках в вебкаме. По словам Максима, который долгое время держал собственную студию, этот онлайн-бизнес слишком распиарили, в нем серьезно выросла конкуренция и упали доходы. Примечательно, что такая ситуация ведет к тому, что работу и деньги теряют люди, которые пошли в эту сферу из-за проблем со здоровьем. Сейчас же возможности хорошего заработка у них упали в разы. О том, что доходы в вебкаме падают говорят и обсуждения в профильным группах в социальных сетях. «Поздно вы пришли в эту сферу, поздно. Рубить реальное бабло можно было в 2012-2019, а сейчас после этих коронавирусов они уже не тратятся как раньше, 500-1000 тысяч за день надо радоваться. Кто успел, тот и на сиськи и пластику заработал, а кто-то на квартиру и машину. Жалею, что пришел только в 2020, значит не судьба быть супер богатым. А сейчас чтобы заработать прилично, надо иметь харизму, внешность, и отличное знание языка», — говорится в одном из комментариев.